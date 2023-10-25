Неприятные звуки при хождении по полу вызывают раздражение и даже тревогу. Издавать скрип может как старое покрытие, так и новый ламинат – причины могут быть разные, а вот решать проблему желательно незамедлительно.

Посторонние звуки – это «крик» о помощи отделочного материала, на котором весовая нагрузка распределяется неравномерно, если не выяснить причину и не убрать источник, то красивое покрытие вскоре придётся менять.

Причины возникновения скрипа при хождении по ламинату

При проявлении скрипа, в большинстве случаев не нужно полностью разбирать покрытие и можно устранить причину самостоятельно, но сначала её необходимо выяснить.

Неприятные звуки может издавать не только ламинат, но и паркетная доска, монтаж которой во многом сходный с ламелями, сделанными из композитных материалов. Скрип пола нужно устранять и делать это грамотно, чтобы он не вернулся через несколько недель.

Причины возникновения звуков при хождении по ламинату:

Ламели ненадлежащего качества. При выборе напольного покрытия многие покупатели оценивают товар только визуально, а перекосы и неправильную геометрию так не определить. Необходимо проверять материал уровнем ещё в магазине. Ламинат неправильно хранился на складе или дома до укладки. Желательно делать монтаж напольного покрытия в течение месяца после покупки. Хранить ламели в горизонтальном положении и помещении с нормальной влажностью и температурой. Нарушены условия использования. Отделочный материал бытового назначения предназначен для укладки только в жилых помещениях, если необходимо застелить пол на веранде дома или в холодной прихожей с перепадами температур и влажности, то стоит обратить внимание на ламинат SPC. Нарушена технология монтажа. Это одна из самых распространённых причин возникновения скрипа в напольном покрытии. Укладка ламината проводится на ровное основание с допустимым перепадом высот не более 5 мм, иначе посторонних звуков при ходьбе не избежать. При укладке использовалась неправильная подложка. Толщина изолирующего материала не должна превышать 2-5 мм, иначе напольное покрытие будет слишком сильно прогибаться при весовых нагрузках и издавать звуки. Нет компрессионных зазоров в покрытии. Материал склонен изменять свои физические характеристики при эксплуатации. Расширение и сужение в разное время – это нормально для ламината, поэтому при монтаже всегда оставляются технические зазоры у стены не менее 10 мм. Впоследствии они закрываются плинтусами.

Это основные причины, когда напольное покрытие склонно издавать неприятные звуки. Одни из них можно устранить без демонтажа ламината, а для исправления других придётся частично или полностью разбирать ламели. Но, в любом случае, выяснив источник скрипа, необходимо принимать меры.

Устранение посторонних звуков и скрипов в ламинате без демонтажа ламелей

Если кардинальная проблема не выявлена и скрип издаёт пара мест в комнате, то разборка напольного покрытия необязательно. Можно решить проблему достаточно быстро и качественно. Существует несколько способов устранения скрипа, которые вполне эффективны, но помогут только при незначительных звуковых сигналах в напольном покрытии.

Ламинат довольно капризный материал и по физическим характеристикам во многом схож с паркетной доской, которая склонна расширяться при повышении влажности и сужаться при высоких температурах. Если пол был монтирован правильно, то это одна из основных причин возникновения неприятного звука. Убрать незначительный скрип в ламинате достаточно просто, поможет восковая свеча, монтажная пена или клей ПВА.

Алгоритм работы по устранению посторонних звуков в напольном покрытии:

Определить точное место возникновения скрипа. В комнате их может быть несколько, но если звуки издаёт практически всё покрытие, то использование такой меры неприемлемо. Заранее приобрести воск, который максимально подходит к цвету напольного покрытия. Этот материал продаётся во всех хозяйственных или специализированных магазинах, изготавливается в разных тонах и стоит недорого. Просверлить отверстие 0,5 мм на всю толщину ламели. Заполнить место скрипа любым выбранным материалом – монтажной пеной, расславленной свечой или клеем ПВА. Оградить место ремонта от весовых нагрузок на сутки. Желательно оставить материал заполнения оставить на несколько дней, чтобы он мог высохнуть без дефектов. Замазать место сверления цветным воском. При полимеризации этот материал становится прочным и не будет заметен на поверхности ламината.

