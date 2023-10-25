Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Что такое SPC-плитка

Что такое SPC-плитка

#Ремонт #Напольная #Плитка #Советы эксперта
Что такое SPC-плитка

SPC (Stone Polymer Composite), спрессованный камень, каменно-полимерная плитка – новая разновидность напольного отделочного материала, возникшая в результате модернизации винилового ламината. Теперь эластичный слой полихлорвинила заменила жесткая минеральная плита из кальцита и хосталита.

Это позволяет исключить из производства стабилизирующий слой стекловолокна. По износостойкости природный известняк после прессовки аналогичен керамограниту. Он способен при любых нагрузках, в том числе под воздействием высоких температур, сохранять форму плит.

Виниловая плитка: как избежать путаницы с SPC

Виниловый пол сохраняет свою высокую популярность уже не один год. На фоне конкуренции производители стремятся усовершенствовать востребованный материал, чтобы максимально обеспечить запросы потребителей. Это приводит к возникновению множества новых напольных покрытий на основе винила. Но в широких массах они по-прежнему именуются винилом.

Разберемся, что скрывается под этим названием:

  • SPC. Напольное покрытие на жесткой минеральной плите. Имеет только два элемента в составе: минерал и ПВХ. Плотность — 1 900–2 000 кг/м3. Выдерживает нагревание теплообменных устройств до 40°С. Возможно использование при отсутствии отопления. Беспороговая укладка – до 650 м2. Необходима подложка.

  • RigidVinyl. Несущий слой однокомпонентный, представлен утолщенной плиткой ПВХ. Плотность — 900–1 000 кг/м3. Не требователен к качеству основания. Допустимая максимальная температура теплого пола — 28°С. Возможно использование в неотапливаемых помещениях. Беспороговая укладка 400 м2.

  • WPC (Wood Polymer Composite). Структура многокомпонентная, в составе: древесная пыль, кальцит, поливинилхлорид и вспенивающий компонент. Плотность — 1 050 кг/м3. Ограниченная продолжительность взаимодействия с жидкостью. Для монтажа необходима подложка. Укладка сплошным полом – не более 100 м2.

  • LVT (в России называется ПВХ). На однослойной поливинилхлоридной основе. Плотность 700-800 кг/м3. Влагостойкий. Максимальный нагрев теплого пола — 28°С. Укладка без порогов – до 100 м2.

  • Кварцвинил. В составе основы кварцевый песок (до 80% от общей массы), поваренная соль, древесная мука, пластификатор этилен, хвойная смола. Стабильность обеспечивают 1-2 слоя стекловолокна. Температура теплого пола – не выше 28°С. Плотность 1 500–1 600 кг/м3. Беспороговая укладка – до 150 м2.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
5 304
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

Основные характеристики SPC-плитки

  • Процентное соотношение элементов в составе каменно-полимерной плитки – 80/20, где на минеральный наполнитель приходится большая часть. 

  • Основа монолитная, средний показатель плотности – 2 000 кг/м3. 

  • Высокая ударопрочность.

  • Материал имеет 43 класс износостойкости. Это значительно расширяет сферу его применения. В частности, он востребован в общественных помещениях, где из-за постоянного потока посетителей нагрузка в разы выше, чем в жилых. 

  • SPC не страшны затопления – он полностью невосприимчив к влаге. 

  • При монтаже с подложкой обеспечивает высокую степень звукоизоляции (от 10 до 21 дБ). Допустимый максимум перепадов – самый высокий среди аналогичных напольных покрытий: для SPC отклонение может составлять до 5 мм на 2 погонных метра, в то время как в остальных материалах – не более 3 мм.

Кроме того, спрессованный камень устойчив к царапинам (класс Т) и светостоек.

