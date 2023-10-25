Простые ручки и ручки с защёлкой для межкомнатных дверей: виды, особенности и правила выбора

Приобретая дверное полотно, многие не обращают внимание на обязательное дополнение в виде ручки. А именно этот аксессуар выполняет важную функцию, которая позволяет легко открыть и закрыть конструкцию. Дверная ручка должна быть эргономична и надёжна, ведь от этого зависит удобство использования дверей. Производители предлагают большой выбор разных моделей, но, чтобы приобрести аксессуар нужно знать особенности каждого изделия.





Конструкции ручек для межкомнатных дверей

Разнообразие видов позволяет выбрать красивую и надёжную модель, но специалисты рекомендуют приобретать ручки с защёлками. Изделия очень удобны в использовании, когда дверь зафиксирована в закрытом положении, она не откроется от сквозняка и создаёт ощущение изолированности комнаты.

Такие модели создают личное пространство, которое необходимо каждому человеку, даже если в квартире проживает небольшая семья.





Скобяные ручки для межкомнатных дверей

Данный тип изделий используется уже много столетий. В моделях не предусмотрено наличие защёлок, и они используются, чтобы открывать и закрывать двери, что будет неудобно для применения в ванне и туалете.

Современные скобяные ручки могут иметь разные формы в виде геометрических разновидностей, фигурок животных и людей. Все элементы изготавливаются из разных материалов и крепятся к полотну на обычные саморезы.





Межкомнатные дверные ручки-кнопки

Изготавливаются в виде шара или полусферы в самой простом варианте. Такие модели часто используют на дверях в гостиной или на кухне, в этих комнатах нет необходимости часто запираться на защёлку.

Ручки-кнопки продаются парно, а для установки их на полотно достаточно просверлить небольшое отверстие. Материал изготовления может быть разным, но большей популярностью пользуются модели из дерева.





Нажимные ручки для межкомнатных дверей

Конструкции, оснащённые защёлкой, которая предназначена для удержания двери в закрытом положении. Нажимная ручка производит открытие путём нажатия на рычаг, установленный параллельно полу.

Такой тип изделий может быть дополнен фиксатором, который не даёт возможность открыть дверь при нажатии. Модель имеет простой механизм и широко используется в санузлах и спальных комнатах.





Ручки для межкомнатных дверей на планке

Разновидность нажимной модели, которая оснащается замковым механизмом. Такие ручки редко используют на межкомнатных дверях, но если появится необходимость, её можно установить в полотно из любого материала, например, в кабинете или на пластиковое полотно.





Поворотные межкомнатные дверные ручки

Такие изделия ещё называют кнобами. Принцип работы такой ручки для межкомнатных дверей идентичен нажимному варианту, отличие заключается в механическом воздействии при открытии. Кноб нужно повернуть, чтобы снять защёлку с фиксатора.

Модели производятся в виде шара, диска или сферы из металла, пластика и дерева. Удобство использования кнобов спорно, многие потребители утверждают, что открыть дверь мокрыми руками бывает достаточно сложно, но такие элементы не имеют острых углов, не цепляют и не рвут одежду.





Магнитные ручки для межкомнатных дверей

Разновидность поворотного или нажимного механизма, но не имеющего запирающего «язычка». Блокировка магнитной ручки производится за счёт соприкосновения двух «заряженных» металлов в полотне и коробке двери, которую можно легко открыть путём поворота или нажима на рукоять.





Преимущества и недостатки разных конструкций ручек с защёлкой для межкомнатных дверей

Все модели отличаются способами монтажа. Сложные конструкции с замками могут потребовать от установщика специальных инструментов и определённых профессиональных навыков, чтобы не испортить полотно при монтаже. Поэтому покупатели часто обращаются за помощью к специалистам, особенно если ручка уже была на двери и нужно установить другую более сложную модель.

Виды ручек для межкомнатных дверей и их основные преимущества и недостатки:

Модель на планке с замком и защёлкой. Сложная конструкция, которая требует навыков в монтаже, но позволяет полностью изолировать комнату. Ручка и комплектующие имеют стандартные размеры, поэтому, чтобы заменить одну деталь, вышедшую из строя, не потребуется покупка полного комплекта элементов. Модель с фиксатором и защёлкой. Рукояти изготавливаются из разных материалов, что позволяет подобрать фурнитуру к любому полотну. Защёлка может быть на магните, выполнена из пластика или металла. Дверь закрывается практически бесшумно, за исключением стальных «язычков». Конструкция имеет достаточно сложную установку и для монтажа может понадобиться вызов специалиста. Модель-кноб с защёлкой. Считается самой простой и доступной ручкой для межкомнатных дверей. Изготавливается из металла или пластика в разных цветовых решениях. Но имеет несколько недостатков – быстро может выйти из строя и ремонту практически не поддаётся.

