Каждый владелец стремится подобрать качественное, стильное и практичное покрытие для пола. Одним из лучших вариантов считается ламинат. Он прост в уходе и удобен в эксплуатации. Покрытие выглядит очень красиво, при условии качественного монтажа. А в этом процессе особенно важен выбор подходящей подложки.

Подложка для ламината играет важную роль в обеспечении долговечности и качества укладки напольного покрытия. Она обеспечивает звукоизоляцию, теплоизоляцию и повышает уровень комфорта при ходьбе по поверхности. Использование подложки продлит срок службы ламинатного покрытия, снизит износ и повысит общую прочность пола.

В этой статье мы узнаем, какие бывают виды подложек для ламината, каковы их характеристики, преимущества и недостатки, а также разберемся, как выбрать подходящий материал для ламинатного пола.

Подложка под ламинат подбирается в зависимости от параметров основания. Сложность может заключаться в определении ровности поверхности.

Укладывая ламинат, между материалом и основанием необходимо проложить подложку, которая сделает поверхность более ровной, скроет недочеты пола, защитит напольной покрытие от влаги и снизит уровень шума от шагов.

Чтобы выбрать подложку, которая со временем не заскрипит и увеличит срок службы покрытия, нужно разобраться, какие материалы лучше использовать для ламината.

Зачем нужно укладывать подложку под ламинат

Одним из популярных видов строительных материалов является ламинат. Он применяется для покрытия поверхности пола и является декоративным элементом, придающим помещению эстетическую привлекательность, и обеспечивающим удобство его эксплуатации.

Ламинат не является основным конструктивным элементом здания. Он устанавливается на уже готовую поверхность, такую как бетонный или деревянный пол. Поэтому его можно отнести в категорию отделочных материалов, которые выдерживают нагрузки и обеспечивают долговечность напольного покрытия.

Чтобы обеспечить долговечность ламинатного покрытия, под него устанавливают качественную подложку. На рынке продукции можно найти разные виды материала. Однако при выборе подложки важно учесть, чтобы она отвечала выдвигаемым к ней требованиям.

Иногда при монтаже ламината подкладку не используют. Это неправильно.

При укладке ламината подложка является обязательным этапом работ. Подложка создается в роли демпфера.

Подложка призвана выполнять следующие задачи:

Обеспечение звукоизоляции

В случае отсутствия подложки при монтаже ламината, каждый звук усиливается древесной или бетонной базой. Специальное ровное, мягкое основание помогает убрать скрипы и мелкие шумы.

Отдельные классы ламината снабжены встроенной подложкой, которая подклеена с внутренней стороны. Такие панели укладывать легче, однако особенности технологического процесса существенно повышает их стоимость.

Выравнивание поверхности пола

Обеспечивается специальной листовой подложкой. От этого зависит прочность замков. Технологический процесс допускает перепады не больше 1 мм на 1 метр.

Но важно понимать, что чрезмерно высокая подложка, призванная скрывать неровности, существенно прогибается под весом. Для того чтобы швы не разошлись через короткий срок, важно правильно подготовить пол.

Гидроизоляция и защита от влаги

Ламинат – спрессованная бумага, которая подвержена сильной деформации под воздействием воды. Дополнительный слой в виде подложки способен обеспечить защиту от влаги, которая может поступать от цементного основания.

В целом стяжке из бетона необходимо дать не меньше месяца, чтобы она полностью просохла. И только после этого можно укладывать финишное покрытие. Для проверки стяжки необходимо постелить на нее полиэтиленовую пленку на ночь. Если к утру на ней не будет испарины, это означает, что она полностью просохла.

Утепление

Если положить подложку на смонтированный теплый пол, она непременно снизить эффект от его работы. Это связано с тем, что она имеет пониженную теплопроводность. Но сейчас выпускают специальные виды подложки, которые предназначены для укладки на теплый пол.

Толщина подложки должна быть не больше 3 мм, независимо от типа материала, из которого она изготовлена. Однако иногда все же встречаются мастера, которые допускают погрешности при выравнивании и скрывают это слишком толстыми подложками. В момент сдачи такой пол будет выглядеть красиво, но через короткий срок его швы станут расходиться.

Разделительная мембрана и пароизоляция

Подложка не позволяет образовываться конденсату и проникать испарениям воды в слои ламината.

