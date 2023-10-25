Ситуация, когда на поверхности образовывается скол и трещины, достаточно распространённая. Такие дефекты на плитке выглядят не очень эстетично и портят весь внешний вид облицовки, поэтому их придётся убирать. Работа по замене несложная, надо только знать технологию, подготовить необходимые инструменты и выполнить все этапы с аккуратностью, тогда места ремонта не будут визуально заметны.





Различные повреждения плитки и как их можно исправить



Современные облицовочные материалы прочны и красивы, их используют не только в санузлах и на кухне, но и часто применяют в прихожих и гостиных. Если в зале повредить плитку достаточно проблематично, то в других помещениях появление дефектов не редкость.





Самыми распространёнными явлениями в ванной комнате считаются отслоения, на кухне и в прихожей механические повреждения. При этом независимо от того, где находится облицовка на стенах или на полу.

От появления дефектов на плитке никто не застрахован, именно поэтому специалисты рекомендуют иметь запас отделочного материала, чтобы замена отдельных элементов не заставила искать подходящий вариант в магазинах.





Распространённые повреждения керамических и керамогранитных плиток и причины их возникновения:

Отслоение . Чаще всего это происходит в мокрых зонах ванной комнаты и на кухне у раковины. Отслоение отдельных плиток происходит из-за нарушения технологии укладки и некачественного клея, а также плохой подготовки поверхностей перед монтажом керамогранита или керамической плитки. Для решения проблемы придётся снимать отходящие элементы, делать зачистку и приклеивать их заново.

Покрытие поверхности мелкой сеткой. Такой дефект не редкость, если в общей массе отделочного материала попался брак. Чаще всего мелкие трещинки появляются на керамической плитке и керамограните, покрытых глазурью. В данном случае без замены элементов не обойтись.

Сколы и трещины. Обычное механическое повреждение, которое появляется от падения предметов на пол или при неудачном движении.

Чаще всего такой дефект появляется на полу из керамогранита или керамической плитки и на стенах кухни, где в процессе приготовления используется много тяжёлых предметов. Сколы и трещины нельзя отремонтировать, поэтому стоит подготовить инструменты.





Если в доме есть запас материала, то заменить отдельный элемент на полу или стене не вызовет затруднений. А если излишков для ремонта не предусмотрено, то придётся идти в магазин на поиски похожего варианта.

Чтобы не ошибиться с выбором цвета и фактуры плитки, специалисты рекомендуют сначала снять отдельный элемент и прийти с ним к продавцу, он подберёт подходящий материал.





Инструменты для замены отдельных элементов поврежденной плитки

Проведение ремонта – работа пыльная, поэтому, прежде всего, необходимо обеспечить себя средствами защиты, что включает респиратор, очки и перчатки. Если в доме нет электроинструмента для расшивки швов в виде болгарки со специальной насадкой и дрели, то нужно подготовить подручные варианты.





Что необходимо для замены повреждённой плитки:

зубило, скребок и небольшой молоток;

малярный скотч и нож;

клей для плитки и раствор для затирки;

губка, кисточка с водой и зубчатый шпатель.





Помимо инструментов, необходимо иметь керамогранитную или керамическую плитку для замены в подходящем размере, рисунке и цвете. Замазочные и клеевые составы до монтажа лучше не замешивать, а сделать это, когда повреждённые элементы будут удалены, а поверхность подготовлена к ремонтным работам.





Этапы работ по замене отдельных плиток в поврежденной облицовке

Самое сложное в процессе будет аккуратно демонтировать элемент, при это не повредить ближайшие. С керамической плиткой работать будет проще, а вот керамогранит потребует определённых усилий для извлечения из облицовки, поэтому для него лучше иметь электроинструмент.





Если стоит задача заменить плитку, которая отходит от поверхности, но не повреждена, то это упрощает процесс. Достаточно извлечь элемент из отделки, зачистить от клея шпателем, нанести новый состав и поставить его на место.

