Кафель считается универсальным материалом, который используется для облицовки стен на кухне и в санузлах, в прихожих и даже в гостиных. Облицовка давно зарекомендовала свою прочности и долговечность, но она достаточно хрупкая при ударах и механических воздействиях.

Все, кто используют этот отделочный материал в своих домах, рано или поздно сталкиваются с необходимостью сверления отверстий, но не всегда представляют, как это сделать правильно. Зная тонкости работы и соблюдая технологию, можно сделать отверстие в плитке без потери её целостности.

Как сверлить кафельную плитку правильно: исключаем ошибки

Наиболее распространённые дефекты поверхности, которые знакомы всем новичкам при работе – это трещины на поверхности и излом материала. Именно поэтому многие домашние мастера не рискуют выполнять сверление самостоятельно, ведь придётся менять плитку на новый фрагмент, что достаточно трудоёмко и проблематично.

Оставить облицовку «блистать» трещинами, тоже не вариант, ведь от такого дефекта пострадает внешний вид всей отделки. Поэтому придётся приглашать специалистов или делать работу самостоятельно, что значительно дешевле, если знать тонкости процесса.

Как избежать ошибок при сверлении керамики:

Контроль скорости вращения сверла. Идеальным выбором будет дрель с возможностью регулирования этого процесса. При слишком большой скорости вращения поверхность керамической плитки быстро перегревается, что даёт трещины. Охлаждение материала и сверла при работе. Чтобы избежать излома керамической плитки, необходимо подготовить бутылку с холодной водой, которой периодически поливать поверхность. Контроль силы нажима. Особенно это важно при начале работы, когда сверло проходит декоративный слой глазури. Слишком сильный нажим – расколет плитку, а слабый не даст возможности сделать отверстие. Исключить реверс. Сверло должно вращаться только в одну сторону. При заклинивании, стоит остановить работу инструмента и аккуратно достать сверло из отверстия. Недопустимо изменение угла при работе. Наклон сверла в разные стороны недопустим – это приведёт к излому керамической плитки. Делать отверстия нужно только в одном положении рук и тела мастера.

Также стоит помнить, что выполнять работу по шву гораздо безопаснее для внешнего вида облицовки. Сверление по краю керамической плитки выполняется, только если нет возможности сделать отверстие в более доступном месте.

При выполнении работы в швах необходимо соблюдать аккуратность, но такое процесс провести гораздо легче, чем на слое из глазури.

Когда необходимо сверлить отверстия в кафельной плитке и когда от этого можно отказаться

Обычно работу выполняют, когда надо повесить на стену тяжёлые предметы интерьера в виде шкафчиков и полок. Отверстие необходимо для установки дюбеля, что обеспечит безопасное использование мебели. Также придётся выполнить работу при подготовке места под трубу, розетку или смеситель.

А вот если нужно повесить на стену декоративный элемент или небольшое зеркало, то от процесса можно отказаться. Достаточно приобрести в магазине качественный двусторонний скотч, который не нарушит целостность отделки и позволит перемещать предметы, когда это необходимо.

Разметка и правильный выбор инструмента для сверления отверстий в кафеле

Сложность работы с керамической плиткой заключается в слое глазури, который быстро покрывается трещинами при механических воздействиях. Правильная разметка является важным этапом при сверлении отверстий, ведь никому не хочется видеть невостребованные дырки в кафеле.

Профессионалы советуют при работе руководствоваться народной мудростью «семь раз отмерь – один отрежь». Нужно точно определить, где необходимо сделать отверстие для установки шкафа или полок, при этом учитывать, что лучше его располагать ровно посередине плитки или по шву. Эти места наименее уязвимы при механическом воздействии.

В качестве инструмента для получения аккуратного отверстия в керамической плитке стоит отдать предпочтение ручной или электрической дрели, можно использовать перфоратор и шуруповёрт. Каждый из этих приборов имеет свои тонкости в работе, и при выборе желательно выбирать его по скорости вращения, которая не должна превышать 1000 оборотов в минуту.

