Одним из самых экологичных и долговечных напольных покрытий является паркетная доска. Прочный материал обеспечивает отличную шумоизоляцию и теплопроводность. Однако добиться таких характеристик, уложив на пол только паркетную доску невозможно. Обязательное условие долгой и качественной эксплуатации без появления деформации и скрипов – соблюдение технологии укладки и выбор подложки.

Нужна ли подложка под паркетные доски

Подложка – это тонкий слой синтетического или натурального материала, который укладывается под паркетную доску и позволяет добиться следующих результатов:

выравнивание основания пола. Ни одно современное напольное покрытие не может гарантировать отсутствие дефектов. Любой материал может просесть под тяжестью человека или мягкой мебели. Подложка сглаживает давление, принимая всю тяжесть на себя. За счет чего, даже при длительной эксплуатации не появляется характерный скрип и сохраняется целостность замков;

амортизация колебаний. Движение человека по комнате неравномерно. Соответственно, на определенные участки помещения оказывается более интенсивное давление. Подложка сглаживает амплитуду колебаний, сохраняя одинаковый уровень поверхности по всей площади помещения;

сохранение тепла. Натуральная древесина интенсивно реагирует на малейшие изменения температуры и влажности. Теплый пол устанавливать под паркетную доску не рекомендовано, так как со временем она начнет рассыхаться. Подложка способствует сохранению тепла без дополнительных усилий и сводит к минимуму угрозу нарушения целостности досок;

повышение уровня шумоизоляции. Бетонная стяжка, как и паркетная доска, прекрасно пропускают звуковые волны. Подложка обеспечивает хорошуюшумоизоляцию с двух сторон. Особенно это актуально в многоквартирных домах.

Подложка является обязательным пунктом в технологии укладки паркетной доски. Она позволяет не только значительно продлить эксплуатационный срок напольного покрытия, но и значительно улучшает его характеристики.

Какие бывают подложки под паркетную доску

1. Вспененный полиэтилен

Изначально материал использовался в качестве подложки для стены для защиты от ветра. Со временем полиэтилен стали укладывать под паркетную доску, так как он обеспечивает большую часть требований. Структура материала – многослойная.

Между двумя слоями пленки или фольги заключаются гранулы полимера или пузырьки воздуха. Такая технологи обеспечивает гибкость и мягкость подложки, без потери шумоизоляционных и гидроизоляционных качеств.

К достоинствам вспененного полиэтилена можно отнести:

ценовая доступность – стоимость за квадратный метр начинается от 30 рублей;

сохранение тепла за счет особой структуры материала;

простота укладки – рулон легко разматывается и обрезается по нужным размерам. Не подвержен заломам.

Не смотря на ряд весомых преимуществ, полиэтилен является синтетическим материалом и по сравнению с натуральными, не отличается экологичностью. Если все товары для дома приобретаются по принципу «экологическая безопасность на первом мессе», то от такой подложки стоит отказаться.





2. Пробковый

Востребованный вид подложки, в основном благодаря своим схожим с натуральным деревом качествам. Материал способен выдержать значительные нагрузки, не деформируясь на протяжении длительного времени. Пробковая подложка состоит из спрессованной крошки с клейкой массы. Каждый из компонентов – это производная натуральной древесины, поэтому пробка не выделяет неприятного запаха и вредных веществ.

Но на фоне всех преимуществ, недостатки довольно серьезные:

высокая стоимость материала. Для покрытия большой комнаты придется значительно потратиться. При условии, что это подложка под паркетную доску итоговая стоимость всех материалов выйдет внушительной;

пробка обладает всеми качествами натуральной древесины. Ей также свойственна слабость перед повышенной влажностью и температурными перепадами. Пробковую подложку можно укладывать только в комнатах с подходящим климатом – спальня, детская, гостиная, прихожая. Обязательно потребуется слой пароизоляции;

нельзя установить систему «теплый пол». Из-за частых температурных перепадов материал просто высохнет и превратиться в труху, потеряв все качественные характеристики.

Пробковая подложка – это тот случай, когда натуральный материал проигрывает синтетическому аналогу. Но если соблюсти все необходимые условия для обеспечения длительной эксплуатации для пробковой подложки и паркетной доски, так как материалы схожи по характеристикам, напольное покрытие будет радовать неизменным внешним видом на протяжении долгих лет.