Такой метод способен убрать скрип до окончания использования напольного покрытия, но при условии, что он издаёт незначительные звуки и имеет ровную поверхность. Если ламинат вспучился или просел в нескольких местах, то придётся принимать кардинальные меры.

Устранение скрипа в ламинате при разных причинах его возникновения

При выборе отделочного материала в магазине, главное, что надо исключить – это плохое качество или ненадлежащие условия хранения материала. Приобретать ламинат надо только у проверенного поставщика, внимательно изучить упаковку и сертификаты соответствия на товар, так можно исключить проявление дефектов при эксплуатации. А при других причинах скрипа можно попробовать исправить ситуацию.

Скрип в ламинате из-за неровного пола

Подготовка основания – это важный этап работы при монтаже напольного покрытия. Перепады высот более 5 мм приведут к деформации отделочного материала и как следствие к скрипу при ходьбе. Без демонтажа части покрытия, если проблема незначительная или в полном разборе ламелей не обойтись.

Чтобы исправить ошибку необходимо выявить место неровности и убрать ламели. Заполнить впадину цементным раствором, дождаться высыхания и поставить материал на место. При этом придётся частично или полностью снять плинтуса.

Оставленный мусор на основании ламината

Самая досадная ошибка, которую могут совершить мастера при укладке напольного покрытия. Ламинат очень требователен к основанию, поэтому даже маленькая щепка или строительный мусор может привести к возникновению скрипа.

Без полного демонтажа ламелей в такой ситуации не обойтись. Нужно освободить комнату от мебели, снять плинтуса и разобрать пол до основания, включая подложку. После чего убрать весь мусор пылесосом провести монтаж заново. Чтобы работа прошла быстро, профессионалы рекомендуют пронумеровать ламели.

Скрип ламината при отсутствии компрессионного зазора

При монтаже ламината, многие начинающие мастера забывают о необходимости материала в расширении, что приводит к нарушению геометрии ламелей. Если скрип появляется только при изменении условий в комнате, то его легко устранить.

Достаточно снять напольные плинтуса по периметру помещения и убрать излишки материала у стены. Оптимальная ширина компрессионного зазора должна составлять 1,0 см для жилых комнат, для санузлов и прихожих 1,5 см.

Скрип ламината при неправильном монтаже подложки

Профессионалы не рекомендуют укладывать под ламинат слишком толстый слой изолирующего материала. Неправильно выбранная подложка нарушает работу замковых соединений и в результате возникает скрип.

Для разного вида напольного покрытия существуют рекомендованная толщина тепло-и шумоизоляции: для тонких ламелей – 2 мм, стандартных – 3 мм, толстого ламината – 5 мм. В качестве материала можно использовать вспененную, пробковую или хвойную подложку.

Скрип ламината при использовании тяжёлой мебели в помещении

При установке крупногабаритных предметов интерьера с большим весом в комнате, ламинат не может нормально расширяться и сужаться при изменении условий температуры и влажности. Это приводит к нарушению работы замковых соединений и скрипу при ходьбе.

Решить проблему можно ещё на стадии покупки отделочного материала и выбрать максимальную толщину ламелей. Если этот вариант уже недоступен, то придётся убрать мебель или переставить её в другое место.

Притирка и адаптация ламината к условиям в комнате

Новое напольное покрытие склонно издавать посторонние звуки в течение одного-трёх месяцев. Чтобы минимизировать скрип в этот период, нельзя устанавливать ламинат сразу после покупки.

Необходимо вскрыть упаковки с материалом и дать ему вылежаться в помещении, где будет проводиться монтаж около 7-10 дней, тогда посторонние звуки не будут беспокоить при ходьбе по новому полу.

Основные причины возникновения скрипа в ламинате можно исправить самостоятельно. Главное, при выборе этого напольного покрытия для своего дома – это чёткое соблюдение технологии укладки, тогда красивая отделка не будет раздражать посторонними звуками весь период эксплуатации.