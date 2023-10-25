Самые большие нагрузки в помещениях испытывает напольное покрытие. Довольно часто в качестве такого используется линолеум: он не боится влаги, легко поддаётся уборке, красив и доступен по цене. Правильная укладка линолеума продлит срок его службы. Эта статья посвящена некоторым нюансам этой правильной укладки – а именно подложке под линолеум.

Зачем нужна подложка под линолеум

Прежде всего, давайте разберёмся, что это такое и зачем она нужна. Подложка под линолеум – это специальный материал, натуральный или синтетический, который укладывается между основанием и финишным покрытием пола. Это как подкладка для одежды, и выполняет примерно те же функции.

Если речь идёт о ламинате, необходимость подложки сомнений не вызывает. А вот линолеум линолеуму рознь. Он может быть однослойным и многослойным.

Многослойный уже имеет свою подложку – это может быть войлок, с поливинилхлоридной пеной, и в этом случае подложку можно не класть, если, конечно, вы уверены в безупречности основного покрытия. Что же касается однослойного, или гомогенного линолеума, то здесь применение подложки абсолютно необходимо.

Подложка под линолеум:

Сглаживает незначительные неровности основания и таким образом предотвращает преждевременный износ финишного покрытия.

Повышает звукоизоляцию помещения, защищает жильцов от шума снизу.

Повышает теплоизоляцию – это особенно важно для жителей нижних этажей, а также в том случае, если ваше жилище расположено над не отапливаемым помещением.

Может защитить от излишней влаги, если выбрать правильно, об этом речь впереди.

Амортизирует давление тяжёлой мебели на пол и предотвращает деформацию линолеума.

От правильного её выбора как раз и зависит срок службы вашего напольного покрытия и в целом ваш комфорт.

Разновидности подложек под линолеум

Подложки прежде всего различаются по материалу изготовления. Вот и давайте разбираться, какие они бывают, чем хороша и чем плоха каждая.

Подложка под линолеум из джута

Изготавливается из натурального волокна, спрессованного при высокой температуре. Сырьём служат однолетние прядильные растения. В процессе прессования она обретает жёсткость, её пропитывают бактерицидным и огнезащитными составами. Подложка из джута может быть натуральной и комбинированной.

Преимущества натуральной джутовой подложки:

Экологическая чистота.

Упругость и жёсткость.

Обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами.

Не подвержена плесени.

Не воспламеняется.

Благотворно влияет на микроклимат в помещении.

Не выделяет никаких посторонних запахов.

Способна выдерживать значительные нагрузки.

Долговечна.

Хорошо маскирует дефекты чернового пола.

Минусом является высокая цена.

Джутовая подложка поступает в продажу в рулонах. Она универсальна, то есть подойдёт под любое покрытие и легко укладывается.

Льняная подложка под линолеум

Её достоинства:

Хорошая вентилируемость. Лён «дышит», и это обеспечивает защиту от болезнетворных бактерий, грибков и плесени.

Экологическая чистота.

Тепло- и шумо-изоляция.

В процессе изготовления пропитывается специальными составами, исключающими возгорание.

Однако по сравнению с джутовой она менее устойчива к деформации.

Подложка под линолеум из пробки

Производят из коры пробкового дерева.

Плюсы пробковой подложки:

Экологическая чистота.

Не подвержена атакам грызунов и микроорганизмов.

Исключено образование плесени.

Хорошо маскирует недостатки основного покрытия.

Защищает от шума и холода.

Гипоаллергенная.

Проста в монтаже.

Не меняет свои эксплуатационные качества со временем.

Однако и такой замечательный материал не свободен от минусов.

Подложка боится влажности, поскольку имеет пористую структуру. Поэтому очень нежелательно укладывать её там, где бывает много влаги: на кухне, в ванной.

Она очень мягкая, а это не всегда хорошо. Она может деформироваться, например, от тяжёлых предметов мебели.

