С помощью инновационных материалов производители стараются снизить себестоимость продукции, повысить ее эксплуатационные качества. Технологи и разработчики экспериментируют, добиваясь уникальных результатов. Такая продукция по ряду параметров превосходит аналоги из природного сырья, а стоит в разы дешевле. Именно к таким материалам относится экошпон.

Современный продукт высоких технологий, экошпон, получил широкое распространение. Он придает эстетичный внешний вид изделиям бюджетного класса, значительно повышает их прочность, износостойкость.

Более того, данное покрытие избавляет хозяек от сложной, отнимающей много времени и сил, уборки. Используется экошпон при производстве межкомнатных дверей, стеновых панелей, модульной мебели и других товаров народного потребления.

Что такое экошпон и его особенности

Пользователи часто путают натуральный шпон и продукт с приставкой «эко». Следует знать, что к лущеным или пиленым листам древесины данный материал не имеет никакого отношения. Под названием «экошпон» подразумевается группа материалов со схожими характеристиками, но разными технологиями производства.

По своим свойствам, они значительно превосходят самую качественную, дорогую древесину и многие искусственные покрытия:

«неубиваемая» поверхность, стойко выдерживающая механические и режущие воздействия, удары, действие кислот и щелочей, едкой бытовой химии;

экологичное производство, без использования хлора, токсичных соединений. Материал безопасен для здоровья, не выделяет формальдегид;

легкое покрытие толщиной не более 5 мм, не утяжеляет межкомнатные двери и мебель.

Новинка была изобретена германскими учеными, по заказу компании «Alkor». Перед ними стояла цель – разработка искусственного, стойкого и неприхотливого покрытия, идеально имитирующего поверхность натуральной древесины.

Проект увенчался грандиозным успехом. Получился многослойный композит, каждый слой в котором отвечает за определенные качества. Сначала инновационное покрытие назвали «Alkorcell». Впоследствии оно получило маркетинговое имя «экошпон».

Разновидности экошпона

Различают несколько видов продукции, по используемому сырью и технологии изготовления.

Каждый из них имеет свое назначение.

Целлюлозный экошпон

Бюджетный вариант финишной отделки с самой простой технологией производства. Иначе его называют ламинированным. На листы прессованной крафт-бумаги тиснением и печатью наносят узор нужного цвета и структуры, покрывают меламиновой пленкой. Она защищает от влаги и царапин. Используют для отделки межкомнатных дверей.

Древесный экошпон

Для производства древесного экошпона используют отходы – стружки, опилки. Их перерабатывают в мелковолокнистую, однородную массу. Добавляют пигменты, соединяющий полимер. Сырье пропускают через двухленточный пресс многократно, складывая его в несколько слоев.

Вплоть до получения гибкого, прочного, многослойного листа с очень плотной структурой и красивым рисунком, без сучков и недостатков. Готовые полотна режут, сворачивают в рулоны. Используют для отделки мебели и дверных полотен, производства напольных покрытий.

Ламинатин

Экошпон-ламинатин отличается особой прочностью и износостойкостью. Крафт-бумагу пропитывают безопасными меламиновыми или акриловыми смолами. В последнем случае материал получается более эластичным и прочным. Слои соединяют до нужной толщины, проклеивая и прессуя, затем наносят рисунок методом тиснения и лакируют.

Получается характерная для древесины, фактурная, поверхность. Так делают напольные покрытия из ламинатина-экошпона.

Экошпон из ПВХ

Активно используется производителями дверей. Он отличается гладкой поверхностью и низкой устойчивостью к механическим воздействиям при температурах ниже -50. Сочетая разные полимеры и добавки, разработчики варьируют свойства покрытия в широких пределах. Самый качественный ПВХ-экошпон производят в Германии.

Экошпон с полипропиленом

Это удачное сочетание твердых пластиков и гибкого полиэтилена. Это один из самых стойких, прочных и функциональных продуктов на современном рынке. Его активно применяют производители мебели, столешниц, дверей. Толщина покрытия разная, от 0,15 до 0,35 мм. Полипропиленовая защитная пленка эффектно подчеркивает шероховатые узоры, переливаясь на свету.

