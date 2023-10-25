Как установить ручку на межкомнатную дверь самостоятельно

Ручка – незаменимая деталь как для входной, так и для межкомнатной двери. Именно она позволяет с комфортом и удобством использовать конструкцию. Чаще всего замены требуют ручки именно на межкомнатных полотнах. При необходимости их можно установить самостоятельно. Для этого не потребуются сложные профессиональные инструменты. Получится обойтись без фрезера и шаблонов.

Достаточно будет пары простейших инструментов из домашнего запаса любого хозяина.

Необходимые инструменты для установки ручки на дверь

Мастера приезжают устанавливать дверные ручки с собственным внушительным набором инструментов. Из-за этого возникает ошибочное представление о сложности процесса. На самом деле можно обойтись самыми простейшими и доступными инструментами, дополнениями.

Понадобится:

молоток;

угольник;

дрель (с комплектом сверл по дереву);

любой удобный измерительный инструмент (лучше всего подойдет рулетка);

фломастер/карандаш/маркер для пометок;

нож;

перьевое сверло (2,1-2,5 см);

стамеска;

отвертку (для ускорения процесса - шуруповерт).

Также понадобится подготовить для последующих работ набор ручек на круглом или квадратном основании.

И обязательно:

врезная защелка;

квадрат из прочного металла с параметрами 8 на 8 мм и шестигранный ключ – по 1 шт.;

винты стопорные и стяжные – по 2 шт.;

саморезы (для работы с деревом) – 6 шт.

Подготовка к установке ручки на межкомнатную дверь

Первым делом нужно определиться с высотой установки конструкции. Этот параметр должен быть максимально комфортной и удобной для всей семьи. Единого стандартного показателя здесь не существует.

Каждый установщик отмеряет разное расстояние от пола. Обычно это высота от 95 до 100 см. Прежде чем принять решение, можно примерить несколько вариантов и подобрать для себя максимально удобный.

Если самостоятельно определиться с оптимальным показателем не удается, можно ориентироваться на место расположение ручек на остальных полотнах между комнатами в доме. Особенно важно обращать внимание на соседние полотна. Не должно быть явного различия в высоте ручек, иначе оно может сильно выделяться и портить весь вид. Например, на соседних дверях в ванной и туалете.

Когда с высотой удастся определиться, стоит отметить ее карандашом или маркером на полотне. Для правильного нанесения отметки нужно:

Провести небольшую черточку посередине торцевой стороны полотна. Угольником провести по метке полосу. Перенести линию с торцевой стороны на обе боковые.

Далее защелка аккуратно прикладывается вдоль двери. Важно контролировать, чтобы основа ее корпуса проходила ровно посередине намеченной полосы, а планка-граница сравнялась с краем дверного полотна. Середина отверстия на защелке отмечается маркером или фломастером. Это должна быть хорошо заметная пометка.

Врезка защелки в конструкцию межкомнатной двери

Когда все необходимые наметки сделаны, можно переходить к врезке защелки. Для этого сначала сверлятся отверстия под контур ручки. Удобно делать это компактной дрелью с перьевым сверлом (с параметрами 16-24 мм).

Первым делом требуется сделать отверстие с одной стороны. Работа проводится под углом в 90 градусов. Как только на обратной стороне минимально покажется кончи сверла, можно сразу же обходить дверь. Здесь сверление продолжается уже на вылет. Такая хитрость позволит получить более аккуратное отверстие.

Теперь необходимо вспомнить про яркую отметку, нанесенную в самом центре торца. Она также обрабатывается дрелью. Отверстие должно получиться равное глубине защелки. На этом этапе все еще продолжает использоваться перьевое сверло. Оптимальные параметры – 21-25 мм. Подбирая сверло подходящей длины, стоит обращать внимание и на ширину защелки.

Далее можно переходить к лицевой планке. Защелка точно вставляется в отверстие. Выбранным для работ ножом аккуратно создается надрез по контуру планки. Глубина его должна получиться минимальной – не больше 1 мм. Каждый мастер на этом этапе действует по-своему.

