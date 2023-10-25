Самые главные критерии хорошего гаража – надежность и взломостойкость. Все используемые материалы должны быть качественными и долговечными, но больше всего внимания стоит уделить воротам. Именно они защищают гараж от злоумышленников, поэтому важно правильно изготовить и установить их.

Какие бывают гаражные ворота

Самый простой способ – приобрести уже готовые ворота. Однако их можно сделать и самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, но при этом ворота будут надежными и прочными, если правильно их изготовить и подобрать подходящие материалы.

Гаражные ворота делятся на несколько видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, особенности изготовления и установки.

Подъемно-поворотные ворота для гаража

Такие ворота подойдут только для отапливаемых гаражей. Конструкция работает на пульте управления: при нажатии на кнопку срабатывают рычаги, дверь поднимается и закрепляется под потолком гаража. Составляющие элементы ворот – горизонтальная и вертикальная направляющие, а также роликовый механизм. Самый весомый плюс этих ворот – их компактность и удобство. В открытом состоянии они практически не занимают место, поэтому отлично подходят для небольших гаражей.

Откатные ворота в гараж

Как и подъемно-поворотные, откатные ворота состоят из направляющих и роликовой опоры. Также в конструкцию входит съемный концевой ролик, выполняющий функцию опоры в закрытом состоянии, нижний и верхний ловитель, подставка и кронштейн. Ворота представляют собой створку, которая передвигается по направляющей в одну из сторон. Иногда может быть установлено несколько створок.

Откатные ворота просты в установке, однако требуют много места. Для гаражей они используются редко, и чаще всего их можно встретить в промышленных помещениях.

Распашные двустворчатые ворота для гаража

Классический вариант гаражных ворот, который является самым распространенным благодаря своей простоте. Для защиты от проникновения злоумышленников такие ворота оснащаются специальным замковым механизмом, что делает их одними из самых надежных.

К недостаткам распашных конструкций относится необходимость постоянного ухода за петлями – их нужно регулярно смазывать, чтобы избежать скрипа и трудностей при открывании дверей. Также для полного открытия створок требуется много места вокруг гаража.

Секционные гаражные ворота

Полотно секционных ворот состоит из множества панелей, которые скрепляются с помощью петель. По краям панелей установлены ролики, а по бокам проема ворот – направляющие для их движения. Когда ворота открываются, полотно поднимается по направляющим и заезжает под потолок.

Если сравнивать секционные конструкции с аналогами, то можно отметить их довольно высокую стоимость и сложность монтажа. Однако плюсов они имеют больше, чем минусов: такие ворота экономят место, имеют высокий уровень взломостойкости, тепло- и звукоизоляции, не требуют уборки снега и очень просты в управлении.

Роллетные ворота для гаража

Основа конструкции – роллета, закрепленная на потолке гаража. При открывании на нее наматывается полотно, которое состоит из металлических пластин. К числу достоинств роллетных ворот относится простота эксплуатации, компактность, долговечность, прочность и высокая взломостойкость. Основные недостатки – низкая теплоизоляция и высокая стоимость.

Как выбрать ворота для гаража

На выбор гаражных ворот влияет несколько факторов. Во-первых, это, конечно же, бюджет. Самая дешевая конструкция – распашная, однако и такие ворота могут стоить по-разному. Итоговая стоимость зависит от используемых материалов, но на них лучше не экономить, ведь от качества ворот зависит сохранность вашего автомобиля.

Во-вторых, учитывайте наличие свободного пространства внутри гаража и снаружи. И, наконец, не менее важный фактор – климатические условия. Если вы проживаете в месте, где нередки сильные морозы, лучшим выбором станут распашные ворота. Они универсальны и будут исправно работать в любую погоду.

Все варианты, предполагающие использование направляющих и роликового механизма, стоит устанавливать в условиях теплого климата. Сильные заморозки могут стать причиной поломки конструкции: механизм замерзнет, и ворота не получится открыть.

Изготовление распашных гаражных ворот своими руками

Первым делом подготовьте необходимые материалы:

листовое железо;

стальные профили;

стальные уголки;

арматурные пруты.

Далее приступают к проектированию ворот.

Как сделать чертеж ворот для гаража самостоятельно

Чтобы автомобиль беспрепятственно заезжал в гараж, ширина ворот должна быть как минимум на 60 см больше его ширины, однако это значение не должно превышать 5 м. В большинстве случаев ворота имеют ширину 2-3 м.

Кроме того, от рамы до перпендикулярной стены должно быть 80 см. Все эти значения отмечаются на чертеже. Для его создания удобнее всего использовать специальные программы, к примеру, AutoCAD или NanoCAD.

На высоту полотна влияет размер автомобиля. В основном это 2 метра, для высоких транспортных средств значение можно увеличить на полметра. Стандартные распашные ворота состоят из рамы и двух створок, закрепленных на петлях.

Рама изготавливается из стальных уголков и впоследствии обшивается стальными листами. Точное количество материала рассчитывается согласно чертежу. Когда чертеж готов, можно приступать к изготовлению ворот.

Изготовление каркаса для распашных гаражных ворот

Раму можно устанавливать, когда фронтальная стена наполовину готова. Она имеет две части – внутреннюю и внешнюю. Первый этап при изготовлении рамы – нарезание стальных уголков. 4 детали должны быть равны высоте проема, другие 4 – его ширине.

Расположенные внутри ворот уголки отрезаются равными размеру проема, на остальных же можно оставить полоски около 5 см вверху и внизу. Чтобы их было удобнее сваривать, желательно срезать углом. Далее уголки нужно сварить под углом 90 градусов. Чтобы каркас получился прочным, перед сваркой их накладывают друг на друга.

Подготовка рамы для створок распашных гаражных ворот

Размер рамы створок должен быть таким, чтобы она помещалась в проем, а створки плотно прилегали к наружной стороне. Материалом для изготовления могут служить стальные уголки и профили.

Здесь также потребуется 8 деталей: 4 из них на 1 см меньше высоты каркаса, а чтобы рассчитать длину других 4, нужно ширину каркаса разделить на 2 и отнять от полученного значения 3 см. Далее отрезки укладываются на каркас и, если нет недочетов, свариваются. Можно дополнительно добавить посередине еще один отрезок уголка – это придаст конструкции прочности.

Самостоятельное изготовление створок для распашных гаражных ворот

Для створок лучше всего подойдут стальные листы толщиной примерно 3 см. Необходимо вырезать два куска, первый из которых больше на 2 см ширины каркаса, а другой меньше на пару см. По высоте они одинаковые – на 3 см выше основного каркаса.

Створки укладываются на каркас таким образом, чтобы сверху и снизу они выступали на 1 см. Полотно одной из створок должно оставлять с одного края 1 см, а второй, наоборот, должно выступать.

Последний шаг – приварка петель. Нижняя часть петель должна располагаться на основном каркасе, верхняя часть на раме створок. Также можно добавить изогнутую полоску металла к створке и верхней петле, чтобы повысить прочность ворот. Для максимальной надежности изнутри приваривают арматурный прут. Когда ворота готовы, устанавливаются ручки и замок.

Постройка хорошего гаража требует серьезных денежных вложений, но самостоятельное изготовление гаражных ворот поможет избежать больших трат. Если ознакомиться с особенностями этого процесса, можно сделать качественную, надежную и долговечную конструкцию своими руками.