Через сутки можно замазать швы затиркой и поверхность будет как новая. Для ремонта облицовки с повреждённой плиткой необходимо будет руководствоваться технологией и соблюдать все этапы работ, чтобы сохранить ближайшую отделку при демонтаже отдельных элементов.





Удаление затирки у поврежденной плитки

Состав, заполняющий швы стоек к влажности, но не механическим повреждениям, поэтому убрать его не составит труда. Чтобы не повредить рядом стоящую плитку, рекомендуется оклеить периметр элемента с дефектами малярным скотчем.





Для удаления затирки можно воспользоваться небольшой дрелью с насадкой для этих типов работ или обычным зубилом. Инструмент вставляется в шов под небольшим уклоном к повреждённой плитке и аккуратно простукивается молотком. Для удаления крошек материала можно воспользоваться щёточкой. Затирка убирается по всему периметру плитки.





Снятие повреждённой плитки

Для демонтажа отдельного кафельного элемента можно обойтись зубилом и молотком. Тонкий край инструмента под углом к повреждённой плитке вставляется в шов, что простукивается молотком. Кафель легко отходит от поверхности, если таким способом пройтись по периметру.





С керамогранитом работа по демонтажу будет сложнее. Понадобится дрель со сверлом, зубило и молоток. Для извлечения плитки необходимо просверлить отверстия на малых оборотах по углам элемента и посередине.

Вставить зубило в шов и лёгким простукиванием отколоть угловые участки, что позволит демонтировать плитку без повреждения соседних элементов. Далее уже можно будет действовать менее аккуратно. Снимать с помощью молотка и зубила остатки, вставляя острый край между элементом и основанием.





Очищение поверхности после снятия плитки от старого клея

Проще всего снять состав будет металлическим шпателем. Необходимо полностью освободить основание от клея, иначе не получится поставить новую плитку ровно, и она будет явно выбиваться из общей облицовки.





Когда поверхность будет очищена, её надо обеспылить пылесосом или влажной тканью. Если будет использоваться вода, то дождаться высыхания основания перед укладкой новой керамической плитки или керамогранита – это особенно важно, если работы по ремонту проводятся на вертикальных поверхностях.





Нанесение клея и установка новой плитки на место

Состав для фиксации необходимо выбирать исходя из типа облицовки. Для керамической плитки используется смесь на основе цемента, для керамогранита нужно приобрести специальный клей для этого вида материала.





Наносить состав можно как на сам элемент, так и на основании для этого подойдёт зубчатый шпатель. Установите плитку на место и прижмите, если замена производится на полу, то можно поставить небольшой груз сверху для надёжности соединения. Для создания ровных швов нужно использовать специальные пластиковые крестики, которые устанавливаются по углам.





Замазывать швы нужно не ранее чем через 24 часа после установки новой плитки. Чтобы место ремонта не сильно выделялось на общем фоне, для отделки периметра элемента желательно такой же состав, как и при укладке облицовки.





Вариант замены поврежденной плитки в другом дизайне и цвете

Если запаса облицовочного материала нет, а в магазинах отдельные элементы в нужном тоне уже не найти, то есть выход. Дизайнеры рекомендуют приобрести похожий вариант плитки или абсолютную противоположность в контрастном цвете.





Чтобы облицовка выглядела гармонично, придётся заменить несколько плиток на поверхности. Для этого произвести демонтаж элементов в шахматном или хаотичном порядке и поставить на место старого материала новый вариант.

Такой дизайн сейчас считается модным и прогрессивным, поэтому все будут думать, что место ремонта выполнено в оригинальном оформлении.





Замена плитки считается несложной работой, особенно если есть запас. Поэтому специалисты рекомендуют рассчитывать расход материалов так, чтобы были остатки, которые могут пригодиться в процессе эксплуатации отделки.

А если запасов нет, то придётся подключать креативное мышление и создавать новый дизайн на поверхности, чтобы ремонт был незаметен.