Ответственные производители мебельных гарнитуров, отделочных материалов обязательно выдают сертификат на свою продукцию. В нем подробно расписывается тип покрытия, его состав и рекомендации по уходу и эксплуатации.

Самыми известными брендами, выпускающими продукцию из экошпона, являются российские «Браво» и «Волховец» и итальянский «el`PORTA».

Достоинства и недостатки материала экошпон

Экошпон обрел популярность, благодаря уникальным качествам:

Широчайший выбор расцветок, под древесину любой породы;

Высокая влагоустойчивость. Полимерное покрытие защищает внутреннюю основу от воздействия воды и влаги, паров в воздухе. Такие изделия отлично переносят традиционную влажную уборку, не боятся пролитых жидкостей и повышенной влажности. С экошпоном, например, получается превосходная мебель для ванной комнаты;

Износостойкость – материал трудно повредить;

Устойчивость к воздействию ультрафиолета – краски не выцветают с годами;

Хорошо переносит перепады температур, кратковременный нагрев;

Не трескается, не деформируется при соблюдении правил эксплуатации и качественном исполнении;

Безопасность для здоровья. Экошпон можно использовать в жилых и детских помещениях, он не выделяет опасных веществ даже при нагреве.

Недорогие двери и мебельные гарнитуры с отделкой экошпоном служат по 7-10 лет, не теряя превосходного внешнего вида.

Из недостатков стоит отметить пластичность материала и низкую воздухопроницаемость. По сути, данный материал – это толстая полимерная пленка. Она не обеспечивает прочность или звукоизоляцию.

За эти параметры отвечает внутренний наполнитель. Также при глубоких повреждениях изделие не подлежит реставрации. Приходится заменять элемент конструкции или вещь полностью.

Где используют экошпон

Сравнительно недавно появившись на российском рынке, экошпон нашел свое применение в самых разных отраслях производства.

Это популярное финишное покрытие для межкомнатных дверей. Полимерные листы превосходно ложатся на дверные полотна, придают недорогой продукции особенный шик и глянец.

Кроме того, такие двери не требовательны в уходе, служат более десяти лет. Благодаря низкому весу, не нужны усиленные дверные петли, специальные коробки. Перегородку с отделкой из экошпона можно закрепить даже на легкий каркас.

Влагоустойчивость и сопротивляемость режущим, ударным воздействиям, привлекли внимание производителей мебели. В частности, кухонные гарнитуры с такой отделкой не доставляют хлопот хозяйкам. Они верно служат даже в экстремальных условиях, при постоянном воздействии горячих и холодных поверхностей, чистке бытовой химией.

Мебельные наборы из МДФ с экошпоном подходят для детских комнат, спален и гостиных. Имея великолепный, представительный внешний вид, они недороги. Их легко транспортировать, собирать и разбирать.

Напольные покрытия и панели из экошпона – одни из самых неприхотливых и устойчивых к внешним воздействиям. В отличие от досок или паркета, они не требуют периодической циклевки, нанесения защитных покрытий из мастики, лака, краски.

Если возникает вопрос, какое изделие лучше купить: с отделкой из экошпона, ПВХ или из натурального массива, следует учесть ряд факторов. При небрежном, неправильном уходе деревянные элементы быстро теряют красивый внешний вид.

Они имеют склонность к разбуханию, деформациям, растрескиванию. Отделка из пленки ПВХ менее устойчива, более токсична, чем экошпон. Кроме того, такая поверхность выцветает со временем, покрывается мелкими царапинами.

Отличия экошпона от других материалов

Главным отличием от натурального шпона является отсутствие сучковатости. Основой для экошпона служат древесные волокна, получаемые из вторичного сырья, образующегося при обработке дерева.

Благодаря тому, что все его волокна подвергаются окраске по отдельности, готовые полотна из разных партий не отличаются по своему цвету друг от друга, абсолютно идентичны по своим цветовым параметрам разнообразным древесным породам, а также это позволяет создать именно тот цвет, который предпочёл заказчик.

