Еще лет 30-50 назад распашные ворота для частных домовладений представляли собой простейшие конструкции. Две створки по размеру фиксировались на металлические штыри-засовы, входящие в упоры в асфальте или проложенном на уровне земли бетонном столбе. Калитку для людей приходилось изготавливать и устанавливать отдельно. Собранные из доступных материалов, они часто не сочетались между собой, внося диссонанс в эстетику участка.

Но, прогресс не стоит на месте. Конструкции ворот совершенствовались, становясь более удобными и функциональными. Так, в последние несколько лет все большую популярность приобретают распашные ворота с встроенной в них калиткой. Такие изделия стоят дешевле, чем раздельные варианты, более просты в монтаже и комфортны в эксплуатации.

Кроме металлических или качественных деревянных входных дверей в дом, частные дачи, особняки, коттеджи обязательно огораживаются забором. Он визуально обозначает границы частной территории, повышает безопасность и обеспечивает приватность жизни владельцев. Чаще всего хозяева предпочитают устанавливать конструкции из металлопрофиля, дополненные кирпичом, бетоном, металлическими трубами или металлопрокатом.

К такому забору лучше всего подойдут ворота из разных типов металла. Распашные металлические ворота с калиткой можно приобрести в готовом виде, или создать своими руками. Главное – правильно выбрать материалы и соблюсти технологии изготовления и монтажа.

Какой материал для распашных ворот с калиткой выбрать

Ворота, как и забор, выполняют несколько важных функций:

защищают обитателей дома от проникновения злоумышленников, хулиганов, бродячих и диких животных;

создают особенный, привлекательный облик домовладения, гармонично сочетаясь с окружающим ландшафтом, особенностями архитектуры и фасада здания;

закрывают от посторонних глаз двор, обеспечивая приватность частной жизни;

уличные фонари или светильники, установленные на стойки, освещают пространство и адресную табличку, позволяют уверенно ориентироваться в темное время суток;

встроенный почтовый ящик оберегает частную корреспонденцию от действий вандалов.

Определяясь с материалом, необходимо учесть не только его красоту, прочность и характеристики, но и финансовые возможности владельцев. Безусловно, ворота из стальных листов на прочном каркасе, с фигурной металлической ковкой, выглядят роскошно, и способны выдержать даже удар потерявшей управление машины.

Однако такой вариант далеко не всегда органично вписывается в ландшафт и не каждой семье по карману. Есть не менее прочные, но более дешевые и лаконичные варианты.

Современная промышленность предлагает огромный выбор материалов для производства въездных ворот с калитками.

Самый недорогой и доступный вариант – это заборный профнастил с каркасом из уголка или жесткого профиля.

Также часто используются варианты с гладкими стальными листами или решетчатыми конструкциями из тонких стальных прутьев, арматуры, с зашивкой и без нее.

Изделия, выполненные по индивидуальному дизайну, с фигурной ковкой и декоративными элементами, отличаются эффектным внешним видом и высокими эксплуатационными качествами. Но, требуют усиленных стоек из-за значительного веса, и больших капиталовложений.

Решение всецело зависит от вкусов, потребностей владельцев и выделенной на обустройство ограждения денежной суммы.

Особенности конструкции распашных металлических ворот с калиткой

Если рассматривать самые простые дизайны, которые можно выполнить своими руками, то распашные ворота состоят из следующих элементов:

Надежные столбы-стойки из труб круглого или прямоугольного сечения 100х100 мм. Часто их обкладывают кирпичом, чтобы внешний вид был более красивым;

Сварной каркас-рама из прямоугольного металлопрофиля, стальных уголков. Также используются металлические прутья круглого сечения;

Листы обшивки в виде профилированных или гладких металлических листов. Иногда используются другие материалы;

4-6 петель, подобранных в соответствии с массой и длиной створок, и еще две – для калитки;

В калитку врезается замок, устанавливаются дверные ручки для удобного открывания и закрывания, иногда – дверной глазок или вырезается зарешеченное окошко;

Засовы, задвижки или штыри-фиксаторы на внутренней стороне створок.

Основные элементы могут дополняться, варьироваться по усмотрению владельцев недвижимости.

Этапы установки распашных металлических ворот с калиткой

Чтобы успешно выполнить поставленную задачу, потребуются не только материалы, но и инструменты:

лопата или мини-экскаватор для рытья ям под опорные столбы;

болгарка с насадкой-стальной щеткой;

машинка для шлифовки угловая;

сварочный аппарат;

краскопульт или валик, кисти, краска;

мастерок, рулетка.

Часть работ можно доверить наемным специалистам или опытным друзьям.

Ход работ по установке металлических распашных ворот с калиткой

Несущие столбы устанавливаются в ямы глубиной 1,3 метра, дно которых на 30 см засыпают щебнем. Для фиксации используется ЦПС в пропорции 1:4 (песок можно заменить самым мелким щебнем). Столбы устанавливаются строго вертикально, на глубину 1 метр, заливаются раствором и оставляются на 7-10 дней, чтобы он схватился. Все металлические элементы осматриваются на предмет ржавчины, которую счищают щеткой или шлифовальной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется и красится. Детали сваривают сварочным аппаратом в виде конструкции нужных размеров и формы (арка, квадраты, прямоугольник). В одной из створок привариваются дополнительные стойки для крепления калитки. Калитку изготавливают отдельно, из того же металлопроката или арматуры. Навешивают на раму с закрепленными петлями. Все швы шлифуются болгаркой со шлифовальным кругом, грунтуются и прокрашиваются небольшой кисточкой. Каркас зашивают профнастилом с помощью крепежей, листы соединяют между собой клепками. Навешивают готовые распашные ворота с калиткой на петли.

Все работы по изготовлению и монтажу ворот выполняются в течение пары дней, и еще неделя требуется на высыхание цементного раствора. Таким образом, экономятся не только деньги, но и время. При желании или отсутствии опыта сварки, можно использовать готовые каркасы, которые предлагают производители въездных ворот.

Самостоятельное создание распашных металлических ворот с калиткой позволяет значительно сэкономить денежные средства. Кроме того, собственноручно разработанный дизайн становится «изюминкой», характерной особенностью домовладения. А прослужит надежная конструкция несколько десятков лет, не требуя ремонта.