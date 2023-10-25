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Как сделать распашные металлические ворота с калиткой: подбор материала, секреты монтажа

#Монтаж #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Еще лет 30-50 назад распашные ворота для частных домовладений представляли собой простейшие конструкции. Две створки по размеру фиксировались на металлические штыри-засовы, входящие в упоры в асфальте или проложенном на уровне земли бетонном столбе. Калитку для людей приходилось изготавливать и устанавливать отдельно. Собранные из доступных материалов, они часто не сочетались между собой, внося диссонанс в эстетику участка.

Но, прогресс не стоит на месте. Конструкции ворот совершенствовались, становясь более удобными и функциональными. Так, в последние несколько лет все большую популярность приобретают распашные ворота с встроенной в них калиткой. Такие изделия стоят дешевле, чем раздельные варианты, более просты в монтаже и комфортны в эксплуатации.

Кроме металлических или качественных деревянных входных дверей в дом, частные дачи, особняки, коттеджи обязательно огораживаются забором. Он визуально обозначает границы частной территории, повышает безопасность и обеспечивает приватность жизни владельцев. Чаще всего хозяева предпочитают устанавливать конструкции из металлопрофиля, дополненные кирпичом, бетоном, металлическими трубами или металлопрокатом. 

К такому забору лучше всего подойдут ворота из разных типов металла. Распашные металлические ворота с калиткой можно приобрести в готовом виде, или создать своими руками. Главное – правильно выбрать материалы и соблюсти технологии изготовления и монтажа.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Какой материал для распашных ворот с калиткой выбрать

Ворота, как и забор, выполняют несколько важных функций:

  • защищают обитателей дома от проникновения злоумышленников, хулиганов, бродячих и диких животных;

  • создают особенный, привлекательный облик домовладения, гармонично сочетаясь с окружающим ландшафтом, особенностями архитектуры и фасада здания;

  • закрывают от посторонних глаз двор, обеспечивая приватность частной жизни;

  • уличные фонари или светильники, установленные на стойки, освещают пространство и адресную табличку, позволяют уверенно ориентироваться в темное время суток;

  • встроенный почтовый ящик оберегает частную корреспонденцию от действий вандалов.

Определяясь с материалом, необходимо учесть не только его красоту, прочность и характеристики, но и финансовые возможности владельцев. Безусловно, ворота из стальных листов на прочном каркасе, с фигурной металлической ковкой, выглядят роскошно, и способны выдержать даже удар потерявшей управление машины. 

Однако такой вариант далеко не всегда органично вписывается в ландшафт и не каждой семье по карману. Есть не менее прочные, но более дешевые и лаконичные варианты.

Современная промышленность предлагает огромный выбор материалов для производства въездных ворот с калитками.

  • Самый недорогой и доступный вариант – это заборный профнастил с каркасом из уголка или жесткого профиля.

  • Также часто используются варианты с гладкими стальными листами или решетчатыми конструкциями из тонких стальных прутьев, арматуры, с зашивкой и без нее.

  • Изделия, выполненные по индивидуальному дизайну, с фигурной ковкой и декоративными элементами, отличаются эффектным внешним видом и высокими эксплуатационными качествами. Но, требуют усиленных стоек из-за значительного веса, и больших капиталовложений.

Решение всецело зависит от вкусов, потребностей владельцев и выделенной на обустройство ограждения денежной суммы.

 

Особенности конструкции распашных металлических ворот с калиткой

Если рассматривать самые простые дизайны, которые можно выполнить своими руками, то распашные ворота состоят из следующих элементов:

  • Надежные столбы-стойки из труб круглого или прямоугольного сечения 100х100 мм. Часто их обкладывают кирпичом, чтобы внешний вид был более красивым;

  • Сварной каркас-рама из прямоугольного металлопрофиля, стальных уголков. Также используются металлические прутья круглого сечения;

  • Листы обшивки в виде профилированных или гладких металлических листов. Иногда используются другие материалы;

  • 4-6 петель, подобранных в соответствии с массой и длиной створок, и еще две – для калитки;

  • В калитку врезается замок, устанавливаются дверные ручки для удобного открывания и закрывания, иногда – дверной глазок или вырезается зарешеченное окошко;

  • Засовы, задвижки или штыри-фиксаторы на внутренней стороне створок.