Как правило, зимой температура в помещении и на улице сильно различается, это может вызывать образование пара. В этой ситуации именно подкладочный слой обезопасит покрытие от него. Особенно актуальна такая изоляция для помещений, которые находятся на первом этаже либо в подвале.

Скорость и удобство настила

Чем проще процесс настила подложки, тем быстрее проходит укладка материала и ламината. Если работа с настилом требует определенных усилий, это чревато ошибками в работе.

Цена подложки за квадратный метр

Ценовая категория имеет немаловажное значение. Более дорогие варианты имеют длительный срок службы и подходят для любых оснований.

Важность каждого критерия определить сложно. Нужно обращать внимание на характеристики и ценовую категорию ламината, и подбирать соответствующую подложку. Например, для недорого ламината с небольшим сроком эксплуатации подойдет простая и не очень долговечная подложка.

Подложка не требуется только для тех разновидностей ламината, которые уже снабжены ее. Поскольку он прикреплен к панелям снизу.

Обязательные требования к подложке

Подложка для ламината – это важный элемент, который необходимо установить перед укладкой ламинатной плитки.

Она должна соответствовать определенным требованиям:

гладкость поверхности – неровности и выступы могут привести к прогибам и деформации ламината, а также повредить его замковую систему;

устойчивость к влаге – если укладка ламината предполагается в помещении с повышенной влажностью;

хорошая звукоизоляция – уменьшает шум при ходьбе по ламинату и защищает от него соседние помещения;

устойчивость к нагрузкам для предотвращения деформации поверхности;

безопасность – не должна содержать вредных веществ;

совместимость с выбранным ламинатом - должна соответствовать выбранному типу ламината и замковой системе, чтобы обеспечить надежное соединение плиток и защиту от влаги и шума.

Какие виды подложек используются для укладки под ламинат

Подложка под ламинат изготавливается толщиной от 3 мм. Чтобы выбрать подходящий вариант, нужно изучить особенности каждого материала.

В случае, когда подложка толще 3 мм, в процессе эксплуатации пола она может повредить ламинат, так как усаживается при ходьбе, оказывая нагрузку на замки. Со временем образуются щели и покрытие начинает скрипеть.

На рынке продукции можно найти несколько вариантов подложки под ламинат, отличающаяся видом используемого сырья при изготовлении материала.

Она может быть изготовлена из:

пенополиэтилена;

вспененного полистирола;

каучука;

пробки;

спрессованной хвои;

комбинированных материалов.

Выделяют несколько типов материала для подкладочного слоя. Все они имеют примерно похожие качества.

Но при учете сырья, которое используется в их изготовлении, их можно разделить на две основные подгруппы:

натуральные

и полимерные.

Варианты полимерных подложек

Искусственные материалы встречаются нескольких разновидностей:

полипропилен,

полиуретан,

изолон,

квик-степ

Подложка под ламинат из пенополиэтилена

Изготовленная из гидрофобного материала подложка защищает ламинат от проникновения на поверхность влаги и помогает сохранить характеристики материала на протяжении длительного времени.

Ее небольшой вес упрощает процессы транспортировки и монтажа.

Подложка обеспечивает хорошую звукоизоляцию.

Она производится из полимеров, не являющихся токсичными или вредными для здоровья. Они не выделяют вредных веществ и абсолютно безопасные для использования в жилом помещении.

Подложка из пенополиэтилена не подходит для больших нагрузок. Материал обладает низкими показателями плотности, что может привести к нежелательным эффектам при установке, таким как смещение ламината.

Плотность полиэтилена в 10 раз меньше, чем у пробкового материала. Именно этот параметр влияет на длительность эксплуатации. Воздействие нагрузки на подложку спрессовывает материал, поэтому совместно с ламинатом его лучше не укладывать. Но если использовать подложку с более высокими показателями плотности, то этот недостаток может быть устранен.

При укладке пенополиэтиленовой подложки важно соблюдать технологию. Ее монтаж проводят специалисты, поскольку от корректности проведения процедуры зависит внешний вид ламината. При неправильной укладке между панелями ламината образуются зазоры.

У материала есть и свои плюсы: он препятствует возникновению плесени и грибка. Продается полиэтилен в рулонах, легко разрезается и экономично используется.

Сшитый полиэтилен остается упругим и выполняет свои функции гораздо дольше даже в случае серьезных нагрузок. Также есть фольгированная изолоновая подкладка на базе полиэтилена либо полистирола. Она преимущественно используется под инфракрасный пол.

