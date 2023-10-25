У каждого человека есть ценности, которые важно уберечь от чужих взглядов, мошенников, шаловливых ручек малышей. Деньги, драгоценности, памятные награды, носители информации или любимая коллекция редких марок – все это нуждается в надежном месте для хранения.

Но как быть, если солидный сейф проектом квартиры не предусмотрен? Да и любой вор в первую очередь пытается взломать именно заводскую конструкцию, которую стандартно прячут за картинами или панелями.

Можно обойтись своими силами и смекалкой, оборудовав хитрый тайник самостоятельно. В зависимости от объема хранимого, он может быть миниатюрным или довольно большим. Главное – посмотреть на обыденные вещи с другой точки зрения. И тогда ни один вор не догадается, что обычной жестянке из-под колы хранится маленькое состояние.

Необычные тайники для хранения ценностей в квартирах

При первом взгляде на пространство квартиры возникает вопрос: где тут прятать мелкие и не очень предметы? Вроде бы, вся обстановка на виду. Но, если подумать, обнаруживается масса потайных местечек, которые можно использовать.

Замороженные деньги и карты в холодильнике

Один из самых простых и эффективных способов – это использование холодильника или морозильной камеры. Чаще всего ценности прячут в морозилке. Можно использовать непрозрачные пластиковые баночки и пакеты, пищевые контейнеры. Быстро найти одну упаковку среди разнообразных продуктов чужому человеку будет затруднительно.

Пустые, чисто вымытые и просушенные банки из-под прохладительных напитков, майонеза, шоколадной пасты незаметно сливаются с общим фоном на полочках холодильника. А их объем позволяет хранить достаточно крупные суммы денег, драгоценности.

Кроме того, можно использовать выдвижной поддон, нишу, закрытую решеткой под самим агрегатом. Там вещи крепят на скотч.

Делаем тайники в мебели

Шкафы, комоды, навесные и напольные шкафчики – превосходная основа для хорошего тайника. Но, не стоит просто вкладывать ценности в нижнее белье или носки, раскладывать купюры между простынями. Воры давно уже научились быстро проверять кипы вещей на наличие твердых или хрустящих предметов.

Нужно поступать тоньше:

Большая часть современной мебели имеет цоколь, который защищает пространство под шкафом от попадания мусора, придает изделиям устойчивость и завершенный вид. Сделав часть цоколя кухонного гарнитура, платяного шкафа съемной, можно оборудовать шикарный тайник.

Верхняя крышка прикроватной тумбы, установленная на шариковые направляющие, скрывает достаточно просторный отсек для хранения важных документов, драгоценностей, накоплений.

При наличии опыта и инструментов владельцы часто оборудуют выдвижные ящики платяного шкафа или комода двойным съемным дном. Но, такой вариант очевиден. Лучше закрепить ценности в файле или пакете на задней стенке тумбы, закрыв их выдвижными ящиками.

Также можно закрепить на стене полку с встроенным потайным ящиком.

Неожиданные сейфы и тайники для ценностей

Продолжая кухонную тематику, стоит отметить простой факт: там всегда в наличии целая батарея разнообразных банок, бутылей, мешочков и других емкостей с крупами, сыпучими продуктами. А значит, парочка фальшивых банок останется незамеченной. Главное – не прятать таким образом заначку от жены.

Как оборудовать такой тайник? Все очень просто:

внутрь банки вставляется цилиндрический пластиковый контейнер или свернутая из картона, плотной бумаги трубка;

пространство между стеклянными стенками и внутренней емкостью засыпается подходящим продуктом – крупа, сахар, соль, перец горошком, специи;

внутрь складывают ценности, закрывают крышкой по размеру или плотно запечатывают скотчем;

сверху засыпают слой продукта.

Такой тайник невозможно обнаружить быстро. Грабителям придется перебрать и пересыпать все кухонные припасы, прежде чем они доберутся до заветной баночки.

Если в доме живет рукодельница или просто набралась полная шкатулка разнообразных швейных ниток, клубков, кусочков ткани, небольшие ценности можно спрятать среди них.

Каким образом:

Клубки шпагата для макраме или шерстяных ниток перематывают, вкладывая между нитями свернутые купюры, драгоценности, мини-карты.

В современные катушки для ниток в виде цилиндриков замечательно помещаются свернутые в трубочку купюры.

Если шкатулка для рукоделия снабжена подкладом, его подпарывают на дне, боковой стенке или под крышкой. Туда вкладывают документы, деньги, после чего подклад зашивают.

Опасный тайник-розетка

Нас с детства учат: розетки – это опасно! Кто-то убеждается в этом факте на собственном опыте, кто-то доверяет словам родителей и наставников. Следовательно, человек в здравом уме вряд ли полезет раскручивать розетку в поисках чего-то ценного. И этим можно воспользоваться.

