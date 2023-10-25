Интерьер вашего дома складывается из множества взаимосвязанных элементов, и межкомнатные двери не исключение из правил.

Внешний вид двери, в первую очередь, зависит от ее покрытия. Среди самых распространенных: натуральное дерево, шпон или ПВХ пленки. Но несмотря на разнообразие покрытий, наибольшей популярностью пользуются ламинированные двери.

Благодаря использованию современных технологий, ламинат невозможно отличить от натурального материала. Стоимость ламинированных дверей в разы ниже, чем у аналогов из массива, а вот качество, при этом составит достойную конкуренцию.

Ламинированные двери: что это

Изготовление ламинированных дверей начинается с создания каркаса из бруса, который потом облицовывается панелями из МДФ. При этом перед облицовкой конструкция заполняется прессованным картоном. Это делается для предотвращения деформации дверного полотна.

Картонный наполнитель в силу своего малого веса не утяжеляет изделие, но зато улучшает его эксплуатационные характеристики, например, повышает тепло- и звукоизоляцию.

Конечным этапом производства является нанесение на поверхность дверей цветной пленки (ламината). Ламинирование выполняется методом высокотемпературного прессования, что гарантирует высокое качество покрытия: пленка со временем не отслоится и не потрескается. Так что при правильном уходе такие двери прослужат довольно долго.





Виды пленок для ламинированных дверей

Надо сказать, что пленки, используемые для изготовления ламинированных дверей, могут быть любого цвета и дизайна (при этом специалисты отмечают постоянство текстуры и цветового решения дверей независимо от партии), имитировать деревянную, металлическую или каменную поверхность. А еще на них можно нанести любой рисунок, что сделает изделия эксклюзивными.

Сегодня в производстве ламинированных межкомнатных дверей применяется несколько видов пленок:

на бумажной основе (ее толщина 0,2 мм) – самый дешевый вариант; она неплохо выглядит, но очень чувствительна к любым механическим повреждениям и ультрафиолету, а сколы и царапины на ней устранить или заретушировать невозможно;

на бумажной основе с меламиновой пропиткой – такая пленка более прочная, не выгорает на солнце и не боится повышенной влажности;

стекловолоконная пленка – наиболее дорогостоящий вариант; она устойчива к любым воздействиям, но из-за высокой цены производители редко применяют такую отделку;

двуххромный ламинатин (его толщина может быть до 0,8 мм) – самый прочный материал из всех пленок, которые применяются в производстве ламинированных дверей; он отличается оптимальным соотношением цены и качества и поэтому является одним из самых востребованных материалов.

В ассортименте «Склада Дверей 169.ru» есть недорогие ламинированные двери, которые подойдут как для дома, так и для офиса. Широкий выбор цветовых решений, оригинальный дизайн изделий, большое количество моделей со стеклянными вставками – все это позволит вам подобрать подходящий экземпляр для помещения, оформленного в любом интерьерном стиле. Кроме того, у нас вы также сможете найти и качественную дверную фурнитуру для межкомнатных дверей.

Технология производства ламинированных межкомнатных дверей

Деревянный каркас является основой ламинированной двери. Для производства каркаса используют не цельные элементы, а куски древесины, которые склеиваются между собой. Полученный таким образом материал называется клееным брусом. Технология клееного бруса призвана снизить себестоимость изделия, без ущерба для качества.

На каркас прикрепляются плиты МДФ, между которых помещают сотовый наполнитель, это нужно для звукоизоляции.

Плитам МДФ можно придавать почти любую форму и наносить различные узоры. Выбирайте интересующий вариант из каталога, или закажите индивидуальный проект, по своему эскизу.

Еще до того, как плиту МДФ установят на каркас из клееного бруса, ее обтягивают специальной пленкой, для придания нужного цвета и фактуры, а также для увеличения прочности. Пленка может иметь почти любой цвет и фактуру и имитировать натуральные материалы. На рынке представлены тысячи наименований. Однако особым спросом пользуются пленки под натуральное дерево. Изделия обтянутые такой пленкой с легкостью вписываются в интерьер.

Износостойкость и прочность делают ламинированные двери наиболее подходящим выбором не только для жилых помещений. Пленка отлично чувствует себя в условиях повышенной влажности и температурных перепадов, а также не боится влажной уборки.

Безупречный внешний вид, высокая износостойкость, простота в уходе в сочетании с доступной ценой делают ламинированные межкомнатные двери востребованными и конкурентоспособными в условиях современного рынка.

Какие бывают виды покрытий у ламинированных межкомнатных дверей

Если вам предлагают приобрести ламинированную дверь по цене ниже средней рыночной, то вероятно, что такая дверь покрыта не пленкой, а бумагой. Хотя бумага используется специальная и покрывается для дополнительной защиты смолой, это не делает ее качественным и долговечным материалом. Износостойкость оставляет желать лучшего: многочисленные царапины, потертости и отслоения не заставят себя долго ждать после того, как дверь "пропишется" в вашу квартиру.