Одним удобно сразу переходить к разрезу, другим – сначала обводить планку маркером и затем работать ножом по появившейся черте. Главное в процессе не попортить покрытие двери. Это часто происходит при работе стамеской по нарисованному контуру. Опытные мастера советуют временно прикрепить защелку на саморезах. И только после этого рисовать контур. Тогда он получится точнее.

Затем можно извлекать защелку. На этом этапе работа будет вестись уже стамеской и молотком. По нарисованному ранее контуру удаляются лишние слои дерева. При помощи качественной стамески сделать это удастся быстро и просто. Снять требуется столько материала, чтобы лицевую планку получилось заглубить вровень к торцу полотна. Обычно это получается глубина примерно на 2-3 мм.

Остается только зафиксировать защелку в конструкции. Для этого она вставляется в подготовленное отверстие. Саморезы фиксируются при помощи отвертки/шуруповерта.

Основной процесс установки ручки на дверь

С какого из описанных этапов стоит начинать процесс, будет зависеть от исходной ситуации. Если ручки монтируются на «голое» полотно, то сначала следует заняться защелкой. Если замок уже есть на двери, то можно начинать со следующего этапа. Это актуально и при банальной замене ручки.

Мастер должен взять основные аксессуары и снять с них верхние накладки. На ручках они устанавливаются с декоративной целью. Снимаются эти части, чтобы мастеру открылись крепежные отверстия на изделии.

Не стоит забывать, что разные типы накладок снимаются по-разному. Проще всего дело обстоит с круглыми. Большинство из них достаточно повернуть против часовой стрелки. С квадратной накладкой придется повозиться дольше. Для этого откручивается стопорный винт. Удобнее всего работать с ним шестигранным ключом.

Нужно иметь ввиду, что некоторые накладки не требуется снимать. Достаточно просто сдвинуть их вбок к рычагу, чтобы получить доступ к крепежным отверстиям.

Есть два основных варианта установки ручки:

на стяжках, на саморезах.

На ручке имеются крепежные отверстия под оба. Какие использовать – должен решить сам мастер.

Установка ручки на межкомнатную дверь на стяжках

Это единственный возможный вариант при работе с пустотелыми дверными полотнами. Но и в целом он максимально популярен среди мастеров из-за своей надежности. Такие крепления отлично держатся, более долговечные.

Среди минусов варианта можно отметить необходимость точного совпадения расположения отверстия под стяжные винты и на ручке, и на замке. Но в большинстве случаев это вполне вероятно.

Несовпадения наблюдаются обычно в случаях с нестандартными замками или слишком широкой розеткой.

В процессе установки необходимо:

Отметить места под стяжки. Для этого подготовленный заранее металлический квадрат вставляется в подвижную часть запирающего механизма. Сверху надеваются ручки. После этого помечаются места под крепления. Далее можно снять ручки и удалить квадрат. Просверлить отверстия. Защелка извлекается наружу. По ранее нанесенным меткам сверлятся отверстия. Когда все работы будут завершены, можно снова вернуть защелку в дверь. Раскрутить стягивающие элементы. Винты аккуратно раскручиваются. В итоге в руках у мастера должны остаться длинные и короткие их варианты – по 2 шт., и такое же количество втулок. Установить внешнюю ручку. Эта часть надевается на квадрат сверху. Таким образом, чтобы прорезь последнего шла под стопорящим элементом на ручке. В отверстия под крепления вставляются короткие винты. Они надежно закручиваются. Сверху к ним добавляются втулки. Бывает, что на этом этапе длина квадрата оказывается чрезмерной. Исправить можно подрезкой конструкции с 2 сторон. Но укорачивать ее обязательно максимально равномерно. Сделать это получится болгаркой, ручной пилой по металлу или дрелью с подходящей насадкой. Если же металлический квадрат окажется слишком коротким, его придется заменить на другой более подходящий. Устанавливается ручка в защелку с внешней стороны полотна. Установить внутреннюю ручку. Она надевается на свободный конец металлического квадрата. Длинные винты вставляются в отверстия на розетке. Они вкручиваются во втулки. Если винты оказались слишком длинными, обрезать их получится ножовкой. Более простой вариант – купить новые, короткие. Закрутить стопорящие элементы механизма. Это удобно делать шестигранником, который идет в комплекте с ручкой. Процедура повторяется на 2 частях. Вернуть украшающие накладки.

