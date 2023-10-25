Одним из важнейших этапов облицовки плиткой является затирка швов. К выбору материала для данной процедуры необходимо подойти ответственно. Это связано с тем, что затирка (фуга) – это не только декоративный элемент в дизайне, но и защита от влаги, плесени, грибка.





Виды затирок для плитки

Затирочные смеси можно разделить на три основные группы, которые имеют свои плюсы и минусы.

Цементная

Основой такой смеси является цемент. Дополнительно в нее включают цветовые пигменты. Для приготовления затирки достаточно добавить воды и довести смесь до консистенции сметаны.

Цементные затирки применяются для укладки кафельной плитки, каменных облицовок. По ширине обрабатываемого шва подразделяются: для узких – до 6 мм и для широких – до 40 мм. Основные сферы применения: кухня, ванная комната, туалет, прихожая, балкон.





У таких затирочных смесей несколько весомых плюсов: экономичная стоимость, удобство и простота использования, хорошая прочность шва. Плиточники ценят цементную затирку за легкость расчета для ремонтных работ, это помогает значительно экономить.

Так же при необходимости создания широких швов в смесь добавляют песок, что прекрасно заполняет стыки. Единственный минус этой затирочной смеси – неустойчивость к образованию плесени.

Эпоксидная

В своем составе имеет два основных компонента: эпоксидную смолу и затвердитель. В готовом виде представляет собой плотную эластичную массу. Применяется для любого типа облицовки.

Небольшие сложности возникают при работе с пористой и текстурной керамической плиткой, так как поверхность получается сильно загрязненной при неаккуратном подходе.





Несмотря на то, что плиточники не часто используют подобные затирочные смеси, они имеют ряд преимуществ: высокая устойчивость к влаге и агрессивной химии, быстрое застывание, отличная прочность, сохранение эстетичного внешнего вида на протяжении десятка лет.

На основе таких характеристик вытекают сферы применения: бассейны, уличные строения, производства, общественные здания, облицовка столешниц. Минусом эпоксидных смесей является высокая стоимость.

Полимерная

Это силиконовые и силикатные смеси, выдавливаемые из пистолета. Их также называют герметиками. В состав входят полимерные присадки. Фуга используется для внутренних и наружных углов плиточных швов, а также в областях, где плитка примыкает к сантехническому оборудованию.







Основные плюсы в том, что смесь обладает хорошими грязеотталкивающими свойствами, прекрасной водостойкостью, шов получается эластичный, излишки затирки легко удаляются.

Наибольшей популярностью пользуются цементные смеси. На втором месте по частоте применения эпоксидные затирки.



Выбор затирки для плитки по дизайну

Основной параметр – это цвет.

Исходя из него, стоит обратить внимание на следующие особенности:

Светлая затирка для пола не желательна, так как она быстро потеряет первоначальный оттенок.





Контрастный цвет фуги к плитке смотрится выгодно, если облицовка подобрана высокого качества. Но при этом будут видны и любые огрехи затирки, поэтому работа мастера должна быть аккуратной.

Совпадение тонов плитки и затирки хорошо скроет недостатки в работе, и облицовка будет смотреться «спокойно».





Цвет фуги на упаковке и на образце может отличаться от оттенка, который получится на шве, поэтому рекомендуется сделать тестовую затирку.

Если в работе используется сухая смесь, то ее тон можно контролировать при создании густой массы. Для эпоксидных составов продают различные декоративные добавки. Например, можно получить затирку с металлическим эффектом или неоновым свечением.









Подбор оттенка затирки для плитки под интерьер



Обычно цвета затирки подбирают под нюансы дизайна ли оттенка плитки. Но при этом важно помнить и про интерьерное решение.

Наши специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие советы:

контрастные цвета помогут создать акцент на поверхности, отделанной плиткой. Затирка в цвет плитки напротив, сделает ее менее заметной;

для мозаики или плитки стиля «пэчворк» лучше выбирать бесцветную затирку;

для небольшого помещения лучше выбирать светлые оттенки, а в просторных комнатах темные тона;

в классическом интерьере стоит использовать белую, светло-серую либо бежевую затирку;

если плитка разноцветная, то лучше отдавать предпочтение бесцветной затирке. Также красиво будет выглядеть выкладка, где затирка подходит к самому светлому тону из всех;

яркие оттенки затирки должны сочетаться с прочими яркими элементами в интерьере.

Цвет затирки необходимо подбирать по выкраскам, которые представлены в магазине. При этом на стены стоит выбирать состав светлее на пару тонов, а на пол - напротив, темнее на пару тонов.

