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Распашные ворота для гаража своими руками: как сделать чертёж, виды конструкций

#Монтаж #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Самые главные критерии хорошего гаража – надежность и взломостойкость. Все используемые материалы должны быть качественными и долговечными, но больше всего внимания стоит уделить воротам. Именно они защищают гараж от злоумышленников, поэтому важно правильно изготовить и установить их.

Какие бывают гаражные ворота

Самый простой способ – приобрести уже готовые ворота. Однако их можно сделать и самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги, но при этом ворота будут надежными и прочными, если правильно их изготовить и подобрать подходящие материалы.

Гаражные ворота делятся на несколько видов, каждый из которых имеет свои плюсы и минусы, особенности изготовления и установки.

Подъемно-поворотные ворота для гаража

Такие ворота подойдут только для отапливаемых гаражей. Конструкция работает на пульте управления: при нажатии на кнопку срабатывают рычаги, дверь поднимается и закрепляется под потолком гаража. Составляющие элементы ворот – горизонтальная и вертикальная направляющие, а также роликовый механизм. Самый весомый плюс этих ворот – их компактность и удобство. В открытом состоянии они практически не занимают место, поэтому отлично подходят для небольших гаражей.

Откатные ворота в гараж

Как и подъемно-поворотные, откатные ворота состоят из направляющих и роликовой опоры. Также в конструкцию входит съемный концевой ролик, выполняющий функцию опоры в закрытом состоянии, нижний и верхний ловитель, подставка и кронштейн. Ворота представляют собой створку, которая передвигается по направляющей в одну из сторон. Иногда может быть установлено несколько створок.

Откатные ворота просты в установке, однако требуют много места. Для гаражей они используются редко, и чаще всего их можно встретить в промышленных помещениях.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный «72.110» (толщина 25 мм) Хром
Замок врезной сувальдный «72.110» (толщина 25 мм) Хром
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

 

Распашные двустворчатые ворота для гаража

Классический вариант гаражных ворот, который является самым распространенным благодаря своей простоте. Для защиты от проникновения злоумышленников такие ворота оснащаются специальным замковым механизмом, что делает их одними из самых надежных. 

К недостаткам распашных конструкций относится необходимость постоянного ухода за петлями – их нужно регулярно смазывать, чтобы избежать скрипа и трудностей при открывании дверей. Также для полного открытия створок требуется много места вокруг гаража.

Секционные гаражные ворота

Полотно секционных ворот состоит из множества панелей, которые скрепляются с помощью петель. По краям панелей установлены ролики, а по бокам проема ворот – направляющие для их движения. Когда ворота открываются, полотно поднимается по направляющим и заезжает под потолок. 

Если сравнивать секционные конструкции с аналогами, то можно отметить их довольно высокую стоимость и сложность монтажа. Однако плюсов они имеют больше, чем минусов: такие ворота экономят место, имеют высокий уровень взломостойкости, тепло- и звукоизоляции, не требуют уборки снега и очень просты в управлении.

 

Роллетные ворота для гаража

Основа конструкции – роллета, закрепленная на потолке гаража. При открывании на нее наматывается полотно, которое состоит из металлических пластин. К числу достоинств роллетных ворот относится простота эксплуатации, компактность, долговечность, прочность и высокая взломостойкость. Основные недостатки – низкая теплоизоляция и высокая стоимость.

Как выбрать ворота для гаража

На выбор гаражных ворот влияет несколько факторов. Во-первых, это, конечно же, бюджет. Самая дешевая конструкция – распашная, однако и такие ворота могут стоить по-разному. Итоговая стоимость зависит от используемых материалов, но на них лучше не экономить, ведь от качества ворот зависит сохранность вашего автомобиля. 

Во-вторых, учитывайте наличие свободного пространства внутри гаража и снаружи. И, наконец, не менее важный фактор – климатические условия. Если вы проживаете в месте, где нередки сильные морозы, лучшим выбором станут распашные ворота. Они универсальны и будут исправно работать в любую погоду.

Все варианты, предполагающие использование направляющих и роликового механизма, стоит устанавливать в условиях теплого климата. Сильные заморозки могут стать причиной поломки конструкции: механизм замерзнет, и ворота не получится открыть.

