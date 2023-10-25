Напольное покрытие должно быть долговечным, надежным и гармонично вписываться в интерьер. Неудачные дощечки на полу не получится поменять быстро, как обои, поэтому к покупке сырья надо относиться ответственно. Попробуем разобраться, как выбрать ламинат правильно.

Ламинированная доска – популярное напольное покрытие, которое делают из древесноволокнистых плит. Материал относят к многослойному типу отделки. Каждый ярус отвечает за определенные характеристики. Несущую основу ламината делают из ДСП, ДВП или ХДФ высокой плотности. Сырье производят методом горячего прессования.

Под давлением и температурой доски приобретают прочность, как у натуральной древесины. При минимальной толщине материал очень плотный и крепкий. Слой берет на себя нагрузку от стоящей мебели и двигающихся людей, при этом обеспечивает шумо- и теплоизоляцию.

Декоративный ярус отвечает за красоту покрытия. В дорогих моделях элемент делают из тонкого слоя шпона, поэтому дизайн полностью повторяет текстуру и цвет первоисточника. В качестве второго наслоения чаще всего используют полимерную бумагу или фольгу. Узор на поверхности наносят при помощи промышленного принтера.

Верхний ярус – прозрачное защитное покрытие, которое ограждает ламинат от внешнего воздействия. Производители применяют акриловую или меламиновую смолу, поэтому доски выдерживают постоянную статическую нагрузку и падение тяжелых, твердых предметов. Дополнительно вещество придает изделию глянец или матовость.

Последний нижний подслой – стабилизирующий ярус, который не позволяет напольному покрытию деформироваться. Компонент делают из просмоленной бумаги, придающей ламелям жесткость. Элемент защищает обратную сторону материала от влажности, повреждений.

Где используют ламинат

Перед тем, как выбрать ламинат, надо знать, где его лучше установить. Напольное покрытие является универсальным материалом, который используют при оформлении жилых и офисных помещений. Визуально и по характеристикам долговечности сырье не отличается от натуральной доски.

Ламинированное покрытие – популярный вариант при отделке пола в квартирах. Практичные, красивые ламели укладывают в гостиных, спальнях, детских, коридорах, кухнях. Материал подходит для монтажа в загородных домах. В коттеджах сезонного использования ламинат устанавливают, но с некоторой оговоркой.

Сырье можно эксплуатировать при постоянном уровне влажности и температуры. Резкие колебания зимой и летом негативно отражаются на прочности досок. Чтобы исключить проблему, здание надо периодически протапливать в холода.

Ламинированное покрытие используют не только на полу, но и на стенах или на потолке. Тип монтажа зависит от параметров перегородок и размера облицовки. На деревянное перекрытие маленький участок легко прикрутить саморезами или приклеить силиконовым составом. Если декорируют большую площадь, то лучше фиксировать на обрешетке.

Какой выбрать класс ламината

Производители ламината установили классы нагрузки и износостойкости материала. После тестирования показания присваивают на фабрике. Характеристика отвечает за качество и долговечность напольной отделки. Чем больше цифра на этикетке, тем выше стоимость. Маркировка материала состоит из 3 символов.

Первый указывает на место, где можно эксплуатировать доску:

4 для промышленных помещений;

3 для офисов (коммерческие);

2 для жилых комнат.

Вторые цифры предупреждают о степени износостойкости. Если материал выдерживает высокую нагрузку, то в шифре есть 3. При средних характеристиках в маркировке присутствует 2, при низкой – 1. Параметр устойчивости к износу верхней пленки обозначают латинскими литерами АС и циферкой от 3 до 6.

Перед тем, как выбрать ламинат, надо определиться, в каком помещении будете его устанавливать.

В жилое помещение уместно покупать напольное покрытие 31-34 класса. Например, 31 с пометкой АС3 используют для комнат с низкой проходимостью. Доски монтируют АС4 в спальне или в кладовке, в компактной гостиной для небольшой семьи или в кабинете.

32 класс – универсальный вариант для гостеприимных хозяев. Прочные, надежные ламели можно постелить в детской и в стандартном зале, на кухне и в прихожей. У моделей отличные защитные показатели, поэтому подойдут семьям с домашними питомцами.

33 и 34 класс – наиболее устойчивые к износу виды и самые дорогие. Параметры стойкости на этикетке отмечают символом АС5-6. Варианты используют в комнатах с большой проходимостью и нагрузкой. Например, в коридоре у гостеприимных людей, семьи с животными или в габаритной кухне с обилием мебели и техники.