3. Хвойная

Подложка из натурального материала состоит из спрессованной хвои.

К достоинствам можно отнести:

обеспечение высокой шумоизоляции за счет структуры материала;

повышение теплоотдачи;

экологическая безопасность;

отличная амортизация.

К минусам материала относится:

слабость перед повышенной влажностью;

низкая прочность материала.

Хвойная подложка прекрасно подойдет для детской комнаты, где главное условие – экологическая безопасность. Для других помещений жилого назначения подложка из спрессованной хвои не рекомендована, так как при интенсивном воздействии на напольное покрытие материал может ломаться, подвергая разрушению замочные соединения паркетных досок.

4. Парколаг

Материал состоит из однослойного картонного листа со слоем крошки пробки и битума. За счет структуры обеспечивается снижение трения между паркетной доской и основанием. Битум берет на себя все свойства парниковой пленки, обеспечивая хорошую защиту от влаги. Пробковая крошка выравнивает поверхность и поглощает шумы.

По сути, все необходимые характеристики достигнуты, но подложка не прижилась.

Причин на это несколько, которые кроются в недостатках материала:

пробковая крошка покрывает полотно подложки россыпью. Плотность частиц не обеспечивает необходимый уровень шумоизоляции и теплопроводности;

высокая стоимость материала, несмотря на концентрированные добавки и довольно простое основание, само производство подложки требует значительных затрат;

битум горючий материал и если в помещении произойдет пожар, полы будут долго тлеть, и при этом в воздух будет выделяться едкий запах.

Интересная задумка для подложки с учетом всех необходимых характеристик, но несколько недоработанная, так как минусы на данный момент значительно превышают преимущества.

5. Туплекс

Простая и при этом эффективная идея для подложки – туплекс. Материал представляет собой полиэтиленовые слои, между которыми располагаются пенопластовые шарики. Подложка не дает влаге скапливаться, соответственно исключена вероятность развития плесени и других вредных микроорганизмов. Наполнитель в виде пенопластовых шариков обеспечивает отличную амплитуду при нагрузках и способствует выравниванию поверхности.

Но подложка не создает гидроизоляционного слоя, за счет чего не может использоваться самостоятельно. Еще одна важная особенность при выборе подложки туплекс, необходимо обращать внимание на наличие перфорации в материале. При ее отсутствии будет нарушена микроциркуляция воздуха, что при повышенной влажности непременно приведет к образованию плесени.

Пенопластовые шарики имеют склонность к деформации при нагрузках. В местах, где будет установлена мебель, есть вероятность проваливания пола. Даже незначительный уклон, всего в несколько мм способен спровоцировать нарушение целостности замковых соединений. Так как пенопластовые шарики неплотно прилегают друг к другу, вероятность возникновения неровностей возникает еще на этапе укладки подложки.

6. Джутовая

Несмотря на то, что джутовая основа по своим характеристикам не подходит на роль подложки, многие производители пытаются ее активно за такую выдать. Джут хорошо впитывает влагу и очень долго высыхает. Если это будет закрытое пространство, а под паркетными досками так и будет, вероятность появления плесени повышается значительно.

При этом джутовая подложка слишком мягкая для обеспечения выравнивающих свойств. Она легко проминается и не возвращается в первоначальную форму. Шкафы на ножках непременно оставят свой след на полу, так как материал под ними деформируется. Главный и, по сути, единственный плюс в пользу подложки на основе джута – это экологическая безопасность.

7. Фольгированная

Это не отдельный вид подложки – это возможность улучшить технические характеристики материла.

Если к любому виду подложки добавить слой фольги, значительно повышаются такие характеристики как:

долговечность за счет улучшения упругости и свойства скольжения;

звукопоглощение;

теплоизоляция;

снижается вероятность развития плесени и других грибковых образований;

повышается защита от развития мышей, клопов и иных насекомых;

гидроизоляция.

К минусам можно отнести только повышенную стоимость, но и она оправдана качеством и возможностями фольгированной подложки. Ее можно укладывать в комнатах с повышенной влажностью и другими эксплуатационными особенностями, например, кухня и ванная. Чаще всего фольгированные слои используются в производстве синтетических подложек. Сочетание фольги и натуральных материалов не оправдано по стоимости и качествам.





Как выбрать подложку под паркетную доску

Универсального варианта подложки под паркетную доску не существует. Ее выбор зависит от нескольких факторов.

