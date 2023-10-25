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Какие межкомнатные двери сейчас в моде: дизайн, тенденции, стили, фото 2024 года

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Для кухни #Для ванной #Советы эксперта

Межкомнатные двери давно перестали быть простым функциональным предметом, сейчас это элемент, который подчёркивает красоту отделки помещения. Современные конструкции изготавливаются в огромном разнообразии дизайнов и материалов. 

Такие полотна способны преобразить комнату, сделать её цельной и красивой. При замене дверных конструкций дизайнеры рекомендуют обращать внимание не только на классические модели, но и изучить тренды и новинки.

Как выбрать модные и функциональные межкомнатные двери

Прежде чем рассматривать трендовые дизайны полотен, специалисты всё же рекомендуют сначала определиться со стилем жилого пространства. Именно он диктует уместное применение материалов изготовления и оформления полотен. 

Но если строго следовать моде, то, по мнению дизайнеров в ближайшие года в тренде будет минимализм и необычное оформление межкомнатных дверей, а также воздушные стеклянные или скрытые конструкции. Все эти модели уже давно представлены в магазинах, но у каждой есть свои особенности по установке и использованию в помещениях разного стиля и площади жилого пространства.

Что нужно учитывать при выборе межкомнатных дверей:

  1. Цвет полотна. Светлые оттенки – это классика, которая подойдёт к большинству стилей в комнате. Белые или бежевые двери могут быть установлены при любой отделке стен, а вот модели тёмного цвета чаще используются, как контраст.

  2. Тип открытия. Классические распашные конструкции постепенно теряют свою актуальность, поэтому стоит обратить внимание на роторные или раздвижные двери. Такие полотна выполняются из разных материалов – это стекло, дерево, пластик и МДФ, поэтому подобрать их под стиль жилого пространства не составит труда.

  3. Вид монтажа. Сегодня в моде минимализм без лишних деталей, поэтом при замене межкомнатных дверей лучше рассмотреть модели скрытого типа. А если полотна полностью сливаются с отделкой стен – это делает современный интерьер гармоничным и цельным.

При покупке межкомнатных дверей дизайнеры также рекомендуют обращать внимание на внешний вид, качество и стиль фурнитуры. Модными трендами считаются минималистичные ручки-замки и незаметные петли. Простая форма фурнитуры в цвете серебра или золота отлично подойдёт к большинству моделей и конструкций.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
S-26 Серый матовый
13 408
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 Stormy Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-1.55 Original Oak
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Неоклассик-35 White Wood
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Браво-0 Stormy Wood
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Граффити-1.Д Snow Art
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
К-2 TOPPAN ALU кромка ABS Дуб серый
16 852

 

Модные новинки в производстве межкомнатных дверей

Любой дизайн интерьеров подразумевает использование полотен из разных материалов. 

Сегодня в моде экологичность и простота, что и отличает современные стили от классических оформлений, где устанавливаются массивные конструкции с обилием декоративных элементов на поверхности и вычурной фурнитурой. Для современного интерьера производители предлагают массу моделей, которые способны завершить дизайн любой комнаты.

Модные скрытые межкомнатные двери

Полотна, сливающиеся со стенами и не имеющие коробки, с каждым годом набирают популярность у покупателей. Скрытые межкомнатные двери не имеют рельефа на поверхности и представлены в виде моделей под окраску, что позволяет придать ей нужный цвет в процессе ремонта помещения.

Минимализм в дизайне считается современным трендом, который ещё долго будет в моде. Скрытый тип монтажа конструкции немного сложнее, чем при установке классических коробок, но выглядят такие полотна гораздо эффектнее. 

Такие межкомнатные двери чаще всего изготавливают из облегчённых материалов с наполнителем, который обеспечивает хорошую шумоизоляцию.

Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовый хром
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый хром (врез 17.0.17.0) Грунт
10 989
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый хром
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый хром Серебро
47 730
Дверь межкомнатная INVISIBLE-701 Зеркало серебро, кромка-Матовый чёрный
Скрытая дверь Invisible-701 кромка-Матовый чёрный Серебро
50 520
Дверь межкомнатная INVISIBLE-700 Грунт, кромка-матовая черный
Скрытая дверь Invisible-700 кромка-Матовый черный Грунт
14 315
Дверь межкомнатная Инвизибл Al Грунт, кромка-черная
Доставим завтра
Скрытая дверь Инвизибл Al кромка-Черная Грунт
9 100

 

Широкие раздвижные межкомнатные двери

Большой проём делает помещение светлым и воздушным. Широкие двери с нестандартными размерами чаще всего встречаются в гостиных квартир и частных домах, построенных по индивидуальному проекту. 

Но если есть возможность раздвинуть границы пространства, то лучше сделать это в период ремонта. Достаточно только разобрать часть стены, чтобы преобразить помещение и сделать его визуально просторным.

При широких проёмах распашные конструкции створок использовать нерационально, поэтому стоит выбирать раздвижные межкомнатные двери. Для спальни отлично подойдут глухие полотна под окраску или в классическом белом цвете. 

В гостиной лучше установить стеклянные конструкции с декором на поверхности. В качестве украшения прозрачных створок можно заказать производителю любой пескоструйный рисунок, также в тренде 3D изображения на поверхности.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Grey Melinga
5 152
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2
27 300

 

Высокие трендовые межкомнатные двери

Выбор такой модели станет идеальным решением для помещений с низкими потолками. Высокие межкомнатные двери со стандартной шириной способны изменить интерьер до неузнаваемости, внести в него долю аристократичности без потери функциональности.

