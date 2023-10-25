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Экошпон: что это за материал и где его применяют

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери

С помощью инновационных материалов производители стараются снизить себестоимость продукции, повысить ее эксплуатационные качества. Технологи и разработчики экспериментируют, добиваясь уникальных результатов. Такая продукция по ряду параметров превосходит аналоги из природного сырья, а стоит в разы дешевле. Именно к таким материалам относится экошпон.

Современный продукт высоких технологий, экошпон, получил широкое распространение. Он придает эстетичный внешний вид изделиям бюджетного класса, значительно повышает их прочность, износостойкость.

Более того, данное покрытие избавляет хозяек от сложной, отнимающей много времени и сил, уборки. Используется экошпон при производстве межкомнатных дверей, стеновых панелей, модульной мебели и других товаров народного потребления.

Что такое экошпон и его особенности

Пользователи часто путают натуральный шпон и продукт с приставкой «эко». Следует знать, что к лущеным или пиленым листам древесины данный материал не имеет никакого отношения. Под названием «экошпон» подразумевается группа материалов со схожими характеристиками, но разными технологиями производства.

По своим свойствам, они значительно превосходят самую качественную, дорогую древесину и многие искусственные покрытия:

  • «неубиваемая» поверхность, стойко выдерживающая механические и режущие воздействия, удары, действие кислот и щелочей, едкой бытовой химии;

  • экологичное производство, без использования хлора, токсичных соединений. Материал безопасен для здоровья, не выделяет формальдегид;

  • легкое покрытие толщиной не более 5 мм, не утяжеляет межкомнатные двери и мебель.

Новинка была изобретена германскими учеными, по заказу компании «Alkor». Перед ними стояла цель – разработка искусственного, стойкого и неприхотливого покрытия, идеально имитирующего поверхность натуральной древесины.

Проект увенчался грандиозным успехом. Получился многослойный композит, каждый слой в котором отвечает за определенные качества. Сначала инновационное покрытие назвали «Alkorcell». Впоследствии оно получило маркетинговое имя «экошпон».

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

 

Разновидности экошпона

Различают несколько видов продукции, по используемому сырью и технологии изготовления.

Каждый из них имеет свое назначение.

  • Целлюлозный экошпон

Бюджетный вариант финишной отделки с самой простой технологией производства. Иначе его называют ламинированным. На листы прессованной крафт-бумаги тиснением и печатью наносят узор нужного цвета и структуры, покрывают меламиновой пленкой. Она защищает от влаги и царапин. Используют для отделки межкомнатных дверей.

  • Древесный экошпон

Для производства древесного экошпона используют отходы – стружки, опилки. Их перерабатывают в мелковолокнистую, однородную массу. Добавляют пигменты, соединяющий полимер. Сырье пропускают через двухленточный пресс многократно, складывая его в несколько слоев.

Вплоть до получения гибкого, прочного, многослойного листа с очень плотной структурой и красивым рисунком, без сучков и недостатков. Готовые полотна режут, сворачивают в рулоны. Используют для отделки мебели и дверных полотен, производства напольных покрытий.

  • Ламинатин

Экошпон-ламинатин отличается особой прочностью и износостойкостью. Крафт-бумагу пропитывают безопасными меламиновыми или акриловыми смолами. В последнем случае материал получается более эластичным и прочным. Слои соединяют до нужной толщины, проклеивая и прессуя, затем наносят рисунок методом тиснения и лакируют.

Получается характерная для древесины, фактурная, поверхность. Так делают напольные покрытия из ламинатина-экошпона.

  • Экошпон из ПВХ

Активно используется производителями дверей. Он отличается гладкой поверхностью и низкой устойчивостью к механическим воздействиям при температурах ниже -50. Сочетая разные полимеры и добавки, разработчики варьируют свойства покрытия в широких пределах. Самый качественный ПВХ-экошпон производят в Германии.