Ручки с защёлками для межкомнатных дверей продаются практически во всех хозяйственных магазинах, но прежде чем совершать покупку, нужно убедиться в надёжности и работоспособности механизма. Нелишним будет посмотреть сертификат качества на изделие и обратить внимание на производителя, который должен обладать хорошей репутацией поставщика фурнитуры для межкомнатных дверей.

Стоит знать, что большинство моделей можно дополнить фиксирующими элементами уже после установки, но лучше приобретать изделие с учётом необходимости в запорных механизмах.

Материалы изготовления для ручек с защёлкой в межкомнатных дверях

Все запорные элементы делают из металла, исключением может быть только «язычок», фиксирующий полотно. Защёлка может быть стальная, пластиковая или магнитная. Лучше отказаться от фиксатора из металла, он более шумный, чем другие модификации.

Рукоять может быть выполнена из разных материалов – это стекло, пластик, сплавы и дерево. При выборе стоит основываться на то, из чего изготовлено полотно, желательно чтобы ручка не выделялась на двери, а была её небольшим дополнением.

Металл

Фурнитура изготавливается из латуни, ЦАМ, силумина и нержавеющей стали, что позволяет подобрать рукоять исходя из цвета двери. Металл прочен и долговечен, не подвержен образованию коррозии и может использоваться в комнатах с повышенной влажностью.





Пластик

Считается самым недорогим вариантом. Ручки изготавливаются из ударопрочного ПВХ в разном цветовом диапазоне и с имитацией фактуры дерева. Не рекомендуется устанавливать такую фурнитуру на массивные двери из дерева, она может быстро сломаться. А также такой элемент на полотне из натурального материала будет выглядеть неуместно.





Стекло

Такие ручки выглядят достаточно эффектно. Фурнитура часто изготавливается в виде нажимной рукояти или поворотного шара, но при этом обладает хрупкостью. Поэтому производители комбинируют стекло с металлом, которые дают достаточную прочность, без ущерба внешней привлекательности.

Такая фурнитура будет отлично смотреться на стеклянной двери или полотне с прозрачными вставками.





Дерево

Материал приятен на ощупь и легко справляется со своей задачей. Но ручки из дерева ограничены в формах, обычно это шары, диски или скобы в композиции с металлами. Отличным решением будет, если выбрать такую фурнитуру для деревянного полотна, которая будет в одном тоне со всей конструкцией.





Правила выбора ручки с защёлкой для межкомнатной двери

Приобретать модель лучше, когда определено с материалом изготовления, дизайном и цветом. Даже самые красивые ручки из стекла будут неудачно выглядеть на глухой деревянной двери, также стиль в помещении имеет немаловажное значение.

Для классических интерьеров лучше приобретать изделия из натуральных материалов. Современные направления допускают использование фурнитуры из стекла, металла и пластика.





Критерии выбора ручки для межкомнатной двери:



Эргономичность. Рукоять должна быть удобна и приятна на ощупь. Если модель разработана с учётом законов эргономики, то открытие и закрытие полотна не вызовет затруднений и будет проходить незаметно. Качество. Не стоит приобретать слишком дешёвые модели, если ручка выполнена из износостойких материалов, то необходимость в её замене не возникнет долгие годы. Сочетаемость. Ручка должна гармонично выглядеть на фоне межкомнатной двери и быть выполнена в подходящем цвете к другой фурнитуре полотна – это петли, навесы и замки. Размер. При выборе нужно соизмерять размер межкомнатной двери и ручки. Если в комнате используется массивное распашное полотно, то маленькая рукоять быстро выйдет из строя. Идентичность. Если возникла необходимость замены ручки на одной двери, то желательно поменять фурнитуру на всех полотнах. Разные модели вносят дисбаланс даже в самый красивый дизайн помещения.

Ручки с защёлкой для межкомнатных дверей – это самый распространённый тип фурнитуры, который используется в квартирах и домах. Правильный выбор модели позволит сохранить своё личное пространство при необходимости и внести в дизайн интерьера дополнительный красивый элемент.