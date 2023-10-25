Часто даже самый красивый, выполненный с иголочки ремонт ванной комнаты омрачается появлением плесени в местах, которые постоянно подвергаются воздействию влаги. Чтобы избежать таких неприятных эксцессов, специалисты рекомендуют заранее обдумать, какой гидроизоляционный материал будет использован в санузле.





Выбирать его нужно, опираясь на способы отделки и специфику планировки ванной комнаты. В статье объясним: где, как и для чего применять гидроизоляцию, расскажем о ее видах, представленных в большинстве строительных магазинов.

Назначение гидроизоляции в ванной комнате и санузле



Очевидно, что ванная – это место с высокой концентрацией влаги, негативно влияющей на отделочные материалы (в составе воды есть компоненты, способствующие их разрушению и уменьшению срока службы).





Препятствием к ее проникновению служит подобранная в соответствии с особенностями помещения гидроизоляция. Позаботившись о защите стыков, через которые и «просачивается» нежелательная влага, вы гарантируете санузлу долгую эксплуатацию и избавите себя от мороки с выведением плесени.

Гидроизоляция:

Предохраняет покрытия от сырости.

Сводит размножение вредных микроорганизмов к минимуму.

Не допускает образования трещин. Они возникают из-за нарушения структуры отделочных материалов в наиболее влажных участках. Такие пробелы со временем приводят к возникновению сквозного ветра в стенах.

Зоны гидроизоляции в ванной

В ванной комнате гидроизоляция должна затрагивать не только пол и потолок, которые обычно вызывают наибольшие проблемы, но и стены. Тщательный и ответственный подход к данным видам работ убережет вас и ваших соседей от внезапного затопления и непредвиденных расходов на ремонт.





Если говорить о защите пола в ванной, то заполнения всего периметра специальными материалами зачастую недостаточно. Опытные мастера поднимают гидроизоляцию вдоль стен на уровень порожка двери, чтобы избежать распространения влаги в примыкающие помещения. Таким образом создается барьер, не позволяющий воде выходить за пределы ванной комнаты.





Со стенами ситуация обстоит немного иначе. Делать их полностью водонепроницаемыми не нужно в 2-х случаях:

Отделка производится качественной плиткой (она устойчива к влиянию влажности). В ванной комнате не нарушена вентиляция.

Участки, где расположена сантехника и происходит постоянное соприкосновение стен с водой, всегда подлежат гидроизоляции.









Виды гидроизоляционных материалов под плитку, подходящих для ванной комнаты и санузла

При выборе материала, выступающего водонепроницаемым слоем в ванной комнате, учитывайте выделяемый бюджет, вид покрытия и ваши требования по срокам эксплуатации и надежности.

В специализированных магазинах на сегодняшний день представлен такой перечень гидроизоляционных материалов:

окрасочная гидроизоляция;

обмазочная;

пропиточная;

оклеечная (в виде листов, пленок, рулонов);

штукатурная (с добавлением полимеров);

жидкая гидроизоляция из резины или битума.

В этой статье мы рассматриваем водонепроницаемые материалы, которые используются под плитку в ванной. Подобная отделка универсальна и для нее подходит любой вариант гидроизоляции, кроме одного.

Исключение составляют полиэтиленовые пленки, непригодные в условиях санузла. Они имеют крайне плохую паропроницаемость, а эта характеристика выступает ключевым критерием выбора защитных материалов для ванной.





В местах, которые неудобно покрывать основной массой гидроизоляции, уместнее прибегнуть к помощи шнуров-герметиков. Например, стыковочная зона пола и стены нередко остается без внимания и в дальнейшем превращается в виновника заплесневения помещения, а также истончения и повышения хрупкости отделочных покрытий.

Если правильно установить названый шнур, спрятав его под керамическую или другую плитку, об описанных выше угрозах можно не беспокоиться долгие годы.