  • Экошпон с полипропиленом

Это удачное сочетание твердых пластиков и гибкого полиэтилена. Это один из самых стойких, прочных и функциональных продуктов на современном рынке. Его активно применяют производители мебели, столешниц, дверей. Толщина покрытия разная, от 0,15 до 0,35 мм. Полипропиленовая защитная пленка эффектно подчеркивает шероховатые узоры, переливаясь на свету.

Ответственные производители мебельных гарнитуров, отделочных материалов обязательно выдают сертификат на свою продукцию. В нем подробно расписывается тип покрытия, его состав и рекомендации по уходу и эксплуатации.

Самыми известными брендами, выпускающими продукцию из экошпона, являются российские «Браво» и «Волховец» и итальянский «el`PORTA».

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-20" Белый глухая
Дверь межкомнатная Скинни-20 Винил П-23 (Белый), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
 
4 452
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона складная «Браво-23» Cappuccino Melinga остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-23 Экошпон Cappuccino Melinga, остекленная, magic fog, царговая
 
4 592
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 620 3 892 ₽ -7%

 

Достоинства и недостатки материала экошпон

Экошпон обрел популярность, благодаря уникальным качествам:

  • Широчайший выбор расцветок, под древесину любой породы;

  • Высокая влагоустойчивость. Полимерное покрытие защищает внутреннюю основу от воздействия воды и влаги, паров в воздухе. Такие изделия отлично переносят традиционную влажную уборку, не боятся пролитых жидкостей и повышенной влажности. С экошпоном, например, получается превосходная мебель для ванной комнаты;

  • Износостойкость – материал трудно повредить;

  • Устойчивость к воздействию ультрафиолета – краски не выцветают с годами;

  • Хорошо переносит перепады температур, кратковременный нагрев;

  • Не трескается, не деформируется при соблюдении правил эксплуатации и качественном исполнении;

  • Безопасность для здоровья. Экошпон можно использовать в жилых и детских помещениях, он не выделяет опасных веществ даже при нагреве.

Недорогие двери и мебельные гарнитуры с отделкой экошпоном служат по 7-10 лет, не теряя превосходного внешнего вида.

Из недостатков стоит отметить пластичность материала и низкую воздухопроницаемость. По сути, данный материал – это толстая полимерная пленка. Она не обеспечивает прочность или звукоизоляцию.

За эти параметры отвечает внутренний наполнитель. Также при глубоких повреждениях изделие не подлежит реставрации. Приходится заменять элемент конструкции или вещь полностью.

 

Где используют экошпон

Сравнительно недавно появившись на российском рынке, экошпон нашел свое применение в самых разных отраслях производства.

  • Это популярное финишное покрытие для межкомнатных дверей. Полимерные листы превосходно ложатся на дверные полотна, придают недорогой продукции особенный шик и глянец.

Кроме того, такие двери не требовательны в уходе, служат более десяти лет. Благодаря низкому весу, не нужны усиленные дверные петли, специальные коробки. Перегородку с отделкой из экошпона можно закрепить даже на легкий каркас.

  • Влагоустойчивость и сопротивляемость режущим, ударным воздействиям, привлекли внимание производителей мебели. В частности, кухонные гарнитуры с такой отделкой не доставляют хлопот хозяйкам. Они верно служат даже в экстремальных условиях, при постоянном воздействии горячих и холодных поверхностей, чистке бытовой химией.

Мебельные наборы из МДФ с экошпоном подходят для детских комнат, спален и гостиных. Имея великолепный, представительный внешний вид, они недороги. Их легко транспортировать, собирать и разбирать.

  • Напольные покрытия и панели из экошпона – одни из самых неприхотливых и устойчивых к внешним воздействиям. В отличие от досок или паркета, они не требуют периодической циклевки, нанесения защитных покрытий из мастики, лака, краски.

Если возникает вопрос, какое изделие лучше купить: с отделкой из экошпона, ПВХ или из натурального массива, следует учесть ряд факторов. При небрежном, неправильном уходе деревянные элементы быстро теряют красивый внешний вид.

