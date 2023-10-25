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Как заштукатурить дверной проем после установки двери

#Межкомнатные двери #Входные двери #Монтаж #Ремонт #Советы эксперта #Своими руками
Как заштукатурить дверной проем после установки двери

Существует множество разнообразных технологий, которые позволяют обрабатывать дверные проемы и откосы. И чтобы правильно определиться с дальнейшими действиями, мы рассмотрим рекомендации и отметим нюансы, которые позволят добиться отличного результата и качественно заштукатурить проем.

Будьте внимательны и обращайте внимание на различные мелочи, чтобы избежать неприятных последствий и добить желаемого результата.

Так ли важно оштукатуривание дверного проема

После проведения монтажа двери всегда остаются проемы и зазоры, которые портят общий эстетический вид. Поэтому, чтобы довести дело до конца, необходимо заняться устранением возникших недоработок. Существует множество различных вариантов, как исправить сложившуюся ситуацию, но мы хотим предложить вам оштукатуривание дверных откосов.

Этот вариант имеет следующие особенности:

  • гарантированное заполнение возникших пустот и углублений;
  • укрепление уголков;
  • выравнивание откосов и преображение геометрических форм;
  • повышение изгибов и прочности;
  • решение вопросов касательно изоляции и шумоподавления;
  • обеспечение надежной защиты монтажной пены;
  • доведение до конца общего вида смонтированной конструкции;
  • создание прочной основы для дальнейшей декоративной отделки.

Сама штукатурка представляет собой смесь, которые обладают высоким показателем вязкости и включает в себя множество минеральных наполнителей. Благодаря таким характеристикам можно наносить слои толщиной более 5 мм и быстро высыхает, оставляя после себя прочный материал.

Какую штукатурку для дверного проема выбрать

Для выбора нужного материала необходимо подходить к решению вопроса со всей серьезностью. Ведь нужно учитывать разные факторы дальнейшей эксплуатации. Учитывайте, какая влажность и температура будет в помещении обработки, с какой стороны (внешней или внутренней) будет отделка и т.д.

Это важно, чтобы штукатурка могла реализовывать весь свой потенциал.

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А что касается рекомендаций, то мастера предлагают следующие варианты:

  1. ЦПС

Это недорогой вариант, который включает консистенцию песка и цемента. Простой состав делает штукатурку доступной в плане стоимости и при этом не лишена полезных свойств.

Главным преимуществом является возможность использования смеси в помещения с любым показателем влажности и температурным перепадом. После затвердевания смесь становится крайне прочной и долго служит поставленным целям.

Другим интересным свойством является возможность работы с любым типом основания, но если вдруг вы планируете наносить слои толщиной больше 3 см, то дополнительно следует использовать сетку или армирующие волокна, чтобы избежать растрескивания.

  1. Двухкомпонентная штукатурка

Этот вариант смеси уже отличается тем, что имеет в своем составе дополнительный компонент в виде гипса. Благодаря такому содержанию можно рассчитывать на быстрое затвердевание и отсутствие подверженности растрескиванию.

Правда, из-за таких показателей снижается прочность от воздействия влаги, поэтому данный вариант подойдет исключительно для внутренней отделки, а вот внешнюю отделку лучше реализовывать при помощи однокомпонентной штукатурки.

  1. Гипсовая смесь

Данный вариант смеси обладает хорошими показателями пластичности и крайне удобен в применении. При этом можно отметить отличные показатели защиты от потрескивания и возможность сразу создать гладкую поверхность, которую затем можно сразу красить или клеить на нее обои.

Правда, есть у смеси и негативные моменты, которые связаны с невозможностью работать с материалом в условиях повышенной влажности и дополнительно стоит отметить низкую прочность от механического воздействия. Кстати, не редки случаи, когда через такую смесь могут проступать следы ржавчины, что точно испортит эстетический вид.

ВАЖНО! Перед тем, как будете выбирать смесь, обязательно продумайте, какой толщиной будете наносить слой. Каждая смесь имеет свои ограничения, и чтобы не нарушать правила эксплуатации, лучше сразу обозначить для себя ограничения.

