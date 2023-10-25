В большинстве санузлов используется отделка стен кафелем, ведь этот материал достаточно красив и долговечен. Когда проводятся работы по облицовке, неизменно образуются щели, что необходимо замазать таким составом, который не придётся демонтировать через несколько лет и заменять новым.

Сегодня нам предлагаются масса средств для заделки стыков между ванной и керамической плиткой, а какой из них выбрать зависит от нескольких параметров, что нужно обязательно учитывать.

Зачем нужно заделывать стыки между плиткой и ванной и правильно выбирать состав

Прежде всего, стыки – это большая вероятность протечек, даже небольшая щель может доставить массу неудобств и необходимость постоянно протирать полы от воды. Помимо этого, места соединения заделываются из эстетических соображений, когда между ванной и кафелем есть видимый зазор, выглядит это не эстетично.





Есть масса возможностей красиво оформить это место, многие собственники предпочитают сделать углубление в стене, куда вмонтировать бортики купели, но и тогда нет гарантии, что вода не будет проникать внутрь полости.

Поэтому всё равно придётся прибегать к таким средствам, как замазка или герметик. Если стыки не заделать, влага будет проникать и накапливаться на стенах, что грозит образованием плесени и отхождением плитки.





Большинство мастеров предпочитают замазать место стыка цементным раствором, который впоследствии необходимо окрасить, но это не лучший вариант. Рано или поздно покрытие начинает давать трещины и шелушиться, что выглядит не очень привлекательно.





Поэтому стоит рассмотреть другие варианты материалов, которые не потребуют окраски, достаточно эластичны и не подвержены влиянию влаги.

Выбор огромен, но при покупке состава необходимо учитывать размер зазора и вид ванной, чтобы средство имело максимальную адгезию между купелью и керамической плиткой.









Материалы и способы заделки стыков между ванной и плиткой

Каждый состав имеет определённые свойства и особенности применения, поэтому выбирать нужно самый доступный для себя. Не все домашние мастера умеют замешивать цементный раствор и аккуратно с ним работать, а чтобы заделать маленькую щель, нужно обладать определёнными навыками.





На сегодняшний день в магазинах продаются составы в баллонах и тубах с тонкими «носиками», что может значительно облегчить процесс заделки зазора, стоит обратить на них внимание.

Но в любом случае необходимо рассмотреть все варианты замазки щелей, чтобы выбрать наиболее приемлемый для себя вариант.

Заделываем стык между ванной и стеной цементным раствором

Считается самым бюджетным способом заделки стыков. Для затирки лучше выбирать составы, которые предназначены для укладки керамической плитки, они более пластичные и мене пористые при высыхании. При работе с цементным раствором нужно тщательно выдерживать пропорции при замесе, иначе он не наберёт нужную прочность и начнёт крошиться от влияния влаги.





Также стоит обладать определёнными навыками затирки швов этим материалом и соблюдать аккуратность. При попадании его на поверхность ванны или керамической плитки необходимо сразу смыть капли или подтёки большим количеством воды, засохший раствор очень сложно удаляется.





Цементную смесь допустимо использовать при зазорах до 50 мм. После высыхания, поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения, а далее уже можно проводить работы по декору.

Закрыть цементный раствор можно бордюром или обрезками керамической плитки, также подойдёт водостойкая краска или мастика.









Монтажная пена для заделки стыков между плиткой и ванной

Отличный материал для заделки широких стыков, которые могут быть свыше 30 мм. Монтажная пена пластична и не реагирует на влажную среду, но всё, же защита поверхности будет необходима.

Работать с баллоном достаточно просто, он имеет тонкий шланг или вставляется в специальный пистолет, где можно регулировать объём выхода материала.





Для того чтобы запенить зазоры между ванной и керамической плиткой понадобится не больше пяти минут, но монтажная пена потребует сноровки при работе. Материал способен сильно расширяться, поэтому его понадобится небольшое количество.





Пена высыхает за 8-12 часов, после чего потребуется срезать излишки острым инструментом и защитить поверхность. Обычно материал обрабатывают влагостойкой шпаклёвкой и красят, также можно установить по месту примыкания бордюр, который сделает шов более аккуратным.

