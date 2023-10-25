Специфика ванной комнаты – небольшой размер, большое скопление коммуникаций и повышенная влажность – заставляет подходить к вопросу ремонта более ответственно по сравнению с другими комнатами. Ремонт в ванной обычно делается реже, но основательнее.

Чтобы сделать ремонт в ванной быстро и с минимальными затратами, нужно четко следовать плану действий. Маленькая комната отличается особым функционалом, поэтому обойтись «просто красиво» не получится.

Создание проекта для ремонта в ванной комнате

Чтобы определиться с дизайном, можно посмотреть ремонт ванных комнат, этапы, фото в интернете или придумать что-то свое. Даже если в голове уже есть четкая картинка, как будет выглядеть санузел после ремонта, обязательно нужно перенести ее на бумагу с размерами и материалами.

Это важный этап ремонта, который позволит правильно рассчитать количество материала, размеры сантехники и наглядно покажет, насколько идея дизайна будет удобна на практике. Понятная постановка задач поможет не только сэкономить время и исключить ошибки, но и составить смету.

Подготовка к ремонту: демонтаж коммуникаций и оборудования в ванной комнате

Чтобы создать что-то новое, нужно удалить все старое. Поэтому любой ремонт начинается с подготовки помещения.

Последовательность демонтажа ванной:

Удалить дверной косяк, чтобы обеспечить свободный проход для выноса мусора и старой сантехники;

Снять сантехнику нужно в любом случае, даже если не планируется замена, так как в процессе ремонта она будет мешать или может повредиться;

Перекрыть подачу воды и установит заглушки на все канализационные трубы;

Удалить старое облицовочное покрытие со стен, потолка, пола. Это можно сделать с помощью специальных строительных инструментов. Если стены были покрашены, краску тоже нужно будет счистить. Удаляются все выступы и элементы крепления;

Если будет перепланировка - самое время устанавливать конструкции или, напротив, сносить стенку.

Если требуется замена коммуникационных труб, старые демонтируются. Обязательно нужно предупредить обслуживающую компанию о планируемых работах, чтобы специалист перекрыл воду.

Обычно демонтаж, даже самый сложный, занимает не более трех дней. Все зависит от объема работ и желаемого результата.

Замена сантехнических труб в ванной

Замену водопроводных и канализационных стояков лучше доверить профессионалам. Поэтому рассчитывая этапы ремонта в ванной, нужно заранее договориться со специалистом на определенную дату. Разводку коммуникаций можно выполнить самостоятельно.

Последовательность работ:

к водораспределителям прокладываются трубы;

устанавливается полотенцесушитель;

монтируются система фильтров;

устанавливаются водозапорные краны на случай индивидуального отключения;

при необходимости монтируется подводка к водонагревательному элементу.

Важно: трубы горячей воды должны быть расположены выше труб с холодной водой. Если точек подачи воды много, целесообразней будет установить коллекторную систему.

Чтобы разводку труб было делать проще, предварительно ее можно наметить прямо на стенах. Последующие этапы ремонта в ванной скроют все наброски.

Если планируется прятать водопроводные трубы, можно установить короба из влагостойкого гипсокартона или металлопрофиля. Для обеспечения беспрепятственного доступа к сантехнической разводке, нужно сделать окошко.

Демонтаж электрики в ванной комнате

Если требуется замена проводки, лучше обратить к профессионалам. Так как в ванной довольно много приборов, работающих от электричества, проводка должны быть продумана и выполнена качественно.

Наилучшим вариантом будет вывод ванной комнаты на отдельный щиток.

Подготовка поверхностей в ванной к ремонту

В первую очередь необходимо выровнять полы в ванной комнате.

Сделать это можно несколькими способами:

Наливной пол из гипса или цемента на самовыравнивающейся стяжке. Можно сделать самостоятельно, купить сухую смесь в магазине, навести раствор, в соответствии с инструкцией, вылить на пол, распределить и пройтись игольчатым валиком;

Штукатурка на гипсовой основе и водоотталкивающая смесь. Таким раствором нужно покрыть не только пол, но и часть стен, на 15-20 см от пола.

Стены после демонтажных работ могут иметь неровности или трещины. Выровнять их можно с помощью штукатурных смесей с водоотталкивающим эффектом.

Если неровности значительные и метраж ванной комнаты позволяет, лучше выполнить черновую обрешетку из влагоустойчивого гипсокартона. В этом случае будут «украдены» несколько сантиметров, но стены будут идеально выровнены.

