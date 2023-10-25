Кафельная плитка – очень популярное напольное покрытие из-за своей надёжности и долговечности.

В каких случаях керамическая плитка может быть уложена на деревянный пол

Как правило, керамическую плитку кладут на бетонное основание.

Но бывают случаи, и совсем не редко, когда плитку надо уложить на деревянный пол:

Частный дом из дерева. Керамический пол нужен в зонах повышенной влажности – баня, ванная, кухня и так далее.

Старый дом с деревянными перекрытиями и деревянными полами.

Решение положить плитку на деревянный пол оправдано в том случае, когда:

Надо снизить нагрузку на каркас: бетонный раствор очень тяжёлый, в старых домах деревянные лаги помогут разгрузить перекрытия.

И бетон, и керамика не пропускают воздух. Но в отличие от сплошной бетонной стяжки, керамическая плитка позволяет оставлять возле стен небольшие щели, через которые деревянное основание может «дышать».

Однако дерево и керамическую плитку очень трудно подружить между собой. Перед тем, как приступить к работе, вы должны знать обо всех сложностях этого процесса.

Какие проблемы возникают при укладке плитки на пол из дерева

Вам придётся столкнуться с весьма противоречивыми свойствами этих материалов:

Дерево – «живой» материал, оно реагирует и на повышенную влажность, и на перепад температур. Кафельная плитка устойчива перед этими явлениями.

Дерево подвержено деформации, а это может повредить плитку.

Уязвимость дерева перед насекомыми и микроорганизмами хорошо известна.

Дерево и керамика имеют разный срок службы.

Дерево пожароопасно, керамике огонь не страшен.

Соединённые вместе в напольном покрытии эти два противоположных по структуре материала могут начать жить каждый своей особой жизнью и под воздействием колебаний дерева плитка может начать разрушаться.

Всё это создаёт дополнительные сложности и говорит о том, что укладка плитки на деревянный пол требует серьёзной подготовки.

Прежде всего, надо знать, когда этого делать нельзя. А нельзя этого делать в новом, только что построенном доме. Деревянному покрытию надо дать минимум три года на акклиматизацию и усадку.

Подготовка деревянного основания к укладке плитки: ревизия

Теперь, когда все предварительные замечания учтены, а необходимость положить плитку на деревянный пол по-прежнему актуальна, приступаем к работе.

Наиболее серьёзный и ответственный этап – подготовка основания:

Разобрать деревянное покрытие, частично или полностью, в зависимости от состояния, чтобы удалить элементы, подверженные гниению или плесени.

Скрип пола выдаёт ненадёжность перекрытия. В этом месте лаги необходимо усилить дополнительными крепежами.

Проверить, есть ли зазор между досками в 2-3 миллиметра на случай деформации от температурных колебаний.

Обязательно обработайте все элементы антисептиком.

После ревизии уложите деревянное покрытие на место. Это только первый этап подготовки основания. Дальше начинается самое главное. Деревянное основание может быть из досок, из ДВП или из фанеры. Но оно однозначно должно быть ровным. Поэтому важный этап подготовительной работы для укладки плитки – выравнивание основания. Это можно сделать сухим и мокрым способом.

Выравнивание деревянного пола под укладку плитки сухим способом

Начнём с сухого.

Оно оправдано, если пол не имеет больших неровностей, и лаги в основании крепкие:

Шлифовальной или циклевальной машиной, (а то и просто рубанком) выравниваем дощатую поверхность.

Очищаем пол от пыли, обрабатываем пропиткой.

Сухое выравнивание – это, по сути, укладка на черновой пол ещё одного листового покрытия. Это могут быть листы фанеры, ГВЛ, цементно-стружечные плиты. К черновому полу они прикручиваются саморезами.

Сухой способ выравнивания – самый распространённый, потому что обладает целым рядом достоинств:

Высокая скорость работ, между этапами не требуется делать перерывы.

Между двумя покрытиями можно уложить утеплитель и повысить изоляционные качества пола.

Он не создаёт большую нагрузку на старый пол.

Ну а минус у такого варианта только один: он уменьшает высоту помещения. Сухую стяжку можно уложить в два слоя, например, если основание недостаточно устойчиво. Тогда второй слой укладывается с небольшим смещением стыков. Стыки должны находиться на твёрдой опоре: лагах или на балках перекрытия.

Плиты следует разложить на полу для предварительной раскройки и заранее просверлить отверстия под саморезы. Длина самореза должна быть такой, чтобы он дошёл до лаги или деревянной балки. Шляпки саморезов обязательно утопить, ничего не должно выступать наружу. Расстояние между креплениями – 10- 15 см.

Для звуко- и теплоизоляции по периметру приклеивается темпферная лента шириной 10-15 см.

Выравнивание деревянного пола перед укладкой плитки мокрым способом

Мокрый способ похож на бетонную стяжку, но есть некоторые нюансы:

Она должна быть облегчённой, максимальная толщина 3 см.

Она не покрывает весь пол, обязательно должны быть зазоры по периметру, это убережёт керамические плитки от больших страданий при движении деревянных элементов пола, которые вряд ли вам удастся полностью угомонить.

Плюсом мокрого способа является то, что он практически не влияет на высоту помещения, а минусом – его существенная продолжительность, между этапами придётся делать перерывы.

Алгоритм действий:

Приклеиваем по периметру демпферную ленту.

Укладываем на пол полиэтиленовую плёнку – это гидроизоляция. Плёнку укладываем таким образом, чтобы под ней не было пустот. Заводим её на стену на высоту демпферной ленты.