Определить, как будет выглядеть затирка на плитке можно, нанеся состав на обрезок плитки, который остался после укладки. Такой подход позволит подобрать затирку, которая выгодно подчеркнет плитку и будет красиво выглядеть в интерьере.







Подбор затирки для плитки по техническим параметрам

Выбирая фугу с учетом физических параметров, следует опираться на исходные данные:

Ширина шва, который необходимо будет закрыть.

Степень подверженности загрязнению и механическим нагрузкам.

Уровень влажности в помещении. Особенно это касается фуги для плитки в ванную.

Будет ли в дальнейшем оказываться воздействие агрессивными химическими средствами.

Место использования: улица, помещение. Здесь стоит учитывать воздействие прямых солнечных лучей и температурные колебания.





Наличие системы теплого пола.

Тип плитки (кафель, керамогранит, мозайка и тп).

На упаковке фуги есть ответы на все эти вопросы, поэтому внимательно изучите ее перед покупкой.

Рекомендации по подготовке и работе с затиркой для плитки

Цементными затирками можно работать только, когда плиточный клей полностью высохнет. Найти уточняющую информацию по срокам схватывания можно на упаковке с клеем. Но начинать затирку рекомендуется не ранее, чем через сутки после облицовки.

Работы по затирке необходимо проводить на заключительном этапе ремонта в помещении. Особенно это требование желательно соблюдать для полов. Швы невозможно защитить ни картоном, ни пленкой. Во время ремонтных работ влага и грязь будут попадать на поверхность, и затирка начнет пачкаться.

Важное условие для обработки швов – постоянная влажность до 80%. Допустимая температура колеблется от 5 до 30 градусов. Оптимальный температурный режим – от 15 до 20 градусов.

Во время работы с затиркой и в период высыхания фуги нужно исключить сквозняки, подогрев пола, сильную работу радиаторов, падение прямых солнечных лучей. В противном случае это может привести к деформированию формы и изменению оттенка затирки.





Перед нанесением затирки плитку необходимо хорошо очистить, сами швы осмотреть на наличие клея. В случае обнаружения, его необходимо тщательно удалить ножом для бумаги или острым шпателем.

Если этого не сделать, слой затирки может получиться тонким, а цвет неоднородным. От толщины затирки также зависит прочность застывшей смеси. Минимальная глубина заполнения – 2/3 толщины облицовочного материала.





После проверки швов специалисты рекомендуют увлажнять межплиточное пространство. Эта процедура способствует удержанию воды в смеси, иначе влага быстро впитается в поверхность.





До начала работы необходимо провести тест на воздействие фуги на плитку. Бывают случаи, когда смесь тонирует плитку. Разведите небольшое количество затирки и опробуйте ее на скрытом месте или на остатках материала.









Необходимые инструменты для работы с затиркой для плитки

Чистая ёмкость. Предназначена для замешивания затирочной смеси. Ёмкость под чистую воду. Профессионалы для этой цели часто используют станции, оборудованные лотками и валиками. Дрель для замешивания смеси. Некоторые составы легко приготавливаются руками, но для получения однородной массы удобно использовать низкооборотистую дрель или настраиваемую до 400 – 800 об/мин. Венчик к дрели. Получить однородную замазку можно самым маленьким «рамочным» строительным венчиком или винтовым вариантом, который применяют для смешивания красок.





Терка – площадка на резиновой подошве или резиновый шпатель до 30 см. Эти инструменты хорошо забивают швы смесью. Губка с пористым и жестким слоем. Применяется для формирования шва и стирания лишней смеси. Тряпка для снятия сухого налета с плитки. Латексные перчатки для защиты кожи рук. Малярный скотч, чтобы исключить повреждение окружающих поверхностей. Кухонные весы для отмеривания сухой смеси. Дополнительные инструменты для работы: малярный нож, пульверизатор, узкий металлический шпатель, «нулевая» наждачная бумага.

Приготовление затирочной смеси

Цементная затирка представляет собой сухую смесь, поэтому ее необходимо разбавить водой. Важно соблюдать рекомендации по приготовлению фуги, которые размещены на упаковке. В случае избыточного увлажнения затирка потеряет нужные физические свойства.

Внимательно отнеситесь к пункту, в котором говорится, что именно смесь засыпается в воду. Фуга постепенно добавляется к жидкости, при этом венчик постоянно работает. Если на стенки ёмкости попадает затирка, ее необходимо собирать шпателем и отправлять в общую массу.





