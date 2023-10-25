Железные двери, хоть и имеют внушительный запас прочности, но все равно их можно повредить. Очень часто страдает именно металлическая, наружная часть.

К примеру, соседи делают ремонт и, вынося строительный мусор, «слегка» задели вашу новую, чистенькую дверь куском арматуры. Или кто-то, возвращаясь с прогулки, проносил лыжные палки и сделал неаккуратное движение, проходя мимо вашей двери.

Подобные ситуации приводят к появлению царапин, потертостей и сколов на металлической поверхности. Разумеется, любой хозяин хочет, чтобы дверь в дом сохраняла свой первоначальный вид как можно дольше. Вряд ли кому то захочется, чтобы дом начинался с харизматичной царапины, на которой уже проступают первые следы коррозии.

Мы расскажем, как отреставрировать покрытие двери, но сразу сделаем небольшую ремарку: сильные и глубокие повреждения убрать самостоятельно вряд ли получится.

Чем опасны царапины для металлической двери

Царапина представляет собой повреждение верхнего лака на входной двери. В некоторых случаях добавляется еще и повреждение металла.

Дверь снаружи покрывается специальным составом, который делает ее устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолетового излучения, а также перепадам температуры. Нет лака - нет защиты. Если поврежденную поверхность так и оставить, то через какое-то время начнут появляться первые следы коррозии и дальнейшее разрушение покрытия.

Дверь в результате таких изменений начнет стремительно терять свой внешний вид.

Что делать, если на металлической двери появилась царапина и задет только верхний слой покрытия

Предположим, вами была замечена царапина. Постарайтесь тщательно ее изучить. Присмотритесь, насколько повреждение серьезное. Не откладывайте ремонт “на потом”. Повреждения будут постепенно разрастаться и скрыть их уже будет сложнее. Свежие царапины легче поддаются реставрации.

Обработайте царапину, чтобы обезжирить, удалить пыль, грязь и кусочки краски. В этом вопросе вам поможет щетка с жесткой щетиной. Подойдет и зубная, главное, потом не продолжать чистить ей зубы. Ни в коем случае не используйте металлическую щетку, в противном случае вы повредите лакокрасочный слой вокруг уже имеющегося повреждения.

Завершите процесс используя ацетон или другой раствор для обезжиривания. Нанесите его на тряпку и еще раз пройдитесь по царапине.

Мастика представляет собой замазку, в составе которой содержатся вещества, защищающие от коррозии и дальнейшего разрастания царапин и сколов.

Нанесите мастику на царапину и тщательно затрите ее вовнутрь. Такой материал насчитывает сотни вариантов цветов и оттенков. Если вам удастся подобрать близкий по цвету и оттенку двери, то получится избежать дополнительных манипуляций, и последующей покраски не потребуется.

Механические повреждения двери в процессе ее эксплуатации - не входят в перечень гарантийных случаев.

Альтернатива мастике - силиконовая смазка. Если вы не подобрали мастику нужного вам цвета, попробуйте воспользоваться силиконовой смазкой. Благодаря тому, что она прозрачная, можно не беспокоится о том что цвет будет отличаться. Способ применения силиконовой смазки такой же как и мастики.

Нанесите на поврежденный участок

Тщательно затрите, убирая излишки

Оставьте сушиться

Цена и простота в использовании - главные преимущества автомобильного карандаша. Продаются в любом авто-магазине, стоимость варьируется от 100 до 800 рублей, в зависимости от производителя и качества.

Просто проведите карандашом по царапине и если повезет, вы раз и навсегда забудете о ее существовании.

Некоторые модели карандашей имеют сложную технологию применения. Возможно перед применением придется нагревать реставрируемую поверхность феном, шпатлевать и грунтовать. Перед применением обязательно ознакомьтесь с инструкцией.

Если царапина на двери глубокая и задета металлическая основа

Если царапина глубокая и кроме краски поврежден металл, вам не помогут вышеописанные способы. Быстро устранить повреждение не удастся и придется прибегнуть к шпатлевке, шлифовке и покраске. Самостоятельно проделать все дальнейшие манипуляции человеку без сноровки будет проблематично. Поэтому, перед тем как вы решитесь приступить, спросите себя: «А не станет ли хуже?».

Если есть сомнения, то обратитесь в фирму, которая занимается реставрацией дверей. Специалисты проведут работы качественно и быстро. Ну а для тех, кто готов рискнуть устранить дефекты самостоятельно, продолжим.

Прочищаем царапину щеткой или кисточкой с жесткой щетиной. (Металлической щетке - говорим решительное нет).

Обезжириваем с помощью специального состава.

Приобретите в автомобильном магазине шпатлевку, нанесите ее на царапину и вотрите.

Излишки необходимо сразу убрать, потому что когда состав высохнет, сделать это будет трудно.

Дайте шпатлевке высохнуть не менее 40 минут.

Отшлифуйте. Лучше это сделать шлифмашиной. Если ее у вас нет, шлифуйте вручную, используя шлифовальную пасту, пока поверхность не станет гладкой.

После шлифовки можно окрашивать. Не рекомендуется наносить краску с помощью кисточки. Используйте краску в баллончиках, нанося ее в два слоя с перерывом не менее 2,5 часа.

Даже в случае, если краска подобрана точно по цвету и оттенку, все равно участок нанесения будет незначительно отличаться от основного. Добиться стопроцентного соответствия возможно только в фабричных условиях.

Кстати, если ваша дверь покрыта эмалевой краской - вам повезло, потому что угадать цвет будет значительно проще.

Ну а если применялось полимерно-порошковое покрытие дверного полотна, то добиться хорошего результата в домашних условиях точно не удастся.

Подведем итоги: что предпринять, если обнаружены царапины на металлической двери

Устранять повреждения лучше сразу, как только вы их заметили. Потому что, свежие дефекты гораздо проще убрать. Если оставить все как есть, со временем станет только хуже - возможно дальнейшее разрушение верхнего слоя двери и появление следов коррозии. Говоря проще - увидели, исправьте - царапина сама не уйдет.

Если не уверены в своих силах - обратитесь к специалистам, сэкономите время, нервы и, возможно деньги.

Перед применением шпатлевок, мастик, автомобильных карандашей - внимательно читайте инструкцию

Следите за состоянием входной двери, и она будет служить вам долгие годы, радуя вас своим безупречным внешним видом.