Чтобы избежать проблем с ручкой на квадратной розетке в будущем, стоит всегда выбирать крепление на стяжках. Иначе однажды она повернется ромбом.

Установка ручки на дверь на саморезах

Этот вариант менее надежный, чем предыдущий. Но с ним весь процесс установки ручки максимально упрощается. Справиться с монтажом точно сможет даже начинающий мастер.

Но есть и важные особенности, которые необходимо учитывать при выборе варианта на саморезах:

Дверь обязательно должна быть из цельного деревянного полота;

в процессе эксплуатации с ручками понадобится обращаться максимально аккуратно, иначе они вырвутся;

за пару лет использования всей конструкции крепление может ослабнуть, а, значит, ручки разболтаются.

Для установки необходимо:

Насадить ручку на металлический квадрат. При этом важно убедиться, что прорезь на конце конструкции проходит под стопорящем элементом на ручке. Зафиксировать конструкцию. Для этого ручка надежно придерживается на квадрате. Параллельно шестигранным ключом закручивается стопорный винт. Благодаря нему ручка не будет слетать с квадрата. Установить основное изделие в гнездо защелки. Металлический квадрат с ручкой вставляется в подвижную часть механизма. На оставшийся свободным конец конструкции насаживается вторая ручка. Но пока не закрепляется. Здесь квадрат также допускается подрезать, если он оказался по размеру больше, чем нужно. Осуществить это получится ручной пилой, болгаркой, дрелью с подходящей насадкой. Прикрутить ручки. Чтобы крепеж получился ровным, аккуратным, опытные мастера советуют создавать направляющие отверстия при помощи дрели со сверлом меньшего размера. Дальше останется только вставить и закрутить саморезы в получившиеся углубления. Затянуть стопорящий винт на второй части. Сделать это поможет все та же шестигранная отвертка, идущая в комплекте со всей конструкцией. Вернуть декоративные накладки на ручки.

Подготовка дверной коробки перед монтажом защелки

Последний этап всего процесса установки – это монтаж защелки в дверной коробке. Чтобы его провести, требуется покрыть язычок тонким слоем масла, закрыть всю конструкцию и попытаться сделать им отметку на косяке. Для этого несколько раз воспроизводятся движения «открыть и закрыть».

После к поверхности прикладывается накладка второй части конструкции. Она полностью обводится по контуру вместе с внутренним отверстием.

Дрелью создается углубление под «язычок». На остальной части отверстие создается долотом и стамеской. Оптимальная глубина – 1-2 мм.

Остается только прикрутить планку на 2 шурупа. Здесь удобно использовать шуруповерт.

Советы от профессионалов для легкой установки ручек на межкомнатные двери

Весь процесс установки ручек несложный.

Но и здесь пригодятся подсказки профессионалов:

Если есть возможность, стоит использовать в процессе ручной фрезер. Он позволяет максимально точно вырезать углубления под ручку и при этом не травмировать верхнее покрытие полотна;

Для закручивания саморезов пригодятся сразу крестовая и плоская отвертки. Эти варианты позволят избежать повреждений двери, которые возможны при использовании шуруповерта.

Сверло для работы всегда должно быть на несколько миллиметров больше, чем ширина врезаемой конструкции.

В процессе работ дверь должна быть неподвижна. Если снять ее с петель не получается, то нужно хотя бы зафиксировать стулом или любым другим предметом.