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Калитка и ворота для частного дома из металлопрофиля своими руками

#Монтаж #Своими руками #Советы эксперта

Если квартира в многоэтажном доме начинается с входной двери и прихожей, то в частном домовладении все намного сложнее. Первое впечатление о доме и его владельцах люди составляют еще на улице, при взгляде на фасад и ограду участка. Ровный, ухоженный забор, составляющий единое целое с архитектурным стилем здания, производит положительное впечатление. Не менее важны въездные ворота и калитка, которые можно украсить металлической ковкой, различными декоративными элементами.

В наши дни заказать калитку и ворота на любой, самый привередливый, вкус, не составляет труда. Профессионалы выполнят свою работу на совесть, подберут фурнитуру и элементы системы безопасности, привезут и установят конструкции в кратчайшие сроки. 

Но что делать, если семейный бюджет ограничен? Ведь оборудование нового забора – это достаточно масштабное и затратное мероприятие. Решение есть: можно сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками.

Конструкция металлических калиток достаточно проста, а варианты дизайна можно выбрать на фото, дополнив различными деталями по своему усмотрению. При наличии инструментов, качественных стройматериалов и желания, работа займет не более недели. Зато внешний вид участка, входной группы, будет радовать глаз в течение нескольких десятков лет.

Плюсы ворот и калиток из профнастила

Выбирая, из чего изготовить калитку в частный дом своими руками, многие владельцы останавливаются на металлопрофиле.

Данный материал обладает рядом несомненных преимуществ:

  • небольшой вес, если сравнивать с изделиями из кованого железа или массивных досок;

  • устойчивость к коррозии, на нем не размножаются плесневелые грибки и микроорганизмы, не растет мох;

  • изделия из него сохраняют презентабельный внешний вид десятилетиями, не нуждаясь в ремонте или частых покрасках;

  • легко отмывается от уличной пыли и копоти простой водой;

  • предельно простой монтаж и несложная обработка при установке;

  • бюджетная, низкая цена при высоком качестве;

  • отличные характеристики прочности и долговечности, наличие ребер жесткости;

  • огромнейший выбор расцветок, типов профилирования, глубины и частоты волн.

Калитки и ворота из металлопрофиля служат в течение 20-30 и более лет. Чтобы продлить данный срок, при монтаже материал рекомендуется покрыть дополнительным полимерным слоем.

Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
Замок накладной «30.601 D» (правый) Бронза
 
22 444
Замок накладной «20.501 D» (правый) Бронза
Замок накладной «20.501 D» (правый) Бронза
 
19 439
Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
Замок накладной «20.500 S» (левый) Бронза
 
18 387
Замок накладной «30.401 D» (правый) Бронза
Замок накладной «30.401 D» (правый) Бронза
 
21 520
Замок накладной «20.500 D» (правый) Бронза
Замок накладной «20.500 D» (правый) Бронза
 
23 906
Замок накладной «ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002» Медь
Замок накладной «ЗН 4-8 М/75.НШ.1-002» Медь
 
3 015
Замок накладной «Лазурит 1.02.61.МА» Медь
Замок накладной «Лазурит 1.02.61.МА» Медь
 
2 110
Замок накладной «Гранит 1.06.51.КМА» Медь
Замок накладной «Гранит 1.06.51.КМА» Медь
 
2 961

 

Как сделать калитку и ворота из металлопрофиля своими руками

В первую очередь, определяются с местонахождением и шириной калитки и ворот. Они могут быть разделены одним столбом, или отстоять друг от друга на 1-2 секции забора. Это зависит от планировки участка, тротуаров и подъездных путей, местонахождения входной двери в дом и гаража (навеса для машины). 

Для калитки достаточно 80-100 см ширины. Стандартная ширина распашных ворот составляет 3-4 метра. Более широкие створки будут провисать, расшатывая столбы. Если же планируется делать откатные ворота, их ширина может быть больше, так как они опираются на ролики.

Прежде, чем приступать к работе, необходимо подготовить материалы и инструменты.

Потребуются следующее оборудование:

  • ручной бур или лопата для копания ям под столбы;

  • кувалда для вбивания опор в землю;

  • сварочный бытовой аппарат, с питанием от электросети мощностью 220 Вт;

  • моток капроновых нитей для разметки;

  • ножницы по металлу;

  • болгарка с дисками для нарезки профиля и насадкой для зачистки металла;

  • шуруповерт или набор отверток.

Профлист лучше покупать у проверенных поставщиков или на фирменных складах. При этом, оптимальными вариантами будут марки С-8 или МП-10, толщиной от 0,4 мм. Для более прочных створок можно выбрать МП-20 или С-21. 

Для монтажа потребуются специальные кровельные саморезы с резиновыми прокладками, по десять штук на один лист. Для каркаса выбирают металлопрофиль прямоугольного или квадратного сечения. Реже – круглую арматуру.

Защелка межкомнатная под фиксатор Vantage L70 SN Матовый никель
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Оборудование опор для изготовления ворот и калитки из профнастила

Первый этап – это установка столбов. В качестве основы берут металлические трубы или прямоугольный профиль, на 1 метр выше, чем высота ворот по проекту. Если ворота и калитка совмещены, то потребуется три штуки, если разнесены в разные места, то четыре.

