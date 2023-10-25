Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Евроремонт квартир: этапы и особенности, цены и фото-примеры дизайнов

Евроремонт квартир: этапы и особенности, цены и фото-примеры дизайнов

#Ремонт #Дизайн #Советы эксперта

Уютная квартира, с «богатым» интерьером – это заветная мечта многих. Именно поэтому так популярен евроремонт. Качественные, преимущественно натуральные отделочные материалы, превосходный авторский дизайн покоряют с первого взгляда. 

Даже старые квартиры в домах советской постройки полностью преображаются, превращаясь в стильное, комфортабельное жилье. В среднем, для создания эксклюзивной обстановки в однокомнатной квартире, требуется три недели. Сроки могут варьироваться, в зависимости от объема работ и количества работников.

Каковы особенности евроремонта, как правильно подобрать материалы и сколько это будет стоить, мы расскажем в этой публикации.

Чем отличается обычный ремонт квартиры от евроремонта

Многих волнует вопрос: в чем отличия евроремонта от других видов? Стоит пояснить этот вопрос поподробнее. Изначально евроремонтом называли инновационные технологии отделки, пришедшие из-за рубежа на волне перемен. 

К ним относились: штукатурка по маякам; укладка плитки с крестиками и затиркой; многослойная шпатлевка и покраска; использование пластиковой отделки.

Сегодня евроремонт подразумевает стильный, функциональный дизайн помещений из экологичных материалов с различными текстурами и расцветками. Больше нет вычурности или понижения потолков только ради красоты. 

Такие решения используют в том случае, если требуется скрыть воздуховоды, трубы. А ниши из декоративного элемента превратились в практичные скрытые системы хранения – встроенные стеллажи, гардеробы.

Зачем нужен дизайн-проект при евроремонте квартиры

Грамотно составленный дизайн-проект решает множество проблем при евроремонте.

В него входит не только красивая картинка или иллюстрация будущей квартиры. Дизайнер подготавливает целый пакет документов:

  • варианты планировки, зонирования пространства на выбор;

  • план-схемы и чертежи в качестве инструкции для бригады;

  • развертка стен с видами и типами материалов, расположением коммуникаций, электроточек;

  • ведомость с наименованиями, характеристиками и артикулами используемых материалов.

На основании дизайн-проекта любой опытный мастер создаст именно тот интерьер, который планировался изначально, без ошибок и переделок.

 

Евроремонт квартиры с наймом профессионалов

Если простой ремонт можно сделать своими руками, то евроремонт лучше доверить ответственным, опытным специалистам. Они прекрасно ориентируются в особенностях зданий разных лет постройки. Применяют особые технологии в новостройках, где процесс усадки с образованием трещин продолжается еще 7-10 лет.

Компании, специализирующиеся на ремонтах, выполняют все виды работ «под ключ». У них есть собственные дизайнеры, инженеры, рабочие всех нужных специальностей. После подписания договора, утверждения дизайн-проекта, созданного с учетом пожеланий и габаритов квартиры, заказчик спокойно занимается своими делами. 

Бригада производит все необходимые действия:

  • закупает и доставляет строительные и отделочные материалы;

  • демонтирует старые покрытия и конструкции;

  • осуществляет черновые работы на высоком уровне, с идеальным качеством;

  • делает чистовую и финишную отделку, декорирование стен, потолков;

  • монтирует кухонные гарнитуры и сантехнику, устанавливает необходимое оборудование;

  • вывозит мусор и проводит генеральную уборку помещений.

Можно добавить в договор пункт об обустройстве встроенных систем хранения, расстановке мебели. По истечении установленного срока, владелец может оценить результат и въезжать в квартиру.

Если владельцы нанимают мастеров на определенные участки, например, электромонтаж, сантехника или укладка плитки, то весь процесс им придется контролировать самостоятельно. 

Узкопрофильные специалисты делают только свою работу, не затрагивая соседних участков. Для такого типа ремонта необходимо свободно ориентироваться в видах и расценках на материалы, иметь хотя бы минимальный опыт в данной области.

 

Основные этапы евроремонта квартиры и перечень работ

Евроремонт бывает как косметическим, так и капитальным. Это зависит от состояния квартиры, степени изношенности стен и коммуникаций. Если речь идет о новостройке, то сразу приступают к этапу черновых или чистовых работ.

В жилых квартирах сначала требуется убрать всю мебель и произвести демонтаж окон, дверей, старых покрытий и коммуникаций. Соответственно, для каждого случая составляют собственный план ремонтных работ. Средняя стоимость евроремонта по Москве составляет от 7 000 рублей за квадратный метр.

Этап

Перечень действий

Инженерные работы
  • Штробление стен для прокладки проводов и кабелей до нужных точек

  • Монтаж щитка, розеток и выключателей

  • Замена или разводка водопроводных и канализационных труб, счетчиков

  • Установка системы отопления с горячим контуром и коллекторами

  • Монтаж сантехники

Потолки
  • Выравнивание поверхности для покраски, окрашивание

  • Декорирование лепниной, витражами, росписью

  • Обустройство натяжных потолков из сатина, ткани, ПВХ

  • Монтаж многоуровневых гипсокартонных потолков с подсветкой, акриловых и подвесных потолков

  • Установка приборов освещения, точечных светильников

Стены
  • Устройство или монтаж перегородок, ниш и сложных конструкций

  • Выравнивание и оштукатуривание поверхности

  • Грунтование, шпаклевка в 3-5 слоев

  • Окрашивание в 3 слоя, оклеивание обоями или нанесение декоративной штукатурки

  • Укладка плитки, обшивка стен деревом

  • Установка межкомнатных дверей

Полы
  • Заливка стяжки по маякам или без маяков

  • Укладка плитки, любых других напольных покрытий, включая ковролин, каменные плиты

Onyx Rainbow Керамогранит 60х60 Полированный
Под заказ
Керамогранит Onyx Полированный
1 390
Romano Grey Керамогранит серый 60x60 полированный
Под заказ
Керамогранит Romano полированный
2 490
Leda Black Керамогранит 60x60 Карвинг
Под заказ
Керамогранит Leda Black Карвинг
2 790

 

Необходимо соблюдать очередность черновых и чистовых работ, чтобы не испортить уже готовые декоративные покрытия. Если оконные и дверные блоки не планируется менять, их закрывают защитной пленкой.

