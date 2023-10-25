Момент, когда уже нельзя оттягивать ремонт в своей квартире, встаёт рано или поздно перед каждым владельцем. И тут уже приходится решать несколько проблем, среди которых какой вид ремонта сделать.

Будет ли это обычный утилитарный, граничащий с косметическим. Или существенно потратить материальные средства на глобальные изменения в интерьере квартиры и привлечь к этой работе дизайнера.

Об отличиях дизайнерского ремонта от стандартного, его особенностях и стоимости расскажем в этой статье. Фото эскизов и готовых проектов, помещённые в тексте, взяты из интернета.

Что означает дизайнерский ремонт в квартире

Следует сразу определить главное отличие дизайнерского ремонта от обычного. Оно заключается в том, что это не только ремонт высокого европейского качества, но и кардинальное изменение геометрии квартиры, её внешнего вида с полной разработкой индивидуальной концепции стиля и отделки.

В этом деле важен профессиональный подход к каждому этапу ремонтных работ, начиная с коммутаций до расстановки элементов декора в интерьере готовой квартиры. Дизайнерский ремонт не предполагает стандартные решения.

Это эксклюзивное оформление в современном стиле с созданием наибольшего уровня функциональности, уникальности и индивидуального подхода к особенностям квартиры, при котором недостатки можно превратить в преимущества.

Исходя из этого, можно утверждать, что главная задача ремонта с участием дизайнера заключается в создании уникального интерьера, повышающего качество жизни хозяев квартиры. Обычные строительные бригады такую задачу не решают.

Дизайнерский и обычный ремонт в квартире: в чём разница

Можно выделить несколько особо существенных отличий, которые выражены:

Если присутствует необходимость срочного переезда на новое место проживания, то дизайнерский ремонт не получится. Он требует достаточно продолжительного временного отрезка для выполнения всех работ от начала до конца. Это так называемый вариант «под ключ».

При обычном ремонте работы могут выполняться поочерёдно в каждом помещении квартиры. Дизайнерский вариант требует проведение работ в помещении, где нет проживающих людей. Заказчик всё время ремонта живёт в другом месте.

Прежде всего во времени. Ограничение ремонтируемого пространства. Финансовые возможности.

Если имеются ограничения в этом аспекте, то можно производить ремонт поэтапно.

Денежные вложения в создание эксклюзивного жилья, полностью соответствующего потребностям заказчика, требуются немалые.

Преимущества ремонта квартиры с участием дизайнера

Многогранность профессии дизайнера позволяет ему быть сведущим во многих областях, связанных с ремонтными, строительными и оформительными работами. Подход такого специалиста к проведению ремонта комплексный: практичность, функциональность, эстетика, экономия средств.

Это главное преимущество ремонта с основой в виде дизайн-проекта. Работы, проведённые профессионалом, способны не только преобразить внешний вид квартиры, но и значительно повысить её рыночную стоимость. Так что финансовые затраты можно считать удачным и выгодным вложением.

Этот вариант ремонта подойдёт для владельца квартиры, который при наличии достаточного количества средстве не имеет чёткого представления об интерьерном стиле. В этом случае помощь дизайнера будет просто необходима.

Кроме того, если у хозяина квартиры идеи всё же имеются, то правильно составить перечень необходимых материалов для оптовой закупки и донести содержание производимых работ для подрядчика, осуществить контроль за ведением работ точно по плану и в установленные сроки может сделать только профессионал, вооружённый эскизами, чертежами и визуализацией окончательного результата.

Такой подход позволит избежать многих ошибок, которые впоследствии могут доставить психические и материальные потери.

Что входит в дизайнерский ремонт квартиры

Как и в случае выполнения стандартных ремонтных работ можно выделить три основных этапа:

полная очистка помещения для проведения черновых работ;

работы по отделке поверхностей помещений;

меблировка.

Каждый из этих этапов проходит под контролем дизайнера, ведущего проект и вооружённого пакетом документов. Контроль производят за качеством и сроками проводимых работ, за используемыми материалами, соблюдением методики ремонта.

Этапы дизайнерского ремонта в квартире

На первом этапе необходимо убрать из помещения всю мебель, произвести демонтаж старых настенных, потолочных и напольных покрытий. По составленному дизайн-проекту, при необходимости, выполняют работы по перепланировке квартиры и согласуют её в муниципальных органах.

Параллельно ведут работы по монтажу новой разводки электричества, штраблению стен, размещению дополнительных розеток, усилению системы отопления.

