SPC (Stone Polymer Composite), спрессованный камень, каменно-полимерная плитка – новая разновидность напольного отделочного материала, возникшая в результате модернизации винилового ламината. Теперь эластичный слой полихлорвинила заменила жесткая минеральная плита из кальцита и хосталита.
Это позволяет исключить из производства стабилизирующий слой стекловолокна. По износостойкости природный известняк после прессовки аналогичен керамограниту. Он способен при любых нагрузках, в том числе под воздействием высоких температур, сохранять форму плит.
Виниловая плитка: как избежать путаницы с SPC
Виниловый пол сохраняет свою высокую популярность уже не один год. На фоне конкуренции производители стремятся усовершенствовать востребованный материал, чтобы максимально обеспечить запросы потребителей. Это приводит к возникновению множества новых напольных покрытий на основе винила. Но в широких массах они по-прежнему именуются винилом.
Разберемся, что скрывается под этим названием:
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SPC. Напольное покрытие на жесткой минеральной плите. Имеет только два элемента в составе: минерал и ПВХ. Плотность — 1 900–2 000 кг/м3. Выдерживает нагревание теплообменных устройств до 40°С. Возможно использование при отсутствии отопления. Беспороговая укладка – до 650 м2. Необходима подложка.
- RigidVinyl. Несущий слой однокомпонентный, представлен утолщенной плиткой ПВХ. Плотность — 900–1 000 кг/м3. Не требователен к качеству основания. Допустимая максимальная температура теплого пола — 28°С. Возможно использование в неотапливаемых помещениях. Беспороговая укладка 400 м2.
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WPC (Wood Polymer Composite). Структура многокомпонентная, в составе: древесная пыль, кальцит, поливинилхлорид и вспенивающий компонент. Плотность — 1 050 кг/м3. Ограниченная продолжительность взаимодействия с жидкостью. Для монтажа необходима подложка. Укладка сплошным полом – не более 100 м2.
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LVT (в России называется ПВХ). На однослойной поливинилхлоридной основе. Плотность 700-800 кг/м3. Влагостойкий. Максимальный нагрев теплого пола — 28°С. Укладка без порогов – до 100 м2.
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Кварцвинил. В составе основы кварцевый песок (до 80% от общей массы), поваренная соль, древесная мука, пластификатор этилен, хвойная смола. Стабильность обеспечивают 1-2 слоя стекловолокна. Температура теплого пола – не выше 28°С. Плотность 1 500–1 600 кг/м3. Беспороговая укладка – до 150 м2.
Основные характеристики SPC-плитки
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Процентное соотношение элементов в составе каменно-полимерной плитки – 80/20, где на минеральный наполнитель приходится большая часть.
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Основа монолитная, средний показатель плотности – 2 000 кг/м3.
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Высокая ударопрочность.
- Материал имеет 43 класс износостойкости. Это значительно расширяет сферу его применения. В частности, он востребован в общественных помещениях, где из-за постоянного потока посетителей нагрузка в разы выше, чем в жилых.
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SPC не страшны затопления – он полностью невосприимчив к влаге.
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При монтаже с подложкой обеспечивает высокую степень звукоизоляции (от 10 до 21 дБ). Допустимый максимум перепадов – самый высокий среди аналогичных напольных покрытий: для SPC отклонение может составлять до 5 мм на 2 погонных метра, в то время как в остальных материалах – не более 3 мм.
Кроме того, спрессованный камень устойчив к царапинам (класс Т) и светостоек.
Замковые соединения составляют с минеральной плитой единое целое, поскольку нарезаются прямо на ней. Это гарантирует герметичность стыков.
Структура SPC-плитки
- Гироизоляционный слой. Дополнительно может быть использована шумоизоляция, в таком случае потребность в использовании подложки отпадает.
- Основа – кварцвиниловая плита: ищмельченный камень, превращенный в монолит с помощью винила.
- Декоративный слой – бумага с рисунком, нанесенным посредством фотопечати.
- Защитный слой. Выполнен из акриловой смолы. Может иметь текстуру, воспроизводящую поверхность древесины или камня.
Достоинства и недостатки SPC-покрытий
Как и у любого другого материала, у SPC имеются и достоинства, и недостатки. Мы поговорим об обеих сторонах его применения.
Преимущества:
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В составе отсутствуют гигроскопичные компоненты, поэтому она обладает стопроцентной влагостойкостью. Материал сохраняет характеристики даже при долговременном воздействии воды.
- 80% покрытия составляют природные компоненты, в его составе нет химических связующих веществ. Поэтому каменно-полимерной плитке присвоен минимальный класс экологичности. То есть материал абсолютно безопасен и может использоваться в детских садах и медучреждениях.
