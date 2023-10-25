Отделка декоративным камнем – популярный прием в современных интерьерах. Такое дизайнерское решение украсит не только квартиру или дом, но и офисы, рестораны и другие общественные места. Более того, это отличный способ скрыть неровности, неудачное покрытие краской и другие недостатки стен.

Преимущества декоративного камня для отделки дверных проемов

Отделать дверной проем можно как декоративным камнем, так и натуральным. Однако последний используется очень редко и обычно в частных домах с прочными стенами, так как он очень тяжелый. Стены современных квартир не выдержат такой нагрузки, поэтому отличная альтернатива – декоративный камень. Такая имитация имеет много плюсов:

Легкий вес. Благодаря этому декоративный камень можно использовать для отделки дверных проемов в любом помещении. Его легко закрепить – потребуется всего лишь клей, и с установкой справится каждый. В отличие от декорирования натуральным камнем, здесь не нужно укреплять фундамент.

Высокая стойкость к влаге. Искусственный камень может применяться для отделки помещений с повышенной влажностью: бань, саун, ванных комнат.

Способность выдерживать перепады температур. Допустимый диапазон – от -40 до +70 градусов Цельсия, что позволяет декорировать таким камнем камины и отделывать входные двери.

Безопасность и экологичность. Декоративный камень не содержит в составе опасных токсинов, которые плохо сказываются на здоровье.

Большой выбор расцветок и фактур. Можно подобрать материал для каждой дизайнерской задумки и украсить любой интерьер независимо от его стиля.

Простота использования. Камни изготавливаются таким образом, чтобы их можно было сразу установить без дополнительной обработки. Они имеют ровные края и, как правило, одинаковы по толщине.

Низкая стоимость. По этому параметру натуральный камень значительно уступает его искусственному аналогу.

Стилистические приемы отделки дверного проема камнем

Благодаря особенностям технологии, по которой изготавливается декоративный камень, можно воплотить в жизнь любые идеи. Изготавливается он из разных материалов, но обычно это акрил, бетон и гипс. Для внешней отделки стоит выбирать бетонный вариант, а для декорирования межкомнатных дверей вполне подойдет камень из гипса. Это очень пластичный материал, которому легко придать любой вид: масса заливается в специальную форму и после застывания может имитировать:

гладкую гальку;

кирпич;

песчаник;

натуральный камень.

Чтобы придать оттенок камню, в массу добавляют различные красители. Декорировать дверной проем можно разными способами:

Отделка дверного проема декоративным камнем в стиле средневекового замка

Неординарный и оригинальный способ оформить интерьер. Такая отделка особенно подойдет для частных домов, которые и снаружи напоминают замок в средневековом стиле. В обстановке используется мебель, обшитая кожей, состаренные комоды, стулья и столы, большие деревянные сундуки и, конечно же, имитация натурального камня. Ни один замок не обходится без каменных стен, поэтому не стоит ограничиваться только отделкой дверного проема. Не лишним будет и стилизованный камин. Из цветов камня лучше всего подходит серый и песчаный.

Имитация кирпичной кладки при отделке дверных проемов декоративным камнем

Самый популярный и простой вариант отделки. Кирпичная кладка – один из самых главных пунктов при создании интерьера в стиле лофт. В большинстве случаев используется классический красноватый цвет кирпича, однако для создания нежной и расслабленной атмосферы можно использовать белую расцветку, а сделать акцент на дверном проеме поможет переход из нескольких цветов.

Отделка дверей с имитацией натурального камня

Декоративный камень под гальку или песчаник подчеркнет природные нотки интерьера и гармонично впишется в такие стили, как эко, кантри или прованс. Отделка отлично смотрится с натуральной деревянной мебелью, дверями из массива, растениями и плетеным декором. Для хай-тека можно выбрать черный камень, который прекрасно дополнят металлические аксессуары. В минимализме чаще всего применяется матовый камень, который сливается со стеной – так он не выделяется и создает «объемную пустоту». Если же хочется разбавить минималистичный интерьер, обратите внимание на кладку с глянцевым покрытием.

Отделка дверного проема камнем с имитацией входа в пещеру

Смелое решение, которое точно превратит простой дверной проем в настоящее произведение искусства. Для отделки стоит выбрать большие камни темных цветов. Такое оформление особенно подойдет для тематических общественных мест, например, комнат для квестов. Восторженные взгляды гостей гарантированы!

Пошаговая инструкция по отделке дверного проема декоративным камнем

Приступая к отделке дверного проема камнем, нужно придерживаться следующих правил:

Низ должен быть массивным, здесь укладывается больше всего камней. Верх же делается облегченным с меньшим количеством деталей. Так достигается гармоничность, и дверной проем выглядит логично и правильно.

В процессе работ нужно следить, чтобы плитки сочетались между собой по цвету. Если вы используете несколько цветов, располагайте элементы таким образом, чтобы вместе они смотрелись гармонично. Не должно быть цветовых «пятен», выделяющихся на общем фоне. Также старайтесь укладывать плитку ровно, соблюдая одинаковый размер швов.

Соблюдайте симметрию – с каждого края двери должно быть одинаковое количество плитки. Конечно, дизайнерская задумка может предполагать другое расположение камня, но в итоге отделка должна выглядеть завершенно.

Для работы понадобится:

напильник для разреза плиток;

специальный клей;

строительный уровень;

акриловая грунтовка;

бетонконтакт;

кисти для нанесения клея.

Если не хочется тратить время, лучше обратиться к мастеру, однако выполнить отделку декоративным камнем можно и самостоятельно:

Подготовка поверхности перед отделкой дверных проемов декоративным камнем. Стена должна быть полностью голой: старая краска, обои, плинтусы удаляются. После этого проверьте ровность стены. Если есть перепады, их нужно устранить синтетической пастой. Разметка стены перед отделкой дверей камнем. На этом этапе нужно продумать, каким способом будут расположены камни. Аккуратно сделайте на стене разметку, соблюдая расстояние между плитками. Затем поверхность необходимо покрыть грунтовкой, а после ее высыхания – бетонконтактом. Благодаря этому сцепление камней со стеной будет максимально надежным. Подбор. Выберите наиболее удачное расположение плитки. На полу выложите желаемый рисунок с учетом размеров дверного проема. Посмотрите, какие плитки нужно подрезать, чтобы они поместились. Отделка. Чтобы ровно уложить плитку, отмерьте горизонт с помощью уровня, расположив его на расстоянии 4-5 см от пола. При укладке ориентируйтесь на эту линию. Работу начинайте с углов, постепенно двигаясь к горизонту и не заходя за разметку. Располагайте камни максимально близко к наличнику. После отделки. Дайте просохнуть клею столько времени, сколько указано на его упаковке. После этого можно дополнительно обработать поверхность декоративных камней, чтобы сделать их более устойчивыми к внешним воздействиям. Для этого подойдут различные лаки и пропитки, предназначенные для финишного покрытия плитки.

Отделка декоративным камнем придает помещению солидности, делает его статуснее и дороже. Это универсальный материал, который разнообразит и украсит любой интерьер, будь то обстановка кафе или детской комнаты, стиль минимализм или деревенский прованс.