Межкомнатные двери давно перестали быть простым функциональным предметом, сейчас это элемент, который подчёркивает красоту отделки помещения. Современные конструкции изготавливаются в огромном разнообразии дизайнов и материалов.

Такие полотна способны преобразить комнату, сделать её цельной и красивой. При замене дверных конструкций дизайнеры рекомендуют обращать внимание не только на классические модели, но и изучить тренды и новинки.

Как выбрать модные и функциональные межкомнатные двери

Прежде чем рассматривать трендовые дизайны полотен, специалисты всё же рекомендуют сначала определиться со стилем жилого пространства. Именно он диктует уместное применение материалов изготовления и оформления полотен.

Но если строго следовать моде, то, по мнению дизайнеров в ближайшие года в тренде будет минимализм и необычное оформление межкомнатных дверей, а также воздушные стеклянные или скрытые конструкции. Все эти модели уже давно представлены в магазинах, но у каждой есть свои особенности по установке и использованию в помещениях разного стиля и площади жилого пространства.

Что нужно учитывать при выборе межкомнатных дверей:

Цвет полотна. Светлые оттенки – это классика, которая подойдёт к большинству стилей в комнате. Белые или бежевые двери могут быть установлены при любой отделке стен, а вот модели тёмного цвета чаще используются, как контраст. Тип открытия. Классические распашные конструкции постепенно теряют свою актуальность, поэтому стоит обратить внимание на роторные или раздвижные двери. Такие полотна выполняются из разных материалов – это стекло, дерево, пластик и МДФ, поэтому подобрать их под стиль жилого пространства не составит труда. Вид монтажа. Сегодня в моде минимализм без лишних деталей, поэтом при замене межкомнатных дверей лучше рассмотреть модели скрытого типа. А если полотна полностью сливаются с отделкой стен – это делает современный интерьер гармоничным и цельным.

При покупке межкомнатных дверей дизайнеры также рекомендуют обращать внимание на внешний вид, качество и стиль фурнитуры. Модными трендами считаются минималистичные ручки-замки и незаметные петли. Простая форма фурнитуры в цвете серебра или золота отлично подойдёт к большинству моделей и конструкций.

Модные новинки в производстве межкомнатных дверей

Любой дизайн интерьеров подразумевает использование полотен из разных материалов.

Сегодня в моде экологичность и простота, что и отличает современные стили от классических оформлений, где устанавливаются массивные конструкции с обилием декоративных элементов на поверхности и вычурной фурнитурой. Для современного интерьера производители предлагают массу моделей, которые способны завершить дизайн любой комнаты.

Модные скрытые межкомнатные двери

Полотна, сливающиеся со стенами и не имеющие коробки, с каждым годом набирают популярность у покупателей. Скрытые межкомнатные двери не имеют рельефа на поверхности и представлены в виде моделей под окраску, что позволяет придать ей нужный цвет в процессе ремонта помещения.

Минимализм в дизайне считается современным трендом, который ещё долго будет в моде. Скрытый тип монтажа конструкции немного сложнее, чем при установке классических коробок, но выглядят такие полотна гораздо эффектнее.

Такие межкомнатные двери чаще всего изготавливают из облегчённых материалов с наполнителем, который обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Широкие раздвижные межкомнатные двери

Большой проём делает помещение светлым и воздушным. Широкие двери с нестандартными размерами чаще всего встречаются в гостиных квартир и частных домах, построенных по индивидуальному проекту.

Но если есть возможность раздвинуть границы пространства, то лучше сделать это в период ремонта. Достаточно только разобрать часть стены, чтобы преобразить помещение и сделать его визуально просторным.

При широких проёмах распашные конструкции створок использовать нерационально, поэтому стоит выбирать раздвижные межкомнатные двери. Для спальни отлично подойдут глухие полотна под окраску или в классическом белом цвете.

