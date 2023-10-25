Плитка высокой плотности имеет явные преимущества перед другими типами облицовки. Керамогранит используют в отделке полов и стен, он предназначен как для жилых, так и коммерческих помещений, обладает отличными прочностными и влагостойкими характеристиками.





С помощью этого отделочного материала можно воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею, выдержать стиль в интерьере, начиная от классики и барокко, заканчивая современностью.

Виды керамогранита и особенности его использования в дизайне интерьеров



Отделка этим материалом выглядит благородно, за счёт отличной имитации фактуры натурального камня, можно создать в интерьере очень красивый и богатый дизайн. Такие качества, как прочность, невосприимчивость к влаге и ультрафиолету делают керамогранит популярным материалом для облицовки офисов, домов и квартир.





При использовании отделки в жилых помещениях она будет служить вечно, при этом никогда не потеряет свой цвет и не покроется трещинами. Часто керамогранит используют не только в комнатах дома, но и за их пределами, им можно облицовывать стены и полы на верандах, террасах и входных группах.





Благодаря наработанной технологии производства, стоимость материала невысока и доступна для широкого круга потребителей, а разнообразие дизайнов и видов плитки позволит подобрать вариант отделки для любого стиля в помещении.





Можно ли использовать технический керамогранит в интерьерах

Имитирует плохо обработанный натуральный камень и имеет матовую поверхность разных цветов. Отлично подойдёт для таких стилей, как лофт и индустриальный, также может использоваться в помещениях с дизайном деревенской направленности.





Обычно используется для отделки пола и декорирующих элементов стен: у камина, в рабочей зоне кухни или прихожей для создания оригинального оформления.

Глазурованный керамогранит в интерьерах



По внешнему виду напоминает керамическую плитку, но с большим показателем прочности. Глазурованный материал предназначен для отделки стен и полов в комнатах с малой проходимостью, поэтому его часто используют на кухне, в гостиной и санузлах в разных стилях.





Гладкая поверхность может иметь любой цвет, который часто дополняется рисунками и орнаментами.









Особенности применения в интерьере полированного керамогранита



Идеально глянцевая поверхность с фактурой камня предназначена для облицовки стен, но это не значит, что материал нельзя использовать на полу, просто за такой поверхностью нужен будет тщательный уход.





Плитки, имитирующие гладкий природный камень, применимы в большинстве стилевых направлений. С помощью такой отделки можно создать благородный дизайн классики или эксклюзивное оформление в современном стиле.





В каких интерьерах можно использовать структурированный керамогранит

Материал интересен своей поверхностью, которая может иметь вид не только натурального камня, но и дерева, кожи и разных типов ткани.





Такой керамогранит используется для создания акцентных деталей в интерьере на стенах в разных стилях. Имитацию камня и дерева применяют для отделки пола, что выглядит достаточно красиво и необычно.

Сатинированный керамогранит в интерьере



Материал имеет лёгкий перелив на поверхности, что позволит создать яркий дизайн с «нотами» шика.





Сатинированный керамогранит применим как для отделки стен, так и для пола в любых стилях, где уместен блеск в отделке. Он будет отлично смотреться в современных интерьерах, а также в благородных дизайнах классики.

Дизайн интерьера с матовым керамогранитом



Такая поверхность выглядит эффектно, особенно в тёмных оттенках. Матовый керамогранит имеет немного шершавую структуру и никогда не будет скользкой. Такой тип отделки часто применяется для оформления современных интерьеров, смотрится он красиво, но требует тщательного ухода.





Материал изготавливается в разных размерах и толщине 7-30 мм. Самый тонкий керамогранит предназначен для отделки стен, толстый для напольных покрытий.

Обычно плитки толщиной до 12-20 мм используются в прихожих, на кухне и в гостиных, 20-30 мм чаще применяются для изготовления лестничных маршей в частных домах и офисах.

Самый маленький размер плитки керамогранита составляет 75х75 мм, крупные экземпляры могут достигать 1200-1800 мм.





Преимущества использования керамогранита в дизайне интерьеров

Материал обладает рядом достоинств, что считается неоспоримым перед аналогами. Керамогранит экологичен и не выделяет вредные вещества при нагревании, поэтому его часто используют в комплексе с системой «тёплый пол».





Материал на производстве пигментируется полностью, что делает его устойчивым к выцветанию и истиранию верхнего слоя. Плитка, используемая для отделки, имеет срок службы не менее 50 лет, а в облицовке стен она практически вечна.





Керамогранит универсален, что позволяет выполнить облицовку всех поверхностей в доме независимо от назначения комнаты. Но при выборе этого материала для отделки стоит учитывать сложность монтажа.