Ручка дверная «DH-0433 SS» с пружиной, нержавейка, квадрат 9x140 мм
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Ручка дверная «DH-0433 SS» с пружиной, нержавейка, квадрат 9x140 мм
 
1 551
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
 
1 257
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
 
627
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр «DH-0219 NE» Черный, нейлон, квадрат 8x140 мм
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр «DH-0219 NE» Черный, нейлон, квадрат 8x140 мм
1 241
Ручка дверная «DH-0433 NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Черный, нейлон
Ручка дверная «DH-0433 NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Черный, нейлон
 
532
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
11 259
Дверное кольцо «Fly knocker» 150 mm Латунь
Дверное кольцо «Fly knocker» 150 mm Латунь
13 092

 

Изготовление распашных гаражных ворот своими руками

Первым делом подготовьте необходимые материалы:

  • листовое железо;

  • стальные профили;

  • стальные уголки;

  • арматурные пруты.

Далее приступают к проектированию ворот.

Как сделать чертеж ворот для гаража самостоятельно

Чтобы автомобиль беспрепятственно заезжал в гараж, ширина ворот должна быть как минимум на 60 см больше его ширины, однако это значение не должно превышать 5 м. В большинстве случаев ворота имеют ширину 2-3 м. 

Кроме того, от рамы до перпендикулярной стены должно быть 80 см. Все эти значения отмечаются на чертеже. Для его создания удобнее всего использовать специальные программы, к примеру, AutoCAD или NanoCAD.

На высоту полотна влияет размер автомобиля. В основном это 2 метра, для высоких транспортных средств значение можно увеличить на полметра. Стандартные распашные ворота состоят из рамы и двух створок, закрепленных на петлях

Рама изготавливается из стальных уголков и впоследствии обшивается стальными листами. Точное количество материала рассчитывается согласно чертежу. Когда чертеж готов, можно приступать к изготовлению ворот.

Изготовление каркаса для распашных гаражных ворот

Раму можно устанавливать, когда фронтальная стена наполовину готова. Она имеет две части – внутреннюю и внешнюю. Первый этап при изготовлении рамы – нарезание стальных уголков. 4 детали должны быть равны высоте проема, другие 4 – его ширине. 

Расположенные внутри ворот уголки отрезаются равными размеру проема, на остальных же можно оставить полоски около 5 см вверху и внизу. Чтобы их было удобнее сваривать, желательно срезать углом. Далее уголки нужно сварить под углом 90 градусов. Чтобы каркас получился прочным, перед сваркой их накладывают друг на друга.

Подготовка рамы для створок распашных гаражных ворот

Размер рамы створок должен быть таким, чтобы она помещалась в проем, а створки плотно прилегали к наружной стороне. Материалом для изготовления могут служить стальные уголки и профили. 

Здесь также потребуется 8 деталей: 4 из них на 1 см меньше высоты каркаса, а чтобы рассчитать длину других 4, нужно ширину каркаса разделить на 2 и отнять от полученного значения 3 см. Далее отрезки укладываются на каркас и, если нет недочетов, свариваются. Можно дополнительно добавить посередине еще один отрезок уголка – это придаст конструкции прочности.

Самостоятельное изготовление створок для распашных гаражных ворот

Для створок лучше всего подойдут стальные листы толщиной примерно 3 см. Необходимо вырезать два куска, первый из которых больше на 2 см ширины каркаса, а другой меньше на пару см. По высоте они одинаковые – на 3 см выше основного каркаса. 

Створки укладываются на каркас таким образом, чтобы сверху и снизу они выступали на 1 см. Полотно одной из створок должно оставлять с одного края 1 см, а второй, наоборот, должно выступать.

Последний шаг – приварка петель. Нижняя часть петель должна располагаться на основном каркасе, верхняя часть на раме створок. Также можно добавить изогнутую полоску металла к створке и верхней петле, чтобы повысить прочность ворот. Для максимальной надежности изнутри приваривают арматурный прут. Когда ворота готовы, устанавливаются ручки и замок.

Постройка хорошего гаража требует серьезных денежных вложений, но самостоятельное изготовление гаражных ворот поможет избежать больших трат. Если ознакомиться с особенностями этого процесса, можно сделать качественную, надежную и долговечную конструкцию своими руками.

Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
54 976
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
36 313
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
 
29 635
Замок врезной двухсистемный «54.J919M-S MyKey» (левый) перекодировка с торца, ключ 60 мм Хром
Замок врезной двухсистемный «54.J919M-S MyKey» (левый) перекодировка с торца, ключ 60 мм Хром
 
26 880
Замок врезной сувальдный «52.J525M-D MyKey» правый, ключ 40 мм Хром
Замок врезной сувальдный «52.J525M-D MyKey» правый, ключ 40 мм Хром
31 216
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
 
17 640
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый), ключ 40 мм Хром
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый), ключ 40 мм Хром
 
25 055
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
39 733

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