В гостиной лучше установить стеклянные конструкции с декором на поверхности. В качестве украшения прозрачных створок можно заказать производителю любой пескоструйный рисунок, также в тренде 3D изображения на поверхности.

Высокие трендовые межкомнатные двери

Выбор такой модели станет идеальным решением для помещений с низкими потолками. Высокие межкомнатные двери со стандартной шириной способны изменить интерьер до неузнаваемости, внести в него долю аристократичности без потери функциональности.

Такие конструкции часто изготавливаются из дерева под окраску или композитных материалов. Для современных интерьеров подойдёт любой из вариантов, главное, чтобы высота полотна превышала 2,4 метра, тогда можно легко визуально приподнять потолки даже в самой маленькой комнате.

Трендовые межкомнатные двери в минималистичном стиле

Простые, гладкие полотна давно нашли своего покупателя и не выходят из моды уже несколько лет. Межкомнатные двери в стиле минимализма часто изготавливаются в классических распашных конструкциях, а вот поверхность может быть разной.

Сегодня в тренде натуральные материалы, поэтому полотна могут имитировать любую древесину. Необычно выглядят модели, окрашенные под бетон или камень, что отлично подойдёт к большинству современных стилей в помещении – это хай-тек и лофт, индустриальный и минимализм.

Кому не подходят природные фактуры, стоит обратить внимание на межкомнатные двери под покраску. Им можно придать цвет стен или сделать контрастной деталью в интерьере.

Любителям необычных дизайнов можно рассмотреть варианты с 3D изображением или заказать рисунок на поверхности. Производители также предлагают создать фотопечать на полотне, что сделает дизайн уникальным и неповторимым.

Межкомнатные двери со вставками

Стеклянные элементы в полотнах никогда не выйдут из моды. Межкомнатные двери со вставками «бьют» все рекорды по продажам, ведь они отлично подходят к современным и классическим интерьерам. Стекло пропускает свет, что делает помещение более воздушным и просторным.

Такие конструкции можно использовать на кухне, в гостиной и даже в спальне, если вставки будут выполнены из матового или разноцветного стекла. Межкомнатные двери, изготовленные из натурального дерева, станут легче, если в полотнах будет присутствовать стекло.

Также вставки придадут благородства и «ноту» шика интерьеру рабочего кабинета или библиотеки. Такие конструкции считаются универсальными, и ещё долго будут оставаться в моде.

Стеклянные межкомнатные двери - для изысканного интерьера

Прозрачные полотна до последних лет не пользовались популярностью у покупателей. Большинство людей считают, что межкомнатная дверь должна полностью изолировать пространство, но дизайнеры всё чаще их в этом переубеждают. Стеклянные полотна не просто выглядят изысканно, но они ещё и долговечны.

Современные прозрачные материалы не склонны к механическим повреждениям и разбиванию. Межкомнатная дверь из триплекса даже при изломе не образует острых осколков, которые могут быть опасны.

Повредить такое полотно случайным ударом невозможно. При этом особого внимания заслуживает дизайн створок, где на поверхности создаются разнообразные рисунки и орнаменты. Такое оформление может стать главным элементом декора в интерьере.

Роторные межкомнатные двери в моде

В таких конструкциях полотно может открываться в любую сторону, что делает её очень удобной. Роторные межкомнатные двери изготавливаются из листовых материалов, дерева и стекла, поэтому выбор подходящей модели не вызовет затруднений.

Особенность этих конструкций в типе открытия и возможности экономии жилого пространства сдвиганию полотна в коробке к стене. Такие межкомнатные двери можно устанавливать в любой комнате, включая санузел и кухню, они незаменимы в квартирах с маленькой площадью и останутся в тренде на многие десятилетия вперёд.

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, прежде всего, необходимо руководствоваться удобством использования конструкции, а потом уже обращать внимание на тенденции моды.

Современный тренд – это комфорт и дизайн, который будет гармонично выглядеть в помещении, поэтому производители годами изготавливают полотна в классическом и современном стиле.