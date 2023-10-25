Большинство собственников домов и квартир, которые планируют делать ремонт, методично изучают варианты напольных покрытий. И это правильно, ведь именно эти поверхности постоянно подвергаются негативным факторам. В данном случае специалисты рекомендуют обратить внимание на новый отделочный материал SPC-ламинат, характеристики прочности и износостойкости которого находятся на высшем уровне. Красивое покрытие позволит надолго забыть о трудоёмких работах по ремонту.

Из чего делают SPC-ламинат

Многие люди этот новый отделочный материал часто путают с ламелями на виниловой основе, схожесть между ними только в разнообразии вариантов декоративного слоя. SPC-ламинат также богат на цветовую палитру и разную фактуру, поверхность прекрасно имитирует структуру природных материалов. Это может быть дерево разных пород, камень или текстура.

Отделочный материал – это, по сути, плотная и очень прочная плитка, которая не подвержена сколам, как керамика и истиранию, как линолеум. Основа SPC-ламината создана из известняка, смешанного с композитами ПВХ, что и даёт особые эксплуатационные качества.

Такая отделка выдержит любые испытания, ламели стабильны при весовых нагрузках и не боятся влаги, при этом легки в монтаже.

Из каких слоёв состоит композитный ламинат:

Основа, состоящая из полимеров и известнякового наполнителя. В сочетании эти два компонента создают прочный материал, который выдерживает любые нагрузки и обеспечивает 34 и 43 класс напольному покрытию. Его можно использовать не только в жилых, но и в коммерческих помещениях. Декоративный слой, который обеспечивает внешний вид покрытия. Он может имитировать структуру любого дерева по цвету и тону, камень и разную структуру. Защитный слой, который изготавливается из особо прочного полимера. Он не даёт декору истираться, исключает образование трещин и царапин при механических повреждениях. UV обработка предназначена для защиты напольного покрытия от ультрафиолета. Благодаря этому, SPC-ламинат не теряет интенсивность цвета и внешний вид весь период эксплуатации.

Помимо базовых слоёв, на основу напольного покрытия может быть нанесён материал со звукопоглощающими свойствами и дающий дополнительную теплоизоляцию. SPC-ламинат имеет высокую химическую стойкость, поэтому при уходе за покрытием можно использовать любые моющие средства.

Его можно использовать в любых комнатах квартиры, санузлах и на балконе, материал не реагирует на перепады температур и влажности. Легко переносит ультрафиолет, а декоративное покрытие не теряет интенсивности цвета.

Преимущества и особенности композитного ламината

Производители изготавливают SPC-ламинат с разной толщиной, которая может варьироваться в пределах 3-5 мм. Увеличение этого параметра нецелесообразно, ведь материал и так обладает повышенной прочностью и износостойкостью. Толщина покрытия может быть увеличена только за счёт интегрированной подложки, которую можно приобрести отдельно.

Для первых этажей домов рекомендуется приобретать дополнительный теплоизоляционный слой или укладывать ламели на тёплый пол. Для верхних этажей желательно создать шумоизоляцию, чтобы не беспокоить соседей снизу.

Помимо основных достоинств, у современного отделочного материала есть масса преимуществ перед аналогами.

Экологичность

SPC-ламинат не выделяет вредных веществ при эксплуатации в любых условиях. Напольное покрытие разрешено в использовании даже для детских учреждений и больниц. Материал изготавливается на основе известняка и полимеров, которые не вступают в реакцию с воздухом при нагревании.

Простота монтажа

Благодаря замковому соединению, с укладкой напольного покрытия справится даже начинающий мастер. SPC-ламинат изготавливается с двумя видами фиксирующих элементов – это глубокая и усечённая фаска, что непосредственно влияет на внешний вид готового покрытия.

Монолитная укладка идеально подойдёт для ламелей с декоративным покрытием под камень. Усечённая фаска чаще используется в ламинате под дерево.