Замковые соединения составляют с минеральной плитой единое целое, поскольку нарезаются прямо на ней. Это гарантирует герметичность стыков.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
SPC 43 класс Floorwood Quantum толщина 5 мм 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
5 167
SPC Floorwood Quantum 0,5/43 4V (1220х228х5 мм) c подложкой 8801 Дуб Содди / Soddy Oak (2,23 кв.м)
SPC 43 класс Floorwood Quantum толщина 5 мм 8801 Дуб Содди / Soddy Oak
5 575
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9905 Мрамор белый
SPC 43 класс Alta Step Arriba толщина 5 мм 9905 Мрамор белый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8802 Дуб бежевый
4 841
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6610 Дуб золотистый
SPC 43 класс Alta Step Excelente толщина 5 мм 6610 Дуб золотистый
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8806 Дуб античный
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MJ01 Дуб Теоми
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм MJ01 Дуб Теоми
 
4 979

Структура SPC-плитки

  • Гироизоляционный слой. Дополнительно может быть использована шумоизоляция, в таком случае потребность в использовании подложки отпадает.
  • Основа – кварцвиниловая плита: ищмельченный камень, превращенный в монолит с помощью винила.
  • Декоративный слой – бумага с рисунком, нанесенным посредством фотопечати.
  • Защитный слой. Выполнен из акриловой смолы. Может иметь текстуру, воспроизводящую поверхность древесины или камня.

Достоинства и недостатки SPC-покрытий

Как и у любого другого материала, у SPC имеются и достоинства, и недостатки. Мы поговорим об обеих сторонах его применения.

Преимущества:

  • В составе отсутствуют гигроскопичные компоненты, поэтому она обладает стопроцентной влагостойкостью. Материал сохраняет характеристики даже при долговременном воздействии воды.

  • 80% покрытия составляют природные компоненты, в его составе нет химических связующих веществ. Поэтому каменно-полимерной плитке присвоен минимальный класс экологичности. То есть материал абсолютно безопасен и может использоваться в детских садах и медучреждениях.
  • Укладка максимально проста. Настил не требует идеальной ровной поверхности и без труда компенсирует перепады до 5 мм на 2 погонных метра. Благодаря замковому соединению с защелкой click, ламинат SPC можно монтировать бесклеевым способом на любые сухие поверхности, включая предыдущий пол. Максимальная площадь укладки без разрывов составляет 650 м2.

  • Материал совместим со всеми системами подогрева. Коэффициент расширения при воздействии высоких температур ничтожно мал даже относительно нормы (0,01-0,05% против 0,25%). Максимально допустимый нагрев поверхности составляет 40°С.

  • Покрытие является антивандальным и имеет 43 класс износостойкости. Оно не продавливается под тяжелыми предметами и устойчиво к царапинам. Соответственно, может быть использовано в местах с повышенными нагрузками.

  • Плитка не боится ультрафиолета, сохраняя первоначальный внешний вид на протяжении всего времени эксплуатации, даже если постоянно находятся под прямыми солнечными лучами. Хозяева могут не бояться перестановки, в результате которой откроются более темные зоны, ранее находившиеся под мебелью или коврами.

  • Спрессованный известняк, из которого состоит SPC, не возгорается даже при прямом контакте с огнем. Это обеспечивает полную пожаробезопасность материала. К тому же, при термическом воздействии он не выделяют вредных веществ.

  • Производители предлагают широкое разнообразие форматов и расцветок. Благодаря слою бумаги с фотопечатью SPC-ламинат может имитировать дерево, натуральный камень, мрамор, гранит или иные материалы.

  • Заявленный срок эксплуатации минерального пола составляет 15-25 лет, в зависимости от того, в жилом или коммерческом помещении оно используется.

Недостатки:

  • В отличие от древесной, минеральная основа хорошо проводит звук, поэтому подложка является обязательной. Она поглощает шум от ходьбы по плитам.
  • Планки обладают большим весом, от 8 до 10 кг/м2. Это приводит к удорожанию доставки.
  • SPC выпускается только с замковым механизмом. Другие способы монтажа исключены.

Все эти недостатки относительны, их нивелируют высокие эксплуатационные свойства каменно-полимерного ламината. Высокая износостойкость и широкий выбор дизайнерских решений делают его одним из самых популярных современных материалов для обустройства пола.

 

Как выбрать SPC-плитку по цвету

Чтобы помещение выглядело гармонично, необходимо учитывать все элементы интерьера, от отделки и мебели до освещения и аксессуаров. Каждая деталь должна быть скрупулезно подобрана – только так может быть получен единый стиль.