Ламинат, о котором речь шла в начале статьи, представляет из себя полимерную пленку с высокой резистентностью к физическому и химическому типу воздействий. Качество дверного полотна зависит от типа используемой пленки, ее толщины и плотности. Чем толще пленка, тем более она устойчива к повреждениям

Помимо пленки МДФ может быть покрыт специальным пластиком.

HPL покрытие ламинированных межкомнатных дверей: что это и зачем

Покрытие HPL или бумажно-слоистым ламинат является еще более качественным и устойчивым ко всем видам повреждений материалом (по сравнению с пленкой).

HPL расшифровывается как High Pressure Laminate или ламинат высокого давления. Такой материал получают при смешивании термоактивных смол с древесным волокном и бумагой. Смешивание происходит в результате прессования под высоким давлением. В итоге получается гладкая и прочная поверхность с различными вариантами узоров.

Преимущества HPL ламината для межкомнатных дверей

Высокая износостойкость как результат использования при прессовании феноловой термопластичной смолы.

Гладкая поверхность HPL ламината на протяжении длительного времени сопротивляется сколам, порезам и царапинам и безболезненно переносит влажную уборку. Двери с HPL ламинацией можно смело использовать в местах общего пользования, таких как торговые центры или офисные здания.

Влагостойкость бумажно-слоистого ламината позволяет использовать его даже в помещениях со стабильно высокой влажностью.

Экологичность делает возможным использование в медицинских учреждениях

К недостаткам относится высокая стоимость, сопоставимая со стоимостью шпона

Если хотите приобрести ламинированную дверь, но не хотите переплачивать, то обратите внимание на CPL ламинат, что расшифровывается как Continuousely pressed laminate или ламинат непрерывного прессования.

По сути ламинат CPL является бюджетной версией HPL. Слои пластика спрессовываются по технологии непрерывного пресса, но с меньшим давлением чем при изготовлении HPL, отсюда и более низкая себестоимость, разница лишь в том какую максимальную толщину пластика можно набрать при помощи каждого метода. (Для HPL до 40мм, для CPL до 1,50мм).

Во сколько обойдется ламинированная межкомнатная дверь

Цена самых простых ламинированных дверей колеблется в диапазоне от 1000 до 2000 рублей. Подразумевается незамысловатый дизайн и использование самого дешевого вида пленки с имитацией дерева.

Если вас интересует вариант со вставкой стекла, витража или зеркала, то минимальная цена вопроса возрастет до 3000 - 4000 рублей и выше.

Обратите внимание, что когда вы выбираете дверь по каталогу и видите привлекательную цену, то возможно эта цена только дверного полотна. Для того чтобы установить дверь, вам дополнительно надо будет приобрести дверную коробку и наличники, а это добавит к стоимости еще примерно 1500 рублей.

Не забывайте про монтаж. Конечно вы можете попробовать установить межкомнатную дверь самостоятельно, но это потребует от вас определенной сноровки. Если есть сомнения в собственных силах, лучше сразу обратиться профессионалам.

Оптимальным вариантом будет, если монтажом двери займется фирма, в которой дверь приобреталась. Монтажники уже имеют опыт работы со своей продукцией и знают все ее особенности.

Качество межкомнатных ламинированных дверей

Во многом качество полотна зависит от плёнки, которым оно обтягивается на финишной стадии производства. Как и в случае с кухонной мебелью, в зависимости от толщины плёнки будет изменяться устойчивость двери к мелким царапинам и цена готового полотна - прочность здесь прямо пропорциональна стоимости.

Влагоустойчивость двери будет зависеть от качества выполнения работ производителем - если технология была соблюдена в полной мере, то полотно не будет бояться попадания незначительного количества влаги.





Выбрать цвет ламинированной двери можно исходя из особенностей дизайна конкретного помещения. Под светлые комнаты отлично подойдут как контрастные тёмные двери, так и полотна с отделкой под светлые породы дерева. Для более тёмных помещений лучше выбрать как раз светлые оттенки - они визуально осветлят комнату и сделают её просторнее.

В большом ассортименте представлены ламинированные полотна со стеклом, которые добавляют изысканности двери и делают её гораздо элегантнее.





Подведем итоги: почему ламинированные двери лучше межкомнатных дверей из массива

Ламинированные двери имеют значительно более низкую стоимость, чем аналоги из массива. Современные технологии позволяют добиться полного сходства искусственного покрытия с натуральными материалами. При этом ухаживать за ламинированными дверями значительно проще.

На рынке на сегодняшний день представлены сотни вариантов, что позволит подобрать дверь, идеально вписывающуюся в ваш интерьер.