Полипропилен – вот что склеивает между собой окрашенные волокна, это специальная синтетическая смола, которая полностью безопасна для людей, даже с какой-нибудь ярко выраженной аллергией. Данное вещество уже давно используется в фармацевтике, медицинской и пищевых отраслях, что может сказать о её безвредности.

Экошпон на предприятия поставляется в виде рулонов. Ведь при производстве в прессовочных аппаратах он выходит на свет именно в виде рулонов, в которых нет воздушных слоев и газовых включений, это положительно сказывается на гибкости и эластичности данного материала.

В каких случаях стоит предпочесть изделия из экошпона

Предметы интерьера, панели и двери с отделкой из этого универсального материала приобретают в следующих случаях:

если требуются регулярные, тщательные уборки с дезинфекцией помещения – детские сады, больницы;

в помещении периодически или постоянно повышена влажность – ванная, предбанник, кухня;

из практических соображений, когда владельцам не хочется тратить время на тщательный уход за натуральной древесиной;

при интенсивной эксплуатации, которая предполагается для данного предмета обстановки или покрытия;

в доме есть маленькие дети, домашние животные. Экошпон лучше других материалов сопротивляется зубам, коготкам и неутомимому исследовательскому азарту.

Продукция с отделкой из экошпона представлена на рынке в огромном количестве. К услугам покупателей – филенчатые и глухие двери, полотна с застеклением, в классическом и современном дизайнах.

Не менее великолепны мебельные гарнитуры для дома и офиса, практичные и недорогие. А стеновые панели позволяют красиво оформить комнату без лишних затрат.

Виды дверей из экошпона

Глухие: это двери со сплошным полотном, похожи на двери из натурального дерева; Филенчатые: двери, декорированные разнообразными вставками; Остеклённые: при изготовлении таких дверей используются самые различные по цвету, форме и дизайну вставки из стекла.

Плюсы дверей из экошпона:

Экологическая чистота материала, подтвержденная специальным сертификатом, позволяет использовать его даже в детских учреждениях;

Высокая стойкость к истиранию гарантирует длительный срок службы дверей;

Невысокая стоимость изделий;

Материал достаточно достоверно имитирует натуральный шпон;

Искусственный шпон без последствий выдерживает резкие изменения температуры и влажности без образования щелей и трещин;

Материал устойчив к царапинам и сколам;

Экошпон не подвержен выгоранию даже при воздействии прямых солнечных лучей;

Легкий уход за изделиями с использованием любых моющих средств.

Недостатки дверей из экошпона

Небольшой уровень прочности, относительно дверей из натурального древесного массива. Удар Коннора Макгрегора они, конечно, не выдержат, но для обычной домашней жизни вполне себе;

В случае серьёзного повреждения, такая дверь не подлежит ремонту, поэтому полотно придётся заменять полностью;

Недостаточный уровень воздухообмена между комнатами, так как двери из экошпона максимально плотны и не содержат трещин;

Недостаточный уровень звукоизоляции для любителей кромешной тишины, а также небольшая способность сохранять тепло;

Вес таких дверей становится частой причиной их выведения из строя (так как ими легко «хлопать»). Поэтому советуем вам установить автоматические доводчики на дверь или забыть о привычке хлопать дверьми.

Выбор дверей из экошпона

Двери из экошпона - один из лучших и оптимальных вариантов дверей для всей квартиры. Красиво, качественно, под дерево, недорого, что ещё нужно?

Прочность на уровне, обилие цветов и вариантов оформления, всегда можно подобрать аналог для вышедшей из строя двери, не потревожим при этом дизайн ансамбль вашего жилья. При этом подходят под любой интерьер, будь то классика или хай-тек.

Такие двери имеют очень презентабельный вид, поэтому могут быть установлены не только в жилых помещениях, но и в офисах. А благодаря отсутствию в составе материала хлорида, он и получил в своём названии приставку «эко».

Кроме того, эти двери изготавливаются без кромки, что даёт возможность полного облицовывания дверных деталей и исключает отслаивание экошпона. Двери, изготовленные из этого современного строительного материала, подходят как для установки между комнатами, так и в ванных комнатах и на балконах.