 

Стоимость проекта и необходимые материалы для евроремонта квартиры

Основная особенность евроремонта – в его индивидуальности. Каждый владелец квартиры желает видеть нечто особенное, с уникальными, удобными для него решениями. Используются разные материалы, от краски или тканевых обоев, до декоративной штукатурки и природного камня. 

Кроме того, играют роль размеры, особенности планировки квартир, количество комнат и хозяйственных помещений. Именно поэтому итоговые цены проектов сильно различаются. Предлагаем таблицу со средними расценками на евроремонт по Москве и МО, в зависимости от типа квартиры.

Тип квартиры

S стен,
м2

S стен
в санузле,
м2

S полов,
м2

S полов
в санузле,
м2

S потолков,
м2

Средняя цена,
руб.

Студия

60-65

20-25

28-32

4-6

28-34

от 310 000

Однокомнатная

60-65

20-25

28-32

4-6

28-34

от 350 000

Двухкомнатная

90-120

60-80

36-46

5-8

38-50

от 440 000

Трехкомнатная

130-160

70-90

68-80

8-10

72-86

от 700 000

Для евроремонта все черновые и чистовые материалы, отделку, выбирают тщательно, придирчиво. Они должны соответствовать международным стандартам качества, быть износостойкими и эстетичными. 

Если есть сомнения в собственной квалификации, лучше пригласить прораба, который составит смету и подберет все необходимые материалы, расходники, оборудование.

Базовые
этапы ремонта

Перечень
необходимых материалов

Электромонтаж
  • Провода и кабели из меди для разводки электросистемы

  • Электрический щит, автоматы АВВ

  • Розетки, подрозетники, выключатели

  • Люстры, бра, точечные светильники, LED-подсветка

Водопровод, канализация, отопление
  • Трубы для горячей и холодной воды, канализации, теплых полов, отопления

  • Радиаторы отопления, котел, водогрейка

  • Сантехника, душевые кабины, смесители, душ

  • Герметик, коллекторы, фильтры и фитинги

Стены в комнатах, на кухне, в коридорах
  • Штукатурка, маяки

  • Грунтовка, базовая и финишная шпаклевка

  • Стеклохолст, клей для плитки

  • Обои, настенная плитка или панели из натурального камня, дерева, краска, декоративная штукатурка, мозаики, панно

Стены в санузле
  • Керамическая плитка, мозаика, керамогранит, каменные плиты

  • Клей, смотровые лючки

Полы

Полы в санузле
  • Плитка, каменные плиты или керамогранит, клей

Потолки
  • Штукатурка и шпатлевка для выравнивания под покраску, краска, мозаики, роспись

  • Лепнина гипсовая или ППУ

  • Натяжные или гипсокартонные, подвесные потолки

Монтаж дверей, перегородок


Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit
5 304
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
Ламинат SPC Floorwood Unit
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
Ламинат SPC Floorwood Unit
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
Ламинат SPC Floorwood Genesis
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
Ламинат SPC Floorwood Genesis
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
Ламинат SPC Floorwood Genesis
 
5 447

 

Так как каждый проект содержит свой список строительных и отделочных материалов, стандартный перечень можно свободно корректировать, дополнять или сокращать. Также, варьируется класс продукции, от среднего до элитного, что сказывается на общей цене в большую или меньшую сторону.

Коллекция фото с дизайнами евроремонта квартир

Чтобы результат евроремонта радовал, необходимо правильно подобрать интерьерный стиль, сочетания цветов. Важное значение имеют расстановка и комплектация мебели, наличие аксессуаров, создающих уют и комфорт.

Выбрать лучшие решения помогают фото примеры авторских интерьеров, а также ремонтов, сделанных владельцами самостоятельно.

Все они имеют индивидуальные черты, включают необычные конструкционные и цветовые решения.

Современные модные тенденции приветствуют креативный, творческий подход к организации жилого пространства.

Поэтому специалисты советуют: смотрите, вдохновляйтесь и начинайте творческий процесс!


Паркетная доска FW OAK Richmond Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
14 780
Паркетная доска FW 138 OAK Orlando Premium Gray Oiled 1S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
14 322
Паркетная доска FW OAK Orlando Milk White Matt 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
15 816
Паркетная доска FW ASH Madison Dark Brown Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood ASH Madison
 
14 790
Паркетная доска FW OAK Richmond Gold Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
14 828
Паркетная доска FW OAK Orlando Snow Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Orlando
 
15 257
Паркетная доска FW OAK Richmond White Matt Lac 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
16 167
Паркетная доска FW OAK Richmond Gray Oil 3S
Паркетная доска Floorwood OAK Richmond
 
15 257

Товары для дома
Вас может заинтересовать
Особенности ремонтных работ в трехкомнатной квартире, стоимость ремонта в Москве
25.10.2023
381
Нюансы чернового ремонта: этапы, стоимость, советы, фото
25.10.2023
1499
Разбитые стекла в межкомнатной двери: процесс ремонта, как правильно подобрать замену
25.10.2023
2161
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
56 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 51
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85