Выбираем толщину ламината

Параметр влияет на эксплуатационные качества ламината. От толщины досок зависит надежность напольного покрытия, способность выдерживать статические и динамические нагрузки. Чем выше характеристика, тем дороже изделие. Ламинат выпускают в толщине от 6 до 14 мм. Если в помещении планируют укладывать систему «теплый пол», то рекомендуем остановить выбор на тонких моделях (6-7 мм).

Покрытие отлично пропускает тепло от обогревательных элементов, что позволяет не переплачивать за прогрев толстых плит. Доску монтируют в комнатах с низкой проходимостью (спальня, кабинет) и без тяжелой мебели. Под габаритными предметами интерьера доски трескаются.

Ламинат, толщиной в 8 мм – универсальный напольный материал, который можно установить в любом помещении. Прочные модели не стираются от постоянного перемещения людей, поэтому стоит расположить в детской, прихожей, спальне, кухне.

Если нужна хорошая звукоизоляция, тогда советуем выбрать толстый ламинат. Модели с толщиной в 10-12 мм подойдут для зала и коридора гостеприимных жильцов. Доски с параметрами в 14 мм относят к профессиональному классу, применяют на неровном черновом полу.

Ламинат с каким типом замка лучше выбрать

Качество напольного покрытия зависит от замков. Деталь обеспечивает идеально ровную поверхность, без скрипа и расхождения при активной эксплуатации. Производители любят придумывать уникальные фиксирующие соединения, но сейчас существует 2 замковых типа.

Ламинат с замком LOCK

Из-за доступной стоимости системы долго удерживают популярность у пользователей. Детали производят по технологии фрезеровки. Элемент соединения выполняют в виде шипа с гребнем, который входит в паз с другой стороны доски. При помощи резинового молотка один крепеж забивают во второй, обеспечивая плотное прилегание.

Ламинат с замками LOCK сложно разобрать без повреждений. Выступающие грани конструкции со временем изнашиваются, из-за чего теряется целостность покрытия. При установке нужно обработать щели, зазоры герметизирующей мастикой, иначе попавшая во внутрь влага разрушит доски.

Укладывая ламинат с замочной системой LOCK, важно правильно расположить напольное покрытие. Процедура очень трудоемкая и требует от исполнителя наличие профессиональных навыков. У мастера без опыта будет много отбраковки.









Ламинатс замком CLICK

Замки в современных коллекциях ламината выполнены по новым технологиям. Примыкающий шип делают в виде плоского крючка, а в пазах есть участки для вхождения. Во время сборки не нужны дополнительные инструменты, напольное покрытие укладывают вручную. Плашки заводят в углубление под углом в 45°.

При сцепке деталь издает характерный щелчок («клик-клик»). Ламинат с замками CLICK выдерживает до 4 процедур разборки с последующим монтажом. Модели удерживают доски в фиксированном положении. Даже при сильных нагрузках на поверхности напольного покрытия не появятся щели. Стоимость материала выше, чем у системы LOCK.

Выбираем ламинат с фаской или без нее

Фаска – крошечная кромка, обрезанная с двух или четырех сторон доски на глубину до 3 мм. Сырье обрабатывают на фрезерном оборудовании, придавая нужный угол скоса. Полученную поверхность шлифуют, покрывают лаком или ламинирующей пленкой.

Ламинат с фаской визуально напоминает натуральную деревянную доску. Если монтировать покрытие вдоль длинной стены, то кромка оптически вытягивает помещение. Четырехсторонние модели привносят ощущение простора и обилия свободного места.

Ламинат с фаской защищает поверхность от огрехов и возможных неровностях, которые возникают при укладке. Декоративная полоска прячет соединения замков от попадания мусора, пыли. При ослаблении покрытия маскирует появившиеся щели.

По форме скосы бывают 2 видов:

V. Между полосами образовывается острая канава. Нужна дополнительная защита фасок (лакировка). U. При фрезеровке края получают фигурные грани, которые не надо обрабатывать.

Декоративные детали помогают нивелировать разницу в высоте между ламелями. Небольшая кривизна чернового пола оптические не видна. Элементы ограждают углы покрытия от появления сколов, особенно при нагрузке от мебели.

У материала высокая стоимость и дополнительный расход досок. Ламинат без фаски визуально смотрится единой ровной поверхностью. Идеальный пол с едва заметными швами подойдет для компактной комнаты. Модели используют при работе с покрытием, имитирующим мрамор или гранит.









