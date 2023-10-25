Желая сделать интерьер изящнее и оригинальнее, многие оформляют дверной проем в виде арки. Это действительно отличный способ разнообразить обстановку – видов арок огромное множество, и любая из них создаст в комнате определенную атмосферу и подчеркнет стиль.

Кроме того, арки очень актуальны в квартирах маленькой площади, так как они «разгружают» пространство и делают помещение просторнее, в отличие от стандартных межкомнатных дверей.

Виды межкомнатных арок

По форме выделяют несколько видов межкомнатных арок:

Классические. Такие арки используются преимущественно в помещениях, оформленных в классическом стиле. Имеют вид симметричного полукруга, который нередко украшается колоннами, молдингами и прочими декорациями. Иногда для придания классической арке более роскошного вида делают вставки золотого цвета – это подчеркивает солидность стиля. Возводить подобные арки стоит в комнатах с потолками от 3 метров и выше.

Арки-порталы. Обычный дверной проем, только без дверей – именно так выглядят арки-порталы. Отделка, как правило, простая и неброская. Лучше всего эта форма смотрится в интерьерах современного стиля, где не требуется обилие декора. Однако если такая арка кажется скучной, можно разнообразить ее, например, подсветкой по периметру;

Модерн. Сочетает в себе черты и арок-порталов, и классических. Свод слегка закруглен и имеет углы у основания. Главное правило – радиус не должен быть больше ширины дверного проема. Арки модерн подходят для современных небольших квартир – они выглядят элегантно, но при этом сдержанно.

Эллипс. По форме свод напоминает модерн, однако в эллипсовидной арке углы закруглены сильнее. Арки такой модели вписываются в интерьер любого стиля, ими можно оформлять дверные проемы любой высоты.

Трапеция. Довольно редкий вид арок, поэтому они точно придадут интерьеру уникальности и экзотичных ноток. Благодаря нестандартной форме трапециевидные модели гармонично смотрятся в стилях хай-тек и лофт.

Полуарка. Является скрещением нескольких форм арок. Зачастую это совмещение портала с эллипсом или классикой, но возможны и другие варианты. Основу конструкции составляет половина круга, с другой же стороны арка имеет прямую сторону.

Нестандартные формы. Авторские арки отличаются необычными изгибами, могут иметь интересное оформление. Особенно много возможностей для импровизации создает гипсокартон.

Какие функции могут выполнять арки в интерьере квартиры

Роль арки не ограничивается визуальным отделением пространства. Конечно, зонирование – ее основания функция, ведь арка помогает разделить помещение на функциональные зоны. При этом квартира не выглядит перегруженной, поскольку арка вместе с тем и соединяет комнаты, расширяя пространство.

Однако дизайнеры нередко используют такой способ оформления дверных проемов для того, чтобы оживить интерьер и привнести в него изюминку. Для этого необязательно отказываться от дверного полотна. Даже входная дверь может иметь арочный проем, однако обычно такое встречается в частных домах.

Маскировка недостатков с помощью арок в доме

Гипсокартонная арка нестандартной формы – отличный способ скрыть вентиляционные трубы, бросающиеся в глаза балки и прочие некрасивые части помещения. Также дома старой постройки часто имеют неровные стены и потолки, и с этим недостатком тоже помогут справиться межкомнатные арки.

Арка в квартире как дополнительное место для хранения вещей

Арки, установленные в несущей стене, можно использовать с пользой, сделав в них полочки и углубления. На них удобно хранить книги и декор.

Акцент в дизайне квартиры с помощью арки

Лаконичный интерьер, особенно если в дизайне ведущими цветами являются светлые, может выглядеть слишком скучно и просто. В таком случае на помощь придет арка. Если необычно оформить дверной проем, интерьер заиграет новыми красками.

Наоборот, в пышных стилях, например, в классике, обычные дверные проемы, никак не оформленные, смотрятся нелепо. В таком случае требуется изящная арка, с колоннами или лепниной. Коринфская колонна украшается каннелюрами, которые превращают арку в необычную и значимую деталь обстановки.

Арки с дорическим ордером выглядят чуть проще и лишены большого количества декора, но все равно способны создать античную атмосферу в интерьере. Акцент на арке можно сделать не только при помощи декора. Смелое, однако очень интересное решение – цветная арка.

Ее можно украсить светодиодной лентой, подсвечивая в вечернее время суток. Кроме того, дверные проемы выделяют контрастным материалом, мозаикой и другими способами.

Способы декорирования арок

Отделка конструкции может производиться совершенно разными материалами: декоративным камнем и кирпичом, деревом, краской, обоями, лепниной, росписью, штукатуркой. Дизайнеры создают очень стильные варианты арок, оформленные оригинальным и интересным способом.

Если вы не знаете, какой способ декорирования выбрать – вдохновляйтесь дизайнерскими решениями.

Оформление арок молдингами

Это декоративный элемент, который имеет вид планки. Для арок используются как жесткие, так и гибкие варианты. Особой популярностью пользуются рельефные модели с узорами и прочим декором.

Это недорогой способ оживить арку. Молдинги просты в монтаже, и при их поломке можно легко заменить элементы.

Отделка арки гипсокартоном

Еще один бюджетный вид отделки. Гипсокартонные листы практически универсальный материал, применяя который можно сделать арку любой формы, вида, стиля и размера. Гипсокартон крепится на металлический каркас, а после фиксации листов швы смазывают шпатлевкой.

Декорирование гипсокартоном можно сделать самостоятельно, не прибегая к помощи мастера. Однако у этого способа есть существенный минус – для бань и саун гипсокартон не подходит, так как имеет плохую влагостойкость.

Покраска как вариант отделки арки

Самый быстрый и простой способ. Здесь можно дать простор фантазии и вместо однотонного покрытия сделать живописную роспись. Если у вас художественный талант, это прекрасная возможность придать интерьеру неповторимости. Также можно использовать специальные трафареты с узорами.

Оформление арки декоративным камнем или кирпичом

Идеальный способ создать стильное и всегда актуальное оформление арки. Качественные искусственные кирпичи и камни практически неотличимы от настоящих, но при этом стоят недорого. Крепят их обычно на специальный строительный клей.

Из каких материалов можно изготовить межкомнатные арки

Арки изготавливаются из множества материалов, но самые лучшие и востребованные:

Гипсокартон. Любые дизайнерские задумки можно воплотить в жизнь при помощи этого универсального и недорогого материала.

Дерево. Символ долговечности, прочности и солидности. Это недешевый вариант, но высокая цена вполне оправдана. Конструкция добавляет интерьеру статусности и выглядит очень красиво.

Шпонированный МДФ. Основа арки состоит из МДФ и облицовывается шпоном. Шпонированные арки не уступают по красоте аналогам из натурального дерева и имеют долгий срок службы.

Пластик. Арки ПВХ не требуют больших затрат и могут иметь нестандартные формы благодаря особенностям материала. Пластиковые панели долговечны и защищают дверные проемы от повреждений.

Модели арок разнообразны, поэтому их можно подобрать для любого стиля и помещения. Они доступны каждому: широкий диапазон цен позволяет с небольшими затратами преобразить дверной проем, а если хочется подчеркнуть солидность интерьера, то лучшим выбором станут элитные материалы и роскошный декор.