Полипропиленовая подложка

Полипропиленовая подложка зачастую выдается за полиэтиленовую пленку или же наоборот. Эти типы основ схожи, имеют вспененную структуру. Однако полипропилен более термостойкий, твердый и износостойкий.

Структура полипропилена состоит из множества пузырьков, заполненных воздухом. При эксплуатации пузырьки повреждаются. В результате появляется скрип пола.

Полипропилен устойчив к влажности, недорогой, по сравнению с другими материалами, но не гасит шум. Срок эксплуатации составляет 6-7 лет.

Подложка под ламинат квик-степ

Quick Step (квик-степ) изготавливается из вспененного полиэтилена. Материал отличается высокой прочностью. На обратной стороне присутствует слой пленки из полиэтилена, которая нужна для гидроизоляции. Материал можно использовать для основания без особенностей.

Полиуретановая подложка

Полиуретановая подложка чаще всего встречается в листах. Она имеет выравнивающие и звукоизолирующие свойства. Отлично подходит для монтажа на поверхность с перепадами более 5 мм. Выравнивает, изолирует звуки и легко укладывается.

Подойдет как для жилых, так и для общественных мест. Но стелить такую подложку можно только на абсолютно сухой пол.

Изоплат

Сейчас особой популярностью пользуется изоплат. Для его изготовления применяют дерево первого сорта с добавлением парафинов. Эта основа обладает перечнем преимуществ: звуко- и теплоизоляция, экологичность.

Эта подложка позволит получить ровное покрытие высокого качества. Она не боится влаги и имеет доступную стоимость. Из недостатков только быстрая утрата упругости и свойство накапливать статическое электричество.

Подложка из вспененного полистирола

Для ее изготовления используют экструдированный полистирол - вспененный полимер с редкой микроструктурой в виде большого количества пузырьков воздуха с прочными стенками. Это аналог привычного всем пенопласта. Но отличается от него высокой теплопроводностью, прочностью и способностью поглощать меньше влаги.

Прочная и долговечная подложка из вспененного полистирола обладает хорошей устойчивостью к сжатию, что позволяет ей противостоять высокой нагрузке.

Она обладает звукоизоляционными свойствами, которые уменьшают шум при ходьбе по ламинату.

С его помощью можно утеплить комнату.

Материал устойчив к влаге, обладает небольшим весом, что упрощает его транспортировку. Полистирол не токсичный, не выделяет вредных веществ и не имеет неприятного запаха. Он абсолютно безопасный для здоровья.

У подложки из вспененного полистирола есть и недостатки.

Она не подходит для высоких нагрузок, то есть не подходит для коммерческих помещений или домов с большим количеством людей.

При несоблюдении технологии укладки подложки между панелями ламината возможно образование зазоров, что окажет негативное влияние на внешний вид напольного покрытия.

Материал не рекомендуется использовать на местах с повышенной влажностью или в зонах воздействия прямых лучей солнца, поскольку полистирол может разрушаться при воздействии UV-излучения.

Материал не поглощает воду, просто укладывается и недорого стоит. Экструдированный пенополистирол позволяет приобрести качественную подложку и сэкономить. Пенополистирол поглощает шум, выравнивает покрытие и сохраняет тепло.

Пенополистирол служит от 6 до 10 лет. Но через 2-3 года эксплуатации ухудшаются амортизирующие свойства материалов. Пенополистирол способен скрыть только небольшие неровности, поэтому важно создавать ровное основание.

Пенополистирольную подложку можно встретить в виде «гармошки», плит, рулонов. Последний вариант подойдет для больших помещений. Основу, сложенную гармошкой легче перевозить и применять в помещениях со сложной геометрической поверхностью.

Итак, такой подкладочный слой отличается следующими преимуществами:

Отличным соотношением стоимости и качества. Он дороже основы из полиэтилена, но лучше сохраняет форму и долговечнее;

Жесткостью и способностью компенсировать неровность поверхности. Подходит для комнат с повышенной нагрузкой;

Хорошо защищает от шума;

Устойчивостью к влаге;

Легкостью монтажа.

Среди недостатков выделяют возможную токсичность и утерю формы при продолжительном использовании.

Фольгированная подложка под ламинат

Эта подложка является комбинацией из двух слоев: основы и отражающего покрытия. Основой может выступать пенополистирол или вспененный полиэтилен. Для отражающего слоя используют металлизированную полипропиленовую пленку или же алюминиевую фольгу. Такая технологическая структура призвана увеличить защитный функционал подложки.