Они имеют склонность к разбуханию, деформациям, растрескиванию. Отделка из пленки ПВХ менее устойчива, более токсична, чем экошпон. Кроме того, такая поверхность выцветает со временем, покрывается мелкими царапинами.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-27» Wenge Melinga остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-27 Экошпон Wenge Melinga, остекленная, mirox grey, царговая
5 152
Дверь межкомнатная из эко шпона «Прима-2» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Прима-2 Экошпон Wenge Melinga, глухая, филенчатая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-32" П-33 (Венге) глухая
Дверь межкомнатная Скинни-32 Винил П-33 (Венге), глухая/скиновая, кромка abs, филенчатая
890 4 452 ₽ -80%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Wenge Melinga глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Wenge Melinga, глухая, царговая
 
4 032

 

Отличия экошпона от других материалов

Главным отличием от натурального шпона является отсутствие сучковатости. Основой для экошпона служат древесные волокна, получаемые из вторичного сырья, образующегося при обработке дерева.

Благодаря тому, что все его волокна подвергаются окраске по отдельности, готовые полотна из разных партий не отличаются по своему цвету друг от друга, абсолютно идентичны по своим цветовым параметрам разнообразным древесным породам, а также это позволяет создать именно тот цвет, который предпочёл заказчик.

Полипропилен – вот что склеивает между собой окрашенные волокна, это специальная синтетическая смола, которая полностью безопасна для людей, даже с какой-нибудь ярко выраженной аллергией. Данное вещество уже давно используется в фармацевтике, медицинской и пищевых отраслях, что может сказать о её безвредности.

Экошпон на предприятия поставляется в виде рулонов. Ведь при производстве в прессовочных аппаратах он выходит на свет именно в виде рулонов, в которых нет воздушных слоев и газовых включений, это положительно сказывается на гибкости и эластичности данного материала.

В каких случаях стоит предпочесть изделия из экошпона

Предметы интерьера, панели и двери с отделкой из этого универсального материала приобретают в следующих случаях:

  • если требуются регулярные, тщательные уборки с дезинфекцией помещения – детские сады, больницы;

  • в помещении периодически или постоянно повышена влажность – ванная, предбанник, кухня;

  • из практических соображений, когда владельцам не хочется тратить время на тщательный уход за натуральной древесиной;

  • при интенсивной эксплуатации, которая предполагается для данного предмета обстановки или покрытия;

  • в доме есть маленькие дети, домашние животные. Экошпон лучше других материалов сопротивляется зубам, коготкам и неутомимому исследовательскому азарту.

Продукция с отделкой из экошпона представлена на рынке в огромном количестве. К услугам покупателей – филенчатые и глухие двери, полотна с застеклением, в классическом и современном дизайнах.

Не менее великолепны мебельные гарнитуры для дома и офиса, практичные и недорогие. А стеновые панели позволяют красиво оформить комнату без лишних затрат.

Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.V» Орех (Шпон файн-лайн) глухая
Дверь межкомнатная Соло 0.V Шпонированные Ф-11 (Орех), глухая, филенчатая
6 132
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак глухая
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), глухая, царговая
 
10 472
Дверь межкомнатная из ПВХ "Альфа-2" Italiano Vero остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Альфа-2 Винил Italiano Vero, остекленная, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
8 652
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Brown Skyline остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-2.55 Экошпон Brown Skyline, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
7 252
Дверь межкомнатная "Future-583" Дуб Винчестер светлый стекло Лакобель чёрное
Дверь межкомнатная Future-583 ПВХ Дуб Винчестер светлый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
8 652
Дверь межкомнатная "Future-632" Дуб Дуб Винчестер трюфель
Дверь межкомнатная Future-632 МДФ Дуб Винчестер трюфель, глухая, царговая
10 992

 

Виды дверей из экошпона

  1. Глухие: это двери со сплошным полотном, похожи на двери из натурального дерева;
  2. Филенчатые: двери, декорированные разнообразными вставками;
  3. Остеклённые: при изготовлении таких дверей используются самые различные по цвету, форме и дизайну вставки из стекла.

