Монтаж полотен такого типа дают массу преимуществ – это экономия полезной площади, они могут быть незаметны в комнате или выполнять роль декоративного элемента. Раздвижные двери производятся в разных модификациях и дизайнах, поэтому выбрать нужную конструкцию будет достаточно легко. Но, прежде чем приобретать определенную модель, стоит знать, где можно монтировать такое полотно и разобраться в тонкостях установки.

Раздвижные двери не только выглядят эстетично, но и максимально расширяют проем, что дает больше света

Плюсы и минусы установки раздвижных дверей в доме

Рассматривая преимущества конструкций, не стоит сразу идти в магазин за покупкой, нужно узнать и недостатки. Классификацию раздвижных дверей и варианты установки, чтобы знать, что такое полотно будет удобно в использовании и не доставит хлопот в обслуживании. Такие конструкции имеют более сложный механизм открывания и закрывания, что потребует немного больше внимания, чем простые петли.

Установка раздвижных дверей используется не только для изоляции, но и для зонирования комнат

Плюсы монтажа раздвижных дверей:

экономия полезной площади по сравнению с распашными полотнами;

двери не закрываются самопроизвольно под воздействием сквозняка;

конструкция легкая и с ней справиться даже ребенок;

отсутствие порогов, что не затрудняет движение и позволяет создать цельное напольное покрытие.

Из минусов можно выделить два аспекта – это низкая шумоизоляция при закрытии и стоимость фурнитуры, которая должна быть качественная, что и порождает высокую цену. Если нет желания постоянно заниматься ремонтов раздвижных дверей, то сэкономить на роликах, направляющих и других элементах не получиться.

Конструктивные особенности раздвижных полотен дверей

Раздвижные двери изготавливаются из разных материалов, но в квартирах и домах чаще устанавливаются сочетание МДФ или дерева со стеклянными вставками. Существуют прозрачные модели, которых нанесены орнаменты и рисунки, при этом механизм открытия и закрытия остается неизменным.

Двери-купе

Самая распространенная конструкция. Раздвижная дверь-купе может быть выполнена с одним или двумя полотнами. При открытии створки либо раздвигаются в разные стороны, либо дверь «ходит» вдоль одной из стен.

Кассетная конструкция раздвижных дверей

Имеет одинаковый принцип работы с дверями-купе, но полотно при открывании прячется в специальную нишу в стене. Такая конструкция легко поддается самостоятельному монтажу, визуально закрыть место для открытия двери можно с помощью любого листового материала.

Радиусные раздвижные двери

Эффектная конструкция, принцип монтажа которой заключается в том, что направляющие имею не прямую, а выгнутую форму. Часто радиусные двери устанавливаются в помещениях с большой площадью, где необходимо отделить часть комнаты от общего пространства.

Каскадные раздвижные двери

Конструкция имеет несколько полотен, одно из которых устанавливается стационарно, а другие двигаются по отдельным направляющим. Полотна могут собираться в разных сторонах проема.

Раздвижная дверь-гармошка

Изготавливаются из наборных вертикальных секций, которые также двигаются по направляющим, но собираются с одной или двух сторон в проеме. Дверь-гармошка считается прекрасным решением для помещений с узкими коридорами. Конструкция легко складывается и не требует свободного пространства вдоль стены.

Особое внимание уделяем фурнитуре раздвижных дверей

Чтобы не столкнуться с плохой работой полотен и последующим ремонтом, стоит сразу выбирать качественные направляющие, ролики, замки и ручки. Фурнитура для раздвижных дверей отличается от распашных, и экономить на качестве в данном случае не надо.

Все комплектующие должны быть выполнены из металла за исключением роликов, которые изготавливаются из прорезиненного материала, что снижает шумность конструкции при открытии и закрытии. Во многих магазинах раздвижные двери продаются в комплекте, который имеет инструкцию по самостоятельной сборке.

Также можно купить все элементы отдельно: полотно, направляющие, ролики, ручки, замки.

Чтобы не возникло затруднений при самостоятельной установке раздвижных дверей, лучше обратиться к специалисту магазина за консультацией, который поможет укомплектовать полотно нужными элементами.

Как выбрать конструкцию и где ее установить

Раздвижные двери можно использовать в любой комнате за исключением ванны и туалета. Красивый дизайн конструкций позволит создать неповторимый интерьер и ощущение целостности пространства при открытии.

Стоит знать, что некоторые полотна крепятся не только на верхних направляющих, но и на нижних, поэтому если нет желания постоянно следить за чистотой пазов, то лучше выбирать двери с верхним монтажом. Такая установка не нарушит целостность паркета, ламината или другого напольного покрытия и выглядит более эстетично. Парные направляющие в основном используются на тяжелых полотнах, которые выполнены из натурального дерева и имеют большие размеры.

Поэтапная технология самостоятельной установки раздвижных дверей

В монтаже конструкции нет ничего сложного и ее можно сделать своими руками, если в доме есть необходимые инструменты. Для самостоятельной установки раздвижных дверей понадобятся: отвертки, шуруповерт, строительный уровень, все необходимые крепежные элементы приобретаются в магазине вместе с фурнитурой. Если конструкция продается в комплекте, то к ней прилагается четкая инструкция по монтажу, но можно провести процесс, не глядя на бумаги.

Этапы установки раздвижной двери своими руками:

1. Разметка для направляющих. Нужно замерить высоту полотна вместе с роликами и добавить 20 мм для нормальной работы механизмов. Если направляющих две, то разметка должна быть ровной. Нужен отвес, когда верхняя линия проведена с помощью приспособления проводится нижняя параллель.

2. Крепление направляющих. В зависимости от конструкции метизами могут выступать дюбеля, кронштейны или деревянные бруски.

3. Установка роликов на полотно. Для дверей-купе будет достаточно одного комплекта, а вот для каскада или гармошки потребуется установка отдельного элемента на каждое полотно.

4. Монтаж двери в направляющих. Установку лучше производить вдвоем, чтобы легче завести ролики в нужное место. При монтаже нужно убедиться, что дверь нормально функционирует и не имеет перекосов.

5. Установка ограничителей полотна и фурнитуры. Ручки для раздвижных дверей имеют скрытую конструкцию, если они не установлены, то придется вырезать отверстие в полотне. Замок для такого типа конструкции тоже имеет свои особенности и перед его монтажом нужно внимательно изучить инструкцию.

6. Монтаж декоративных планок и наличников. Доборные элементы продаются отдельно в разных цветах и фактурах, поэтому подобрать их под дизайн комнаты не составит труда.

Если домашний мастер обладает минимальными навыками работы с инструментами, то установить раздвижную дверь своими руками не составит труда. При правильном выборе полотна и без экономии на фурнитуре, конструкция будет служить без поломок, и радовать удобством использования и красотой долгие годы.