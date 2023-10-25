Всё, что создаёт мужчина своими руками, становится предметом его гордости: посаженое дерево, растущий, на радость отцу, сын, возведённый для семьи дом. Охрана своей территории тоже входит в этот список. Возведение забора, сооружение ворот и калитки в нём своими руками – работа творческая и требующая к себе серьёзного подхода.

В помощь рукастым и трудолюбивым представителям сильного пола в этой статье собраны рекомендации, советы, фотографии готовых сооружений. Надеемся, что эта информация будет полезной, особенно в наше сложное с финансовой и не только точки зрения время.

Подготовка к самостоятельному изготовлению деревянных ворот и калитки

При наличии свободных средств заказать у профессионалов неземной красоты и огромной стоимости ограждение и входную группу не составит труда.

Но если такие условия отсутствуют, то в ход идут творческое начало, собственные практические навыки и доступные материалы, которые, вполне возможно, давно лежат в разных местах на вашем участке. Остатки строительной древесины, старые оконные рамы и двери, трубы, паллеты из-под кирпича, сам кирпич в небольшом количестве и прочие залежи можно пустить в дело.

Собрав всё в одном месте, можно в позе роденовского мыслителя начать планирование процесса создания будущего рукотворного шедевра.

Материал и инструменты для производства деревянных ворот с калиткой своими руками

Если внешний вид и материал забора определён, или он уже возведён, то для сооружения входной группы в качестве временного варианта можно выбрать дерево.

К преимуществам этого материала относятся:

лёгкая обработка поверхностей;

наличие его в шаговой доступности, то есть на вашем участке;

получившееся изделие удобно и приятно в эксплуатации;

красивый внешний вид в готовом варианте.

Советы по выбору нужных инструментов, возможно, будут излишними, но позволим все же их перечислить: рулетка, отвес, угольник и уровень, ножовка и рубанок, крепёжный материал и шуруповёрт. Этот перечень можно дополнить буром и ёмкостью под замес бетона, если стойки ворот и калитки потребуют жёсткости установки. Углубить их надо будет не менее чем на 1 метр.

Из имеющихся строительных материалов выбираем для каркаса и стоек брусья различного сечения. Штакетник или деревянные рейки подойдут для обшивки рамы каркаса. Петли, навесы и засовы надо будет приобрести заранее.

Конечно, такое сооружение не сможет прослужить века, но в дальнейшем деревянные стойки можно будет заменить на бетонные, немного скорректировав размеры имеющихся деревянных ворот и калитки.

Правила самостоятельной установки деревянных столбов для ворот и калитки

После расчистки участка земли под будущими воротами и калиткой, разметки при помощи колышек и шнура мест для столбов можно приступить к их установке.

Для этого следует:

обработать подземную часть будущего столба имеющимися средствами: антисептиком, огнём паяльной лампы;

пробурить ямы в почве глубиной около метра на расстоянии на несколько сантиметров больше, чем ширина калитки или ворот;

наполнить дно ямы песком и щебнем по 5 см соответственно, пролить водой для усадки;

установить столбы, выронив их по отвесу;

засыпать яму щебнем и залить бетонным раствором.

После проведения этого этапа работ можно приступить к сборке калитки и ворот.

Каркас и обшивка деревянной калитки своими руками

Каркас – основа будущей калитки, с его сборки начинается её создание. Для этого необходимо разложить выбранные бруски в нужной геометрической форме, соединить все части каркаса крепёжными элементами. Окончательную жёсткую фиксацию калитка получит после обшивания её рейками или тонкими дощечками. Имеющиеся дефекты на поверхности обрешётки можно будет выровнять с помощью рубанка.

Окончательным действием будет надёжное крепление фурнитуры: крепежей, задвижек, петель. Для этого лучше использовать заводские изделия из нержавейки или анодированные.

Проверьте, насколько надёжно можно эксплуатировать калитку: не происходит ли непроизвольное открывание или трудности в закрытии полотна дверцы. Для крепления деревянной калитки к уже имеющимся стойкам из бетона или металла используют заранее приготовленные узлы из крюков, хомутов и гаек.

Собираем створки деревянных ворот самостоятельно

Самым простым вариантом будут распашные ворота. Они имеют две створки. И работу начинаем опять с каркаса. Удобнее всего будет собрать прямоугольную раму нужных размеров. Скрепить такую конструкцию можно деревянными нагелями, просверлив отверстия в брусках. Далее каркас укрепляют горизонтальными и диагональными перемычками, прикрепив их оцинкованными саморезами.

Задвижку для деревянных ворот можно сделать из простого куска бруса, продеваемого сквозь проушины, или смонтировать более сложную конструкцию из петель, замков и задвижек.

Как оформить красивый дизайн деревянных ворот и калитки своими руками

Оставить созданный собственными руками шедевр в первозданном виде будет неправильно. Поэтому в заключительной фазе стоит заняться его декором. Самый простой вариант – покраска. Перед нанесением слоя краски или лака для наружного применения необходимо обработать все деревянные поверхности антисептическим средством.

Если остановите выбор на лаковом покрытии, то специалисты советуют использовать яхтный лак и покрыть калитку и ворота как минимум двумя слоями.

Хотелось бы ещё раз обратить ваше внимание, что в статье рассмотрен процесс создания деревянных ворот и калитки из имеющихся в доступности материалов. Так сказать, бюджетный временный вариант, при помощи которого можно обозначить входную зону на ваш участок.

Но при этом надо понимать, что чаще всего временное в нашей жизни задерживается надолго. Включите своё творческое начало при выборе оформления ворот и калитки. Сделайте их дизайн уникальным.

Дерево в качестве основного материала этому больше всего способствует, так как:

наиболее доступно в финансовом плане;

позволяет в короткий срок изготовить изделие;

требует применения минимального набора инструментов;

эстетично и натурально.

Но при этом не стоит забывать, что у ворот и калитки из древесины есть недостатки:

без внимательного отношения к их состоянию и систематической профилактики прослужат не более 5 лет из-за постоянного воздействия природных факторов;

высокая пожароопасность;

недостаточная защита от несанкционированного проникновения на участок.

Исходя из этого, при всей своей простоте сооружения, внешней привлекательности, экологичности деревянные калитка и ворота не очень практичны. Но выбор всегда остаётся за владельцем дачного участка. Желаем приятного творческого процесса с результатом, который станет предметом вашей гордости.