Важен тип покрытия, на которое укладывается фольгированный изолирующий материал. Металлизированную пленку применяют под цементную стяжку или же бетон. Это связано с тем, что изоляция с покрытием из алюминия подвергается разрушению из-за щелочи в бетоне.

Основное преимущество фольгированной подложки – увеличение теплоизоляционных свойств пола (как правило, на 30%), повышение влагоустойчивости и гидроизоляционных качеств.

Но важно понимать, что сохранить тепло пола позволит только правильная укладка подложки: фольгой кверху. Так поверхность пола на самом деле станет теплее. Встречается также подкладка, которая покрыта металлизированным слоем с двух сторон. Ее нагревательные качества еще лучше.

Преимуществами данной подложки является отличная отражающая способность, повышенная устойчивость к воздействию влаги, теплоизоляционные качества. Отмечается минимальное количество отходов при укладке. Но такое покрытие стоит довольно дорого. При этом из-за низкой плотности быстро теряет изначальную форму.

Варианты натуральных подложек

Есть несколько вариаций подложек из натурального сырья:

пробковые

хвойные

Подложка под ламинат из пробки

Изготовленная из натурального материала, экологичная подложка из пробки не содержит вредных химических веществ в своем составе.

Изготавливается из стружки коры пробкового дерева. Материал обладает возможностью возвращать первоначальную форму. Подложка, уложенная под ламинат, не снижает своих качеств долгое время, что продлевает срок эксплуатации ламината (более 50 лет).

Она хорошо поглощает звуки, улучшает теплоизоляцию пола и обладает ударопрочностью.

Подложка амортизирует удары, что снижает вероятность повреждения ламината.

Пробковое покрытие способно сгладить небольшие неровности пола. Для ее изготовления используют мелкие гранулы коры пробкового дерева в листах либо рулонах. Это одна из лучших баз для укладки играющего пола или же ламината высокого класса с влагоустойчивой системой замка.

Она беспроблемно нарезается под нужный размер и легко укладывается на пол.

У подложки из пробки есть и недостатки:

Ее цена выше, чем у других видов материала

У пробковой подложки пористая структура, которая хорошо впитывает влагу. Поэтому она не рекомендована для помещения с высокими показателями влажности

Пробка не является самым прочным материалом, поэтому подложка из пробки может быстрее изнашиваться, чем другие виды подложки.

Чтобы выровнять основание, нужно воспользоваться строительным уровнем, проверив весь периметр комнаты. Если обнаружатся сильные бугорки и ямки, пробковое покрытие не подойдет.

Этот вид материала разделают на несколько видов:

Классический, который состоит из натуральной крошки пробкового дерева. В нем нет токсинов. Это абсолютно экологичная, антиаллергенная подложка. Она негорючая. В ней не накапливается статическое электричество.

Пробка и каучук, в качестве связующего компонента выступает каучук синтетической природы. Эта основа влагостойкая и обладает звукопоглощающими свойствами.

Парколаг или битумно-пробковая основа. Ее производят из крафтового картона, который покрывается пробковыми гранулами на битумной смеси. Эта подложка выступает аналогом каучуковой. Однако, она относится к горючим основам и может иметь запах битума в сильно отапливаемом помещении.

Среди основных преимуществ отмечают устойчивость к деформации и усадке, шумо- и теплоизоляционные свойства. Такая основа имеет продолжительный срок эксплуатации и не подвержена распаду.

Из минусов отмечают высокую стоимость. Подложка не подходит для помещений с повышенной влажностью по причине отсутствия пароизоляции. Поэтому, если требуется укладка на бетонную стяжку, то необходим дополнительный слой для влагоизоляции.

Хвойная подложка

Натуральное сырье, которое состоит из древесины хвойных деревьев с добавлением смолы. Из них формируются плиты толщиной 5 мм, но можно приобрести плиты 3 мм.

В результате специальной обработки древесной стружки хвойных пород дерева - ели, сосны и лиственницы, а также хвои - образуется такой отделочный материал, как хвойная подложка. Для нее характерны высокая плотность и упругость, что позволяет равномерно распределять нагрузку на поверхности напольного покрытия.

