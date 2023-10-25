Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.
В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки.
Но что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.
Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.
Плюсы ворот и калиток из профнастила
Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле.
Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:
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небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;
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устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;
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изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;
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легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;
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предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;
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бюджетная, низкая цена при высоком качестве;
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отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;
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огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.
Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.
Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками
В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины).
Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.
Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты.
Потребуются следующее оборудование:
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ручной бур или лопата для копания ям под столбы;
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кувалда для вбивания опор в землю;
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сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;
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моток капроновых нитей для разметки;
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ножницы по металлу;
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болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;
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шуруповерт или набор отверток.
Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21.
Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.
Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила
Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.
- Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.
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В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.
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Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.
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Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.
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Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью. Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.
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После высыхания, делают расшивку.
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Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.
Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.
Каркас для ворот и калитки
Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:
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делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;
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трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;
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детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;
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все швы зачищают болгаркой.
Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.
Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом
Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.
Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем
При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:
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листы размечают по размерам, вырезают детали;
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зачищают края от заусениц;
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крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.
Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.
Фурнитура для калитки и ворот из профнастила
Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.
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На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.
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Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.
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С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.
Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.