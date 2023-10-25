Оформление детской комнаты – весьма ответственное задание, ведь именно в таком пространстве будет формироваться мировоззрение вашего малыша. Поэтому необходимо обустроить помещение так, чтобы создать комфортные и безопасные условия для полноценного развития ребенка. В первую очередь, следует обратить внимание на отделку стен и напольного покрытия, подобрать качественную мебель и обозначить границы личного пространства с помощью грамотно подобранного дверного блока.

Из какого материала должна быть изготовлена дверь в детскую комнату

Выбирая дверь в детскую комнату, прежде всего следует обращать внимание на то, насколько она экологична и безопасна. Рассмотрим несколько видов межкомнатных полотен в зависимости от материала изготовления.

Двери из массива. Изделие отличается экологической безопасностью, ведь во время его производства не используются токсичные материалы. Оно отлично сохраняет тепло и обеспечивает неплохую звукоизоляцию. Однако, такая конструкция достаточно тяжелая и громоздкая, поэтому не всегда уместно смотрится в интерьере детской. Более того, натуральная древесина стоит недешево. Двери ПВХ. Деревянная дверь с пленочным покрытием из поливинилхлорида отвечает стандартам качества и безопасности. Вместе с этим она более легкая и не уступает по тепло- и шумоизоляционным характеристикам двери из массива. Вдобавок, полотно не выгорает на солнце и не деформируется при воздействии влаги. К тому же дверь ПВХ имеет демократичную стоимость. Двери экошпон. Для изготовления покрытия используются остаточные материалы деревообработки, которые под прессом и высокими температурами превращаются в клейкую пленку, адгезивные свойства которой позволяют отказаться от использования клея при нанесении на дверное полотно. Таким образом, токсичные испарения в детской можно исключить. Двери МДФ. Отличаются экологичностью и повышенной износостойкостью. Конструкция легкая, влаго- и светоустойчивая, хорошо сохраняет тепло и обладает высокими шумоподавляющими характеристиками.

Какой тип дверной конструкции лучше всего подойдет для детской

Исходя из соображений безопасности, необходимо отдать предпочтение привычным распашным дверям. Они легко открываются и закрываются, а в случае заклинивания, их можно быстро демонтировать самостоятельно.

Одностворчатые варианты подойдут для небольшого помещения, двустворчатые удобно использовать для большой детской. Такая конструкция также позволит одновременно запускать больше гостей во время детского праздника.

Маятниковая модель способна обеспечить максимальный комфорт передвижения малыша. Тем не менее, необходимо будет освободить дополнительное место для распахивания двери в обе стороны. Раздвижные двери - менее подходящий вариант, поскольку ребенку, возможно, будет труднее их открывать.

Если вы все же принимаете решение о приобретении таких полотен, отдавайте предпочтение стандартной конструкции перед кассетной, поскольку установка последней сопряжена со сносом части межкомнатных перегородок для монтирования элементов в стенную нишу и может привести к необходимости выполнения перепланировки.

А это, как известно, длительный и затратный процесс, требующий экспертного вмешательства. Более того в случае заедания, вы не сможете самостоятельно снять дверь с петель.

Наименее безопасный вариант – навесная дверь. Несмотря на прочную фиксацию верхней части полотна к роликовой рейке, поломка конструкции чревата получением травм, поскольку полотно может попросту упасть на ребенка.

Наши эксперты не советуют выбирать навесную дверь в детскую комнату. Двери-гармошка не подойдут для оформления узкого проема, а затейливая конструкция может вызвать затруднения у ребенка при открывании.

Какие декоративные элементы допустимы в дизайне двери в детскую комнату

Для оформления детской комнаты по ряду причин подойдет лаконичная глухая дверь.

Во-первых, в связи с тем, что помещение используется еще и как спальня малыша, необходимо обеспечить качественную звукоизоляцию, а глухие полотна имеют наивысшие показатели по этому параметру.

Во-вторых, отсутствие хрупких вставок исключает возможность порезов и травм. Глухую дверь можно акцентировать цветом, рисунком, резьбой или филенками.

Менее безопасной, однако часто покупаемой является дверь со стеклянными вставками. Тем не менее, использовать фьюзинги следует с осторожностью.

Вставки не должны покрывать больше, чем треть полотна. Также гораздо лучше, если стеклянные элементы будут отделены друг от друга прочными перегородками. Несколько небольших деталей безопаснее одной сплошной.

Какой цвет подойдет для двери в детскую

Белая дверь неплохо смотрится в детской комнате. Она достаточно светлая, не перегружает интерьер и подходит под любой дизайн. Но все же, белый – не лучшее цветовое решение, поскольку у ребенка может возникнут соблазн разрисовать полотно, а грязные отпечатки пальцев на белом фоне очень заметны.

Прекрасная альтернатива – кремовый, кофейный и серый тона. Они благотворно влияют на психику ребенка, успокаивающе действуют на гиперактивных непосед и к тому же неплохо скрывают загрязнения.

От красных и коричневых дверей лучше отказаться, поскольку такие оттенки слишком агрессивные и не гармонируют с детским пространством.

Поскольку дверной блок в детской комнате более подвержен риску механических повреждений, разумнее всего предпочесть недорогую модель пастельного оттенка, которую со временем можно будет заменить.