Как заделать стыки между ванной и плиткой силиконовым герметиком

Такой состав для заделки швов продаётся в небольших вёдрах и тубах, лучше выбирать последний вариант. Силиконовый герметик предназначен для заделки зазоров между ванной и керамической плиткой, которые не превышают 10 мм. Материал пластичен и невосприимчив к влаге, легко наносится, но требует аккуратности при работе.





Перед нанесением герметика на стык необходимо защитить поверхность ванной и плитки малярным скотчем. Материал желательно применять одноразово: полностью заполнить щель и сразу убрать излишки резиновым шпателем или кисточкой, смоченной в мыльном растворе.





Дополнительной защиты такой состав не потребует, главное – аккуратно нанести его на стык без полостей и излишков, тогда шов между ванной и керамической плиткой может прослужить десятилетия. Обычно силиконовый герметик продаётся в белом цвете, но в магазинах можно также встретить и разноцветные варианты, что позволит подобрать материал под керамическую плитку на стенах.

Плиточная затирка для заделки стыка между ванной и стеной

Если зазор между бортиками ванной и стеной не превышают 5 мм, то этим материалом можно воспользоваться. Плиточная затирка специально предназначена для этого типа работ, но стоит учитывать, что для крупных щелей она не подойдёт.





Придётся сначала замазать место стыка плитки и ванны цементным раствором или запенить, тогда смесь будет выступать в качестве дополнительной защиты поверхности.





Затирка легка в работе, если уметь пользоваться шпателем, излишки легко снимаются влажной губкой, а после высыхания поверхность можно дополнительно покрасить. Если нет желания придавать шву определённый цвет, то материал продаётся в магазинах в разных оттеночных вариантах.









Самоклеящийся бордюр для заделки стыка между ванной и плиткой

Такая лента продаётся во многих магазинах, стоит защитный материал недорого и легко наклеивается на стык. Самоклеящийся бордюр значительно повышает эстетичность ванны, но он недолговечен.

Для герметичности стыка желательно сначала замазать щель цементным раствором, а сверху можно закрыть поверхность лентой.





Перед установкой бордюра на место необходимо высушить стены и бортики ванной, обезжирить, а потом устанавливать декор. Для лучшего прилипания клеевого основания к поверхностям специалисты рекомендуют подогреть бордюр феном, тогда он прослужит дольше.

Как использовать пластиковый плинтус для заделывания стыка между ванной и стеной

Декоративный элемент для отделки пола может быть использован и в ванной комнате. Пластиковый плинтус способен закрыть шов до 50 мм, его можно установить без предварительной заделки стыка, но для лучшего примыкания специалисты рекомендуют всё, же запенить широкие места.





Стоит отметить, что такой декоративный элемент можно устанавливать только на ровные стены, иначе придётся заделывать щели.

Пластиковый плинтус приклеивается на жидкие гвозди или влагостойкий герметик, использовать ванну по назначению можно будет не ранее чем через 48 часов после полной полимеризации клеевых составов.

Керамический бордюр для заделки стыка между плиткой и ванной

Такой элемент декора продаётся вместе с плиткой. Дизайн у бордюра может быть любой – это полное соответствие отделке стен или контраст. Если ванная комната облицована керамической плиткой, то такой элемент защиты и декора считается лучшим вариантом.





Устанавливают бордюр на тот же состав, что и плитку, но предварительно необходимо закрыть большие зазоры цементным раствором или запенить. Элемент монтируют под небольшим углом так, чтобы вода из душа стекала в ванну, тогда он полностью оправдает свою функцию защиты от протечек и декора.





Как правильно выбрать способ заделки зазоров между плиткой и ванной

Прежде всего, стоит учитывать размер щели, которая присутствует между ванной и керамической плиткой. Каждый материал заделки имеет свои особенности, например, для широких швов 30-50 мм лучше использовать комбинированный метод. Замазать щели цементным раствором или запенить, а сверху поставить бордюр или плинтус, что будет выглядеть достаточно эстетично и защитит ванну от протечек воды.

Для зазоров до 10 мм прекрасно подойдёт силиконовый герметик, который не потребует финишной обработки и способен прослужить достаточно долго. Небольшие щели до 5 мм можно просто замазать затиркой, что специально предназначена для таких полостей.





Выбор способа заделки зазоров между ванной и кафельной плиткой во многом зависит от ширины, но также не стоит забывать об эстетической привлекательности шва. Важно выполнить работу не только надёжно, но и красиво, тогда купель будет всегда радовать во время водных процедур.