  • Металл очищают от ржавчины, обезжиривают бензином или антикоррозийкой. Если планируется оставить такие столбы, то их грунтуют и красят в два слоя. Для кирпичных опор покраска не требуется.

  • В местах установки выкапываются ямы глубиной 1 метр, шириной на 10 см больше диаметра столбов.

  • Цемент марки 300 смешивают с песком в пропорции 1:3, разводят водой.

  • Столбы устанавливают строго вертикально, низ засыпают щебнем или битым кирпичом, заливают цементом. Оставляют на семь дней.

  • Кирпичами начинают обкладывать столбы, скрепляя их цементной смесью. Для закрепления петель делают специальные закладные, приваренные к металлическим столбам.

  • После высыхания, делают расшивку.

  • Сверху на столбы крепят декоративные колпаки, чтобы вода не попадала внутрь конструкции.

Кирпичная кладка также должна просохнуть в течение недели.

 

Каркас для ворот и калитки

Основа для калитки и ворот делается из профильной трубы подходящего сечения. Работы проводят в следующем порядке:

  • делают точные замеры горизонтальных, вертикальных и диагональных элементов конструкции;

  • трубы зачищают, размечают и режут болгаркой;

  • детали сваривают друг с другом, обязательно устанавливая диагональные, вертикальные или поперечные распорки. Промежуток должен составлять не более 50 см;

  • все швы зачищают болгаркой.

Конструкцию грунтуют и прокрашивают в два слоя.

Доводчик дверной морозостойкий LY4000 (LY4) Brown 85 кг (коричневый)
Доводчик дверной морозостойкий LY4000 (LY4) Brown 85 кг (коричневый)
3 200
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Доводчик дверной со скользящей тягой DCSLIDER85 (DCS-85) BR (коричневый)
Доводчик дверной со скользящей тягой DCSLIDER85 (DCS-85) BR (коричневый)
4 260
Доводчик дверной со скользящей тягой DCSLIDER85 (DCS-85) AL (алюминий)
Доводчик дверной со скользящей тягой DCSLIDER85 (DCS-85) AL (алюминий)
3 292
Доводчик дверной TS 77 EN3, с рычажной тягой, коричневый
Доводчик дверной TS 77 EN3, с рычажной тягой, коричневый
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Доводчик дверной DC20-4 (DC-204) AL до 85 кг (алюминий)
3 073
Доводчик дверной DC20-5 (DC-205) WH до 120 кг (белый)
Доводчик дверной DC20-5 (DC-205) WH до 120 кг (белый)
3 687

 

Навешивание створок на столбы перед обшивкой ворот и калитки профнастилом

Чтобы закрепить створки на столбах, необходимо сначала приварить нижнюю часть петли к закладной. Чтобы створки двигались плавно, выбирают усиленные механизмы с подшипниками. Как правило, для каждой створки достаточно двух петель.

Обшивка готового каркаса ворот и калитки металлопрофилем

При работе с металлопрофилем необходимо соблюдать аккуратность, так как его края способны прорезать пальцы. Действуют следующим образом:

  • листы размечают по размерам, вырезают детали;

  • зачищают края от заусениц;

  • крепят на каркас саморезами внахлест, просверливая отверстия. При желании, можно сделать двухстороннюю обшивку, чтобы калитка и ворота выглядели эстетично и снаружи, и изнутри.

Окантовку делают из П-образного профиля, на заклепках или тех же саморезах.

Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
339
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Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
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Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
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Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
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Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
121

 

Фурнитура для калитки и ворот из профнастила

Чтобы пользоваться ими было удобно, необходимо позаботиться о качественной фурнитуре.

  • На калитки обязательно устанавливают ручки, дополняя их внутренними засовами или полноценными накладными замками.

  • Можно оснастить калитку доводчиком и глазком, если в ней нет окошка.

  • С внешней стороны устанавливают кнопку беспроводного звонка или домофона, который позволяет автоматически открывать вход, не выходя из дома. Современные системы позволяют видеть гостей, разговаривать с ними и даже вести запись в режиме реального времени.

Чтобы калитку невозможно было снять с петель, их приваривают навстречу друг другу, на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев.

Ручка дверная FP.DH72.0433 SS 304 (DH-0433 SS 304) с пружиной,нержавейка 304, квадрат 9x140 мм
Ручка дверная FP.DH72.0433 SS 304 (DH-0433 SS 304) с пружиной,нержавейка 304, квадрат 9x140 мм
 
1 551
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
Ручка дверная «DH-0433/GR NE» с пружиной для замка (FL-0432, 0433, 0434) Серый, нейлон
 
1 257
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
Ручка дверная для «ЗВ4 НР0901» (плоская) Медный антик
 
627
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр FR.DH57.0219 NE (DH-0219 NE) 8x140 мм, BL-24 черный
Комплект дверных ручек с накладками под цилиндр FR.DH57.0219 NE (DH-0219 NE) 8x140 мм, BL-24 черный
1 241
Ручка дверная FP.DH172.0433 NE (DH-0433 NE) (9x140) с пружиной BL-24 черный
Ручка дверная FP.DH172.0433 NE (DH-0433 NE) (9x140) с пружиной BL-24 черный
 
532
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
Дверное кольцо «Margherita knocker» 125 mm Латунь
11 259
Дверное кольцо Fly knocker "M" 150 mm латунь
Дверное кольцо Fly knocker "M" 150 mm латунь
13 092

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