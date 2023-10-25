SPC (Stone Polymer Composite), спрессованный камень, каменно-полимерная плитка – новая разновидность напольного отделочного материала, возникшая в результате модернизации винилового ламината. Теперь эластичный слой полихлорвинила заменила жесткая минеральная плита из кальцита и хосталита.

Это позволяет исключить из производства стабилизирующий слой стекловолокна. По износостойкости природный известняк после прессовки аналогичен керамограниту. Он способен при любых нагрузках, в том числе под воздействием высоких температур, сохранять форму плит.

Виниловая плитка: как избежать путаницы с SPC

Виниловый пол сохраняет свою высокую популярность уже не один год. На фоне конкуренции производители стремятся усовершенствовать востребованный материал, чтобы максимально обеспечить запросы потребителей. Это приводит к возникновению множества новых напольных покрытий на основе винила. Но в широких массах они по-прежнему именуются винилом.

Разберемся, что скрывается под этим названием:

SPC. Напольное покрытие на жесткой минеральной плите. Имеет только два элемента в составе: минерал и ПВХ. Плотность — 1 900–2 000 кг/м3. Выдерживает нагревание теплообменных устройств до 40°С. Возможно использование при отсутствии отопления. Беспороговая укладка – до 650 м2. Необходима подложка.

RigidVinyl . Несущий слой однокомпонентный, представлен утолщенной плиткой ПВХ. Плотность — 900–1 000 кг/м3. Не требователен к качеству основания. Допустимая максимальная температура теплого пола — 28°С. Возможно использование в неотапливаемых помещениях. Беспороговая укладка 400 м2.

. Несущий слой однокомпонентный, представлен утолщенной плиткой ПВХ. Плотность — 900–1 000 кг/м3. Не требователен к качеству основания. Допустимая максимальная температура теплого пола — 28°С. Возможно использование в неотапливаемых помещениях. Беспороговая укладка 400 м2. WPC (Wood Polymer Composite). Структура многокомпонентная, в составе: древесная пыль, кальцит, поливинилхлорид и вспенивающий компонент. Плотность — 1 050 кг/м3. Ограниченная продолжительность взаимодействия с жидкостью. Для монтажа необходима подложка. Укладка сплошным полом – не более 100 м2.

LVT (в России называется ПВХ). На однослойной поливинилхлоридной основе. Плотность 700-800 кг/м3. Влагостойкий. Максимальный нагрев теплого пола — 28°С. Укладка без порогов – до 100 м2.

Кварцвинил. В составе основы кварцевый песок (до 80% от общей массы), поваренная соль, древесная мука, пластификатор этилен, хвойная смола. Стабильность обеспечивают 1-2 слоя стекловолокна. Температура теплого пола – не выше 28°С. Плотность 1 500–1 600 кг/м3. Беспороговая укладка – до 150 м2.

Основные характеристики SPC-плитки

Процентное соотношение элементов в составе каменно-полимерной плитки – 80/20, где на минеральный наполнитель приходится большая часть.

Основа монолитная, средний показатель плотности – 2 000 кг/м3.

Высокая ударопрочность.

Материал имеет 43 класс износостойкости. Это значительно расширяет сферу его применения. В частности, он востребован в общественных помещениях, где из-за постоянного потока посетителей нагрузка в разы выше, чем в жилых.

SPC не страшны затопления – он полностью невосприимчив к влаге.

При монтаже с подложкой обеспечивает высокую степень звукоизоляции (от 10 до 21 дБ). Допустимый максимум перепадов – самый высокий среди аналогичных напольных покрытий: для SPC отклонение может составлять до 5 мм на 2 погонных метра, в то время как в остальных материалах – не более 3 мм.

Кроме того, спрессованный камень устойчив к царапинам (класс Т) и светостоек.

Замковые соединения составляют с минеральной плитой единое целое, поскольку нарезаются прямо на ней. Это гарантирует герметичность стыков.

Структура SPC-плитки

Гироизоляционный слой. Дополнительно может быть использована шумоизоляция, в таком случае потребность в использовании подложки отпадает.

Дополнительно может быть использована шумоизоляция, в таком случае потребность в использовании подложки отпадает. Основа – кварцвиниловая плита: ищмельченный камень, превращенный в монолит с помощью винила.

– кварцвиниловая плита: ищмельченный камень, превращенный в монолит с помощью винила. Декоративный слой – бумага с рисунком, нанесенным посредством фотопечати.

– бумага с рисунком, нанесенным посредством фотопечати. Защитный слой. Выполнен из акриловой смолы. Может иметь текстуру, воспроизводящую поверхность древесины или камня.

Достоинства и недостатки SPC-покрытий

Как и у любого другого материала, у SPC имеются и достоинства, и недостатки. Мы поговорим об обеих сторонах его применения.

Преимущества:

В составе отсутствуют гигроскопичные компоненты, поэтому она обладает стопроцентной влагостойкостью. Материал сохраняет характеристики даже при долговременном воздействии воды.

