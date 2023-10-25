Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. SPC-ламинат: что это такое, технические характеристики, преимущества и особенности материала с фото

SPC-ламинат: что это такое, технические характеристики, преимущества и особенности материала с фото

#Напольные покрытия #Ламинат #Советы эксперта

Большинство собственников домов и квартир, которые планируют делать ремонт, методично изучают варианты напольных покрытий. И это правильно, ведь именно эти поверхности постоянно подвергаются негативным факторам. В данном случае специалисты рекомендуют обратить внимание на новый отделочный материал SPC-ламинат, характеристики прочности и износостойкости которого находятся на высшем уровне. Красивое покрытие позволит надолго забыть о трудоёмких работах по ремонту.

Из чего делают SPC-ламинат

Многие люди этот новый отделочный материал часто путают с ламелями на виниловой основе, схожесть между ними только в разнообразии вариантов декоративного слоя. SPC-ламинат также богат на цветовую палитру и разную фактуру, поверхность прекрасно имитирует структуру природных материалов. Это может быть дерево разных пород, камень или текстура.

Отделочный материал – это, по сути, плотная и очень прочная плитка, которая не подвержена сколам, как керамика и истиранию, как линолеум. Основа SPC-ламината создана из известняка, смешанного с композитами ПВХ, что и даёт особые эксплуатационные качества. 

Такая отделка выдержит любые испытания, ламели стабильны при весовых нагрузках и не боятся влаги, при этом легки в монтаже.

Из каких слоёв состоит композитный ламинат:

  1. Основа, состоящая из полимеров и известнякового наполнителя. В сочетании эти два компонента создают прочный материал, который выдерживает любые нагрузки и обеспечивает 34 и 43 класс напольному покрытию. Его можно использовать не только в жилых, но и в коммерческих помещениях.

  2. Декоративный слой, который обеспечивает внешний вид покрытия. Он может имитировать структуру любого дерева по цвету и тону, камень и разную структуру.

  3. Защитный слой, который изготавливается из особо прочного полимера. Он не даёт декору истираться, исключает образование трещин и царапин при механических повреждениях.

  4. UV обработка предназначена для защиты напольного покрытия от ультрафиолета. Благодаря этому, SPC-ламинат не теряет интенсивность цвета и внешний вид весь период эксплуатации.

Помимо базовых слоёв, на основу напольного покрытия может быть нанесён материал со звукопоглощающими свойствами и дающий дополнительную теплоизоляцию. SPC-ламинат имеет высокую химическую стойкость, поэтому при уходе за покрытием можно использовать любые моющие средства.

Его можно использовать в любых комнатах квартиры, санузлах и на балконе, материал не реагирует на перепады температур и влажности. Легко переносит ультрафиолет, а декоративное покрытие не теряет интенсивности цвета.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

Преимущества и особенности композитного ламината

Производители изготавливают SPC-ламинат с разной толщиной, которая может варьироваться в пределах 3-5 мм. Увеличение этого параметра нецелесообразно, ведь материал и так обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Толщина покрытия может быть увеличена только за счёт интегрированной подложки, которую можно приобрести отдельно. 

Для первых этажей домов рекомендуется приобретать дополнительный теплоизоляционный слой или укладывать ламели на тёплый пол. Для верхних этажей желательно создать шумоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей снизу.

Помимо основных достоинств, у современного отделочного материала есть масса преимуществ перед аналогами.

  • Экологичность

SPC-ламинат не выделяет вредных веществ при эксплуатации в любых условиях. Напольное покрытие разрешено в использовании даже для детских учреждений и больниц. Материал изготавливается на основе известняка и полимеров, которые не вступают в реакцию с воздухом при нагревании.

  • Простота монтажа

Благодаря замковому соединению, с укладкой напольного покрытия справится даже начинающий мастер. SPC-ламинат изготавливается с двумя видами фиксирующих элементов – это глубокая и усечённая фаска, что непосредственно влияет на внешний вид готового покрытия.

Монолитная укладка идеально подойдёт для ламелей с декоративным покрытием под камень. Усечённая фаска чаще используется в ламинате под дерево.

  • Простая подготовка основания

Если использовать подложку при монтаже напольного покрытия, то она компенсирует незначительные неровности. SPC-ламинат можно укладывать на любое крепкое основание и старые отделочные материалы. Демонтаж покрытий не потребуется, но если пол имеет сильные перепады высот, то специалисты рекомендуют перед монтажом провести выравнивание.

