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Убираем царапины на металлической двери

#Входные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Железные двери, хоть и имеют внушительный запас прочности, но все равно их можно повредить. Очень часто страдает именно металлическая, наружная часть.

К примеру, соседи делают ремонт и, вынося строительный мусор, «слегка» задели вашу новую, чистенькую дверь куском арматуры. Или кто-то, возвращаясь с прогулки, проносил лыжные палки и сделал неаккуратное движение, проходя мимо вашей двери.

Подобные ситуации приводят к появлению царапин, потертостей и сколов на металлической поверхности. Разумеется, любой хозяин хочет, чтобы дверь в дом сохраняла свой первоначальный вид как можно дольше. Вряд ли кому то захочется, чтобы дом начинался с харизматичной царапины, на которой уже проступают первые следы коррозии.

Мы расскажем, как отреставрировать покрытие двери, но сразу сделаем небольшую ремарку: сильные и глубокие повреждения убрать самостоятельно вряд ли получится.

Дверь входная металлическая «Thermo Лайн» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo Лайн с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
37 912
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Snow Melinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Техно Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Техно Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
46 032
Дверь входная металлическая «Thermo-2 Флэш Декор-2» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Thermo-2 Флэш Декор-2 с терморазрывом Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
48 412
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320
Дверь входная MP ВМ-100 Титан/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная MP ВМ-100 с терморазрывом Титан/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
45 860

 

Чем опасны царапины для металлической двери

Царапина представляет собой повреждение верхнего лака на входной двери. В некоторых случаях добавляется еще и повреждение металла.

Дверь снаружи покрывается специальным составом, который делает ее устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолетового излучения, а также перепадам температуры. Нет лака - нет защиты. Если поврежденную поверхность так и оставить, то через какое-то время начнут появляться первые следы коррозии и дальнейшее разрушение покрытия.

Дверь в результате таких изменений начнет стремительно терять свой внешний вид.

Дверь входная металлическая «Пик 117.С14» Букле черное/Casablanca
Дверь входная Пик 117.С14 Букле черное/Casablanca, 2 замка, с ночной задвижкой
 
21 066 22 652 ₽ -7%
Дверь входная металлическая «Флэш 119.Б15» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Флэш 119.Б15 Букле черное/Wenge Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
24 892
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Cappuccino Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578

 

Что делать, если на металлической двери появилась царапина и задет только верхний слой покрытия 

Предположим, вами была замечена царапина. Постарайтесь тщательно ее изучить. Присмотритесь, насколько повреждение серьезное. Не откладывайте ремонт “на потом”. Повреждения будут постепенно разрастаться и скрыть их уже будет сложнее. Свежие царапины легче поддаются реставрации.

  • Обработайте царапину, чтобы обезжирить, удалить пыль, грязь и кусочки краски. В этом вопросе вам поможет щетка с жесткой щетиной. Подойдет и зубная, главное, потом не продолжать чистить ей зубы. Ни в коем случае не используйте металлическую щетку, в противном случае вы повредите лакокрасочный слой вокруг уже имеющегося повреждения.

  • Завершите процесс используя ацетон или другой раствор для обезжиривания. Нанесите его на тряпку и еще раз пройдитесь по царапине.

Мастика представляет собой замазку, в составе которой содержатся вещества, защищающие от коррозии и дальнейшего разрастания царапин и сколов.

  • Нанесите мастику на царапину и тщательно затрите ее вовнутрь. Такой материал насчитывает сотни вариантов цветов и оттенков. Если вам удастся подобрать близкий по цвету и оттенку двери, то получится избежать дополнительных манипуляций, и последующей покраски не потребуется.

Механические повреждения двери в процессе ее эксплуатации - не входят в перечень гарантийных случаев.

Альтернатива мастике - силиконовая смазка. Если вы не подобрали мастику нужного вам цвета, попробуйте воспользоваться силиконовой смазкой. Благодаря тому, что она прозрачная, можно не беспокоится о том что цвет будет отличаться. Способ применения силиконовой смазки такой же как и мастики.

  • Нанесите на поврежденный участок

  • Тщательно затрите, убирая излишки

  • Оставьте сушиться

Цена и простота в использовании - главные преимущества автомобильного карандаша. Продаются в любом авто-магазине, стоимость варьируется от 100 до 800 рублей, в зависимости от производителя и качества.

  • Просто проведите карандашом по царапине и если повезет, вы раз и навсегда забудете о ее существовании.