Плюсы дверей из экошпона:

  • Экологическая чистота материала, подтвержденная специальным сертификатом, позволяет использовать его даже в детских учреждениях;
  • Высокая стойкость к истиранию гарантирует длительный срок службы дверей;
  • Невысокая стоимость изделий;
  • Материал достаточно достоверно имитирует натуральный шпон;
  • Искусственный шпон без последствий выдерживает резкие изменения температуры и влажности без образования щелей и трещин;
  • Материал устойчив к царапинам и сколам;
  • Экошпон не подвержен выгоранию даже при воздействии прямых солнечных лучей;
  • Легкий уход за изделиями с использованием любых моющих средств.

Недостатки дверей из экошпона

  • Небольшой уровень прочности, относительно дверей из натурального древесного массива. Удар Коннора Макгрегора они, конечно, не выдержат, но для обычной домашней жизни вполне себе;
  • В случае серьёзного повреждения, такая дверь не подлежит ремонту, поэтому полотно придётся заменять полностью;
  • Недостаточный уровень воздухообмена между комнатами, так как двери из экошпона максимально плотны и не содержат трещин;
  • Недостаточный уровень звукоизоляции для любителей кромешной тишины, а также небольшая способность сохранять тепло;
  • Вес таких дверей становится частой причиной их выведения из строя (так как ими легко «хлопать»). Поэтому советуем вам установить автоматические доводчики на дверь или забыть о привычке хлопать дверьми.

Дверь межкомнатная "К2" Серый матовый, стекло Лакобель чёрный, кромка - ABS
Дверь межкомнатная Квалитет К2 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
17 909
Дверь межкомнатная «Гранд В3» Белый матовый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Гранд В3 Экошпон Белый матовый, остекленная, сатинат белый, царговая
13 380
Дверь межкомнатная «Турин В5» Серый матовый new остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Турин В5 Экошпон Серый матовый, остекленная, сатинат белый, царговая
14 517
Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Дверь межкомнатная Венеция АК Тип-S Экошпон Матовый кремовый, остекленная, сатинат белый, царговая
15 197
Дверь межкомнатная «Неаполь Тип-S» Матовый белый глухая
Дверь межкомнатная Неаполь Тип-S Экошпон Матовый белый, глухая, царговая
13 932
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
13 808

 

Выбор дверей из экошпона

Двери из экошпона - один из лучших и оптимальных вариантов дверей для всей квартиры. Красиво, качественно, под дерево, недорого, что ещё нужно?

Прочность на уровне, обилие цветов и вариантов оформления, всегда можно подобрать аналог для вышедшей из строя двери, не потревожим при этом дизайн ансамбль вашего жилья. При этом подходят под любой интерьер, будь то классика или хай-тек.

Такие двери имеют очень презентабельный вид, поэтому могут быть установлены не только в жилых помещениях, но и в офисах. А благодаря отсутствию в составе материала хлорида, он и получил в своём названии приставку «эко».

Кроме того, эти двери изготавливаются без кромки, что даёт возможность полного облицовывания дверных деталей и исключает отслаивание экошпона. Двери, изготовленные из этого современного строительного материала, подходят как для установки между комнатами, так и в ванных комнатах и на балконах.

Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-33» Riviera Ice остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-33 Экошпон Riviera Ice, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 232
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Look Art, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-2.55» Look Art остекление зеркало в цвете "графит"
Дверь межкомнатная Браво-2.55 Экошпон Look Art, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 65» Сканди остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 65 Экошпон Сканди, остекленная, сатинат белый, царговая
8 305
Дверь межкомнатная «S-25» Серый матовый глухая
Дверь межкомнатная S-25 Экошпон Серый матовый, глухая, царговая
11 074
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 59» Сканди остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 59 Экошпон Сканди, остекленная, сатинат белый, царговая
6 922
Дверь межкомнатная из эко шпона «SP 66» Венге остекление Сатинато
Дверь межкомнатная SP 66 Экошпон Венге, остекленная, сатинат белый, царговая
7 879

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