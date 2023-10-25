Керамическая плитка для ремонта закупается обычно в большем объеме, чем требуется. Это связано с тем, что у материала может частично повредиться целостность при транспортировке, ремонтных работах, и осколки не подойдут для выкладки. От остатков плитки не стоит избавляться, так как она может пригодиться для воплощения различных идей по декорированию дома и загородного участка.





Изготовление из остатков плитки рамы для зеркала

Зеркальное полотно, оформленное по краям плиточной мозайкой, прекрасно будет смотреться в любом помещении. Для создания дизайна можно использовать детали различных оттенков, плитку одинаковую по структуре и цвету, материалы с зеркальной поверхностью.





Не обязательно использовать только цельные элементы, из кусочков также получаются красивые варианты. Листы плитки аккуратно накладываются на клей. Швы обрабатываются затиркой. Излишки затирки после высыхания снимаются губкой.

Подстаканники из остатков плитки



Подставки из керамики смотрятся стильно и прекрасно защищают любые поверхности. Для создания подобных аксессуаров лучше использовать плитку с росписью, орнаментами, узорами.





Чтобы тыльная сторона такого подстаканника не царапала, на нее необходимо наклеить кусочек пробкового покрытия. Края плитки также можно красиво оформить различными материалами.

Как использовать остатки плитки для композиций на стену



Объединение плиток в единый арт-объект – один из современных видов искусства. Если подобную картину заключить в багет, она будет смотреться благородно.





Часто путешественники привозят с собой единичные плитки с различными орнаментами, а затем составляют из них оригинальные композиции. Для этого элементы наклеиваются на основание, а затем обрамляются багетом.





Некоторые дизайнеры предпочитают более простой вариант создания подобных арт-объектов – без обрамления композиции. Пободная картина смотрится более минималистично, но при этом не менее стильно.



Подставка под горячее из остатков керамической плитки



Поднос, усиленный керамической плиткой, является стильным и функциональным аксессуаром. Он не боится горячей посуды и прекрасно защитит любую поверхность от воздействия высокой температуры.





Плиткой также можно оформить столик-поднос для подачи завтрака в постель.





Делаем из остатков плитки оригинальную столешницу

Из остатков плитки можно создать оригинальную столешницу для кухни. Перед укладкой элементов поверхность тумбы нужно тщательно обезжирить. Далее нанести на каждую деталь клей по краям и в центре.





В ровной укладке помогут специальные крестики для выравнивания. Между плитками швы необходимо обработать затиркой, излишки ее убрать губкой после высыхания.









Украшаем остатками плитки уличную и домашнюю мебель



Мебель для сада и дачи часто не отличается особой эстетикой. Если хочется добавить уют, украсьте поверхность обеденного стола, стульев, скамейки плиткой или мозаикой. Фантазия поможет создать настоящие шедевры.





Такая мебель устойчива к загрязнениям, к механическим повреждениям, к температурам и к влаге. До начала укладки элементов рассчитайте точное количество необходимых деталей. Если поверхность стола больше объема имеющейся плитки, края можно украсить деревянными планками.

Столы и стулья подобного типа отлично смотрятся в стиле винтаж, марракеш, прованс. Поэтому их можно разместить не только на улице, но и дома. Они придадут особый неповторимый шарм жилому помещению.





В дизайне интерьера периодически применяется декорирование внутренней части шкафов плиткой или мозаикой. Довольно неожиданно для гостей, беря с полки книгу, видеть за ней яркий орнамент, а не безликую стену.

Фото-рамки из мелких остатков плитки



Для создания фоторамки можно использовать мелкие куски плитки. Такая вещь не будет выглядеть громоздкой и легко впишется в интерьер.





Если у вас остались цельные фрагменты плитки, можно попробовать вырезать углубление в центре фигуры и приклеить фотографию туда. Если смущает, что фото не защищено стеклом, поверхность его в этом случае покрывается лаком.

Оригинальный аксессуар из остатков плитки - ёмкости под различные нужды



Для создания оригинального аксессуара понадобится всего пять квадратных изразцов.

Соединив их между собой, вы можете получить ёмкость для хранения зубных щеток и пасты, подставку под канцелярские принадлежности или кашпо для цветов.

Магниты из плитки своими руками



Магнитики обычно имеют яркие краски и превращают дверку холодильника в хаос.

Если вам не хочется видеть на своей кухне столько разнообразия из различных уголков мира, но магниты все же нужны для прикрепления различных записок и напоминаний, изготовьте эти аксессуары сами. Вам понадобится лист мозаики и магниты. Придайте мозаике желаемую форму, с обратной стороны приклейте магнит – стильный элемент готов.

Украшение лестницы из остатков напольной плитки

Обычные ступени можно сделать более привлекательными и защищенными от внешнего воздействия. Если напольной плитки хватит на всю поверхность лестницы, срок ее службы увеличится в разы.







