Уютная квартира, с «богатым» интерьером – это заветная мечта многих. Именно поэтому так популярен евроремонт. Качественные, преимущественно натуральные отделочные материалы, превосходный авторский дизайн покоряют с первого взгляда.

Даже старые квартиры в домах советской постройки полностью преображаются, превращаясь в стильное, комфортабельное жилье. В среднем, для создания эксклюзивной обстановки в однокомнатной квартире, требуется три недели. Сроки могут варьироваться, в зависимости от объема работ и количества работников.

Каковы особенности евроремонта, как правильно подобрать материалы и сколько это будет стоить, мы расскажем в этой публикации.

Чем отличается обычный ремонт квартиры от евроремонта

Многих волнует вопрос: в чем отличия евроремонта от других видов? Стоит пояснить этот вопрос поподробнее. Изначально евроремонтом называли инновационные технологии отделки, пришедшие из-за рубежа на волне перемен.

К ним относились: штукатурка по маякам; укладка плитки с крестиками и затиркой; многослойная шпатлевка и покраска; использование пластиковой отделки.

Сегодня евроремонт подразумевает стильный, функциональный дизайн помещений из экологичных материалов с различными текстурами и расцветками. Больше нет вычурности или понижения потолков только ради красоты.

Такие решения используют в том случае, если требуется скрыть воздуховоды, трубы. А ниши из декоративного элемента превратились в практичные скрытые системы хранения – встроенные стеллажи, гардеробы.

Зачем нужен дизайн-проект при евроремонте квартиры

Грамотно составленный дизайн-проект решает множество проблем при евроремонте.

В него входит не только красивая картинка или иллюстрация будущей квартиры. Дизайнер подготавливает целый пакет документов:

варианты планировки, зонирования пространства на выбор;

план-схемы и чертежи в качестве инструкции для бригады;

развертка стен с видами и типами материалов, расположением коммуникаций, электроточек;

ведомость с наименованиями, характеристиками и артикулами используемых материалов.

На основании дизайн-проекта любой опытный мастер создаст именно тот интерьер, который планировался изначально, без ошибок и переделок.

Евроремонт квартиры с наймом профессионалов

Если простой ремонт можно сделать своими руками, то евроремонт лучше доверить ответственным, опытным специалистам. Они прекрасно ориентируются в особенностях зданий разных лет постройки. Применяют особые технологии в новостройках, где процесс усадки с образованием трещин продолжается еще 7-10 лет.

Компании, специализирующиеся на ремонтах, выполняют все виды работ «под ключ». У них есть собственные дизайнеры, инженеры, рабочие всех нужных специальностей. После подписания договора, утверждения дизайн-проекта, созданного с учетом пожеланий и габаритов квартиры, заказчик спокойно занимается своими делами.

Бригада производит все необходимые действия:

закупает и доставляет строительные и отделочные материалы;

демонтирует старые покрытия и конструкции;

осуществляет черновые работы на высоком уровне, с идеальным качеством;

делает чистовую и финишную отделку, декорирование стен, потолков;

монтирует кухонные гарнитуры и сантехнику, устанавливает необходимое оборудование;

вывозит мусор и проводит генеральную уборку помещений.

Можно добавить в договор пункт об обустройстве встроенных систем хранения, расстановке мебели. По истечении установленного срока, владелец может оценить результат и въезжать в квартиру.

Если владельцы нанимают мастеров на определенные участки, например, электромонтаж, сантехника или укладка плитки, то весь процесс им придется контролировать самостоятельно.

Узкопрофильные специалисты делают только свою работу, не затрагивая соседних участков. Для такого типа ремонта необходимо свободно ориентироваться в видах и расценках на материалы, иметь хотя бы минимальный опыт в данной области.

Основные этапы евроремонта квартиры и перечень работ

Евроремонт бывает как косметическим, так и капитальным. Это зависит от состояния квартиры, степени изношенности стен и коммуникаций. Если речь идет о новостройке, то сразу приступают к этапу черновых или чистовых работ.

В жилых квартирах сначала требуется убрать всю мебель и произвести демонтаж окон, дверей, старых покрытий и коммуникаций. Соответственно, для каждого случая составляют собственный план ремонтных работ. Средняя стоимость евроремонта по Москве составляет от 7 000 рублей за квадратный метр.

