Отделка ванной – важный этап ремонта. Традиционно для этого используется плитка – она идеально подходит для условий повышенной влажности, практична, легко очищается и нечувствительна к воздействию агрессивных веществ.





Сейчас производители предлагают широкий выбор размеров, текстур и расцветок. Чтобы выбрать оптимальный вариант, нужно заранее определиться с приоритетными характеристиками и требованиями к внешнему виду материала. О том, какими критериями руководствоваться и что нужно учесть, расскажем в этой статье.







Из какого материала выбрать плитку в ванную

На первое место среди всех характеристик отделочной плитки для ванной попадет материал, из которого она изготавливается. От него зависит, как будет выглядеть изделие, насколько качественным и долговечным оно окажется. Поэтому так важно разобраться и с материалом, разбираясь с вопросом, как выбрать плитку для ванной.

На современном рынке ¾ всей представленной плитки для ванной выполнено из керамики. Такой вариант изготавливается разными методами из термически обработанной глины с примесями.

Если плитка изготавливается правильно, с учетом всех важных технологических особенностей, то в итоге она получается максимально прочной и надежной. Она устойчива к перепадам температур и физическим воздействиям.

При этом и выглядит эффектно, привлекательно. Только у литых плиток внешний вид может страдать. Например, наблюдаться брак в виде неаккуратных краев. Или изделия, которые должны были быть одинаковыми, вдруг оказываются разного размера.

Можно выделить сразу несколько основных материалов, из которых изготавливается плитка:

Керамика . Самое доступное с точки зрения стоимости решение. При этом высокая влагоустойчивость и максимальная простота укладки и ухода делают такую отделку оптимальным выбором для ванной комнаты. Обычно в продаже можно отыскать керамическую плитку любого цвета и фактуры.

Стекло. Стоимость облицовки выше, характеристики идентичны предыдущему варианту. Такую плитку можно использовать в комбинации с керамической, чтобы добавить декоративности отделке.



Клинкер . Этот вариант получают из особой глины. Сначала основу традиционно обжигают, а уже после запекают. В результате материал принимает вид кирпичиков. В целом у материала приблизительно один оттенок. Но его насыщенность отличается в зависимости от степени запекания.

Камень. Каменная плитка смотрится изысканно и благородно, как любой природный материал. Обычно для облицовки используется мрамор или гранит. Но отделка помещения может обойтись недешево. Мало того, что у материала изначально высокая цена, он довольно сложен в содержании – неосторожное обращение может привести к царапинам, растрескиваниям, загрязнениям. Также нужно учесть, что влажный гранит становится очень скользким, поэтому для пола в ванной лучше брать мрамор – он имеет более пористую структуру.



Керамогранит. Это самый надежный, качественный и долговечный вариант. Обладает довольно высокой ценой и по красоте не уступает натуральному камню. Зато значительно прочнее и проще в эксплуатации. Это делает его одним из самых востребованных отделочных материалов на рынке. Из недостатков можно назвать только сложность установки, что требует обращения к специалистам.

Плитку из какого материала выбрать, каждый покупатель решает сам для себя. Это будет зависеть и от бюджета, рассчитанного на ремонт ванной комнаты.











На что обратить внимание при выборе плитки

Если вы уже определились с материалом, при покупке обратите внимание на следующие моменты:

Края плитки должны быть ровными.

Промежуток при прикладывании плиток друг к другу не должен превышать 0,5 мм.

Текстура поверхности должна быть однородной, без вкраплений и пятен.

Хорошее сцепление обеспечивает ребристость обратной стороны плитки. Но только в том случае, если она не имеет искривлений ни вовнутрь, ни наружу. Наличие таких отклонений может привести к растрескиванию изделия.

Поверхность не должна быть скользкой, иначе при использовании для отделки пола материал становится травмоопасным. Проверить это можно, если провести пальцем по мокрой плитке – он не должен слишком легко скользить.

Как расшифровать специальные знаки на упаковке с плиткой

На упаковке плитки есть набор знаков, расшифровав которые, можно узнать основные характеристики материала. Рассмотрим основные:

Изображенная на упаковке ладонь означает, что плитка подходит только для облицовки стен, стопа – для отделки пола.

Значок колбы указывает на устойчивость к агрессивным моющим веществам, буквы А, В, С и D – на степень этой устойчивости. А – наивысший показатель, двойная А – максимальный.





Небольшие квадраты значат возможные отклонения по цвету в изделиях из разных партий.