Основные элементы могут дополняться, варьироваться по усмотрению владельцев недвижимости.

Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
Ручка-скоба PULL.SM250.PALAZZO AB-7 (PALAZZO PULL SM) матовая бронза
 
2 665
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
Ручка-скоба PULL.PH25/300.25 INOX 304 (PH-25-25/300-INOX)
 
3 722
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
Ручка-скоба PH-27-25/300 INOX 304
 
2 418
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
Ручка-скоба «РС100.01» Белый
 
138
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
Ручка-скоба «РС80.02» Серебро
 
99
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
Ручка-скоба «РС80.01» Черный
 
111
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
Ручка-скоба «РС100.02» Бронза
 
138
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
Ручка-скоба PULL.CL250.Matador ( Matador PULL CL) AS-9 античное серебро
 
5 259

 

Этапы установки распашных металлических ворот с калиткой

Чтобы успешно выполнить поставленную задачу, потребуются не только материалы, но и инструменты:

  • лопата или мини-экскаватор для рытья ям под опорные столбы;

  • болгарка с насадкой-стальной щеткой;

  • машинка для шлифовки угловая;

  • сварочный аппарат;

  • краскопульт или валик, кисти, краска;

  • мастерок, рулетка.

Часть работ можно доверить наемным специалистам или опытным друзьям.

Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
Петля универсальная «Fuaro 4BB» 100x75x2,5 мм CF Кофе
339
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
Петля врезная стальная "Bravo HS-7-4BB" ABB Античная МатБронза (универс.)
72 161 ₽ -55%
Петля универсальная на подшипниках «100x75x3 B4» BL черный
Петля универсальная на подшипниках «100x75x3 B4» BL черный
213
Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
Петля универсальная «100 (УП-100)» Цинк белый
88
Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
Петля накладная «ПН-130» левая Цинк
104
Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
Петля универсальная IN4000U SN (4B/P 100x70x2) мат. никель ПАКЕТ
121

 

Ход работ по установке металлических распашных ворот с калиткой

  1. Несущие столбы устанавливаются в ямы глубиной 1,3 метра, дно которых на 30 см засыпают щебнем.

  2. Для фиксации используется ЦПС в пропорции 1:4 (песок можно заменить самым мелким щебнем). Столбы устанавливаются строго вертикально, на глубину 1 метр, заливаются раствором и оставляются на 7-10 дней, чтобы он схватился.

  3. Все металлические элементы осматриваются на предмет ржавчины, которую счищают щеткой или шлифовальной машиной. Затем металл обезжиривается, грунтуется и красится.

  4. Детали сваривают сварочным аппаратом в виде конструкции нужных размеров и формы (арка, квадраты, прямоугольник). В одной из створок привариваются дополнительные стойки для крепления калитки.

  5. Калитку изготавливают отдельно, из того же металлопроката или арматуры. Навешивают на раму с закрепленными петлями.

  6. Все швы шлифуются болгаркой со шлифовальным кругом, грунтуются и прокрашиваются небольшой кисточкой.

  7. Каркас зашивают профнастилом с помощью крепежей, листы соединяют между собой клепками.

  8. Навешивают готовые распашные ворота с калиткой на петли.

Все работы по изготовлению и монтажу ворот выполняются в течение пары дней, и еще неделя требуется на высыхание цементного раствора. Таким образом, экономятся не только деньги, но и время. При желании или отсутствии опыта сварки, можно использовать готовые каркасы, которые предлагают производители въездных ворот.

Самостоятельное создание распашных металлических ворот с калиткой позволяет значительно сэкономить денежные средства. Кроме того, собственноручно разработанный дизайн становится «изюминкой», характерной особенностью домовладения. А прослужит надежная конструкция несколько десятков лет, не требуя ремонта.

Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
Петля универсальная IN6400U SN (4BB 150x95x3) мат. никель
1 034
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
Петля универсальная без врезки IN5200W GR (200-2B 125x2,5) графит
251
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 40» (2 шт.)
528
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
Петля-стрела «ПС-420» Бронза
309
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
Петля универсальная «4BB» 100x75x2,5 WH Белый
339
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
Петля универсальная IN4400U-R10 SN (4BB-R10 100x75x2,5) мат. никель
205

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