Технология укладки такой подложки требует строгого соблюдения норм.

Она не годится для системы «тёплый пол».

Высокая стоимость.

Можно встретить пробковые подложки нескольких видов: классическая – без прибавления какой-либо синтетики. Продаётся в листах и в рулонах. Для неё требуется идеально ровный пол и хорошая паро-изоляция. Битумная – крошка пробкового дерева смешивается с битумом.

Она очень проста в укладке, обладает прекрасной гидроизоляцией, но для жилых помещений не пригодна. Резино-пробковая – пробковое дерево с примесью синтетического каучука. Такая годится и для влажных помещений. Прекрасно маскирует неровности пола и защищает от шума.

Хвойная подложка под линолеум

Это сравнительно новый материал, но уже завоевал своих клиентов.

Изготавливается такая подложка из древесины хвойных деревьев и имеет следующие достоинства:

Она прекрасно удерживает тепло.

Имеет хорошую жёсткость и плотность, скрывает неровности пола.

Безопасный, экологически чистый материал.

Имеет хорошую звукоизоляцию.

Сохраняет форму на долгие годы.

Минусы – высокая цена и подверженность плесени. Последний недостаток можно свести на нет, уложив под подложку гидроизоляцию. Зато это прекрасный вариант, если пол не ровный или холодный. Продаётся хвойная подложка в пластинах.

Войлочная подложка под линолеум

Под линолеум её применяют редко, поскольку она очень мягкая.

Тем не менее у неё есть свои плюсы:

Низкая теплопроводность, то есть хорошо держит тепло.

Устойчива к истиранию.

Обладает отличными антибактериальными свойствами.

Небольшой вес.

Войлочная подложка – отличный выбор для детских комнат, например. Там нет тяжёлой мебели, ребёнок будет ходить по мягкому тёплому полу.

Комбинированная подложка под линолеум

Из названия несложно понять, что при её изготовлении применялись разные материалы: лён, джут, войлок, пробка.

Достоинства такой подложки:

Натуральность.

Износостойкость.

Не деформируется.

Низкая теплопроводность и высокая звукоизоляция.

Но:

Уязвимость перед влагой.

Очень высокая плотность, из-за чего она плохо вентилируется.

Применение такой подложки оправдано, когда нужна хорошая звукоизоляция и требуется утеплить пол.

Далее речь пойдёт о подложках из искусственных материалов.

Подложка под линолеум из вспененного полистирола

Один из самых дешёвых материалов, предлагаемых сегодня на рынке.

Помимо невысокой цены, обладает такими достоинствами, как:

Хорошая гидроизоляция.

Простота монтажа.

Не горючесть.

Но и недостатки у такой подложки тоже есть:

Она не держит первоначальную форму, слёживается.

Уменьшается в объёме.

При серьёзных дефектах пола скрыть их не сможет.

Срок службы ограничен 5-10 годами.

Эту подложку лучше не использовать на деревянный пол: её плохая воздухопроницаемость может привести к гниению пола и размножению грибков. Тем не менее низкая цена и простота укладки позволяют этой подложке сохранять свою популярность.

Фольгированная подложка под линолеум

Слой фольги наносится на подложку из вспененного полиэтилена, полистирола или пробки. Это добавляет подложке полезные качества и увеличивает срок её службы. Фольгированный полиэтилен обладает хорошей гидроизоляцией, защищает от шума и сохраняет тепло.

Благодаря высоким отражающим свойствам фольги, она возвращает в квартиру более 30% тепла. Выпускается фольгированный полиэтилен в рулонах и очень востребован при монтаже тёплого пола. Такая подложка может быть из сшитого и несшитого полиэтилена. Несшитый полиэтилен – самый дешёвый вариант, но и самый недолговечный.

Подложка из сшитого полиэтилена стоит в 2 раза дороже, но потребительские качества превышают многократно. Эта подложка жёсткая и прочная, в течение 25 лет не теряет своих эксплуатационных качеств. Они вполне могут стать альтернативой дорогих подкладок.