Класс износостойкости обозначается римскими цифрами от I до V. Чем больше цифра, тем выше показатель. Изделия выше ІІІ класса рекомендуются для использования в общественных учреждениях. Для жилых помещений выбираются, в зависимости от целей использования, І, ІІ и ІІІ класс.

Здесь же можно увидеть и толщину плитки, она варьируется от 6 до 12 мм.





Еще один параметр – сорт. Он дает представление о возможном соотношении бракованных и соответствующих нормам элементов на определенный объем облицовки.



Сорта 3, каждый имеет свое обозначение цветом:

Первый . Цвет – красный. Допустимая доля брака – 5% на 100 плиток

Второй . Цвет – синий. Допустимая доля брака – 25%

Третий. Цвет – зеленый. Процент брака – более 25%

Обратите внимание: Повтор одного обозначения на упаковке может означать повышенную выраженность указанной характеристики.





Виды плитки по размеру

Размер плитки выбирают исходя из планировки и площади помещения, в котором ее планируется использовать. С точки зрения удобства монтажа выгоднее брать плитку большого размера. Но для компактной ванной такой вариант однозначно не подойдет.

Не получится сделать скрытый люк, который должен размещаться под полной плиткой. Да и смотреться она будет довольно странно. Для ограниченной площади подойдут плитки следующего формата: 45х20, 50х20, 50х25, 60х20, 60х30.



Часто плитку классифицируют по размеру следующим образом:

Мозаика. Ультракомпактные квадраты со сторонами 10–70 мм. Бывает представлена в виде модулей из нескольких элементов, с помощью клея зафиксированных на сетчатой основе.





«Кабанчик» (кирпич). Четырехугольники вытянутой формы, напоминающие кирпич, из-за чего получили второе название. По граням могут иметь скосы. Стандартные параметры: 150x150 мм, 75x300 мм, 75x150 мм, 65x200 мм, 65x130 мм, 60x250 мм, 60x120 мм.





Мелкоформатная. Многоугольники правильной геометрической формы, от треугольника до октагона. Вариации размеров стороны – от 10 до 20 см.

Среднего формата. Изделия аналогичной формы могут быть представлены в размере от 20 до 40 см.

Крупного формата. Обычно четырехугольная, но допускаются и другие формы. Длина стороны – от 40 см.

Не стоит выкладывать мозаикой все пространство комнаты. Гораздо эффектнее смотрится ее сочетание с плиткой других форматов. Кроме того, она позволяет оптимизировать отделочные работы на участках с криволинейными поверхностями, а также является наиболее экономичным решением с точки зрения расходов материала.







Особенности выбора плитки для ванной по размеру

При помощи правильно подобранной по параметрам плитки можно получить совершенно разные визуальные результаты – в зависимости от того, какие ставятся цели:

Чтобы зрительно увеличить площадь пола и «вытянуть» стены, используют удлиненную прямоугольную плитку, располагая ее горизонтально (длинной стороной параллельно полу).

Зрительно сделать потолок выше можно при помощи прямоугольных плиток, уложенных вертикально.

Скрыть нарушения в геометрии помещения можно посредством диагональной укладки квадратных плиток любого размера.

Эксперты рекомендуют при оформлении ванной крупноформатной плиткой придерживаться следующих ограничений по количеству вертикальных и горизонтальных рядов: до 8 и до 4 соответственно.

Выбираем плитку в зависимости от площади ванной

Какую выбрать керамическую плитку для ванной, зависит в том числе от размера ванной комнаты. Так, для небольшого помещения стоит и материалы выбирать миниатюрные.

Например, в продаже сегодня удается отыскать керамическую плитку среднего размера. Лучше всего выбирать прямоугольные детали. Они гармонично вписываются даже в помещения с маленькой площадью. Помогают ремонту выглядеть органичным, законченным.

Если использовать прямоугольные детали вертикально, то удастся визуально увеличить высоту потолков. А вот горизонтальная их укладка зрительно расширяет комнату. Пространство кажется более просторным, эффектным. Крупная плитка лучше смотрится в просторных комнатах.

Она может иметь толщину от 10 до 15 мм. Но для использования такого материала понадобится позаботиться и об особом клее. Ведь крупная плитка много весит. Поэтому крепить ее для максимальной надежности следует качественным клеем, не пытаясь сэкономить.

Если ванная очень уж маленькая, лучше взять для нее светлую маленькую плитку. Она при этом может быть разной формы.

Выбор плитки для ванной в зависимости от её назначения

При выборе плитки важно сразу учитывать, для пола или для стен она будет использоваться. Это сильно влияет на то, какой материал следует приобретать. Поэтому, решая, какую плитку лучше выбрать для ванной, для начала нужно определиться, где она конкретно будет использоваться.