Этап Перечень действий Инженерные работы Штробление стен для прокладки проводов и кабелей до нужных точек

Монтаж щитка, розеток и выключателей

Замена или разводка водопроводных и канализационных труб, счетчиков

Установка системы отопления с горячим контуром и коллекторами

Монтаж сантехники Потолки Выравнивание поверхности для покраски, окрашивание

Декорирование лепниной, витражами, росписью

Обустройство натяжных потолков из сатина, ткани, ПВХ

Монтаж многоуровневых гипсокартонных потолков с подсветкой, акриловых и подвесных потолков

Установка приборов освещения, точечных светильников Стены Устройство или монтаж перегородок, ниш и сложных конструкций

Выравнивание и оштукатуривание поверхности

Грунтование, шпаклевка в 3-5 слоев

Окрашивание в 3 слоя, оклеивание обоями или нанесение декоративной штукатурки

Укладка плитки, обшивка стен деревом

Установка межкомнатных дверей Полы Заливка стяжки по маякам или без маяков

Укладка плитки, любых других напольных покрытий, включая ковролин, каменные плиты

Необходимо соблюдать очередность черновых и чистовых работ, чтобы не испортить уже готовые декоративные покрытия. Если оконные и дверные блоки не планируется менять, их закрывают защитной пленкой.

Стоимость проекта и необходимые материалы для евроремонта квартиры

Основная особенность евроремонта – в его индивидуальности. Каждый владелец квартиры желает видеть нечто особенное, с уникальными, удобными для него решениями. Используются разные материалы, от краски или тканевых обоев, до декоративной штукатурки и природного камня.

Кроме того, играют роль размеры, особенности планировки квартир, количество комнат и хозяйственных помещений. Именно поэтому итоговые цены проектов сильно различаются. Предлагаем таблицу со средними расценками на евроремонт по Москве и МО, в зависимости от типа квартиры.

Тип квартиры S стен,

м2 S стен

в санузле,

м2 S полов,

м2 S полов

в санузле,

м2 S потолков,

м2 Средняя цена,

руб. Студия 60-65 20-25 28-32 4-6 28-34 от 310 000 Однокомнатная 60-65 20-25 28-32 4-6 28-34 от 350 000 Двухкомнатная 90-120 60-80 36-46 5-8 38-50 от 440 000 Трехкомнатная 130-160 70-90 68-80 8-10 72-86 от 700 000

Для евроремонта все черновые и чистовые материалы, отделку, выбирают тщательно, придирчиво. Они должны соответствовать международным стандартам качества, быть износостойкими и эстетичными.

Если есть сомнения в собственной квалификации, лучше пригласить прораба, который составит смету и подберет все необходимые материалы, расходники, оборудование.

Базовые

этапы ремонта Перечень

необходимых материалов Электромонтаж Провода и кабели из меди для разводки электросистемы

Электрический щит, автоматы АВВ

Розетки, подрозетники, выключатели

Люстры, бра, точечные светильники, LED-подсветка Водопровод, канализация, отопление Трубы для горячей и холодной воды, канализации, теплых полов, отопления

Радиаторы отопления, котел, водогрейка

Сантехника, душевые кабины, смесители, душ

Герметик, коллекторы, фильтры и фитинги Стены в комнатах, на кухне, в коридорах Штукатурка, маяки

Грунтовка, базовая и финишная шпаклевка

Стеклохолст, клей для плитки

Обои, настенная плитка или панели из натурального камня, дерева, краска, декоративная штукатурка, мозаики, панно Стены в санузле Керамическая плитка, мозаика, керамогранит, каменные плиты

Клей, смотровые лючки Полы Высококачественные напольные покрытия по выбору, от паркета до натурального камня

Подложка, плинтусы, клей Полы в санузле Плитка, каменные плиты или керамогранит, клей Потолки Штукатурка и шпатлевка для выравнивания под покраску, краска, мозаики, роспись

Лепнина гипсовая или ППУ

Натяжные или гипсокартонные, подвесные потолки Монтаж дверей, перегородок Межкомнатные, входные двери с коробками и наличниками

Стеклянные двери, перегородки, раздвижные конструкции





Так как каждый проект содержит свой список строительных и отделочных материалов, стандартный перечень можно свободно корректировать, дополнять или сокращать. Также, варьируется класс продукции, от среднего до элитного, что сказывается на общей цене в большую или меньшую сторону.

Коллекция фото с дизайнами евроремонта квартир

Чтобы результат евроремонта радовал, необходимо правильно подобрать интерьерный стиль, сочетания цветов. Важное значение имеют расстановка и комплектация мебели, наличие аксессуаров, создающих уют и комфорт.

Выбрать лучшие решения помогают фото примеры авторских интерьеров, а также ремонтов, сделанных владельцами самостоятельно.

Все они имеют индивидуальные черты, включают необычные конструкционные и цветовые решения.

Современные модные тенденции приветствуют креативный, творческий подход к организации жилого пространства.

Поэтому специалисты советуют: смотрите, вдохновляйтесь и начинайте творческий процесс!



