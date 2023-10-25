Кому-то может показаться невероятно сложным процесс укладки плитки в ванной. Ведь здесь столько нюансов, нужно иметь знания и быть профессионалом. Но главное - наличие желания. А все остальное приложится. Проявив немного усилий, можно получить отличный результат. Главное - придерживаться технологии. А мы расскажем, как именно происходит процесс.

Удаляем старое покрытие стен и пола в ванной

В любом деле прежде, чем приступить к чем-то новому, нужно избавиться от старого. Облицовка или покраска не имеют значения. Перед тем как приступать к процессу, следует все это демонтировать. Старая штукатурка, которая отваливается от поверхности кусками или старая плитка, которая едва держится на стене.

Все это не станет надежным основанием. Если поклеить новую плитку на это, то со временем она отвалится вместе со старым покрытием. В результате экономия времени и сил приведут к еще большим затратам времени и финансов.

Если на стене есть кафель, то он также подлежит демонтажу. В том случае, если он больше не нужен, то для этого можно воспользоваться перфоратором или дрелью. Но если старая плитка еще будет где-то использоваться, то подойдет стамеска и молоток.

С помощью молотка аккуратно себе помогают. Для того, чтобы избавиться от старой краски, используют наждачную бумагу или болгарку с соответствующей насадкой. В таком случае будет сниматься не только краска, но и остатки старой шпатлевки. В результате проделанной работы останется только сама стена.

Обустройство гидроизоляции ванной перед монтажом плитки

Поскольку ванная комната – это месте с высокой влажностью, то нужно позаботиться о качественной защите. От брызг и воды. Нередко оказывается влажным пол и стены. К тому же если речь идет о квартире в многоэтажном доме, то нужно позаботиться о том, чтобы вода не проникла через мелкие щелки на этаж ниже.

Для надежности защиты используется гидроизоляция.

Существует несколько видов данного материала:

жидкий;

обмазочный;

оклеечный.

1. В качестве жидкого варианта обычно используется материал, в основе которого присутствует резина или стекло. Важным преимуществом ее является способность проникать во все поры. Используется такая гидроизоляция для обработки любых поверхностей. К тому же это отличный материал, при обработке которым не образуются какие-либо швы.

2. Гидроизоляция обмазочного типа изготавливается на основе битума. Как правило, это мастика или паста. Важным преимуществом их, если сравнивать с жидкими, является их способность образовывать пленку. Она достаточно плотная и полностью защищает поверхность от влаги.

Для обработки поверхности используется валик или кисточка. Это очень удобный материал, если требуется покрыть им поверхность, имеющую сложную форму.

3. Гидроизоляция оклеечного типа встречается в виде рулонов. Толщина материала разная. Некоторые виды имеют самоклеящееся покрытие. Для укладки такого материала на стену или на другую поверхность используется клей. Поэтому сложностей в монтаже не возникает.

Нередко требуется нагревание материала. Поэтому подбирают такую гидроизоляцию в зависимости от площади помещения. Если она небольшая, то лучше отказаться от такого варианта.

Для начинающего специалиста будет более комфортно работать с жидкой гидроизоляцией. Она не требует каких-либо профессиональных навыков.

Сплошняком укладывают материал для защиты только на поверхность пола. Точно также поступают с нижней частью стены. Должно получиться «корыто».

Оно требуется для того, чтобы была возможность удержать воду в случае всяких неприятных ситуаций.

Обязательно обрабатывают зону, где располагается ванна или раковина, а также другая сантехника, трубы. И прочее оборудование, которое может привести к потопу в ванной.

Стены можно обработать грунтовкой и праймером гидрофобного типа. Грунтовка используется для стен, а потолок обрабатывают праймером.

Перед тем, как приступить к монтажу изоляции, следует подготовиться основание. Штукатурка простукивается. Это делается для того, чтобы определить места, где она уже начинает разрушаться. Эти места зачищают и обрабатывают.

Если имеются трещины, то их также зачищают и заделывают.

После этого требуется обработать эти места с помощью свежей шпатлевки или штукатурки.

Поверхности стен также следует уделить внимание. Она должна быть ровной. Если имеются недостатки в виде кривизны или неровности, то нужно выровнять поверхность. Если неровность незначительная, то выровнять ее можно с помощью шпатлевки. Более серьезные недостатки выравнивают с штукатуркой.

Если планируется клеить плитку на потолок, то его также требуется выровнять. На полу для исправления таких недостатков используется стяжка. После того, как высохнет материал, работа продолжается. Выбирают гидроизоляцию в зависимости от необходимой степени защиты, а также особенностей помещений. Однако независимо от этого, существуют общие принципы ее монтажа.