Какой ламинат куда выбрать: влаго- и водойстойкие типы

Древесно-стружечные плиты боятся влажности. При попадании жидкости в стыки, материал ее впитывает и разбухает. При регулярном контакте поверхность деформируется, происходит отслоение декоративного слоя. Влагостойкий вид ламината отличается устойчивостью к сырости и воде.

Для усиления стойкости используют плиты повышенной плотности, которые дополнительно применяют отталкивающие пропитки. Несущая поверхность материала впитывает влаги меньше, чем стандартные типы. Дорогие модели оклеивают защитной изоляционной пленкой и обрабатывают антисептиками.

Влагостойкий вид ламината укладывают на кухне и в прихожей. Боковые части тщательно покрывают восковыми или смоляными мастиками. Напольное покрытие выдерживает частое, но кратковременное воздействие с жидкостями. Если лужицы, капли подтереть в течение часа, то они не повредят доски.

вид ламината укладывают на кухне и в прихожей. Боковые части тщательно покрывают восковыми или смоляными мастиками. Напольное покрытие выдерживает частое, но кратковременное воздействие с жидкостями. Если лужицы, капли подтереть в течение часа, то они не повредят доски. Водостойкий вид ламината – модели, которые не боятся воды. В основе материала поливинилхлоридная плита с воздушными внутренними камерами, покрытая декоративной пленкой.

У сырья высокие звукоизоляционные характеристики и низкая теплоотдача, из-за чего доска теплее стандартной ламели. Водостойкий вид ламината инертен к воде, поэтому не деформируется в условиях высокой влажности. Напольное покрытие используют в ванной, в неотапливаемых помещениях и верандах. У досок низкий вес и стандартный монтаж.

Основные ошибки при выборе ламината

Просчеты при выборе ламината кардинально меняют характеристики популярного материала. Чтобы во время эксплуатации напольные доски не разочаровали, важно грамотно подходить к приобретению сырья. Существует 4 распространенные ошибки, о которых стоит помнить.

1. Экономия на бренде

Долговечность покрытия и безопасность обитателей жилья зависит от качества продукции. Хорошие отделочные материалы не могут стоить дешево, поэтому не стоит экономить на себе. Выбирая ламинат, рекомендуем брать изделия производителей, которые дают долгую гарантию (от 10 лет).

На российском рынке напольных покрытий отлично себя зарекомендовали бренды «Таркетт» и «Куик-Степ». У досок высокое качество, красивый внешний вид и простой монтаж. В зависимости от выбранной коллекции, производители дают гарантию от 15 до 25 лет.

Среди российских изготовителей ламината много положительных отзывов о торговой марке «Ritter». Напольное покрытие выполняют в популярных 33 и 34 классах износостойкости, с минимальной толщиной в 8,4 мм. Производитель дает гарантию на 30 лет.

Совместное предприятие (Россия, Беларусь, Китай) выпускает качественный ламинат, не уступающий европейским аналогам. Бренд «Floorwood» предлагает доску для пола с простой системой сборки и большим ассортиментом дизайна. Гарантия от производителя – 25 лет.

2. Неподходящая подложка

Подложка – обязательный компонент, который кладут между черновым полом и ламинатом. Элемент сглаживает неровности основания, не дает доскам прогибаться и скрипеть. Материал уменьшает вибрацию, поэтому становится дополнительным тепло- и звукоизоляционным слоем.

Правильно выбранное сырье продлит срок эксплуатации напольного покрытия на 4-5 лет. Не стоит экономить на подложке, приобретая некачественный материал. Изделие, воняющее химией, в будущем может вызвать аллергию или отравление у обитателей жилья. После выветривания резкий запах уйдет, но выделение токсинов в воздух останется.

При выборе подложки под ламинат рекомендуем взять натуральные виды. Прослойка из технической пробки очень теплая и снижает ударные шумы от досок. Компонент не электризуется, поэтому не станет притягивать пыль. Вещество не поглощает посторонние ароматы, чем регулирует естественный микроклимат в комнате.

Хвойная подложка – тонкие плиты, которые сделали из прессованных древесных волокон. По строению материал напоминает ДВП, но более гибкий. Средство используют для выравнивания дефектов чернового пола. Прослойка не проседает со временем при самой активной нагрузке.

Толщина подложки должна соответствовать характеристикам ламината. Слишком тонкие (до 2 мм) не защищают пользователей от цокающего шума, который издают доски при ходьбе человека. Если материал толще 5 мм, то при установке тяжелого шкафа или тумбы сырье будет прогибаться, оказывая давление на замки. Оптимальными считают модели в 2-4 мм.