Такая подложка не содержит в составе химических связующих материалов. Такая основа представлена в листовой форме. Она полностью экологичная и обладает такими же плюсами, как и пробковая.

Материал обладает хорошими звукоизоляционными свойствами, которые уменьшают звуковую энергию, проходящую через пол.

Он не подвержен гниению и разложению, что продлевает срок его эксплуатации, а также обладает хорошей термоизоляцией, что позволяет сохранять тепло в помещении.

Для хвойной подложки не нужно идеально ровное основание. Подложка выравнивает неровности, обладает способностью сохранять форму, обладает упругостью и достаточной плотностью.

Хвойная подложка имеет пористую структуру, обладает способностью шумопоглощения.

Подложка из хвойного сырья служит более 15 лет. Этого достаточно для укладки ламината. Благодаря этому не придется перекладывать пол через несколько лет после покупки.

Смола служит натуральным клеем. Подложка не содержит синтетических добавок, не подвержена появлению грибка и плесени. Тем не менее, рекомендуется укладывать пленку из полиэтилена под материал. Подложка из хвои стоит дешевле, чем из пробкового материала.

Хвойная подложка имеет следующие преимущества:

пористая структура, которая обеспечивает циркуляцию воздуха;

отлично держит форму и не подвергается деформации даже после продолжительного использования;

великолепная шумо- и теплоизоляция;

выравнивает поверхность;

простота в укладке.

Из недостатков материала можно отметить меньшую прочность по сравнению с каучуковыми и пенополиэтиленовыми подложками. Его не получится использовать в помещениях с повышенной влажностью, а также у него есть уязвимость к бактериям и грибкам при неправильной укладке.

Подложка из каучука

Из гранулированного каучука, получаемого путем переработки шин и других каучуковых изделий, изготавливают подложку под ламинат. Она выпускается разной плотности, толщины и размеров, что позволяет подобрать материал к разным типам помещения с определенным требованиями к уровню звукоизоляции и амортизации.

Ее высокая степень упругости позволяет равномерно распределять нагрузку на поверхности напольного покрытия.

Материал хорошо гасит шум и вибрацию, что повышает уровень комфорта в помещении.

Он устойчив к истиранию, механическим повреждениям и к влаге.

Подложка может быть использована как для утепления помещения, так и для выравнивания неровной поверхности пола.

Из недостатков каучуковой подложки можно отметить ограничение выбора по цвету и текстуре, однако этот момент не столь важен, поскольку материал размещается под ламинатом и не предназначен для оформления дизайна интерьера. К реальному минусу можно отнести ее цена, поскольку она сравнительно высокая.

Комбинированные подложки под ламинат

Материал изготовлен из нескольких слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Первый слой – это фольга или пленка, которая защищает от влаги и пара. Она предотвращает проникновение влаги и пара из основного пола в ламинат, что может привести к его деформации или повреждению.

Второй слой – это пены различной плотности, обеспечивающие амортизацию и защиту от ударов. Они также позволяют уравнять неровности основного пола, создавая более ровную поверхность для укладки ламината. Третий слой – это верхний слой из пленки, который предотвращает скольжение ламината и обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью подложки.

Комбинированная подложка под ламинат может иметь различные толщины и размеры, в зависимости от конкретных требований. Она может использоваться для установки на любой тип основного пола, в том числе на бетон, фанеру или дерево.

Комбинированный материал может использоваться в помещениях с повышенной влажностью, поскольку он обладает влагонепроницаемостью. Его несколько слоев способствуют хорошей звукоизоляции и формированию ровной поверхности для укладки ламината. Такой вид подложки приобретают, если бетонный пол, на который планируется укладка ламината, неровный.

Такие варианты подложек довольно популярны.

Мастера считают подложку из трех слоев лучшим вариантом для ламината. Она состоит из паропроницаемой мембраны, шариками из полистирола, сверху располагается полиэтиленовая пленка для пароизоляции.

Многослойная подложка обладает хорошей амортизацией. Благодаря таким характеристикам, ламинат не впитывает влагу. Верхний слой служит пароизоляцией, влага испаряется, не поступая к полу.

Комбинированная подложка чаще всего используется профессионалами, так как подходит для разных типов оснований, способна выравнивать выступы и изъяны. Материал можно комбинировать с теплым полом. Подложка служит до 20 лет.