Как правильно наносить гидроизоляцию на поверхности ванной комнаты

Перед монтажом данного материала следует обработать поверхность с помощью грунтовки (праймера). Ей дают время на высыхание.

Затем приступают к укладке материала. Способ монтажа гидроизоляции описывается в инструкции от производителя. Наносится она с помощью распыления, обмазки. Если она в рулонах, то ее наклеивают.

Теперь требуется дождаться, пока изоляция впитается и высохнет.

После высыхания выполняется стяжка.

После того, как стяжка станет твердой, можно приступать к основной части работы – к кладке плитки.

Выравнивание стен ванной с помощью гипсокартона

Иногда поверхность стены оказывается настолько неровной, что никакой штукатуркой это не исправить. Поэтому приходится использовать другим материалы для устранения дефектов. Нередко для этого выбирается гипсокартон. Нужно сразу уточнить, что в ванной комнате из-за высокой влажности его использовать нежелательно.

В том случае, если другого варианта решения проблемы не существует, то выбирают гипсокартон имеющий соответствующий класс. ГКЛ должен быть влагостойким. Отличить один вид от другого можно по цвету. Влагостойкий бывает зеленого цвета. Однако влагостойкость не очень высокая. Чтобы ее усилить применяется дополнительная обработка влагозащитой. Для этого применяет гидрозащита в жидком или обмазочном состоянии.

Нюансы укладки плитки в ванной комнате

Поверхность стены или пола не имеет большого значения.

В том случае, если укладка будет на стене, то первый ряд выкладывают, используя отступ. Это делает для того, чтобы была возможность укладывать чуть позже кафель на полу.

Перед кладкой поверхность обрабатывается с помощью грунтовки.

После этого делают разметку первого ряда.

Рисунок кладки выбирают по своему вкусу.

Какие варианты укладки плитки в ванной существуют

Прямой

В этом случае плитка укладывается параллельно стене. В плане монтажа такой способ наиболее простой. Для начинающего мастера такой вариант подойдет больше всего.

Вразбежку

При таком способе происходит смещение в каждом последующем ряду. Наполовину плитки. В результате получается рисунок в виде кладки из кирпича. В этом случае подрезки должны быть больше.

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По диагонали

Это способ считается наиболее сложным. Укладка пластин производится под углом с 45 градусов, учитывая линию стыков на стене или пола. В этом случае требуется большое количество подрезок.

В виде модулей

Подходит для плитки, отличающейся по размеру. Их укладывают в виде повторяющегося рисунка из модулей. Смотрится оригинально. Однако это наиболее сложный вариант исполнения.

Как сделать разметку под плитку

После того, как был выбран подходящий вариант раскладки, требуется сделать разметку.

Измеряется ширина основания и ширина самой плитки, а также высота.

После этого ширину основания следует разделить на результаты измерения пластины.

Как правило, число не получается целым. Поэтому в некоторых рядках придется делать подрезы.

Исходя из расчетов определяется, сколько плитки должно располагаться в одном ряду.

После чего делается разметка, исходя из выбранного рисунка.

Важно! Поскольку избежать разрезов не получится, следует размещать их максимально незаметно.

Как подготовить клей для плитки

Для выполнения монтажа кафеля требуется правильно подобрать клей. Существует несколько видов клеящего состава. Поэтому, приобретая его в магазине, нужно учитывать тип основания, на котором он будет использоваться.

Самым распространенным типом является цементно-песчаная смесь. Она встречается в сухом виде и продается в пачках.

Перед поклейкой кафеля смесь разводят в воде согласно инструкции на пачке. Не нужно торопиться и сразу же подготавливать всю смесь. Можно не успеть за день выполнить весь запланированный объем работы. В итоге клей придет в негодность.

При монтаже со стены рекомендуется надежно зафиксировать первый ряд основой. В качестве основы можно использовать рейку. Ее следует установить у начала кладки. Это делают для того, чтобы плитка не сползала вниз по стене. Когда раствор высохнет, ее удаляют.

Монтаж плитки на стену ванной пошагово

Процесс ремонта в ванной комнате начинается не с наклеивания плитки. Это завершающий штрих.

Обычно этапы работы выглядят так:

Для начала нужно определиться с тем, где будет находиться зеркало, шкаф или раковина.

Делается работа максимально аккуратно.

Чтобы не ошибиться, потребуется отвес и уровень.

После того, как было выбрано место, нужно нарисовать на стене контур этих предметов.

Важно учитывать, что нужно будет оставить небольшой зазор в 1-2 мм между тем же зеркалом и плиткой.