1. Назначение помещения

При выборе подложки для детской комнаты главное требование – это экологическая безопасность. Здесь стоит отдавать предпочтение натуральным материалам. Для спальни, комнаты с низкой проходимостью, особо прочная, обладающая высокими качественными показателями, подложка не нужна. Так как это комната для отдыха, то можно также выбрать натуральный материал.

Ванная и кухня – это помещения повышенного функционала со сложными микроклиматическими условиями. Здесь потребуется материал, обладающий высокой гидроизоляцией и при этом прочный и надежный. Обращать внимание на натуральность подложки не нужно. В условиях интенсивных нагрузок справятся только синтетические материалы.

Гостиная, как правило, самая большая комната в доме или квартире. Здесь нагрузки распределены равномерно. Микроклимат в норме, так как обеспечивается свободная циркуляция воздуха. Для этой комнаты подойдет любая подложка, которая понравится по характеристикам и цене. Особых эксплуатационных требований нет.

2. Состояние черновой отделки

Если поверхность основания сильно деформирована, то никакая подложка не исправит ситуацию. Хвойная просто раскрошится. Пробковая и полимерная повторит все формы неровностей.

Пытаться исправить ситуацию за счет увеличения толщины подложки не рекомендовано, так как это спровоцирует в дальнейшем сдвиг паркетных досок и нарушение целостности покрытия. При дефектах пола более 10% в обязательном порядке требуется выравнивание основания.

3. Толщина материала

Один из важных параметров, который нужно учитывать при выборе подложки – это толщина. Она не должна превышать 2 мм. Мнение, что чем толще материал, тем лучше – ошибочное. Вместо желаемой гидроизоляции и шумоизоляции собственники получают скрипучие и неровные полы. Чем толще материал, тем больше вероятность, что во время эксплуатации он будет проваливаться, уплотнятся, а местами оставаться в первоначальном виде.

Особенно это заметно при перестановке мебели. При длительном воздействии тяжелого дивана толстая подложка провалится, что будет довольно очевидно на фоне не деформированной поверхности. Напольный плинтус также выдает все недоработки при укладке подложки под паркетную доску. При наличии неровностей, он просто отходит от основания.

Оптимальная толщина в 2 мм обеспечивает незначительный перепад даже при интенсивных воздействиях. Это, в свою очередь, гарантирует целостность замковых соединений и длительный срок службы напольного покрытия.

4. Срок службы

Так как подложка выбирается под паркетную доску, ее срок службы не может быть меньше срока службы самой доски. Эксплуатационный срок паркета составляет 15-20 лет. По факту, он может пролежать в идеальном состоянии, при условии обеспечения должного ухода, еще больше.

Поэтому подложки с заявленным сроком годности в 7-15 лет сюда никак не подходят.

5. Соотношение цены и качества

Не всегда «дорого» равно «качественно». Перед покупкой обязательно нужно ознакомиться с характеристиками учитывая все остальные критерии выбора подложки.

6. Гидроизоляционные свойства

Способность противостоять влажной среде имеет большое значение, особенно при выборе подложки под паркетную доску в комнаты повышенной агрессивности. Это свойство также влияет на вероятность развития грибка, плесени, что провоцирует появление неприятного запаха в помещении, избавиться от которого можно только удалив его источник, следовательно, подняв паркет.

Кроме того, развитие опасных микроорганизмов негативно сказывается на здоровье человека и провоцирует развитие многих заболеваний.

Какая подложка под паркетную доску лучше

Однозначного ответа на этот вопрос нет, так как на выбор влияет множество факторов.

Подытожив, можно выделить основные нюансы:

для помещения, расположенного на первом этаже лучше выбирать подложку с уклоном на теплоизоляционные свойства;

для деревянного основания лучше всего подойдет подложка из хвои или пробковая;

для помещений с повышенной влажностью лучше укладывать подложки с битумной прослойкой;

для комнат, где важно обеспечить высокую шумоизоляцию и придерживаться экологичности материалов подойдет хвойная подложка.

Напольное покрытие в виде паркетной доски требует обязательной укладки подложки. Иначе, зачем тратить такие ресурсы, если через несколько лет полы придется вскрывать и исправлять недостатки точечно или глобально. Главное, ответственно подойти к выбору материала, подробно изучив все эксплуатационные особенности и характеристики.