Так, для пола требуется более крупная масштабная плитка. Она должна быть большой по размеру, толстой и прочной. И обязательно – более устойчивой к ударам, иным внешним физическим воздействиям.

Для стен важны другие характеристики плитки. Например, ее степень влагопоглощения, ведь на поверхности обязательно будут попадать капли. Оптимальный показатель – около 20%. Очень важно также наличие эмалевого покрытия. Это дополнительная качественная защита от внешних разрушающих факторов.

Специалисты отмечают, что для верхней части стен в зоне установки ванной чаши лучше выбирать глазурованную плитку. Это обычный кафель, покрытый технической глазурью. Последняя укладывается на детали максимально толстым слоем. Она защищает швы между плитками от деформирования, помогает легче и проще ухаживать за материалом.

Чтобы понять, для какой зоны предназначается каждая плитка, нужно просто внимательно изучить ее упаковку. На вариантах для пола и стен стоят специальные значки. На первых – это «стопа», на вторых «ладонь».

Многие производители сегодня выпускают сразу наборы напольной и настенной плитки. Они тщательно подбираются по рисунку, цвету и в итоге представляют собой единую гармоничную композицию.









Выбор цветового решения для плитки в ванную

Прежде чем выбрать цвет или цветовое сочетание, необходимо определиться с задачами, которые вы перед собой ставите.

Холодные цвета, которые содержат в себе большое количество синего, создадут ощущение прохлады и свежести. Но для помещения, в котором изначально прохладно, они не подойдут, потому что подчеркнут и усилят эту особенность.

Теплые оттенки (с примесью красного или желтого), наоборот, «согреют» комнату.

Увеличить компактное помещение можно, выбрав светлую гамму. Аналогичного эффекта можно достичь с помощью зеркальных плиток. Они не только добавят комнате объем, но и усилят освещенность, отражая свет ламп.



Самым практичным вариантом можно назвать светлую плитку.

Например:

белоснежную;

молочную;

оттенка песка;

кремовую;

оттенка слоновой кости;

бежевую.

Такие тона лучше всего брать за основу для оформления ванной. Их можно дополнять другими цветами. Если правильно подобрать сочетания, визуально можно в 1,5 раза увеличить комнату. Но для такого эффекта все используемые оттенки должны быть светлыми.





Яркие оттенки, используемые как основной цвет, действуют раздражающе и быстро надоедают. Зато в качестве акцента оживляют интерьер и добавляют ему изюминки.

Для пола практичней будет использовать темную матовую плитку. Светлые варианты быстрее загрязняются, а глянец со временем утрачивает блеск и гладкость.

Внимание: Брать плитку впритык не стоит. При покупке учитывайте возможный брак и повреждения в процессе укладки. Поэтому целесообразнее брать с походом 7-15%.

Темная плитка способна визуально уменьшать помещение. Кроме того, ее удается вписать не во все цветовые комбинации. А некоторые темные оттенки способны даже угнетающе действовать на психику человека.

Если очень уж хочется использовать в ванной черную плитку, то ей стоит отделывать исключительно нижнюю или боковую часть стен. При этом не менее половины помещения должно получится светлым.

Не забывайте, что на темных поверхностях всегда лучше заметны загрязнения. Это касается и следов от порошков/моющих средств, пальцев, капель воды. Поэтому большие пространства из темной плитки в ванной можно назвать еще и непрактичными.

Интересно смотрится персиковая, кофейная, бирюзовая и кремовая плитка. Это неброские, но оригинальные и привлекающие внимание оттенки. Они позволяют создавать на стенах комнаты даже необычные дизайнерские украшения-комбинации.

Яркую плитку дизайнеры не рекомендуют брать за основу. Особенно красную, бардовую, насыщенно-синюю. Лучше использовать ее в качестве точечных украшений. Или для зонирования. Например, выделив область над раковиной или перед ванной чашей.

Секреты правильного выбора плитки

Если, зайдя в магазин, вы буквально утонули в море разнообразной плитки и не знаете, что делать, то воспользуйтесь предлагаемой ниже схемой. Действуйте по шагам, вдумчиво и не торопясь.