Керамогранит режут только специальным инструментом, покрытие очень требовательно к ровности основания, что потребует дополнительное время на подготовку к укладке и лишние финансовые затраты. Да и стоимость керамогранита может отличаться в несколько раз по сравнению с керамической плиткой, но благодаря особенной прочности материал оправдывает все затраты.

Сфера применения керамогранита в отделке

Материал часто используется на уличных пространствах, им облицовывают стены домов и укладывают в виде напольного покрытия на террасах, верандах и балконах.

Возможно применение керамогранита на вентилируемых фасадах, плитки с толщиной 30 мм используются для изготовления лестниц на входных группах частных домов и офисов.

Благодаря простоте уборки, гигиеничности и невосприимчивости к химическим средствам допустимо использовать такую облицовку в медицинских и учебных учреждениях.





Оформление жилых пространств также не обходится без этого материала. Выглядит керамогранит достаточно благородно и эффектно, поэтому его часто используют в интерьерах, где в дизайне предусмотрено применение камня и фактурных поверхностей.





Структурированный материал часто используется для создания акцентов в отделке, другие плитки применяются в виде напольных покрытий во всех комнатах и при облицовке стен в санузлах, также он идеально будет выглядеть на кухне, как фартук или столешница.





Керамогранит невосприимчив к повышенным температурам, поэтому считается лучшим вариантом отделки каминов, печей и саун. В качестве декора материал часто используют в виде облицовки откосов окон и подоконников.

Благодаря прочности и неистираемости верхнего слоя, керамогранитом оформляют пол в прихожей, а чтобы отделка выглядела эффектно и долго служила, то и облицовывают стены.





Какой керамогранит выбрать для интерьера: с матовой или глянцевой поверхностью

Разные виды материалов используются для отделки любых помещений, но они имеют свои особенности.

Стоит помнить, что глянцевая плитка имеет скользкую поверхность при намокании, поэтому её нежелательно укладывать на пол в ванной, кухне и прихожей, иначе повышается вероятность падений и получения травм.

Такой материал чаще всего изготавливается в бесшовном варианте, что позволяет создать монолитную поверхность, и это выглядит более красиво и эффектно.





Глянцевый керамогранит отлично отражает свет, что сделает комнату визуально объёмнее и больше, поэтому специалисты рекомендуют использовать его в гостиных, спальнях и столовых. Он способен добавить яркости любой отделке, особенно когда выполнен в светлых тонах.





Материал с матовой поверхностью применим во всех жилых и коммерческих помещениях, он не скользит при намокании и легко моется.

Такую плитку часто используют на кухонном пространстве и в санузлах, а также в прихожих и коридорах. Матовый керамогранит менее требователен к уходу, на нём не видны загрязнения, поэтому мыть его легче.





Особенности монтажа керамогранита

Выбор такой отделки для дома имеет ряд преимуществ, но если решено его укладывать самостоятельно, то нужно чётко соблюдать технологию и знать тонкости работы. Керамогранит изготавливается в виде плиток, которые создают швы при монтаже, если необходимо сделать монолитный пол или поверхность, то стоит обратить внимание на бесшовный вариант.

Стоить такой материал будет немного дороже, но он способен создать полностью гладкую поверхность, для некоторых дизайнов – это важно.





Основные правила монтажа керамогранита:

1. Укладка материала производится на идеально ровную поверхность. Рекомендуется предварительно залить пол специальной смесью, а стены выровнять штукатурными и шпаклёвочными составами.





2. При монтаже необходимо контролировать каждую плитку строительным уровнем и угольником. После высыхания клея демонтировать неправильно уложенный керамогранит будет проблематично.





3. Для укладки материала используется только специальный состав на основе пластификаторов. Нельзя применять другой клей, который не предназначен для керамогранита.





4. Раскладку плиток начинают с дальнего угла или из центра. При использовании материала с рисунком рекомендуется сначала сделать сухую выкладку и пронумеровать каждую единицу, чтобы исключить ошибки при наклеивании.





5. Между обычным керамогранитом оставляют шов 2-3 мм, который замазывается через 24-48 часов после выкладки плиток. Бесшовный материал монтируют стык, без оставления зазоров.





Если процесс монтажа произведён без изъянов, то покрытие будет служить десятилетия. При условии правильного ухода не потеряет свой первоначальный внешний вид и придаст любому помещению «ноту» изысканности и благородства.





При выборе отделки из керамогранита для своего дома, главное – правильно подобрать фактуру и цвет покрытия. Материал уже давно доказал свою долговечность, красиво выглядит весь период эксплуатации и способен создать шикарный интерьер в доме.