Фольгированный полистирол – это фольга и пенопласт, склеенные вместе.

Он выпускается в виде плит и имеет следующие плюсы:

Низкая теплопроводность.

Хорошее шумопоглощение.

Прочность и упругость, хорошо выдерживает нагрузки.

Обладает хорошей гидроизоляцией.

Собственно, минус только один – довольно высокая цена.

Фольгированная пробковая подложка – «дама, приятная во всех отношениях».

Она:

Прочная и долговечная.

Экологически безопасная.

Хорошо выравнивает пол.

Поглощает звуки.

Удерживает тепло.

А слой фольги делает пробковую подложку не уязвимой перед влагой. Минус – снова высокая цена.

Итак, резюмируем достоинства фольгированных подложек:

Фольга увеличивает долговечность подложки.

Возрастают её теплоизоляционные качества.

Создаёт защиту от мышей, плесени и насекомых.

Хорошо поглощает звуки.

Придаёт подложке паро- и звукоизоляционные свойства.

Эта подложка незаменима при монтаже системы «тёплый пол» или когда требуется уложить линолеум в помещениях с повышенной влажностью.

Подложка под линолеум композитная

Композитная подложка - по сути, это два слоя плёнки, между которыми находится гранулированный полистирол.

Её достоинства:

Способность выровнять неровности чернового пола.

Высокая эластичность.

Неуязвимость перед грибком, плесенью и влажностью.

Хорошая звукоизоляция.

Выдерживает большие нагрузки.

Имеет долгий срок службы.

Недостатки – высокая цена.

Мы с вами разобрали основные виды подложек. Теперь необходимо разобраться, как правильно выбрать подложку.

Как выбрать подложку под линолеум

Выбирая подложку под линолеум, без учёта стоимости, надо иметь ввиду два основных фактора: Состояние чернового пола и эксплуатационные требования.

Исходя из этого, выбираем:

Для выравнивания пола нужны подложки повышенной прочности. Подойдут полимерные, хвойные или комбинированные.

Для звукоизоляции хороши волокнистые, войлочные, пробковые и из вспененных полимеров.

Для гидроизоляции – фольгированные или из вспененных полимеров.

Для утепления лучше всего подойдут джутовая, льняная, войлочная, пробковая подложка.

Также необходимо учитывать характер помещения. Натуральные подложки не подойдут там, где есть высокая влажность и перепады температур. Или под них необходимо подложить толстую полиэтиленовую плёнку.

В помещениях с высокой проходимостью лучше не использовать синтетические подложки, которые имеют ограниченный срок службы. Натуральные подложки из льна и джута допустимо использовать только в тёплых помещениях. Пробковые подложки – самые универсальные. Её можно укладывать на любое основание и под любой вид линолеума.

Кстати, характер линолеума – однослойный он или многослойный – тоже влияет на выбор подложки.

Подведя промежуточный итог, скажем, что хорошая подложка должна:

Нивелировать недостатки чернового пола.

Поглощать звуки.

Сохранять тепло.

Защищать от влаги.

Толщина подложки не должна превышать толщину лицевого покрытия. Самый идеальный вариант – одинаковая толщина.

Протестируйте подложку на жёсткость и упругость. Для этого сдавите край и проследите, как долго он будет принимать первоначальную форму. Если на это уйдёт много времени или, более того, подложка так и не выпрямится – от такой покупки лучше отказаться.

Вы выбрали подложку, теперь важно её правильно уложить.

Как правильно уложить под линолеум подложку

Первое, что вы должны сделать – обратить внимание на состояние чернового пола. Он должен быть ровным и гладким. Необходимо очистить черновой пол от жировых пятен, мусора и загрязнений, а также пыли и тщательно просушить. Чтобы удостовериться, что стяжка пола не влажная, прикрепите скотчем на его поверхности кусок полиэтиленовой плёнки.