Если будет располагаться розетка, то поступают также.

Важно! Этот подготовительный этап имеет большое значение. Особенно в том случае, если будет использоваться клей, который высыхает быстро.

С точки зрения технологии можно поступить по-другому:

Выполнить кладку, за исключением деталей, которые придется подрезать.

Найти центр предмета, например, зеркала.

С обратной стороны наносится линий, где нужно будет отрезать.

При выполнении кладки рекомендуется применять крестовины.

Крестовина устанавливается уже после самого нижнего ряда.

Важно! Если будет использоваться крестовина, то она должна находиться перпендикулярно по отношению к стене.

После того, как была установлена крестовина, наносят клей для следующего ряда и укладывается плитка. Крестовины поворачивают по направлению к основанию. Примерно через час крестовины убирают. Это нужно сделать, поскольку иначе они приклеятся.

Дойдя до того места, где в будущем будет устанавливаться зеркало, нужно нарисовать его контур. Можно прибить планку по горизонтали. Положение планки определяют с помощью уровня. Для того, чтобы зафиксировать планку можно воспользоваться мелкими гвоздиками.

С местом под розетки поступают также. Нужно нанести разметку под нее, используя мягкий карандаш. Определиться с шириной и высотой можно достаточно просто. Для этого пластину прикладывают к розетке. После чего на изнаночной стороне очерчивают контур. Чтобы убедиться в правильности отреза, следует еще раз приложить кусок к розетке. Не стоит торопиться и сразу же приклеивать. Точно также делается разметка с обратной стороны для того, чтобы определиться с тем, где будет выходить провод.

Для этого нужно знать параметры места, откуда будет выходить провод. Для монтажа провода потребуется дрель без перфоратора. Чтобы приклеить зеркало, потребуется специальная мастика. Перед выполнением манипуляции следует убедиться в том, что плитка уже высохла. Клей наносится шпателем под углом 0,5 кв. м. Для фиксации зеркала также потребуются крестовины. Они располагают по направлению к стене перпендикулярно. После установки зеркала можно продолжать монтаж плитки в следующем ряду. Для обеспечения прочности сцепления, используется деревянная или резиновая киянка. Подойдет и собственный кулак. Для монтажа фриза применяются те же способы, что и при укладке плитки. Для этого используются крестовины из пластика. Их также нужно будет убрать. Кладка в углах имеет свои особенности. Поскольку плитку приходится «подгонять» по форме и размеру угла. Чтобы не допустить ошибки, следует регулярно проверять уровнем по вертикали.

Первый ряд должен быть перпендикулярным. Если все делать правильно, то получится ровная и аккуратная кладка.

Укладываем плитку на пол ванной

Особенности монтажа плитки на поверхности пола не отличается от облицовки стены. Начинается процесс с того, что определяется точка отсчета. Она должна соответствовать рядам по вертикали.

Прежде всего требуется определить угол. Для этого потребуется рулетка. Прикладывается линейка, а затем вытягивается лента таким образом, чтобы образовалась линия по перпендикуляру.

Подготавливается плитка. Так, что будет использоваться для облицовки углов, отрезается. Эти кусочки наклеивают по углам и вдоль стен.

В процессе кладки важно проверять насколько она получается ровно по уровню. Причем это нужно делать до того, как плитка высохнет.

Подгоняют пластины с помощью молотка. Это поможет выровнять по одной линии.

Очень важно контролировать по уровню свою кладку. Осаживать и выравнивать удобно с помощью молотка.

После того, как кладка была закончена, нужно дождаться пока все просохнет. Все это время ходить по полу нельзя. Если это помещение постоянно посещается домашними, то укладывают доски и ходят по ним.

При оформлении нижней части порога двери, то кафель подгоняют в зависимости от формы. Можно использовать и другой вариант. Можно обрезать с помощью специального инструмента.

Как затираются межплиточные швы

Чтобы швы между пластинами выглядели эстетично, используется затирка. Требуется она для того, чтобы обеспечить защиту от воздействия влаги или воды. К тому же может использовать в качестве элемента декора. Поскольку затирки отличаются по цвету.

В зависимости от своих предпочтений, подбирается под тон кафеля или по контрасту. Затирка может быть в сухом виде или мастикой. Если это порошок, то для приготовления смеси используется вода. Количество воды определяется по инструкции.

Для нанесения затирки потребуется шпатель с гибкой лопаткой. Ее втирают в зону швов.

Лишнее количество вытирают тряпочкой или губкой.

Подобная обработка проводится для любого кафеля независимо от того, где она находится.