В ассортименте предлагаются как натуральные, так и синтетические подвиды:

Резино-пробковая основа включает в себя синтетическую резину и пробковый гранулят. Встречается в рулонах. Отлично улавливает шум, разного рода вибрации. Как правило, используется для антистатического слоя в помещениях с особыми требованиями к диэлектрическому сопротивлению.

С сухими стяжками используют древесно-стружечные материалы. Они не рекомендованы для применения в помещениях с повышенной влажностью. Среди таких подложек фанера, покрытая специальными составами, ДВП, целлюлозные плиты, ДСП.

используют древесно-стружечные материалы. Они не рекомендованы для применения в помещениях с повышенной влажностью. Среди таких подложек фанера, покрытая специальными составами, ДВП, целлюлозные плиты, ДСП. Подложки из джута, льна, бамбука схожи по качествам и все произведены из натуральных волокон. Среди преимуществ выделяют гипоаллергенность. Они пропускают воздух, но имеют очень низкую теплоизоляцию.

Есть комбинированные варианты, состоящие изо льна, джута и шерсти. Они тверже и их теплоизоляционные качества лучше.

Войлочная подложка – нетканое полиэфирное полотно. Этот вариант отличается надежностью. Подложка нетоксичная и недорогая. Она не гниет, не окисляется и подавляет шумы.

Сочетается с ламинатом и паркетной доской. Войлок — это экологичный материал с высокой плотностью. Усадка минимальная. Накатанная пленка предотвращает попадание влаги под ламинат. Таким образом, это прочный композиционный материал.

Теплон также относится к основе под ламинат. Его выпускают из вспененного полистирола. В нем нет токсичных веществ. Он не пропускается влагу, отталкивает грязь и частицы пыли. Этот материал отличается легкостью, прочностью и эластичностью.

Встречаются подложки из стеклохолоста. Обычно он применяется для укладки под ламинат, который 5-7 мм в толщину. Экологичный, прочный, упругий, обладает хорошими звукоизоляционными качествами.

Плюсы и минусы подложек Туплекс и Профитекс Юниплекс

Технология Туплекс и Профитекс Юниплекс основана на размещении пенопластовых шариков между полиэтиленовых пленок.

Нижний слой перфорируется для защиты от проникновения влаги между пленками. При воздействии на покрытие, шарики пенопласта выталкивают влажность. С этой уникальной системой легко работать.

Можно отметить и минус подложки: остается часть около 0,5 м² у основания.

Звукоизоляционная подложка

Каждая разновидность слоя подкладки обладает свойствами шумоизоляции. Но важно подобрать подложку правильно и уложить его в соответствии с рекомендациями.

Наилучший эффект дает слой из пробкового материала. Но в момент выбора подложки важно оценить все нюансы напольного покрытия, имеющейся поверхности, финансового вопроса, экологичности. Только после этого можно решать, какая именно подкладка под ламинат требуется.

Как правильно подобрать подложку для ламината

Подбирая подложку в магазине, важно принимать во внимание состояние пола после черновой отделки и нюансы планировки помещения, в котором планируется укладка. Также не стоит забывать про требования к слою подкладки, которые указаны изготовителем на выбранном ламинате.

Ответ на вопрос, какая подложка лучше - не однозначный. Качество и долговечность зависит от условий эксплуатации и характеристик помещения.

Подбирая подложку, нужно обратить внимание на некоторые моменты:

Проверить основание на количество и степень неровности. Большинство подложек требуют выровненного основания: правильное бетонное покрытие или наливной пол.

Степень неровности пола проверяется уровнем. Затем подбирается материал, который сможет компенсировать неровности, или используется шлифмашинка и другие способы выравнивания.

Определить, требуется ли прокладка теплоизоляции. Обычно теплоизоляция требуется как в квартире, так и в частном доме. Для подложки подойдут изделия с низкой теплопроводностью.

По ламинату, уложенному таким образом, можно будет ходить босиком. Если утепление не требуется, для подложки подойдет искусственный материал.

Выяснить необходимость звукоизоляции. Для лучшего поглощения шума подходят материалы на основе пробки и хвои.

Подобрать удобную форму материала для укладки. Формат может быть любым, это не повлияет на характеристики. Рулонные подложки укладывать удобнее. С материалов в листовой форме сложнее работать.

Укладка должна происходить с углом 45 градусов, стыки не должны совпадать, требуется зазор между плит и проклейка стыков скотчем.

Обращать внимание на время эксплуатации. Желательно подбирать подложку с длительным сроком службы, идентичным ламинату.