- Укладка максимально проста. Настил не требует идеальной ровной поверхности и без труда компенсирует перепады до 5 мм на 2 погонных метра. Благодаря замковому соединению с защелкой click, ламинат SPC можно монтировать бесклеевым способом на любые сухие поверхности, включая предыдущий пол. Максимальная площадь укладки без разрывов составляет 650 м2.
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Материал совместим со всеми системами подогрева. Коэффициент расширения при воздействии высоких температур ничтожно мал даже относительно нормы (0,01-0,05% против 0,25%). Максимально допустимый нагрев поверхности составляет 40°С.
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Покрытие является антивандальным и имеет 43 класс износостойкости. Оно не продавливается под тяжелыми предметами и устойчиво к царапинам. Соответственно, может быть использовано в местах с повышенными нагрузками.
- Плитка не боится ультрафиолета, сохраняя первоначальный внешний вид на протяжении всего времени эксплуатации, даже если постоянно находятся под прямыми солнечными лучами. Хозяева могут не бояться перестановки, в результате которой откроются более темные зоны, ранее находившиеся под мебелью или коврами.
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Спрессованный известняк, из которого состоит SPC, не возгорается даже при прямом контакте с огнем. Это обеспечивает полную пожаробезопасность материала. К тому же, при термическом воздействии он не выделяют вредных веществ.
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Производители предлагают широкое разнообразие форматов и расцветок. Благодаря слою бумаги с фотопечатью SPC-ламинат может имитировать дерево, натуральный камень, мрамор, гранит или иные материалы.
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Заявленный срок эксплуатации минерального пола составляет 15-25 лет, в зависимости от того, в жилом или коммерческом помещении оно используется.
Недостатки:
- В отличие от древесной, минеральная основа хорошо проводит звук, поэтому подложка является обязательной. Она поглощает шум от ходьбы по плитам.
- Планки обладают большим весом, от 8 до 10 кг/м2. Это приводит к удорожанию доставки.
- SPC выпускается только с замковым механизмом. Другие способы монтажа исключены.
Все эти недостатки относительны, их нивелируют высокие эксплуатационные свойства каменно-полимерного ламината. Высокая износостойкость и широкий выбор дизайнерских решений делают его одним из самых популярных современных материалов для обустройства пола.
Как выбрать SPC-плитку по цвету
Чтобы помещение выглядело гармонично, необходимо учитывать все элементы интерьера, от отделки и мебели до освещения и аксессуаров. Каждая деталь должна быть скрупулезно подобрана – только так может быть получен единый стиль.
Цвет напольного покрытия должен сочетаться с тоном дверей. Это касается и их фактуры.
Есть два основных подхода:
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Контраст по светлости
Хорошо будут смотреться межкомнатные двери под орех и светлый ламинат или, наоборот, к темному напольному покрытию можно взять светлые дверные полотна. Главное правило, которого следует придерживаться при подборе: комбинировать теплые тона с теплыми, а холодные – с холодными. Плинтус подбирают либо в цвет пола, либо под оттенок двери.
- Монохромность
Использование одного цвета допустимо, когда в помещении имеются другие контрастирующие друг с другом элементы. Такое решение в светлом варианте рекомендуется в небольших комнатах, где визуально надо расширить пространство и добавить света.
Монтаж SPC-плитки на стену
Те, кто ищет нетривиальных решений в оформлении интерьера, стоит рассмотреть возможность использования SPC в отделке стен. Например, с его помощью можно выделить отдельную зону на стене или одну стену в комнате. Также плитку можно применить, чтобы визуально зонировать помещение.
Расположение ламинатной доски SPC зависит от цели:
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Вертикально – если нужно зрительно сделать помещение выше.
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Горизонтально – если нужно его расширить.
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Под углом – чтобы добавить интерьеру оригинальности.
Особенности монтажа SPC-плит
Зафиксировать материал на стене несложно.
Для этого нужно проделать следующие шаги:
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Очистить поверхности от загрязнений и пыли.
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Загрунтовать.
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Приклеить доски по одной, можно посадить на жидкие гвозди.
Преимущества использования плит SPC на стенах
Среди плюсов такого решения:
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Эффектный дизайн. Ламинат на стенах особенно хорош в интерьерах в стиле лофт или минимализм.
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Доступная стоимость. Цена на ламинат намного ниже, чем на натуральное дерево. При этом он смотрится очень благородно и дорого.
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Простота монтажа. Специальных навыков для этого не требуется, владельцы дома могут справиться с отделкой самостоятельно, без затрат на мастеров.
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Практичность. Устойчивость к механическим воздействиям, влаге, высоким температурам делает плитку практически универсальным материалом, который можно использовать в любом помещении.
SPC-плиты экологичны и просты в уходе. Это позволяет отделать им стены в детской комнате. При этом родители могут не переживать по поводу каракуль, которыми ребенок дополнит обновленный интерьер. Их легко можно убрать с помощью влажной салфетки.