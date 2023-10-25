Керамика – практичная и красивая отделка. Материал устанавливают как внутри помещения, так и снаружи. Долговечность зависит от фиксирующего состава, на который кафель монтируют. Чтобы во время и после монтажа не возникли проблемы, надо разобраться, как выбрать клей для керамической плитки.





Виды составов клея для керамической плитки

Клеевые смеси различают по способу приготовления. Сухие разновидности перед использованием разбавляют до однородности водой, выдерживают определенное время по инструкции и потом наносят. Готовые уже пригодны к применению, достаточно просто слегка размещать массу.

Клей для керамической плитки различают по составу. У цементных разновидностей в основе лежит портландцемент, в качестве наполнителя берут песок. Сырье продают в виде сухих смесей, которые соединяют перед использованием.





Материал подходит для применения:

на улице;

в помещениях;

при влажных и сухих условиях.

У плиточного клея неплохие эксплуатационные качества и доступная цена. Цементные составы любят использовать мастера-профессионалы. У материала низкая эластичность, поэтому обязательно нужны пластификаторы и улучшающие присадки.

1. Эпоксидный плиточный клей – многокомпонентная масса с уникальными свойствами. Масса состоит из полиуретановой смолы, инертных и органических добавок. Перед использованием в раствор вводят катализатор.





Фиксирующее вещество обеспечивает быструю сцепку керамики с поверхностью. Средство выдерживает температурные и влажностные перепады. Из недостатков отмечают только высокую цену, поэтому применяют в зонах с большими нагрузками (аэропорты, промышленные помещения).

2. Дисперсионный состав – плиточный клей, в основе которого синтетическая смола с органическими и инертными добавками. Масса дешевле эпоксидного, но дороже цементного варианта. Пластичное средство применяют на подвижном основании (деревянные стены, пол). Фиксирующее вещество продают уже готовым к использованию.

3. Клей «Жидкие гвозди» – популярный состав, который делают из искусственного каучука и полимеров. У массы неплохая устойчивость к влаге, поэтому подходит для применения в санузле.

Вещество фасуют в небольшие упаковки. Мастера рекомендуют применять для точечной реставрации кафеля (отпавшие плитки).

Критерии выбора клея для керамической плитки



Не бывает универсального плиточного клея, который одинакового подходит для помещения и улицы, для санузла и камина. При выборе средства обращают внимание на условия применения, опыт мастера-укладчика и вид керамики.

Разберем 4 важных критерия, на которые стоит ориентироваться.









Как выбрать клей для керамической плитки по условиям эксплуатации

Для наружных и внутренних работ нужны разные составы. Дешевый цементный клей в чистом виде (без присадок) подходит для установки в сухих комнатах без резких перепадов температур и влажности. Для эксплуатации на улице выпускают средства, у которых высокая устойчивость к морозам и влаге.

Под «теплый пол» берут эластичные массы, выдерживающие линейные растяжки. Производители клея для плитки маркируют продукцию по типу эксплуатации. Средства с пометкой «С0» подходят для монтажа небольшого (малоформатного) кафеля в помещениях. Модели «С1» применяют для внутренних и наружных работ для керамики среднего размера.





Варианты с маркировкой «С2» – профессиональные смеси, характеристики которых улучшили присадками. У клея высокая степень адгезии (не ниже 1 МПа), усиленная эластичность. Массы можно использовать в местах с высокой влажностью и перепадами температур. Средства устойчивы к сильным статическим и динамическим нагрузкам.



Узкопрофильные составы идут без стандартной маркировки. У плиточных смесей специфические характеристики. Для монтажа в каминах и печках используют термостойкие разновидности. Для сауны и санузла применяют влагостойкие варианты с антибактериальными добавками, для бассейна – с противогрибковыми присадками и с усиленной эластичностью.





Для установки стеклянной (прозрачной) плитки и мозаики нужны составы белого цвета. В неотапливаемых помещениях и на улице используют фиксирующие средства со стойкостью к низким температурам и термоперепадам. Если фасад облицовывают крупным, тяжелым кафелем, то нужны препараты с увеличенной адгезией.