Теперь укладываем армирующую сетку.

Заливаем смесь для стяжки.

Даём стяжке высохнуть (а это не менее двух недель).

Грунтуем поверхность. Грунтовка тоже должна высохнуть.

Теперь можно укладывать плитку. Как видите, мокрый способ и дольше, и сложнее. Но если вы собираетесь смонтировать тёплый пол или повысить гидроизоляцию деревянного покрытия, то это оптимальный выбор.

Облицовка деревянного пола плиткой

Ну а теперь наконец приступаем к облицовочным работам.

На деревянный пол кафельная плитка кладётся так же, как и на бетонный, большой разницы нет. Если все предварительные работы сделаны правильно, то проблем не возникнет. Совершенно необходимый этап – предварительная раскладка плитки на полу. Так вы сможете выбрать её рисунок и избежать слишком коротких обрезков.

Рисунок раскладки нанести на бумагу. Можно сделать разметки на полу карандашом и в местах будущих швов наклеить малярный скотч. Теперь надо подготовить инструменты и материалы. Особое внимание уделите выбору клея. Клеевой состав должен быть более прочным, предназначенным для керамогранита.

Кроме того, он должен обеспечивать возможность движения деревянной основы и не допускать разрушения керамики при этом. Степень адгезии к основанию обозначается символами С0-С2. Чем выше второй показатель, тем крепче клей схватывается с поверхностью. Клей с маркировкой С2 имеет самую высокую адгезию и подходит даже для влажных помещений.

Эластичность клея маркируется S1-S2. Для укладки плитки на деревянную основу выбирайте клей с маркировкой С1S1или C1S2.

Пред началом работ кафель на несколько минут замочите в воде.

Тогда клей лучше схватится с плиткой:

Начинаем укладку с целых элементов.

Клей следует наносить и на плитку, и на пол.

Шпателем распределяем его по поверхности.

Гребёнкой удаляем излишки. Гребёнка движется не по дуге, а прямо, чтобы не обойти своим вниманием углы.

Старайтесь наносить клей ровным слоем.

Не обрабатывайте сразу помногу, состав быстро высыхает.

В зависимости от выбранного рисунка укладки двигаться следует от центра или от дальнего угла от входа.

Простучать плитку резиновым молоточком и проверить уровнем точность её расположения.

Маленькие пластиковые крестики нужны для того, чтобы зазоры между плитками были ровные.

Укладывайте так же все последующие плитки.

Не забывайте проверять ровность кладки уровнем.

Последний этап – затирка швов. К нему приступайте через сутки после окончания работы.

Теперь очистите поверхность мягкой тряпкой. Влажную уборку можно сделать через сутки.

Какие ошибки допускаются при укладке плитки на деревянный пол и при затирке швов

А теперь разберём ошибки, которые допускают некоторые мастера при укладке керамической плитки и постараемся их избежать:

Монтаж на «липухи». Это когда, стремясь сэкономить клей, им покрывают не всю поверхность плитки, а наносит клей точками. Это приводит к тому, что под плиткой появляются пустоты, и она может треснуть в этом месте. Тот же результат вероятен, если нанести клей только на края. Вывод: не жадничаем, покрываем клеем всю поверхность плитки. Клей выбран неправильно. Решили сэкономить и купили подешевле? Плохой вариант: можете столкнуться с тем, что плитка начнёт отскакивать, тем более помним, что основание под ней весьма капризное. Клей купили хороший, но приготовили его неправильно, с нарушением пропорций ингредиентов. Строго следуйте приложенной инструкции. Вы стали укладывать плитку без предварительной грунтовки. В результате из клея будет выходить влага, и он потеряет свою прочность. Итог: отпадание плитки. Сухим или мокрым способом вы выравнивали поверхность – не забудьте её загрунтовать. Вы укладываете плитку «на глаз», без использования специальных приспособлений. Излишняя самонадеянность. Идеально ровную поверхность таким образом получить трудно. Не пренебрегайте уровнем. Вы стали укладывать плитку без предварительной раскладки. Излишняя торопливость приведёт лишь к тому, что в работе будет допущена масса ошибок.

Перед облицовкой пола кафелем надо всё обязательно тщательно измерить. Количество необходимой плитки рассчитывается, исходя из параметров помещения, способа кладки и размеров самой плитки.

При этом покупайте плитку всегда с запасом. Для раскройки плитки лучше пользоваться не болгаркой, а плиткорезом. Он позволяет получить идеально ровные края.

Затирка швов – очень важная операция, и здесь тоже надо избежать ошибок:

Её начали слишком рано. Затирку швов следует начинать не ранее чем через сутки после окончания кладки. В противном случае швы размоются. Не удалены остатки раствора, на который сажали плитку. Вы работаете грязным инструментом. Твёрдые частички помешают равномерному нанесению затирки. Вообще имейте ввиду, что для работы с плиточным клеем и затиркой требуется разный инструмент. Вы нанесли в шов слишком много раствора. Перед затиркой излишки обязательно надо удалить, пока он не затвердел. Этот процесс называется расшивка швов.

Цементную смесь для затирки лучше замешивать вручную. В крайнем случае дрелью, но на низких оборотах. В противном случае в раствор может попасть воздух, и однородность структуры будет нарушена.

Не используйте для затирки швов металлические шпатели – вы можете повредить поверхность плитки. Вооружитесь мягким резиновым инструментом.