Простая подготовка основания

Если использовать подложку при монтаже напольного покрытия, то она компенсирует незначительные неровности. SPC-ламинат можно укладывать на любое крепкое основание и старые отделочные материалы. Демонтаж покрытий не потребуется, но если пол имеет сильные перепады высот, то специалисты рекомендуют перед монтажом провести выравнивание.

Укладка без зазоров

Большинство напольных покрытий требуют оставление технологических щелей для возможности расширения и сужения материала при изменении условий температуры и влажности. Для SPC-ламината оставление зазоров у стен не требуется, материал не изменяет свои физические характеристики при высокой влажности, жаре и холоде.

Водостойкость

Напольному покрытию не страшна влажность и даже потоп. Под воздействием воды SPC-ламинат не меняет свои первоначальные формы и характеристики. Поэтому он может быть использован не только в санузлах и на кухне жилого пространства, но и в качестве напольного покрытия коммерческих организаций – бассейнов, бань и саун.

Совместимость с системой «тёплый пол» и другими материалами

Композитный ламинат можно укладывать на электрический и водяной пол. Напольное покрытие легко совмещается с пробковой подложкой и другими материалами, дающими дополнительную шумоизоляцию и теплосбережение. В магазинах продаются ламели с таким слоем, но если его нет, то специалисты рекомендуют приобретать его отдельно.

Стабильность

Допустимые температурные параметры использования напольного покрытия -40+65 градусов. Такие показатели позволяют применять материал не только в жилых помещениях, но и на крытых верандах частных домов, на крыльце и в холодной прихожей.

Перепады температур и влажности SPC-ламинату не страшны, он никак не реагирует на изменения условий эксплуатации.

Пожароустойчивость

Напольное покрытие не горит и не поддерживает тление. Внешний слой SPC-ламината выдержит даже случайно упавшие горящие предметы. На поверхности не останется следов от огня, поэтому его можно смело использовать в каминных комнатах, а также укладывать рядом с печами.

Коммерческое назначение

Ламинат 34 и 43 класса стойкости предназначен для помещений с большой проходимостью. Его можно укладывать не только в прихожих квартир и частных домов, но и в офисах. На поверхности не образуются вмятины от тяжёлой мебели, проколы или царапины от острых предметов.

Красивый декор

Имитация фактур природных материалов на покрытии настолько реалистична, что её легко спутать с натуральным деревом или камнем. Декоративный слой защищён двумя покрытиями из композита, поэтому сохранит свой первоначальный внешний вид весь период эксплуатации.

Подойдёт для отделки любых поверхностей

SPC-ламинат может стать прекрасной альтернативой керамической или каменной плитки. Напольное покрытие можно использовать для отделки стен в ванных комнатах или рабочей зоны на кухни. А благодаря экологичности и инертности к воде, его можно применять в мокрых зонах душа.

Популярные дизайнерские решения SPC-ламината

Разнообразие в цвете и фактуре отделочного материала позволит сделать пол в доме, который будет соответствовать стилю.

Самым востребованным дизайном SPC-ламината считается имитация паркетной доски с укладкой «ромб» и «крест». Такой материал отлично подойдёт для интерьеров в стиле благородной классики.

Паркет «ёлка» будет удачно смотреться в современных дизайнах помещения.

Решения в разноцветных коллекциях «микс» хорошо будут смотреться на кухне и в детской комнате.

Каменная фактура поверхности отлично подойдёт для интерьеров в современном стиле, лофт и хай-тек. Такое напольное покрытие преобразит ванную комнату и кухню.

Также производители представляют возможность приобрести маленькие планки и широкоформатные ламели, что позволит подобрать материал для комнаты любой площади.

SPC-ламинат – это напольное покрытие нового поколения, которое позволит забыть о ремонте на десятилетия. Материал не только отличается повышенной прочностью, но и прекрасной имитацией природных фактур, которые никогда не выйдут из моды в любых интерьерах.