Выберите основную плитку Начинайте всегда с выбора точки отсчета. Это будет основная плитка. Она станет ключевым элементом в дизайне помещения. Определитесь, какая плитка вам нравится больше всего, радует глаз. И первой выбирайте именно ее. Например, светлый нейтральный вариант, который максимально заполнит пространство помещения. Если одна только бежевая/кремовая плитка кажется слишком простой для ванной, то можно дополнять ее по своему вкусу. Например, добавить черно-белой геометрии в качестве украшения. Или даже сделать зеркальные вставки, морские, восточные. Нередко дизайнеры предлагают выбрать контрастную к основе плитку. Например, красную на белом фоне – яркими редкими пятнами. Или даже выложить цветные рисунки на нейтральном фоне. Но для подобных украшений должен быть конкретный дизайн-проект. Составление рисунков из плитки лучше доверять профессионалу.



Постарайтесь не перегрузить дизайн Одна из главных ошибок при отделке ванной – использование слишком большого количества разных цветов в дизайне. Владелец квартиры берет за основу один нейтральный оттенок, а потом не может определиться с дополнительными. Бросается от одного к другому. В итоге выбирается слишком много дополнительных цветов. Дизайн ванной получается чрезмерно пестрым. Чтобы избежать такого результата, действовать следует с осторожностью. Для начала нужно оценить основу. Если ей стала необычная плитка – яркая или оригинальной формы, то все добавки должны быть проще, лаконичнее. Особенно в оттенках. Например, если основа насыщенно-синяя, то украшения для нее следует брать одного цвета. И такие, которые будут в целом разгружать дизайн. Хорошо подойдут белые и голубые. Но цветов не должно оказаться слишком много. Пусть это будет простая дополнительная плитка без сложного дизайна. Если же основой стал очень простой нейтральный материал, то разнообразить его можно яркими красочными элементами. Допускается здесь игра с формами и размерами. Так, на кремовом фоне можно сделать яркие оранжевые или желтые, золотистые вставки. Или даже расположить в 1-2 местах целые композиции из плитки. Заниматься такими украшениями самостоятельно стоит только в том случае, если есть опыт в дизайне. В противном случае лучше обратиться за помощью к профессионалам. Рекомендуется выбирать три основные вида плитки. Это могут быть разные материала для пола, стен. Их желательно выбирать похожие. А также выбирается третий особенный материал – акцентный. Последний будет притягивать к себе взгляд входящих, украшать комнату. Использование большего количества плитки может оказаться излишним. В итоге дизайн окажется перегруженным. Создастся впечатление, что у хозяина напрочь отсутствует художественный вкус. Выберите одну форму плитки для ванной На современном рынке очень много не только красивой, стильной, но и необычной плитки. Поэтому хозяева нередко решаются с ее помощью при оформлении ванной выразить свою индивидуальность. Но здесь нужно быть осторожным. Чтобы не переборщить с разнообразием форм и дизайном. Лучше всего выбирать для комнаты детали отделки только одного вида. Пусть крупный акцент в ванной будет один. Его можно сделать миниатюрным или масштабным, это не важно. Строгих правил здесь не существует. Главное – не использовать для самовыражения плитку сразу множества форм. Например, квадратные на полу, прямоугольные, ромбики на стенах. В таком пестром разнообразии, скорее всего, будет некомфортно находиться. Создаться впечатление, что хозяин квартиры просто хотел сэкономить, поэтому скупил остатки всех видов плитки. Использовать сразу плитку 2 форм на стене можно в редких случаях. Например, когда по середине поверхности из материала создается необычное украшение. Современные дизайнеры часто делают его из плитки-мелких кубиков или ромбиков. Еще один популярный вариант – в целом оформить стены просто и неброско. Но выбрать в дополнение к основе цветную яркую окантовку. Она может создаваться из более мелкой аккуратной плитки. Можно действовать и иначе – всю комнату сделать нейтральной. А на полу – выложить оригинальное плиточное украшение.

Какую выбрать затирку для межплиточных швов

Этому важному моменту лишь редкие хозяева уделяют достаточно внимания. И решают лишь, какую плитку выбрать для ванной комнаты. На самом деле цвет затирки для швов очень важен.

При неправильном подборе он способен сильно испортить общее впечатление. Самый популярный вариант – выбрать нейтральную неброскую затирку. Например, приблизительно совпадающую с цветом плитки.

Но в последнее время модным направлением стало делать затирку контрастной к основной плитке. Например, белую на черном фоне или наоборот. Контрастная затирка для швов делает поверхность более яркой, привлекательной.

Также она способна подчеркнуть необычную форму и цвет плитки. Главное – постарайтесь не переборщить с контрастами. Иначе от чрезмерной яркости глаза могут быстро устать. Важно, чтобы ванна была не только стильной, но и комфортной, уютной. В ней хочется отдыхать и расслабляться.

