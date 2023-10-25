В последние несколько лет приобрел популярность необычный отделочный материал – декоративные баффели. Ориентируясь на рост спроса, компании-производители освоили выпуск широкого ассортимента продукции, на любой вкус. Длинные рейки имеют прямоугольное, квадратное, радиальное сечение, встречаются сложные формы. Потребителям предлагаются разнообразные расцветки и размеры, изделия из разных материалов.





Декоративные рейки обычно используются в жилых комнатах, коридорах, развлекательно-досуговых и общественных учреждениях. Если правильно выбрать тип баффелей, соблюдать несложные правила, то данный тип отделочных материалов вполне применим и на кухне.

Разумеется, не стоит ими отделывать кухонный фартук или стену за варочной панелью. А вот небольшой участок рядом с обеденным столом или барной стойкой, украшенный подобранными по цвету и фактуре рейками, будет выглядеть изумительно.





О том, как можно использовать баффели в интерьере кухни, на что нужно обратить внимание при выборе и монтаже, читайте в этой статье.





Из каких материалов делают декоративные рейки (баффели)

Декоративные рейки, предлагаемые потребителям сегодня, имеют мало общего с обычными брусками из цельной древесины. Хотя, на рынке можно найти и такие варианты, из разных пород дерева, включая дуб, бук или ольху.

Но такие ламели сложны в установке, требуют точного соблюдения технологий и условий эксплуатации. Для кухни дерево – не лучший вариант, так как оно восприимчиво к влаге и перепадам температур, легко впитывает посторонние запахи.





Лучший вариант для «мокрой зоны» – это декоративные рейки из МДФ.

По своим свойствам они превосходят натуральный массив:

совершенно не впитывают влагу, благодаря плотной, однородной структуре и влагостойким покрытиям;

не деформируются с течением времени, не рассыхаются, их внешний вид остается безупречным в течение десятков лет;





такие рейки просты в уходе, их достаточно время от времени пылесосить и протирать влажной тряпкой;

они не боятся солнечных лучей и перепадов температур, частых на кухне;





имеют более легкий вес, чем дуб или другие плотные породы древесины.

Из таких планок получаются отличные, крепкие перегородки, декоративные стеллажи. Материал отличается высокой прочностью, устойчивостью к ударам, механическим воздействиям. В некоторых случаях, на кухне уместно использовать металлические декоративные баффели.

Как временное решение, подойдут изделия из ЛДСП или пластика. Они еще легче ламелей из МДФ, их можно приклеивать на двусторонний скотч, жидкие гвозди или паркетный клей. Но такое решение недолговечно.





Варианты отделки кухни декоративными рейками

Не существует строгих правил использования баффелей при оформлении интерьера кухни. Напротив, опытные дизайнеры рекомендуют подключать фантазию, находить особенные, авторские решения. Ведь модный тренд последних сезонов – это выраженная индивидуальность интерьера, наличие «изюминок», которые ярко иллюстрируют характер, увлечения, предпочтения владельцев.





Есть много способов украсить кухню реечными конструкциями, не нарушая ее функциональность и не заставляя хозяйку тратить лишнее время на уборку.

Один из самых легких и доступных, распространенных вариантов – это стена в столовой зоне. Обычно отделывают небольшой участок в виде прямоугольника, визуально выделяя столовую группу.

Но есть и более интересные варианты. Например – узорное панно из черных, белых, золотистых ламелей. Или рейки, обрамляющие стеллаж, полки с комнатными растениями, картину, 3D-обои или роспись по штукатурке.





Также популярна частичная отделка одной или нескольких стен, с заходом на потолок. Остальное пространство оформляется привычными отделочными материалами – штукатуркой, гипсокартоном, плиткой, обоями.





Перегородка из реек между кухней и зоной отдыха, коридором – прекрасное решение. В отличие от дверей, она пропускает свет и воздух. Но сохраняет ощущение приватности, уютного уголка, в котором можно уединиться.





С помощью ламелей легко создать яркие акценты. Достаточно выбрать материал насыщенных, сочных расцветок, и оформить им отдельные участки.





Превосходно смотрится барная стойка, визуально выделенная рельефной, фактурной отделкой из баффелей. В этом случае выбирают расцветки, отличающиеся по цвету от окружающих материалов, но гармонирующих с ними.





Баффели позволяют творчески сочетать разные стили и идеи, дополнять интерьер необычными элементами – подвесными полками, панно из реек или зеркалами, картинами в оригинальных рамках.