Некоторые модели карандашей имеют сложную технологию применения. Возможно перед применением придется нагревать реставрируемую поверхность феном, шпатлевать и грунтовать. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

 

Если царапина на двери глубокая и задета металлическая основа

Если царапина глубокая и кроме краски поврежден металл, вам не помогут вышеописанные способы. Быстро устранить повреждение не удастся и придется прибегнуть к шпатлевке, шлифовке и покраске. Самостоятельно проделать все дальнейшие манипуляции человеку без сноровки будет проблематично. Поэтому, перед тем как вы решитесь приступить, спросите себя: «А не станет ли хуже?».

Если есть сомнения, то обратитесь в фирму, которая занимается реставрацией дверей. Специалисты проведут работы качественно и быстро. Ну а для тех, кто готов рискнуть устранить дефекты самостоятельно, продолжим.

  • Прочищаем царапину щеткой или кисточкой с жесткой щетиной. (Металлической щетке - говорим решительное нет).

  • Обезжириваем с помощью специального состава.

  • Приобретите в автомобильном магазине шпатлевку, нанесите ее на царапину и вотрите.

  • Излишки необходимо сразу убрать, потому что когда состав высохнет, сделать это будет трудно.

  • Дайте шпатлевке высохнуть не менее 40 минут.

  • Отшлифуйте. Лучше это сделать шлифмашиной. Если ее у вас нет, шлифуйте вручную, используя шлифовальную пасту, пока поверхность не станет гладкой.

  • После шлифовки можно окрашивать. Не рекомендуется наносить краску с помощью кисточки. Используйте краску в баллончиках, нанося ее в два слоя с перерывом не менее 2,5 часа.

Даже в случае, если краска подобрана точно по цвету и оттенку, все равно участок нанесения будет незначительно отличаться от основного. Добиться стопроцентного соответствия возможно только в фабричных условиях.

Кстати, если ваша дверь покрыта эмалевой краской - вам повезло, потому что угадать цвет будет значительно проще.

Ну а если применялось полимерно-порошковое покрытие дверного полотна, то добиться хорошего результата в домашних условиях точно не удастся.

Дверь входная металлическая Оптим "Door Out 101" Антик Медь
Дверь входная Оптим Door Out 101 Антик Медь/Антик Медь, 1 замок
 
14 970 17 612 ₽ -15%
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная металлическая «Модерн Kale» Almon 28/Wenge Veralinga
Дверь входная Модерн Kale Almon 28/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 632
Дверь входная металлическая Оптим «Стройгост 5 РФ» Антик Медь/Дуб рустикальный
Дверь входная Стройгост 5 РФ Антик Медь/Дуб рустикальный, 1 замок
13 300
Дверь входная металлическая «Мило 104.52» Букле черное/Wenge Veralinga
Дверь входная Мило 104.52 Букле черное/Wenge Veralinga, 2 замка, с ночной задвижкой
 
22 092

 

Подведем итоги: что предпринять, если обнаружены царапины на металлической двери

Устранять повреждения лучше сразу, как только вы их заметили. Потому что, свежие дефекты гораздо проще убрать. Если оставить все как есть, со временем станет только хуже - возможно дальнейшее разрушение верхнего слоя двери и появление следов коррозии. Говоря проще - увидели, исправьте - царапина сама не уйдет.

  • Если не уверены в своих силах - обратитесь к специалистам, сэкономите время, нервы и, возможно деньги.

  • Перед применением шпатлевок, мастик, автомобильных карандашей - внимательно читайте инструкцию

Следите за состоянием входной двери, и она будет служить вам долгие годы, радуя вас своим безупречным внешним видом.

Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче mirror Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-140 Шоколад букле/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
27 015
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле Steel
Дверь входная Family Eco MM Шоколад букле/Шоколад букле, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче E-136 МДФ Шоколад ларче E-164 mirror
Дверь входная Family Eco PP E-136/E-164 Шоколад ларче/Шоколад ларче, с зеркалом, 2 замка
40 303
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Венге ED-1 МДФ Венге C-1
Дверь входная Family Eco PP ED-1/C-1 Венге/Венге, 2 замка
33 208
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче
Дверь входная Family Eco MP E-212 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка
27 015
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/МДФ Шоколад ларче Задвижка
Дверь входная Family Eco MP E-136 Шоколад букле/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
29 435
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 Шоколад букле (порог)/Карамель
Дверь входная Termo Split MP 10TD-2 (порог) Шоколад букле/Карамель, 2 замка, с ночной задвижкой
47 575

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