Выбираем подходящий для керамической плитки клей по типу основания

Выбор клея для плитки зависит от параметров основания (пола, стен). Простыми называют стабильные, твердые поверхности (кирпич, бетон).

К сложным видам, которые легко деформируются, относят:

гипсокартон;

пластик;

древесину;

стекло;

старую штукатурку;

металл.





Для стабильного основания берут обычный плиточный клей (цементный) с латексной присадкой для эластичности. На окрашенную поверхность и гипсокартон кафель монтируют при помощи дисперсионного состава. К пластику и металлу керамику приклеивают эпоксидной массой.









Выбор клея по виду керамической плитки



На выбор монтажного клея влияют материал и размер плитки. Чем крупнее элемент, тем сильнее должна быть фиксирующая масса.

Для габаритной отделки берут усиленные варианты с маркировкой С2.

берут усиленные варианты с маркировкой С2. Для стандартной достаточно С1

Для мелкой мозаики – С0.





У керамической плитки шероховатая, пористая поверхность. Такой материал легко удержит обычный монтажный клей (С0, С1). У керамогранита большой вес и гладкое основание, поэтому нужен сильный состав. Для сырья среднего размера берут варианты С1, для крупных – С2.





Плитку из стекла монтируют на специальную массу белого цвета. Вещество становится холстом, на котором раскрывается отделка. Если установить материал на стандартный клей, то после высыхания подложка станет неоднородной и серой.





Выбор клея для керамической плитки по производителю

Чтобы плитка прослужила долго, нужно брать клей проверенного производителя.

1. Одним из самых популярных является Ceresit. У бренда большой выбор фиксирующих составов для всех типов поверхности и любых материалов. Цена окупится десятилетиями эксплуатации.





2. Неплохая продукция у Knauf. Производитель предлагает средства для кафеля и керамогранита. Клеи бренда отличаются высокой адгезией, устойчивостью к температурным и влажностным перепадам.

3. Среди российских производителей хорошо себя зарекомендовал Unis. В линейке товаров присутствуют составы для наружных и внутренних работ, для «теплого пола» и для монтажа на наклонные основания. Цена продукции ниже, чем у западных аналогов.





выпускает надежные фиксирующие составы. Среди ассортимента можно встретить как традиционные цементные, так и современные дисперсионные и эпоксидные. Применяют для кафеля, мозаики и керамогранита.





ТОП-6 лучшего клея для керамической плитки в зависимости от условий эксплуатации

1. «Ceresit СМ 14 Extra» – фиксирующий состав универсального типа, который пользуется популярностью у пользователей. Пластичная масса отлично распределяется по поверхности. Клей на минеральной основе усилили армирующими волокнами. Средство можно использовать как на улице, так и внутри помещения.





2. «Knauf Flex» применяют для зон с большой эксплуатационной нагрузкой. Пластичный материал подойдет для облицовки стен, полов и чаш бассейнов. У состава высокая устойчивость к негативным внешним воздействиям.





3. Эпоксидно-полиуретановый клей «Litokol Litoelastic» идеально подойдет для плитки вертикальной и горизонтальной укладки. У двухкомпонентного препарата высокая адгезия и прочность. Применяют для монтажа керамогранита, камня и мозаики.





4. Плиточный клей «Волма Экстраклей» – универсальный недорогой вариант. Средство на основе цемента и присадок используют как для внутренней отделки помещений, так и при облицовке купален.

У пластичной массы высокая адгезия, что облегчает монтаж.

5. Если нужен хороший клей для бассейна, советуем обратить внимание на «Unis Hydro». Профессиональный состав надежно фиксирует мозаику, кафель и камень. Многофункциональная масса подходит для внутренних и внешних работ.

6. Для разогретых поверхностей (каминов, печей) советуем брать специализированные препараты. «Plitonit Суперкамин» выдерживает нагрев до 100 С, «Ivsil Termix» – 250 С. Термостойкие виды не боятся перепадов температур на освещенных фасадах и устойчивы к резким колебаниям градуса.

Выбор клея для керамической плитки зависит от условий эксплуатации, типа основания и вида кафеля. Если покупают дорогую отделку, то не стоит экономить на качестве фиксирующего состава. При правильной установке материал прослужит не менее 10 лет.