Сделайте это, допустим, на ночь. Утром оторвите плёнку и проверьте. Если вы не увидите на ней конденсата, значит пол абсолютно сухой, и можно укладывать подложку и линолеум.

Если подложка будет укладываться на старое покрытие, то необходимо выровнять все щели и заделать стыки. На деревянном полу заменяем повреждённые доски, заделываем щели, следим, чтобы не торчали шляпки гвоздей и шурупы.

Бетонное основание выравниваем цементно-песчаной стяжкой. Старый линолеум, если на нём нет волн и трещин, можно не демонтировать, а уложить подложку на него.

Подложку, если она в рулоне, необходимо развернуть и оставить на несколько суток при комнатной температуре. Она должна отлежаться перед укладкой, чтобы не деформироваться после.

Натуральная подложка – джутовая, льняная, пробковая (не фольгированная) или хвойная обязательно требуют дополнительной гидроизоляции. Это делается с помощью плёнки из полиэтилена. Полосы укладываются внахлёст и заходят на стены на 4-5 сантиметров. Далее саму подложку, после того как она отлежалась, разрезаем по размеру пола (а пол вы уже замерили).

Подложка укладывается плотно и аккуратно, без щелей.

Толстые листы (джут, лён, пробка) укладываются стык в стык. Тонкие (фольгированные, полиэтиленовые) – внахлёст на 10-15 сантиметров. Обязательно при этом расправляйте и разглаживайте листы. Фольгированные подложки укладываются отражающей стороной кверху.

Фиксировать листы подложки можно на клей (подходит ПВА, Момент, полиуретановый или акриловый), но здесь необходимо протестировать, как реагирует на него подложка. Сделайте это в углу помещения.

Второй способ фиксации гораздо популярнее – это скотч. Строительный двусторонний скотч наклеивается на черновой пол по линии будущих стыков. После чего настилается подложка, со скотча снимается защитная плёнка, и подложка плотно прижимается к скотчу. Обязательно ли фиксировать подложку? Желательно, чтобы линолеум при укладке никуда не съезжал.

Нужна ли подложка под линолеум, уложенный на бетонный пол

Наконец, некоторые особенности укладки подложки под линолеум на бетонный пол. Они могут использоваться в помещениях любого назначения и типа, при выборе подложки надо учитывать характер использования помещения, его проходимость, уровень влажности. Если бетонный пол идеально ровный, то он вполне может служить основой для укладки линолеума, подложка не нужна.

Но вот когда подложка под линолеум на бетонный пол необходима:

В частном доме или в квартире на первом этаже, где имеется не отапливаемый подвал. Подложка обеспечит хорошую теплоизоляцию.

При любых холодных полах.

Если пол имеет незначительные дефекты – подложка поможет их скрыть.

Если в доме плохая звукоизоляция – подложка поглощает звуки.

Однослойный линолеум обязательно требует промежуточного слоя.

Как подготовить бетонный пол – было сказано выше. Он должен быть ровным, гладким, чистым и сухим. После заливки стяжки необходимо дать полу отвердеть и просохнуть. Очень мелкие дефекты можно замазать цементной смесью, смешав её с клеем ПВА. Основание необходимо предварительно загрунтовать и обезжирить.

Не используйте для выравнивания бетонного пола смеси из гипса. Гипс не выдержит нагрузку и начнёт отслаиваться, особенно если помещение влажное. Годится для этой цели любая подложка, но предпочтительнее натуральные, синтетические не столь долговечны.

В помещениях с низкой проходимостью в качестве подложки на бетонный пол можно положить стекловолокно. Необходимо обеспечить гидроизоляцию. Как – было сказано выше. Подложку укладывают так же, как было рассказано. Фиксируют на клей или на скотч. Уложить подложку совсем не сложно, с этой задачей справится даже новичок. Главное – не допускать щелей и бугров.