Если по проекту в ванной предусмотрен теплый пол, его установка делается на этом этапе. Для ванной лучше выбрать электрический теплый пол. Он укладывается под стяжку. Воспользоваться им можно будет только через месяц, после полного просыхания стяжки.

Систему «теплый пол» можно укладывать исключительно на открытые участки помещения. Это еще раз доказывает, что ремонт ванны, этапы работы которого расписаны заранее, проходи легче и быстрее.

Этапы и последовательность облицовочных работ при ремонте ванной комнаты

Когда идет ремонт ванной комнаты, этапы работ не могут меняться. Начинать облицовочные мероприятия нужно с потолка, чтобы в последствии не запачкать стены и пол.

При выборе материала для отделки потолка следует ориентироваться на следующие характеристики:

покрытие не должно нуждаться в сложной уборке;

материал должен обладать высокой степенью водостойкости;

отвечать всем требованиям экологической безопасности и при повышенной влажности и температуре не выделять вредных веществ;

не терять свойств в условиях повышенной влажности.

Варианты отделки потолка ванной

Самый простой и дешевый вариант облицовки потолка. Покрытый краской потолок легко мыть, срок службы долгий, можно создать интересный дизайн смешав несколько цветов.

Кроме того, в состав красок входят компоненты, которые препятствую образованию грибковой плесени. Краска должна подходить для помещений с повышенной влажностью.

Гипсокартон

Отлично подходит если потолок не удалось выровнять до идеального состояния. Гипсокартон позволяет создать многоуровневые конструкции с точечным освещением.

Прочный материал с длительным сроком службы отлично показывает себя в условиях повышенной влажности и температур. Сложность монтажа заключается в необходимости установки металлического каркаса.

В ограниченном пространстве этот процесс занимает больше времени более трудоемкий.

Натяжной потолок

Бесспорный лидер в рейтинге материалов для отделки потолка в ванной.

Не боится повышенной влажности, защитит от затоплений сверху, выглядит стильно и не теряет своих свойств в процессе эксплуатации.

Единственный недостаток – высокая чувствительность к механическим воздействиям. Любой острый предмет легко может повредить материал.

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Пластиковые панели

Простые в монтаже и доступные по цене пластиковые панели заслуживают особого внимания.

Не боятся воды и не желтеют со временем. Разнообразие цветов и фактур позволяет выполнить потолок в любом стиле. Крепятся панели на металлический каркас, что дает возможность установить дополнительное освещение.

Реечные и кассетные системы

Самые долговечные и прочные системы. Не боятся повышенной влажности, температурных перепадов, механического воздействия и невосприимчивы к химическим составам. Обладают пылеотталкивающими свойствами.

В стандартной по размерам ванной комнате такой потолок можно установить за один день. Монтируется на каркас, можно дополнить осветительными приборами или создать многоуровневую конструкцию.

Подвесные панели

Быстрый и простой монтаж – основное преимущество подвесного потолка. Можно создать многоярусные конструкции, сочетая разные виды материала или цвета.

Плиты из пенополистирола

Довольно бюджетный вариант облицовки потолка в ванной. Обычно плиты клеятся на основание без специальной подготовки, что значительно облегчает и ускоряет монтаж. К недостатку можно отнести отсутствие особой декоративности.

Зеркало

Зеркальные плиты крепятся на каркас из металлического профиля. Потолок выглядит роскошно. Он визуально увеличивает пространство и наполняет комнату светом. Но за дизайнерской красотой кроется и ряд недостатков.

При высокой влажности и перепадах температур, зеркальные панели будут запотевать, а потом останутся разводы. Ухаживать за таким потолком проблематично и неудобно.

Из деревянных панелей

Потолок из дерева в ванной комнате выглядит необычно и очень презентабельно. Монтаж проводится легко, каркас не требуется, балки крепятся непосредственно к основанию.

Но за такой красотой нужен соответствующий уход. Несколько раз в год потолок нужно будет покрывать специальной влагоотталкивающей пропиткой, чтобы не завелась плесень.

Декоративная штукатурка

В продаже представлено множество вариантов декоративной штукатурки, которые не боятся повышенной влажности. Наносится материал легко, особого ухода не требует.

Варианты отделки стен ванной комнаты

Плитка керамическая

Самый популярный вариант для облицовки стен в ванной комнате. Практичный вариант, не прихотливый в уходе и износостойкий, по праву заслуживает свою востребованность. Разнообразие размеров и фактур позволяет выполнить любой дизайн.

Мозаика

Прекрасно вписывается в интерьер ванной.

Можно выложить мозаикой все стены или сделать только декор или акценты.

Мозаика легко ложится на стену и прекрасно справляется со всеми особенностями ванной комнаты.