Материалы для гидроизоляции пола под плитку в ванной

Чтобы идеально предохранить горизонтальную плоскость от влияния влаги, достаточно распределить по ней текучие составы. Их преимущество в том, что благодаря жидкой формуле, они могут заполнить все зазоры и трещины покрытия.





При наличии стяжки специалисты рекомендуют производить обмазочную гидроизоляцию, если же стяжка только планируется, отличным вариантом выступят рулоны. Комбинация разных видов водонепроницаемых материалов гарантирует более продолжительную и качественную изоляцию пола в ванной комнате.

Материалы для гидроизоляции и влагозащиты стен под плитку в ванной комнате

Виды гидроизоляции для стен в ванной отличаются большим разнообразием. Есть возможность выбрать тот материал, который отвечает всем ожидаемым свойствам.





Мембраны

Данный тип гидроизоляции произведен с применением самых передовых технологий. Материал представляет собой эластичную пленку разной степени плотности.

Высокую надежность обеспечивает те варианты мембран, чья толщина минимальна. Перед покупкой внимательно изучите упаковку, чтобы случайно не приобрести мембранную защиту для внешней изоляции, когда вам требуется внутренняя, и наоборот.

Мастики

Сейчас распространены мастики из полимеров и битума, эти материалы, помимо водонепроницаемости, не позволяют резким перепадам температур влиять на эксплуатационные сроки отделки в ванной.

Их главными плюсами являются удобство нанесения и безопасность состава. Маленький минус мастик – их продолжительное застывание.

Цемент саморасширяющийся

Застывая, этот вид цемента претерпевает некоторые изменения, т.е. увеличивается. Его основные преимущества – плотное прилегание к поверхностям, высокая адгезия и быстрое затвердевание. Шансы влаги просочиться сквозь такой барьер сводятся к нулю.

Пропиточная гидроизоляция

Этот вариант водозащиты практичный и эффективный. Материал в форме краски наносится специальными валиками на поверхности, которые нужно оградить от влаги, и остается до полного высыхания. Никаких сложностей процесс гидроизоляции не вызывает и служит внушительный срок.

Методы гидроизоляции ванной комнаты

Не всегда есть возможность вызвать бригаду мастеров и поэтому приходится справляться с подобным видом работ своими силами.

Выбирая материалы, для нанесения не требующих сложных приспособлений и оборудования, вы ускоряете процесс гидроизоляции и облегчаете себе задачу.

Обмазочная гидроизоляция ванной под плитку

Не каждая разновидность мастики применима для ванной. Наиболее безопасны материалы на основе полимеров. Мастики разводятся в воде, а затем наносятся на предварительно загрунтованные поверхности.

Слоев такой гидроизоляции должно быть не менее двух, на первый укладывают стеклосетку и, дождавшись высыхания, покрываются финишным слоем мастики.









Рулонная гидроизоляция ванной

Лидером среди материалов для водонепроницаемого слоя в ванной комнате по праву считается стеклоткань.

Плюсы материала:

высокая гибкость;

антибактериальные свойства;

долговечность.

Весомым недостатком выступает стоимость стеклоткани.

Наплавление . Для самостоятельного монтажа данный способ вряд ли подойдет, так как его нельзя осуществить без тепловой пушки, которая имеется далеко не в каждом доме.

Крепеж . Чтобы монтаж гидроизоляции с использованием креплений прошел удачно, необходимо обладать опытом работы с похожими деталями.

Наклеивание. Этот метод идеально подходит для новичков и тех, кто хочет сэкономить время и лишний раз не заморачиваться.

Штукатурная гидроизоляция ванной под плитку

Устанавливается гидроизоляция при помощи стандартных технологий:

Еще один популярный метод водозащиты поверхностей в санузле. По способу нанесения он схож с обмазочной гидроизоляцией, только количество слоев можно увеличить до 3-х и покрывать предыдущий слой, идя в противоположном направлении.

В стыковочных зонах герметизацию нужно делать гидроизоляционной лентой.