Если возникают сложности с подбором контрастной затирки, лучше сделать ее максимально соответствующей цвету самой плитки. В этом случае стоит позаботиться, чтобы шов получился как можно уже.

Что выбрать в ванную: крупную плитку или мозаику

Один из главных вопросов для хозяев – выбрать крупную большую плитку или мелкую мозаику. Здесь невозможно ответить однозначно. Сегодня в тренде плитка очень больших размеров. Такие изделия могут быть просто огромными.

Крупная плитка даже обычную ванную с классическим ремонтом способна сделать более «люксовой» эффектной. Практически в любом цвете она смотрится стильно. И плитку легко укладывать. Требуется минимальное количество затирки для швов.

Можно не беспокоиться, что последние будут выглядеть неаккуратно. У крупной плитки есть еще одно достоинство – она визуально увеличивает помещение. Но все же плохо подходит для слишком маленьких комнат.

Размер плитки обязательно должен быть пропорционален размеру самой ванной. И важно позаботиться о гармоничном сочетании размеров деталей на полу и стенах.

Здесь есть одна хитрость. Если, например, на пол выкладывается плитка с параметрами 30 на 30 см, то и для стен детали должны быть кратны 30 см. Что касается мелких деталей в виде мозаики, они используются гораздо реже.

Лишь в последнее время такая плитка постепенно входит в моду. Еще пару десятилетий назад материал использовался только для отделки определенных зон. Например, им выкладывался участок возле раковины, чтобы сделать акцент.

Теперь же плитка-мозаика используется и для более масштабных участков. Например, ей может оформляться сразу вся стена или пол. Обсуждаемый мелкий материал является недешевым. Но при этом позволяет добиться необычного яркого эффекта.

Отдельно стоит отметить, что на современном рынке продаются плитки-мозаики самых разных форм. Это и круги, и шестигранники, и овалы, и квадраты.

Выбираем плитку по стилю ванной комнаты

Выбор плитки зависит и от общего стиля помещения. У каждого стиля свои каноны и требования, которые нужно учитывать при оформлении.

Рассмотрим наиболее популярные стилевые решения для ванной комнаты:

Классика

Для стен и потолка выбирают светлые оттенки, для пола – темные. Бордюр между ними может иметь яркий орнамент. Еще один вариант – комбинировать в облицовке пола светлые и темные тона, укладывая их «елочкой» или в шахматном порядке. В качестве основных берут нейтральные или пастельные оттенки, а также ахроматические цвета: черный, белый, серый.







Минимализм

Рекомендованы сдержанные оттенки отделки. Дизайн плитки – однотонная поверхность или геометрические орнаменты, например, классическая клетка, полоски, волна. Допускается умеренное использование ярких вкраплений в качестве акцентов.







Прованс

Для стиля характерные мягкие, как будто немного выцветшие оттенки, полученные добавлением белого или серого. Приоритетная гамма – лиловая, бежевая, оливковая. Также излюбленными оттенками прованса являются лимонный, лавандовый или выбеленный голубой. Гармонично смотрятся элементы с эффектом состаренности, цветочный орнамент.







Восточный

Предпочтительны плиты с природным орнаментом – цветочным, растительным и прочее. Наиболее популярные цвета – насыщенные или яркие: голубой или синий, зеленый, красный. Приветствуется золото.







Лофт

Стилю свойственно минимальное использование отделки. Но можно использовать плитку, имитирующую ее отсутствие – например, воссоздающую неоштукатуренный кирпич или камень. Органично вписываются в интерьер элементы с эффектом старения и нейтральная цветовая гамма. Цвета – природные или нейтральные.







Хай-тек

Характерные особенности – минимальный декор, повышенная функциональность, четкость линий, стекло и металл в отделке. Цветовые решения исключают пастельные или яркие варианты: черный, белый, серый – идеальный выбор для таких интерьеров. Приветствуется стекло и металл, глянцевые поверхности.







Производители предлагают широкий ассортимент самой разнообразной по цвету, форме, текстуре и размеру плитки. Гарантированно высокое качество отделки можно получить, обратившись к специалистам. Но и самостоятельно справиться тоже можно – если учесть все критерии выбора и тщательно рассчитать количество материала.

Прежде чем приступать к подбору плитки для ванной комнаты, лучше всего создать дизайн-проект помещения. Хотя бы самый простой наглядный. Сегодня для этого есть множество и бесплатных программ на компьютере. Или же – обращаться за помощью к консультантам магазина.