Стандартные работы по грунтовке, шпаклёвке, выравниванию поверхностей и установка новых межкомнатных дверей завершают этап подготовки.

Дизайнерские ремонты производят как в новостройках, так и в помещениях «вторичек», что имеет свои особенности. Зачастую старые квартиры не обладают большими площадями, поэтому дизайнеры отдают предпочтение материалам, способным визуально увеличить полезное пространство.

Проблему низких потолков каждый дизайнер решает по-своему: покраской, монтажом натяжных потолков, гипсокартонной конструкцией со специально разработанной системой освещения.

Отделку стен производят, используя различные материалы:

В арсенале разработчика дизайн-проекта имеются разнообразные варианты напольного покрытия.

Главные этапы ремонта с участием дизайнера:

1. Подготовка к ремонту

2. Чистовая отделка помещений

Краску светлой цветовой гаммы, контрастные цвета применяют при необходимости соответствовать дизайн-проекту;

Обои, возможности которых при современных технологиях и широте выбора неограниченные;

Фактурную штукатурку, экологичную, устойчивую к внешним воздействиям, разнообразную по внешнему виду и цветовому решению.

Ламинат с высокой износостойкостью, имеющий широкий диапазон цвета, крепления, фактуры;

Линолеум, материал лёгкий в уходе, но требующий ровной поверхности чернового пола;

Ковролин – очень приятный тактильно материал, который способен создать уют в гостиной, но требующий постоянного ухода.

3. Меблировка

Этот этап в комплексе с отделкой стен зависит от творческих способностей дизайнера.

Выбор подходящей по стилю мебели и размещение её в квартире – процесс, требующий большого опыта и профессионализма.

Стоимость различных видов дизайнерского ремонта квартиры «под ключ»

Цены, приведённые ниже в таблицах, средние по Москве. Но они дают возможность сориентироваться в большом количестве предложений на рынке ремонтных услуг и определить, имеются ли в семье финансовые возможности для осуществления дизайнерского ремонта.

Фирмы, практикующие организацию и исполнение дизайнерского ремонта, выделяют несколько видов, существенно отличающихся по содержанию и цене:

№ Наименование Стоимость,

руб. 1. Эконом выезд на объект специалистов;

фотосъёмка объекта;

составление обмерного плана;

планировка размещения мебели и цифровой техники;

создание художественного фотоколлажа;

выполнение эскизов в форме 3D для визуализации;

расчёт сметы на отделку;

комплектация альбома в формате А3;

предоставление электронной версии дизайн-проекта. От 1700 руб.\кв. м 2. С эскизами К перечисленным выше пунктам добавляют планы: демонтажа старых и монтажа новых перегородок;

сантехнических коммуникаций;

раскладки тёплых полов;

укладки половых покрытий и крепления плинтусов ;

монтажа потолочных конструкций и карнизов;

разводки электропроводки с установкой выключателей розеток, источников освещения;

укладки кафеля;

установки межкомнатных дверей и арок. Развёртки всех помещений. Подборки материалов и дверей. От 2800 руб.\кв. м 3. Оптимальный, дополненный подборкой мебели, техники, чертежами декоративных деталей,

к списку перечисленных ранее пунктов. От 3600 руб.\кв. м 4. Премиум-класс Список оплачиваемых услуг дополняют: чертежи заказанных изделий;

заказ необходимых материалов;

полное сопровождение ремонта на всех этапах;

декорирование интерьера. От 7000 руб.\кв. м

Многие фирмы предоставляют клиентам прайс-листы с расценками предоставляемых услуг.

Примерный прайс-лист со средними ценами по Москве представляем ниже:

№ п\п Наименование Единицы

измерения Стоимость,

руб. Консультации 1. в офисе - бесплатно 2. на выезде час по договорённости Услуги архитектора и дизайнера 1. план обмеров квартиры с размерами м2 от 250 2. планирование и чертежи м2 от 190 3. фотоколлаж м2 от 250 4. разработка технической документации м2 от 480 5. подборка материалов для отделки м2 от 350 6. выбор мебели и цифровой техники м2 от 400 7. подборка осветительных приборов и сопутствующих товаров м2 от 200 8. декорирование интерьера м2 от 350 9. дополнительные планы по необходимости м2 от 200 10. визуализация интерьера м2 от 500 11. авторский надзор час\выезд от 3000 Дизайн отдельных помещений в квартире 1. до 20 м2: спальня, детская, гостиная; м2 от 3500 2. до 12 м2 с подборкой материалов; м2 от 3900 3. до 5 м2 с подборкой материалов м2 от 6200