Цвет напольного покрытия должен сочетаться с тоном дверей. Это касается и их фактуры. 

Есть два основных подхода:

  • Контраст по светлости

Хорошо будут смотреться межкомнатные двери под орех и светлый ламинат или, наоборот, к темному напольному покрытию можно взять светлые дверные полотна. Главное правило, которого следует придерживаться при подборе: комбинировать теплые тона с теплыми, а холодные – с холодными. Плинтус подбирают либо в цвет пола, либо под оттенок двери.

  • Монохромность

Использование одного цвета допустимо, когда в помещении имеются другие контрастирующие друг с другом элементы. Такое решение в светлом варианте рекомендуется в небольших комнатах, где визуально надо расширить пространство и добавить света.

Виниловая плитка Vivo Click 245 Дуб Бостон
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Бостон
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 270 Дуб Канзас
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Канзас
7 427
Виниловая плитка Vivo Click 231 Дуб Колорадо
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Колорадо
7 427
Виниловая плитка Vivo Click Дуб Ричмонд
ПВХ плитка 31 класс Vivo Click толщина 4.2 мм Дуб Ричмонд
7 427

Монтаж SPC-плитки на стену

Те, кто ищет нетривиальных решений в оформлении интерьера, стоит рассмотреть возможность использования SPC в отделке стен. Например, с его помощью можно выделить отдельную зону на стене или одну стену в комнате. Также плитку можно применить, чтобы визуально зонировать помещение.

Расположение ламинатной доски SPC зависит от цели:

  • Вертикально – если нужно зрительно сделать помещение выше.

  • Горизонтально – если нужно его расширить.

  • Под углом – чтобы добавить интерьеру оригинальности.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Nordic Oak
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М Nordic Oak
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 White Wood
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 White Wood
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Доставим завтра
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

Особенности монтажа SPC-плит

Зафиксировать материал на стене несложно. 

Для этого нужно проделать следующие шаги:

  • Очистить поверхности от загрязнений и пыли.

  • Загрунтовать.

  • Приклеить доски по одной, можно посадить на жидкие гвозди.

Преимущества использования плит SPC на стенах 

Среди плюсов такого решения:

  • Эффектный дизайн. Ламинат на стенах особенно хорош в интерьерах в стиле лофт или минимализм.

  • Доступная стоимость. Цена на ламинат намного ниже, чем на натуральное дерево. При этом он смотрится очень благородно и дорого.

  • Простота монтажа. Специальных навыков для этого не требуется, владельцы дома могут справиться с отделкой самостоятельно, без затрат на мастеров.

  • Практичность. Устойчивость к механическим воздействиям, влаге, высоким температурам делает плитку практически универсальным материалом, который можно использовать в любом помещении.

SPC-плиты экологичны и просты в уходе. Это позволяет отделать им стены в детской комнате. При этом родители могут не переживать по поводу каракуль, которыми ребенок дополнит обновленный интерьер. Их легко можно убрать с помощью влажной салфетки.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
SPC 43 класс Floorwood Quantum толщина 5 мм 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
5 167
Ламинат SPC Floorwood Joy 8944 Sky
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8944 Sky / Скай
3 733
Ламинат SPC Floorwood Joy 9902 Carnival
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 9902 Carnival / Карнавал
4 371
Ламинат SPC Floorwood Joy 8864 Eddy
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8864 Eddy / Эдди
4 371
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1510 Dark castle / Темный замок
SPC 43 класс Floorwood Authentic толщина 4 мм 1510 Dark castle / Темный замок
2 811
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV63 Дуб Мэйсер
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм MV63 Дуб Мэйсер
 
5 278
Ламинат SPC Floorwood Genesis M06 Дуб Элрут
SPC 43 класс Floorwood Genesis толщина 5 мм M06 Дуб Элрут
 
5 278

Вас может заинтересовать
SPC-ламинат: что это такое, технические характеристики, преимущества и особенности материала с фото
25.10.2023
1187
Кварцвиниловая плитка для пола: рассматриваем все достоинства и недостатки
25.10.2023
3550
Керамогранит в интерьере: варианты использования в дизайне с фото-примерами
25.10.2023
1456
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85