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Основные этапы отделки дверного проема

Этап отделки включает в себя несколько этапов, в состав которых входит черновая и косметическая отделка. Не стоит исключать дополнительные этапы, которые связаны с установкой различных уголков и сетки. Поэтому, чтобы не нарушать правила технологического процесса, следует воспользоваться базовыми рекомендациями.

1. Подготовительный этап

Данный этап является основным и сводится в основном к созданию прочной и чистой основы. В основном предстоит оценивать первую работу, срезать излишки монтажной пены и подготавить все к следующему этапу. Не стоит сразу срезать пену наравне с профилем, так как каждая пена имеет минимальный слой.

Нарушение технологии может привести к неприятным последствиям, а по стандарту слой не может быть меньше 5-10 мм.

Лучше всего использовать расчет и делать разрез пены с углублением, чтобы затем использовать смесь и не нарушать технологию ее нанесения. Не забудьте обратить внимание на обработку готового слоя, ведь важно, чтобы все было уплотнено, не было зазоров и обязательно была проведена обработка различными составами против жира, коррозии и т.д.

Далее следует заняться уборкой и подготовкой для следующего этапа.

Уберите весь лишний мусор, создайте идеальную чистую поверхность и не забудьте воспользоваться различными материалами для защиты отдельных элементов от загрязнения.

Процесс трепетный, но важный, поэтому стоит быть предельно внимательным и не торопиться со своими действиями.

Последний действием подготовительного этапа является грунтование поверхности. Выбирать грунтовку следует такую же, что и штукатурка. Но не исключайте из учета поверхность места обработки.

К примеру, для старой поверхности отлично подойдет грунтовка с глубоким проникновением, а если поверхность рыхлая, то следует вооружиться укрепляющей грунтовой.

Если идут работы в помещении с повышенной влажностью, то соответственно потребуется влагостойкая грунтовка. После выполнения работ обязательно дождитесь полного высыхания поверхности места обработки.

 

2. Важные дополнительные действия

Перед оштукатуриванием следует установить маячки. Благодаря таким ориентирам у вас будет возможность планировать и хорошо ориентироваться при совершении работ. В качестве рекомендаций можно посоветовать гипсокартонный профиль, трубу или брус.

Важно учитывать, что подобные заготовки были максимально ровными. Мастера, которые занимаются подобной работой часто прибегают к использованию специальных штукатурных направляющих. А что касается альтернативного варианта, то таковым является углоформирующий профиль с перфорацией.

3. Выравнивание проема

Сама процедура оштукатуривания может происходить либо в один, либо в два этапа. Приоритетным является второй вариант, так как процесс ожидания позволяет дождаться усадки материала и его полного высыхания.

Что касается рекомендаций, то они выглядят следующим образом:

  • соблюдая условия нанесения слоя, нужно полностью заполнить пустоты;
  • обязательно нанесите слой уравнивания с учетом основных параметров;
  • дождитесь, пока нанесенные слои полностью высохнут.

ВАЖНО! В случае, если потребуется наносить дополнительный слой с предполагаемым повышением толщины слоя, то обязательно используйте специальные сетки для укрепления, чтобы не пошли трещины. Перед тем, как вы начнете штукатурить дверной проем во второй раз.

Необходимо воспользоваться шпателем и убрать различные неровности, среди которых могут быть разнообразные ребра, крупный песок, излишки и многое другое. Если все это не сделать, то подобные элементы будут попросту вам мешать.

Помимо этого, во время второго захода рекомендуется использовать раствор с минимальным количеством воды, даже не смотря на инструкцию. Это позволит обеспечить высокий уровень надежности и отсутствия провисания под собственной тяжестью.

Аналогично, во время второго выравнивания вам понадобится специальный инструментарий. К примеру, шпатель лучше плотно не прижимать к поверхности работы, так как это связано с особенностями самого инструмента, неправильное использование которого может оставить неприятные углубления.

Особой разницы в технологическом процессе оштукатуривания (делаете вы это для межкомнатной или входной двери) нет. Главное, просто выбирать подходящие условия для проведения работ, не стоит пренебрегать армированием и лучше внимательно выполнять всю процедуру.

Только такой подход позволит вам добиться желаемого результата и избежать неприятных последствий. Будьте внимательны, и результат вас точно не разочарует.

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