80% покрытия составляют природные компоненты, в его составе нет химических связующих веществ. Поэтому каменно-полимерной плитке присвоен минимальный класс экологичности. То есть материал абсолютно безопасен и может использоваться в детских садах и медучреждениях.

Укладка максимально проста. Настил не требует идеальной ровной поверхности и без труда компенсирует перепады до 5 мм на 2 погонных метра. Благодаря замковому соединению с защелкой click, ламинат SPC можно монтировать бесклеевым способом на любые сухие поверхности, включая предыдущий пол. Максимальная площадь укладки без разрывов составляет 650 м2.

Материал совместим со всеми системами подогрева. Коэффициент расширения при воздействии высоких температур ничтожно мал даже относительно нормы (0,01-0,05% против 0,25%). Максимально допустимый нагрев поверхности составляет 40°С.

Покрытие является антивандальным и имеет 43 класс износостойкости. Оно не продавливается под тяжелыми предметами и устойчиво к царапинам. Соответственно, может быть использовано в местах с повышенными нагрузками.

Плитка не боится ультрафиолета, сохраняя первоначальный внешний вид на протяжении всего времени эксплуатации, даже если постоянно находятся под прямыми солнечными лучами. Хозяева могут не бояться перестановки, в результате которой откроются более темные зоны, ранее находившиеся под мебелью или коврами.

Спрессованный известняк, из которого состоит SPC, не возгорается даже при прямом контакте с огнем. Это обеспечивает полную пожаробезопасность материала. К тому же, при термическом воздействии он не выделяют вредных веществ.

Производители предлагают широкое разнообразие форматов и расцветок. Благодаря слою бумаги с фотопечатью SPC-ламинат может имитировать дерево, натуральный камень, мрамор, гранит или иные материалы.

Заявленный срок эксплуатации минерального пола составляет 15-25 лет, в зависимости от того, в жилом или коммерческом помещении оно используется.

Недостатки:

В отличие от древесной, минеральная основа хорошо проводит звук, поэтому подложка является обязательной. Она поглощает шум от ходьбы по плитам.

Планки обладают большим весом, от 8 до 10 кг/м2. Это приводит к удорожанию доставки.

SPC выпускается только с замковым механизмом. Другие способы монтажа исключены.

Все эти недостатки относительны, их нивелируют высокие эксплуатационные свойства каменно-полимерного ламината. Высокая износостойкость и широкий выбор дизайнерских решений делают его одним из самых популярных современных материалов для обустройства пола.

Как выбрать SPC-плитку по цвету

Чтобы помещение выглядело гармонично, необходимо учитывать все элементы интерьера, от отделки и мебели до освещения и аксессуаров. Каждая деталь должна быть скрупулезно подобрана – только так может быть получен единый стиль.

Цвет напольного покрытия должен сочетаться с тоном дверей. Это касается и их фактуры.

Есть два основных подхода:

Контраст по светлости

Хорошо будут смотреться межкомнатные двери под орех и светлый ламинат или, наоборот, к темному напольному покрытию можно взять светлые дверные полотна. Главное правило, которого следует придерживаться при подборе: комбинировать теплые тона с теплыми, а холодные – с холодными. Плинтус подбирают либо в цвет пола, либо под оттенок двери.

Монохромность

Использование одного цвета допустимо, когда в помещении имеются другие контрастирующие друг с другом элементы. Такое решение в светлом варианте рекомендуется в небольших комнатах, где визуально надо расширить пространство и добавить света.

Монтаж SPC-плитки на стену

Те, кто ищет нетривиальных решений в оформлении интерьера, стоит рассмотреть возможность использования SPC в отделке стен. Например, с его помощью можно выделить отдельную зону на стене или одну стену в комнате. Также плитку можно применить, чтобы визуально зонировать помещение.

Расположение ламинатной доски SPC зависит от цели:

Вертикально – если нужно зрительно сделать помещение выше.

Горизонтально – если нужно его расширить.

Под углом – чтобы добавить интерьеру оригинальности.

Особенности монтажа SPC-плит

Зафиксировать материал на стене несложно.

Для этого нужно проделать следующие шаги:

Очистить поверхности от загрязнений и пыли.

Загрунтовать.

Приклеить доски по одной, можно посадить на жидкие гвозди.

Преимущества использования плит SPC на стенах

Среди плюсов такого решения:

Эффектный дизайн. Ламинат на стенах особенно хорош в интерьерах в стиле лофт или минимализм.

Доступная стоимость. Цена на ламинат намного ниже, чем на натуральное дерево. При этом он смотрится очень благородно и дорого.

Простота монтажа. Специальных навыков для этого не требуется, владельцы дома могут справиться с отделкой самостоятельно, без затрат на мастеров.

Практичность. Устойчивость к механическим воздействиям, влаге, высоким температурам делает плитку практически универсальным материалом, который можно использовать в любом помещении.

SPC-плиты экологичны и просты в уходе. Это позволяет отделать им стены в детской комнате. При этом родители могут не переживать по поводу каракуль, которыми ребенок дополнит обновленный интерьер. Их легко можно убрать с помощью влажной салфетки.