Такие конструкции часто изготавливаются из дерева под окраску или композитных материалов. Для современных интерьеров подойдёт любой из вариантов, главное, чтобы высота полотна превышала 2,4 метра, тогда можно легко визуально приподнять потолки даже в самой маленькой комнате.

 

Трендовые межкомнатные двери в минималистичном стиле

Простые, гладкие полотна давно нашли своего покупателя и не выходят из моды уже несколько лет. Межкомнатные двери в стиле минимализма часто изготавливаются в классических распашных конструкциях, а вот поверхность может быть разной.

Сегодня в тренде натуральные материалы, поэтому полотна могут имитировать любую древесину. Необычно выглядят модели, окрашенные под бетон или камень, что отлично подойдёт к большинству современных стилей в помещении – это хай-тек и лофт, индустриальный и минимализм.

Кому не подходят природные фактуры, стоит обратить внимание на межкомнатные двери под покраску. Им можно придать цвет стен или сделать контрастной деталью в интерьере. 

Любителям необычных дизайнов можно рассмотреть варианты с 3D изображением или заказать рисунок на поверхности. Производители также предлагают создать фотопечать на полотне, что сделает дизайн уникальным и неповторимым.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Лотос-1 Casablanca
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Скинни-33 Fresco
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Скинни-13 Dark Barnwood
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Браво-9 Super White
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Вираж-2 Dark Barnwood
 
8 092

 

Межкомнатные двери со вставками

Стеклянные элементы в полотнах никогда не выйдут из моды. Межкомнатные двери со вставками «бьют» все рекорды по продажам, ведь они отлично подходят к современным и классическим интерьерам. Стекло пропускает свет, что делает помещение более воздушным и просторным.

Такие конструкции можно использовать на кухне, в гостиной и даже в спальне, если вставки будут выполнены из матового или разноцветного стекла. Межкомнатные двери, изготовленные из натурального дерева, станут легче, если в полотнах будет присутствовать стекло. 

Также вставки придадут благородства и «ноту» шика интерьеру рабочего кабинета или библиотеки. Такие конструкции считаются универсальными, и ещё долго будут оставаться в моде.

Дверь межкомнатная «Венеция АК Тип-S» Матовый кремовый остекление Сатинато
Венеция АК Тип-S Матовый кремовый
14 258
Дверь межкомнатная "Concept-583" Шелл грей, стекло Лакобель чёрное, Зеркало
Concept-583 Шелл грей
14 168
Дверь межкомнатная "Future-704" Дуб винчестер трюфель, стекло Лакобель черное, кромка-черная матовая
Future-704 кромка Чёрная матовая Дуб Винчестер трюфель
34 671
Дверь межкомнатная "Future-655" Дуб серена белый кристалл, стекло Лакобель черное
Future-655 Дуб серена белый кристалл
15 280
Дверь межкомнатная "Concept-502" Шелл грей стекло Лакобель чёрное
Доставим завтра
Concept-502 высота 230 Шелл грей
2 110 10 552 ₽ -80%

 

Стеклянные межкомнатные двери - для изысканного интерьера

Прозрачные полотна до последних лет не пользовались популярностью у покупателей. Большинство людей считают, что межкомнатная дверь должна полностью изолировать пространство, но дизайнеры всё чаще их в этом переубеждают. Стеклянные полотна не просто выглядят изысканно, но они ещё и долговечны.

Современные прозрачные материалы не склонны к механическим повреждениям и разбиванию. Межкомнатная дверь из триплекса даже при изломе не образует острых осколков, которые могут быть опасны. 

Повредить такое полотно случайным ударом невозможно. При этом особого внимания заслуживает дизайн створок, где на поверхности создаются разнообразные рисунки и орнаменты. Такое оформление может стать главным элементом декора в интерьере.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Concept-642 Медиум грей
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Concept-633 Белоснежно матовый
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Concept-605 Шелл грей
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Concept-506 Белоснежно матовый
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Future-591 Дуб винчестер серый
14 280
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Future-589 Дуб Серена керамика
13 890

 

Роторные межкомнатные двери в моде

В таких конструкциях полотно может открываться в любую сторону, что делает её очень удобной. Роторные межкомнатные двери изготавливаются из листовых материалов, дерева и стекла, поэтому выбор подходящей модели не вызовет затруднений.

Особенность этих конструкций в типе открытия и возможности экономии жилого пространства сдвиганию полотна в коробке к стене. Такие межкомнатные двери можно устанавливать в любой комнате, включая санузел и кухню, они незаменимы в квартирах с маленькой площадью и останутся в тренде на многие десятилетия вперёд.

Выбирая межкомнатные двери для своего дома, прежде всего, необходимо руководствоваться удобством использования конструкции, а потом уже обращать внимание на тенденции моды. 

Современный тренд – это комфорт и дизайн, который будет гармонично выглядеть в помещении, поэтому производители годами изготавливают полотна в классическом и современном стиле.

Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-13 (Венге)
 
3 164
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-3 (C усилением) Серый
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
32С Л-01 (ИталОрех)
4 007 4 452 ₽ -10%

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