Но даже небольшое укрепление ступеней поможет отодвинуть следующие ремонтные работы и сделает дизайн лестницы стильным.





Клумба и цветочный горшок из кафельной плитки



Клумбу можно выложить целыми изразцами или самодельной мозаикой. Для второго варианта необходимо разбить кафель: материал укладывается в тканевый мешок и измельчается молотком.





Дальнейшее сочетание кусочков по форме и цвету зависит только от фантазии мастера. Для оформления сада плитку можно также использовать в роли мульчи. Если ее разложить на грунт, сорняки не будут проклевываться. Одновременно и красиво, и польза для хозяйства.





Цветочные горшки, украшенные мозаикой, приобретают дополнительную износостойкость и устойчивость к перепадам температур.





Фонтан или пруд на даче из обломков керамической плитки

У вас есть фонтанчик в саду или на даче? Обязательно украсьте его мозаикой из обломков керамики.





Если же в приусадебном хозяйстве сооружен пруд, можно применить навыки дизайнера на нем. Достаточно выложить дно и стенки водоема плиткой, и вода заиграет новыми бликами.

Фартук из плитки или мозаики на кухню

Оригинальный фартук для кухни можно создать из битого кафеля. Подобное оформление подойдет для стиля кантри, бохо, фьюжн, прованс.

Если хочется внести еще больше неординарности в свое произведение, добавьте частички от тарелок, кружек, цветных бутылок. Черепки, как и обычную плитку, нужно фиксировать на клей, а затем швы обрабатывать затиркой.





Для оформления фартука можно использовать не только настенную плитку, самодельную мозаику, но и изразцы.





Тропинки из остатков плитки для дачи и сада

Если вам хочется внести в оформление своего участка дополнительные краски, поможет плитка и мозаика. Для создания тропинок понадобятся: доски, песок, цемент, щебенка.

На месте будущей дорожки копается траншея, по ее краям устанавливается опалубка. На дно траншеи помещается песок и щебень. Тропинка заливается бетоном. Пока сохнет раствор, есть время, чтобы поместить все частички мозаики на свои места.





Обратите внимание, что после дождя плитка становится скользкой, поэтому не рекомендуется выкладывать ей всю дорожку. Более безопасно расположить орнаменты островками.

Забор из плитки



Если у вас в наличии много плитки различных цветов, составление из нее орнамента на забор будет отличным вариантом.

Но приготовьтесь к тому, что с этого момента соседи начнут больше уделять внимание вашей территории.

Журнальный столик из плитки и мозаики

Поднадоевший журнальный столик можно преобразить стильными композициями, составленными из мелкой мозаики или из небольших частиц кафеля и изразцов.

Порядок работы: ошкуривание поверхности, фиксация элементов на клей и затирка швов.









Роспись по плитке

Однотонную плитку можно использовать в качестве основы для рисования. Для создания иллюстрации на плитке понадобятся специальные краски по керамике.





Когда изображение полностью высохнет, его необходимо поместить на 20 минут в духовку и запекать при температуре 160 градусов. Такое творчество можно оформить в панно или применить в композиции с мозаикой.

Светильник из остатков мозаичной плитки



Внести необычность в интерьер поможет украшенный мозаикой светильник. В зависимости от желаемого эффекта подбираются и частички для комплектации.





Если хочется подчеркнуть нежность дизайна, подойдут элементы светлых оттенков. Для создания яркого пятна на общем фоне можно использовать разноцветные детали.

Пол и стены из остатков плитки



Остатки плитки можно использовать для оформления стен и пола. Данный тип дизайна применяется не только на дачах, но и на территории постоянного проживания.





Подходить к созданию композиции необходимо аккуратно, чтобы не увлечься и не отойти от общего оформления помещения. В дизайне применяется сочетание плитки разных цветов и орнаментов.

При подобном комбинировании каждый элемент может внести хаос в общую картину, поэтому стоит заранее разложить все детали на полу и соблюдать уже составленную последовательность.

Как сделать табличку на дом из керамической плитки



Хозяева частных владений используют для обозначения своего дома таблички различного фасона. Если хотите удивить соседей, изготовьте этот аксессуар самостоятельно из остатков керамической плитки. Выберите плитку двух контрастных расцветок. Одна будет фоном, из другой составляются цифры.

В качестве основы, на которую будут клеиться детали, используйте подходящего размера фанеру. Сначала выложите номер дома и закрепите частички горячим клеем. Далее все свободное пространство на доске заполните плиткой контрастного цвета.

Швы обработайте затиркой, после ее высыхания аккуратно сотрите излишки. Такая табличка прослужит долгие годы, так как керамика не боится перепадов температур, атмосферных осадков и яркого солнца.

Скульптуры и поделки из остатков плитки



Дополнить оформление дачного участка позволяют различные поделки с применением мозаики из керамики. В качестве основы часто используются камни, деревянные или глиняные фигурки.





Творческие идеи позволяют создавать из них украшения для любого уголка дачи.