3. Нарушение техники монтажа

Чтобы выбранный ламинат прослужил долго, важно правильно монтировать. Нарушение технологии установки сокращает срок эксплуатации и не является гарантийным случаем. Во время работ не стоит спешить.

Перед укладкой доски заносят в комнату, снимают упаковку и расставляют штабелями. Материал оставляют для акклиматизации на 2 дня. В течение 48 часов ламинат подстраивается под микроклимат помещения.

Оптимальные параметры:

влажности – от 40 до 65%;

температуры - +18-22о С.

На складе продавца доски хранились в сухости, при попадании в квартиру начинают поглощать влагу и расширяться. Зимой материал держат без отопления, поэтому в жилье сохнут и сужаются в размерах. Без акклиматизации напольное покрытие деформируется, а испорченный ламинат придется заменить.

Декоративную доску укладывают на ровный черновой пол. Незначительные скосы исправляет подложка, но слишком большие негативно отразятся на эксплуатационных качествах. Перепады в высоте не должны быть более 2 мм на метр. Кривое основание выравнивают стяжкой.

После заливки чернового пола важно дождаться полного высыхания, иначе материал расслоится. Ламинат стандартных видов боится влажности. Уровень влаги внизу не должен быть более 2,5%. Остаточные данные исполнители обязаны проверить специальным прибором. Дополнительно на готовую стяжку кладут гидроизоляционную пленку и подложку.

Ламинат монтируют по плавающей технологии. Напольное покрытие должно легко расширяться и сужаться в исходное положение. По периметру комнаты и по линии двери установщики оставляют небольшие щели, шириной до 8 мм. Зазоры обеспечивают естественное движение материала. Доски к полу нельзя фиксировать клеем или саморезами.

При создании системы «теплый пол» запрещено монтировать под ламинат инфракрасные маты нагревательные. Температура нагрева устройства не должна превышать +28о С, иначе композитные доски теряют гарантию. При установке на обогревательное оборудование на черновое основание дополнительно кладут пароизоляцию.

Как выбрать ламинат по цвету и дизайну

При выборе ламината обязательно учитывают характеристики помещения. Темное напольное покрытие визуально сделает крохотную комнату еще более тесной. Грамотно подобранный цвет и дизайн поможет нейтрализовать недостатки пространства. Стоит помнить о том, что глянцевый материал смотрится намного ярче, чем матовый.

К проблемным относят слишком темный и светлый ламинаты. На насыщенном венге видны разводы от жидкости, пыль и шерсть домашних питомцев, на выбеленном дубе – отпечатки грязной обуви. На поверхности заметна мельчайшая царапина или скол. Чтобы помещение не выглядело неряшливым, владельцам придется часто убирать, а дефекты – замазывать.

При выборе ламината важно правильно определить цветовую гамму комнаты, иначе интерьер потеряет гармоничность. Не рекомендуем использовать более 3 основных цветов в дизайне. При нейтральных стенах напольное покрытие можно сделать насыщенным, а текстиль и светильники помогут расставить акценты.

Если шпалеры с крупным узором, то монтируют доски приглушенного оттенка. В помещении, оформленном в холодных тонах, советуем использовать ламинат в той же температуре. Если в комнате преобладает теплый цвет, то пол выбирают из похожей гаммы. Противоположные варианты смотрятся оригинально, но пространство станет неуютным.

Универсальными считаются нейтральные оттенки. Их можно сочетать со всеми тонам, не боясь потерять гармонию. При выборе ламината обращают внимание на: бук, дуб, березу, сосну. Если в комнате присутствуют зеленые и желтые цвета, то напольное покрытие берут с рыжим тоном.

Оттенок характерен для досок с оформлением вишня или ольха, груша или яблоня. Ламинат гармонично впишется в интерьер с растительными узорами в текстиле и простыми мебельными фасадами.

Очень сложно работать с серым напольным материалом. Покрытие лучше сочетать с металлическими вставками в декоре и с черно-белыми предметами интерьера. Выбеленные виды (бук, дуб) подойдут для лаконичных дизайнов с контрастными акцентами. Насыщенный венге рекомендуем комбинировать со светлым оформлением и яркими деталями.

Ламинат – популярное напольное покрытие, которое смотрится дорого и красиво. Стоит помнить, что у сырья разные характеристики, дизайн и способы монтажа. При выборе модели ориентируются на параметры помещения и места, где материал будут использовать.