Специалисты рекомендуют ознакомиться с отзывами от покупателей товара, мастеров, которые имели опыт использования данного продукта. Не стоит приобретать самую дорогую подложку высокого качества, если к укладке выбран недорогой ламинат.

Для бетонного основания лучше выбрать подкладку с паро- и влагоизоляционными свойствами, которая имеет смягчающие свойства. Так удастся нивелировать дефекты поверхности пола и уложить качественно ламинат.

Для этой ситуации подойдут натуральные подкладки, при условии их защиты от влаги. Для этого на бетон придется постелить слой полиэтилена.

При укладке ламината на пол из дерева в качестве подложки может выступать фанера, ДСП, доска. Фактически в такой ситуации можно применить почти любой слой подкладки.

Гидроизоляционные качества в такой ситуации не настолько важны, поскольку основы такого типа должны быть сухие и защищенные от влаги. Поэтому уделить внимание изоляции от шума, натуральности, теплопроводности и стоимости.

В случае монтажа на теплый пол, вне зависимости от его типа, подложку стоит подбирать, ориентируясь на следующие свойства:

теплопроводность, толщину и теплоизоляционные функции. Чем ниже тепловое сопротивление, тем лучше она будет пропускать тепло;

существуют специальные подложки для пола такой разновидности. Они имеют в себе перфорацию, для лучшей теплоотдачи.

Выбирая подложку под ламинат, стоит обратить внимание не сертификат соответствия. Он подтверждает качество и безопасность продукции.

Характеристики лучших подложек

1. Подложка Uniplex Ecoline (войлочная подложка) может использоваться для различных оснований. Укладывается как на цементную стяжку, так и на фанерный пол. Заполняет неровности, достаточно плотная, что делает замочные соединения более крепкими. Отличается хорошим шумопоглощением. Для нарезки потребуются ножницы.

2. Туплекс и Профитекс можно укладывать на все виды оснований. Материал имеет пленку, которая не пропускает влагу к ламинату. Изделие средней жесткости. При укладке швы плотно соединяются, обладает высокой выравнивающей способностью.

Пробковая подложка укладывается на выравненное основание. Если настил укладывается на бетон, рекомендуется уложить слой пароизоляции, или использовать другой тип подложки. Пробковый материал долго служит, если уложен на ровное основание.

3. Хвойная подложка — не самый удобный в работе материал. Рекомендуется прокладывать влагоизоляционную пленку, если подложка укладывается на бетон. Имеет слабую выравнивающую способность.

4. Вспененный материал — подходящий вариант для ламината среднего ценового сегмента. Просто и быстро укладывается. Выравнивает пол, если прокладывается подложка толщиной 3 мм. Укладывается на все виды оснований. Добавление полиэтиленовой изоляции не требуется.

5. Квик-степ — вспененный изоляционный материал высокой плотности. Качественно выравнивает поверхность. Жесткость меньше средней.

Подложка из полистирола недорогая. Характеристики превосходят вспененный материал. Подходит для укладки под недорогой ламинат. Хорошо выравнивает поверхность пола, но требуется проклейка швов.

Какой стороной класть подложку под ламинат

При укладке подложки зачастую возникают вопросы, какая сторона должна быть вверху. На самом деле все просто, если материал имеет рифленую поверхность, то она должна быть внизу. Поскольку ее задача – выравнивание поверхности.

Фольгированный материал необходимо укладывать блестящей стороной наверх. Края такой подложки необходимо завести под стены и под ламинат. Это позволит максимально долго сохранить покрытие и обеспечить его долговечность.

Подложка для ламината – это важный элемент напольной конструкции, который необходимо установить перед укладкой ламинатной плитки. Она должна соответствовать определенным требованиям, таким как гладкость поверхности, устойчивость к влаге, хорошая звукоизоляция, устойчивость к нагрузкам, соответствие нормам экологической безопасности и совместимость с выбранным ламинатом.

Необходимо выбирать подложку под ламинат в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и требованиями, чтобы обеспечить максимальную эффективность и долговечность напольного покрытия. Качественная подложка помогает предотвратить прогибы и деформацию ламината, а также уменьшить шум при ходьбе по нему и защитить соседние помещения от шума.

При укладке ламината необходимо следить за правильным монтажом подложки, чтобы не повредить замковую систему ламината и обеспечить его надежную защиту от влаги и шума.