Пластиковые панели

Главный плюс этого варианта состоит в том, что можно создать имитацию под любой материал – дерево, натуральные камни, штукатурка, бетон. Гладкие, глянцевые или рельефные и матовые, пластиковые панели не теряют своих качеств даже при длительном нахождении в помещении с повышенной влажностью.

Декоративный камень

Изысканный вариант отделки стен для ванной.

Такой дизайн выглядит очень дорого. Искусственный камень не лишен всех преимуществ натурального, но при этом стоит дешевле и не имеет недостатки, присущие природному материалу.

Самоклеящаяся пленка

Дешево и сердито, но подходи только в том случае, если сены специально подготовлены. Не самый практичный вариант отделки, так как со временем, под воздействием влажности и температурных перепадов, начинает отходить и высыхать.

Краска

Современные варианты красок прекрасно подходят для облицовки ванной комнаты. Можно создать уникальный интерьер, играя с оттенками или контрастами.

Важно: для такого варианта отделки стены должны быть идеально ровными, без крапинок и царапин, потому что краска повторит все имеющиеся дефекты.

Влагостойкий гипсокартон

Отлично выравнивает стены и придает помещению законченный вид.

Однако, если ванная комната имеет небольшую площадь, от такого варианта лучше отказаться, так как при монтаже гипсокартона будут «украдены» заветные сантиметры и ванная комната станет еще меньше. Можно использовать в отделке ванной комнаты сразу несколько материалов.

Например, выделить зону вокруг ванной мозаикой, а по остальному периметру установить декоративный камень или пластиковые панели. Чтобы не создавать тяжелого интерьера не рекомендовано для облицовки сен и потолка использовать одинаковые материалы.

А вот пол и стены можно выполнить из одинакового материала, например, керамической плитки. Получится эффект плавного перехода, особенно если на стенах будет выполнен дизайн в стиле амбре.

Не рекомендовано устанавливать много дополнительных зеркал, если имеется зеркальный потолок. Может получиться эффект лабиринта и в таком помещении будет не комфортно.

Установка сантехники после окончания облицовочных работ в ванной комнате

Когда все облицовочные работы проведены, можно начинать возвращать в ванную ее главные атрибуты – элементы сантехники. Выбор сантехники зависит только от вкусовых предпочтений и общей задумки интерьерного исполнения ванной.

Сегодня на рынке представлены варианты на любой вкус и кошелек. Если хочется отойти от тривиального образа ванной, можно выбрать сантехнику интересного цвета или формы. Главное, чтобы это было удобно и гармонировало с общим дизайном.

Установить сантехнику можно самостоятельно или обратиться к специалисту. После установки сантехники необходимо открыть воду и проверить работу на возможные протечки, дефекты в соединениях и подключениях. Не забыть оповестить соответствующие службы, что монтаж стояка завершен.

Завершение ремонта в ванной: монтаж розеток и выключателей

Один из завершающих этапов ремонта в ванной – это установка розеток и выключателей. Если предусмотрено наличие водонагревателя, то и его монтаж можно осуществить сейчас. Также можно установить автоматическую вентиляцию.

Ее главное преимущество заключается в том, что система самостоятельно будет следить за уровнем влаги и температуры и включаться, и отключаться автоматически. Если устанавливать контролируемую вентиляцию, целесообразно объединить ее с включением света в санузле или провести под нее отдельный выключатель.

Можно обойтись домовой вентиляцией, без принудительно подключения.

Установка дверей и декорирование ванной комнаты после окончания ремонта

Когда ванная комната полностью готова, главное - не забыть поставить обратно двери, которые были сняты в самом начале ремонта. Дверь должна соответствовать новому дизайну, обладать хорошей шумоизоляцией и не иметь прозрачных деталей.

Дверь также необходимо выбирать из материала, обладающего высокими водоотталкивающими свойствами с надежным и удобным замком из нержавеющей стали

Между полом и краем двери обязательно должен оставаться небольшой промежуток. Это необходимо для движения воздуха, чтобы не создавался парниковый эффект.

И, пожалуй, самый приятный момент в любом ремонте - это наведение уюта. Повесить зеркало, шторки, картины, развесить полотенца, поставить корзину для белья, расставить по местам аксессуары и можно наслаждаться приятным времяпровождением в обновленной ванной комнате.

Ремонт – это кропотливая работа, требующая много сил, знаний и терпения. Главное, строго придерживаться последовательности выполнения задач и проекта. Это позволит избежать неприятных моментов, когда что-то забыли или новая сантехника не подошла по размерам.