  • Укладка без зазоров

Большинство напольных покрытий требуют оставление технологических щелей для возможности расширения и сужения материала при изменении условий температуры и влажности. Для SPC-ламината оставление зазоров у стен не требуется, материал не изменяет свои физические характеристики при высокой влажности, жаре и холоде.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 1998 Дуб Джинкс / Jinks Oak
5 167
SPC Floorwood Quantum 0,5/43 4V (1220х228х5 мм) c подложкой 8801 Дуб Содди / Soddy Oak (2,23 кв.м)
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 8801 Дуб Содди / Soddy Oak
5 575
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9905 Мрамор белый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9905 Мрамор белый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8802 Дуб бежевый
4 841
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6610 Дуб золотистый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6610 Дуб золотистый
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8806 Дуб античный
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MJ01 Дуб Теоми
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MJ01 Дуб Теоми
 
4 979
 

  • Водостойкость

Напольному покрытию не страшна влажность и даже потоп. Под воздействием воды SPC-ламинат не меняет свои первоначальные формы и характеристики. Поэтому он может быть использован не только в санузлах и на кухне жилого пространства, но и в качестве напольного покрытия коммерческих организаций – бассейнов, бань и саун.

 

  • Совместимость с системой «тёплый пол» и другими материалами

Композитный ламинат можно укладывать на электрический и водяной пол. Напольное покрытие легко совмещается с пробковой подложкой и другими материалами, дающими дополнительную шумоизоляцию и теплосбережение. В магазинах продаются ламели с таким слоем, но если его нет, то специалисты рекомендуют приобретать его отдельно.

  • Стабильность

Допустимые температурные параметры использования напольного покрытия -40+65 градусов. Такие показатели позволяют применять материал не только в жилых помещениях, но и на крытых верандах частных домов, на крыльце и в холодной прихожей. 

Перепады температур и влажности SPC-ламинату не страшны, он никак не реагирует на изменения условий эксплуатации.

  • Пожароустойчивость

Напольное покрытие не горит и не поддерживает тление. Внешний слой SPC-ламината выдержит даже случайно упавшие горящие предметы. На поверхности не останется следов от огня, поэтому его можно смело использовать в каминных комнатах, а также укладывать рядом с печами.

  • Коммерческое назначение

Ламинат 34 и 43 класса стойкости предназначен для помещений с большой проходимостью. Его можно укладывать не только в прихожих квартир и частных домов, но и в офисах. На поверхности не образуются вмятины от тяжёлой мебели, проколы или царапины от острых предметов.

  • Красивый декор

Имитация фактур природных материалов на покрытии настолько реалистична, что её легко спутать с натуральным деревом или камнем. Декоративный слой защищён двумя покрытиями из композита, поэтому сохранит свой первоначальный внешний вид весь период эксплуатации.

  • Подойдёт для отделки любых поверхностей

SPC-ламинат может стать прекрасной альтернативой керамической или каменной плитки. Напольное покрытие можно использовать для отделки стен в ванных комнатах или рабочей зоны на кухни. А благодаря экологичности и инертности к воде, его можно применять в мокрых зонах душа.

Ламинат SPC Floorwood Quantum 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
SPC 43 класс 4V Floorwood Quantum толщина 5 мм 1901 Дуб Лоренц / Lorenz Oak
5 167
Ламинат SPC Floorwood Joy 8944 Sky
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8944 Sky / Скай
2 240 1 401 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Joy 9902 Carnival
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 9902 Carnival / Карнавал
4 371
Ламинат SPC Floorwood Joy 8864 Eddy
SPC 43 класс Floorwood Joy толщина 3 мм 8864 Eddy / Эдди
4 371
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1510 Dark castle / Темный замок
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1510 Dark castle / Темный замок
2 811
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV63 Дуб Мэйсер
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV63 Дуб Мэйсер
 
5 278
Ламинат SPC Floorwood Genesis M06 Дуб Элрут
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм M06 Дуб Элрут
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Популярные дизайнерские решения SPC-ламината

Разнообразие в цвете и фактуре отделочного материала позволит сделать пол в доме, который будет соответствовать стилю. 

  • Самым востребованным дизайном SPC-ламината считается имитация паркетной доски с укладкой «ромб» и «крест». Такой материал отлично подойдёт для интерьеров в стиле благородной классики. 

  • Паркет «ёлка» будет удачно смотреться в современных дизайнах помещения.

  • Решения в разноцветных коллекциях «микс» хорошо будут смотреться на кухне и в детской комнате. 

  • Каменная фактура поверхности отлично подойдёт для интерьеров в современном стиле, лофт и хай-тек. Такое напольное покрытие преобразит ванную комнату и кухню.

Также производители представляют возможность приобрести маленькие планки и широкоформатные ламели, что позволит подобрать материал для комнаты любой площади.

SPC-ламинат – это напольное покрытие нового поколения, которое позволит забыть о ремонте на десятилетия. Материал не только отличается повышенной прочностью, но и прекрасной имитацией природных фактур, которые никогда не выйдут из моды в любых интерьерах.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

Вас может заинтересовать
Что такое SPC-плитка
Ремонт
Что такое SPC-плитка
25.10.2023
15780
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие
25.10.2023
1504
Как красиво оформить стык между плиткой и ламинатом
25.10.2023
4731
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85