Старые виды розеток обычно скрывают за собой высверленную в кирпиче или бетоне нишу. Она достаточно объемная, чтобы в нее поместилась свернутая пачка денег или мелкие предметы. Или можно приобрести специальные фальш-розетки с удобным контейнером для хранения разнообразных вещиц.

Они легко открываются и закрываются, а внешне выглядят как обычная розетка.

Кровать-тайник

Из самой обычной кровати получается отменный тайник для драгоценностей, семейных накоплений и даже оружейный сейф.

Как его обустроить?

Ни в коем случае не стоит класть деньги под матрас. Эта явка давно «засвечена». Также, не стоит его набивать купюрами – спать будет неудобно. Если речь идет о современном пружинном или монолитном матрасе, поступают хитрее. Тканевую обивку подпарывают по шву. Ценности, деньги располагают в глубине внутреннего наполнителя, при необходимости вырезав кусок поролона. Поврежденный наполнитель закрывают внешними слоями, зашивают обивку.

Если кровать делается на заказ или в доме есть свой мастер на все руки, из ее спинки получается замечательный потайной шкаф. Внешняя панель откидывается на направляющих. Или можно сделать съемную верхнюю полочку, планку, разместив под ней углубление по всей длине спинки.

Еще один вариант – это скрытый тайник в каркасе кровати. Как правило, это встроенные выдвижные ящички, съемные или сдвижные части бортов, ножек. Можно просто прилепить на скотч пакет с ценностями к наружной стороне ламелей.

Накопления в подпольном тайнике

При проведении в квартире капитального ремонта с укладкой или заменой напольного покрытия можно предусмотреть тайник для ценностей. Часть половиц, паркетин или ламелей паркетной доски, ламината делают съемными. Можно оборудовать подобие люка в подпол, закрыть конструкцию ковром, ковровым покрытием.

Еще один вариант – неплотно закрепленный плинтус. За ним удобно хранить бумажные деньги, небольшие документы, карты памяти. Если он оборудован просторными кабель-каналами, то и переделывать ничего не требуется. Достаточно вложить свернутые купюры, украшения в кабель-канал.

Тайники в осветительных приборах

Как уже говорилось, большинство людей относятся к электроприборам настороженно. Если настольная лампа или потолочный светильник не имеют никакой коллекционной ценности, их вполне можно использовать в качестве тайника.

Еще лучше работают страшноватые хендмейд-абажуры и корпуса, сделанные криворуким мастером.

Как их использовать:

Если плафон непрозрачный, пакет с купюрами можно прилепить на внутренней стороне. В случае с потолочными светильниками, ценности размещают на наружной плоскости, обращенной к потолку, прячут их в декоративные стаканы, закрывающие проводку у потолка.

Разобрать корпус настольной лампы и поместить ценности в него.

Если корпус изготавливается своими руками, можно заранее предусмотреть потайной ящик, нишу, пенал.

Некоторые умельцы умудряются разбирать перегоревшие светодиодные лампы с непрозрачным стеклом, помещая в них свернутые купюры. Такая лампочка, вкрученная в патрон, не вызывает подозрений и считается просто перегоревшей.

Тайник в цветочном горшке

Если владельцы квартиры увлекаются цветоводством, в доме много комнатных растений, этим можно воспользоваться. Цветочные горшки, зеленые стены могут стать отличным местом для хранения ценностей.

Первый вариант прост, но опасен – достаточно купить горшок с крышкой-углублением и посадить растение с небольшой корневой системой. Например, кактус. В чем опасность метода? Достаточно ткнуть спицей в землю, чтобы понять, что в горшке что-то есть.

Другой вариант предусматривает хранение ценностей среди зеленой массы. Так, широколиственные растения (фикус к примеру) хорошо скрывают предметы, помещенные под листья. Если растение посажено в большой вазон с декоративной отделкой, хранить ценности можно между внешней облицовкой и внутренней емкостью.

Тайники в декоративных поленьях в квартире в эко-стиле

Если в квартире есть камин или она оформлена в новомодном эко-стиле, лишнее полено никого не насторожит. Чтобы оборудовать тайник, выбранный кусок ствола распиливают пополам, выбирают сердцевину и устанавливают петли.

В качестве запорного механизма отлично работает обычный саморез. Такие поленья обычно используют в качестве своеобразных столиков, сидений, украшают ими зону с современным электро- или биокамином.

Тайники из обычных домашних вещей

Что еще можно использовать в качестве своеобразного сейфа?

Вариантов масса:

корпус настольных или настенных часов;

старая книга с вырезанный внутри блока листов нишей;

рамка для фотографий, портретов, рамы для зеркал, картин;

старый, неработающий дисковод в ПК.

Выбирая место для тайника, стоит поставить себя на место вора или нечистого на руку «гостя». Где он будет искать ценности в самую последнюю очередь? Это может быть пара старой или сезонной обуви, отслуживший свое огнетушитель или укромная ниша в дверном полотне.

Каждый оборудует тайник на свой вкус, исходя из собственных сил и умений. И такие хранилища порой надежнее хваленых банковских депозитов.