Процесс перемешивания продолжается до получения однородной смеси.

После вымешивания необходимо дать фуге настояться и набухнуть. За это время колер растворится. После сделать повторное перемешивание смеси.









Процесс затирания швов на плитке

Если тестовое воздействие фуги на плитку привело к изменению цвета облицовочного материала, поверхность около швов необходимо защитить малярным скотчем. Этот же прием рекомендуется использовать при работе с пористой, рельефной плиткой.





Швы и края плитки до нанесения смеси необходимо увлажнить пульверизатором. Готовая масса берется шпателем и наносится поперек или по диагонали на швы. По каждому месту нужно пройти 3-4 раза. Если швы очень широкие, используют шприц-пистолет или кондитерский конусообразный мешок. После заполнения швов фугу разравнивают узким шпателем.





Применяют два основных метода затирки швов:

Нанесение фуги только на область шва.

Растирание массы по всей поверхности облицовки.





Особых преимуществ ни один из способов не имеет. Каждый мастер выбирает наиболее удобный для него вариант. Время затвердевания фуги в среднем до 20 минут. Как только масса перестает продавливаться и тянуться за шпателем, наступает момент затирания ее губкой.

Губкой проходят круговыми движениями по швам. Периодически ее промывают и хорошо отжимают. В заключение губкой делают продольные движения, чтобы получить итоговую форму шва.





Профессионалы используют прожектор, установленный под углом к поверхности, для отслеживания любых неровностей фуги. В течение пяти часов необходимо наблюдать за поверхностью плитки, так как на ней будет образовываться цветной налет.

Его нужно удалять мягкой ветошью. Если после застывания затирки образовались локальные неровности, сгладить их можно наждачной бумагой или картоном. Финальный проход по покрытой фугой облицовке допускается через 7 часов.

Включение обогрева пола рекомендуется только через 72 часа. Если необходимо обработать швы водоотталкивающей смесью, сделать это можно через 7 суток.





Для плитки также допустимо нанесение специальных растворов на облицовку и швы. Это глубоко проникающие грунты, которые повышают устойчивость швов к влаге и загрязнениям. Такие средства часто применяют для напольной плитки. Но необходимо учитывать, что использование для чистки поверхности агрессивной химии не желательно, иначе защитная пленка быстро удалится.

Правильный выбор фуги и профессиональное ее нанесение обеспечит не только эстетический эффект, но и позволит сохранить целостность швов на долгие годы.





Очистка плитки после окончания работ

После завершения затирки швов следует выждать время, которое требуется на полное высыхание состава по инструкции.

Далее необходимо очистить поверхность плитки от следов затирки:

цементный состав можно убрать просто сухой, мягкой тканью;

удалить эпоксидную затирку удастся лишь с помощью специального состава. Также можно использовать строительный фен, поскольку под воздействием высокой температуры состав разрушается;

высохшую силиконовую затирку можно снять с помощью канцелярского состава либо ацетона. Но делать это следует аккуратно, чтобы не повредить основной шов.

Процедура очистки плитки после окончания работ может показаться не важной. Однако это не так, ведь неправильный метод удаления состава для затирки может привести к повреждению затирочного шва, и все усилия будут насмарку.





Как восстановить внешний вид затирки

Затирочные швы имеют свойство терять свой внешний вид со временем. Существует мнение, что их можно восстановить с помощью специального технологичного процесса. Но это не точная информация. Составы, которые используют для приготовления затирочной массы, не предназначены для устранения неровностей.

В таких ситуациях они крошатся, а итоговый оттенок будет далек от того, который был в каталоге. Поэтому существует только один метод восстановления швов – вычищение всей старой затирки с помощью ножа, реноватора или специального резака с алмазным напылением и укладка нового состава. При этом важно понимать, что при вычищении старых составов велик риск повреждения плитки.

В инструкции от производителя затирочного состава всегда указывается, что перед заполнением шва на имеющейся облицовке старую затирку необходимо убрать. Другого способа восстановить поврежденную затирку нет. Если случилось так, что затирка в швах довольно прочная, но ее внешний вид оставляет желать лучшего (оттенок выцвел или стал грязным), то ее можно привести в порядок.

Для этого используются специализированные очистители или окрашивание специальными составами. Эффективность таких реставрационных методов можно легко определить тестовой обработкой участка шва.

Важно понимать, что подобный метод восстановления – непростой. Именно по этой причине специалисты рекомендуют ответственно подходить к подбору затирочного состава.