Необычно смотрится реечная отделка потолка на кухне. Чтобы не создавать эффект давящего, тесного пространства, ламелями закрывают только часть поверхности.





Декоративные рейки можно дополнять световым декором, дополнительными конструкциями по своему усмотрению. В них часто встраивают светильники, полочки и ниши из дерева, более широких брусков или ГКЛ, крепят на них кашпо с цветами или телевизоры.





Самые популярные интерьерные стили кухонь с декоративными рейками (баффелями)

Декоративные рейки из МДФ и других материалов – это универсальный материал. Они отлично сочетаются с большинством популярных интерьерных направлений:

Лофт. Рейки древесных оттенков или глянцево-черного цвета соседствуют с бетоном, кирпичной кладкой, металлом.





Скандинавский. Функциональный и удобный стиль, в котором уместны светлые древесные тона, природные материалы и живая зелень, мебель на тонких ножках.





Эко. Одно из самых популярных направлений, позволяющее проявлять фантазию. Рейки с отделкой под древесину гармонично смотрятся в окружении зелени, камня и металла, деревянных фасадов.





Декоративные рейки, благодаря продуманной конструкции и простоте монтажа, открывают массу возможностей для воплощения невероятных идей, смелых решений.





Что необходимо знать при выборе и монтаже декоративных реек (баффелей) на кухне

Установить готовые декоративные рейки из MDF со шпонированным или полимерным покрытием не составляет труда. Фирмы-производители позаботились об удобстве пользователей, заранее вырезав пазы и предоставив монтажные планки для скрытого крепления декора к поверхностям стен, потолков.

С задачей способны справиться даже новички, впервые взявшие в руки слесарные инструменты и рулетку. Но, только в том случае, если внимательно читать рекомендации специалистов и соблюдать технологию монтажа.





Есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать при выборе и установке баффелей.

Широкие, массивные планки используют только в просторных помещениях или в качестве легких перегородок между кухней и остальным пространством совмещенной комнаты. Для малогабаритных кухонь подойдут рейки с размерами 16х30, 20х30, 20х40.





Баффели глянцево-белых, молочных, пастельных и золотисто-древесных оттенков – это оптимальный вариант для небольших кухонь. Они визуально расширяют пространство, гармонируют с любыми видами отделки, современными и классическими кухонными гарнитурами.





Чтобы рейки встали ровно, поверхность стены, потолка желательно выровнять. Для этого используют оштукатуривание по маячкам, обшивку гипсокартоном, фанерой или листами МДФ.





Декоративные рейки превосходно маскируют недостатки стены, в реечных конструкциях можно спрятать провода, газовые и водопроводные трубы, установить между планками светильники или светодиодные ленты.





Начинающим декораторам лучше выбирать полностью готовые к установке баффели из MDF. Они обладают повышенной влагостойкостью, что для «мокрой зоны» имеет решающее значение. Для них не нужно приобретать брус на обрешетку, их можно крепить на любые поверхности. Нет проблем с маскировкой крепежных элементов. После монтажа их не нужно окрашивать или лакировать.





Древесные тона придают интерьеру ощущение уюта, тепла. Темное дерево, оттенки мореного дуба и венге выглядят благородно, создают атмосферу благополучия и респектабельности. Но, темные рейки стоит применять дозированно.





Рейки можно ориентировать по горизонтали, вертикали или диагонально. В первом случае они визуально расширяют пространство, отодвигают стены. Вертикальное расположение «поднимает» потолок.





Декоративные ламели из натуральной древесины нуждаются в правильном уходе и обработке. После установки их обязательно покрывают несколькими слоями лака или краски. В противном случае, они быстро темнеют, деформируются, на них начинают развиваться грибки во влажной атмосфере кухни.





С помощью ламелей смягчают резкие переходы от одного вида отделки к другому:

от керамогранита или ламината на полу к обоям или декоративной штукатурке на стенах;

от кафеля в рабочей зоне к флизелиновым или моющимся обоям, покраске рядом со столовой группой.

Баффелями обрамляют небольшие, акцентные участки со стеллажами и полками, делают из них опоры под телевизор или ящики с рассадой, съедобной зеленью и комнатными цветами.





Декоративные баффели – превосходная идея для украшения кухни, создания атмосферных акцентов. В обеденной зоне, в уголке для отдыха они создают домашнюю, уютную обстановку, смягчают строгие линии современной бытовой техники и кухонных гарнитуров.

Планки разных цветов и размеров гармонично сочетаются с другими типами отделки – кафельной плиткой, керамогранитом, обоями и покраской.