Правильный выбор сверла для керамической плитки

Немаловажный процесс для получения качественного отверстия без излома облицовочного материала. Для кафеля рекомендуют выбирать три типа приспособлений, которые способны быстро пройти декоративный слой без его разрушения.

Подходящие свёрла для керамической плитки:

копьевидное – изготавливается в разных диаметрах и с алмазным напылением, что можно использовать для самых плотных материалов;

победитовое – производится с разным размером режущих кромок, что позволяет сделать отверстие достаточно быстро и аккуратно, независимо от вида покрытия и прочности плитки;

коронка – изготавливается с алмазным напылением в разных диаметрах, что предназначено для выполнения работ не только на керамике, но и на керамограните.

Чаще всего для сверления небольшого диаметра используются копьевидные свёрла. При необходимости сделать отверстие для трубы или розетки рекомендуется коронка. Победитовые свёрла используются для получения отверстий под дюбеля, но они требуют навыков в работе и профессионалами используются редко.

При выборе подходящего инструмента, также стоит учитывать плотность материала. Напольная плитка более прочная, настенная – хрупкая, поэтому мастера советуют придерживаться рекомендаций производителя. Для каждого сверла существует описание видов работ, для которого оно предназначено.

Алгоритм работы по сверлению отверстий в кафельной плитке

Когда с нужным инструментом и разметкой определено, можно приступать к процессу. Алгоритм работы несложен, но требует от мастера внимательности и аккуратности, только так можно сделать отверстие без повреждения декоративного слоя керамической плитки.

При разметке профессионалы рекомендуют наклеить на место воздействия сверла изоленту накрест или малярный скотч, что минимизирует вероятность излома материала.

Этапы работ по сверлению отверстий в керамической плитке:

Установить подходящее по диаметру сверло в патроне дрели, шуруповёрта или перфоратора. Необходимо убедиться, что нет перекоса, который не позволит сделать работу аккуратно, и увеличит вероятность соскальзывания. Наметить карандашом или маркером место сверления на скотче или изоленте. Накернить плитку с помощью гвоздя или самореза. Небольшое углубление на керамической плитке не даст возможности сверлу «гулять» по поверхности. Выставить рабочую скорость на инструменте не более 400 оборотов в минуту. Начать сверлить по метке с небольшим давлением на инструмент. При проведении работы необходимо останавливаться каждые 15 секунд и остужать поверхность со сверлом. Это поможет избежать перегрева и крошение отделочного материала.

Когда толщина плитки будет пройдена, для монолитных и кирпичных стен, необходимо будет поменять сверло. Для основания из гипсокартона или блоков, которые не отличаются прочностью, можно использовать тоже «перо» или «коронку».

Особенности сверления отверстий в мозаичной плитке

Небольшие элементы могут вызвать сложности при получении аккуратных отверстий. Чтобы работа прошла быстро и без повреждения красивой облицовки, необходимо руководствоваться несколькими советами от профессионалов.

Для сверления мозаики мастера рекомендуют сделать шаблон из небольшого куска листового материала. Подойдёт фанера размером 20х20 см, где делаются отверстия нужного диаметра.

Когда шаблон будет сделан, на мозаике выполняется разметка по примеру керамической плитки. При сверлении кусок фанеры с отверстиями нужно плотно приложить к поверхности и зафиксировать рукой или малярным скотчем.

Шаблон обеспечит правильное положение инструмента и не даст раскрошиться элементам при воздействии. Также при сверлении мозаики рекомендуется по возможности делать отверстия в швах или посередине плитки.

Выполнить работу по сверлению керамической плитки можно даже начинающему мастеру, но при условии подготовки правильного инструмента. Отверстие получится аккуратным, а отделочный материал сохранит свою целостность, если всё делать правильно и придерживаться рекомендаций профессионалов.