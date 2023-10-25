Входная дверь - неотъемлемый атрибут любого помещения. Если от межкомнатных дверей при желании можно отказаться, оставив только дверные проемы, то с входной дверью проделать такое не получится

Мало того, что входная дверь должна быть надежной и прочной, она должна также вызывать чувство эстетического удовольствия даже при беглом взгляде на нее и сочетаться с окружающим интерьером. Небрежнj отделанная с помощью материалов плохого качества входная дверь способна "разрушить" весь окружающий интерьер.

Характерной особенностью входной двери является то, что в большинстве случаев она представляет собой конструкцию из металла. Поэтому в статье мы будем рассматривать варианты отделки, которые подойдут именно для металлической двери и позволят ей органично сочетаться с окружающим интерьером.

Что такое дверные откосы

Многие путают дверные откосы с доборами или обналичкой. Откосы являются не материалом для отделки, а непосредственно стенами вокруг дверной коробки.

Вопрос отделки откосов различными материалами, представляет собой обширную тему для обсуждения. Ведь правильно подобранный к дверной конструкции материал позволит ей вписаться в интерьер жилого помещения.

Проблема с отделкой откосов встает сразу после установки или замены входной двери. Металлические конструкции имеют внушительный вес и габарит, и после монтажа, пространство вокруг двери со стороны квартиры напоминает поле битвы.

Постарайтесь сразу сопоставить масштабы работы, наличие у вас свободного времени, необходимых навыков, а также необходимого инструмента. Если четкой уверенности в том, что вы справитесь своими силами нет, то лучше сразу обратиться к специалистам.

Варианты отделки дверного проема

Для отделки пространства вокруг двери используются самые разнообразные материалы, однако есть одно правило.

Выбранные материалы должны сочетаться по цвету, фактуре и материалу с входной дверью. А входная дверь, в свою очередь, должна сочетаться с интерьером помещения.

Рассмотрим те материалы которые используются наиболее часто и которые позволяют добиться хороших результатов.

МДФ-панели

Сам по себе МДФ обладает высокой прочностью, а также хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.

МДФ может быть покрыт ПВХ пленкой, шпоном или краской. Пленка имеет множество разновидностей цветов и фактур. Подобрать подходящий вам вариант будет просто. Пленочное покрытие защищает панель от внешний повреждений, неприхотливо в уходе и отлично переносит влажную уборку.

Шпон

После отделки шпоном МДФ панель не будет по внешнему виду и качеству отличаться от отделки натуральным деревом, однако стоимость ее будет ниже.

Монтаж панелей МДФ не представляет особой сложности. В случае если откосы уже были отделаны каким либо материалом, вам потребуется предварительно удалить его. Дальнейшая подготовка откосов к монтажу не потребуется, потому что МФ можно крепить на дерево, кирпич или бетон.

Вы можете либо приобрести уже готовые плиты МДФ стандартных размеров, либо заказать изготовление по индивидуальным чертежам.

Пластиковые панели

Пластик - самый доступный материал для отделки пространства вокруг входной двери. Простота в уходе, долговечность и стопроцентная устойчивость к влаге делают материал привлекательным.

Но есть и существенный недостаток - хрупкость, обусловленная пустотами внутри панелей.

Перед монтажом пластиковых панель вам обязательно потребуется предварительно выровнять поверхность. Если панель будет не идеально прилегать к стене, и под ней образуется пустое пространство, то даже от легкого надавливания может появится трещина.

Ламинат

Ламинат - простой в обслуживании и экологически чистый материал. Монтаж осуществляется на предварительно подготовленный каркас из брусков или металлического профиля. Если стена покрыта штукатуркой и выровнена, то от каркаса можно отказаться.

Ламинированные панели отличаются по классу прочности. Чем выше класс, тем толще панель и выше ее износостойкость и степень сопротивления воздействию влаги. Для облицовки откосов входной двери выбирайте класс не ниже 23, потому как откосы будут подвергаться перепадам температур, а также на них возможно образование конденсата.

Декоративный камень

Отделка из декоративного камня смотрится оригинально и изысканно. Материал имеет высокую прочность, устойчив к влаге и перепадам температур. Сложности при монтаже обусловлены необходимостью тщательно подбирать и подгонять отдельные элементы.

Перед началом монтажа, выложите камень на ровной поверхности в том порядке, в котором он будет располагаться на откосах. Таким образом вы поймете, как будет выглядеть композиция уже до начала монтажа, и при необходимости, сможете внести корректировки.

Благодаря тому, что форма отдельных элементов неровная, небольшие дефекты не будут бросаться в глаза. Для финишной фиксации природного камня используют клей. Кладку выполняют снизу вверх.

При выкладывании элементов используют две техники:

Между элементами оставляют швы, которые впоследствии заполняют специальной затиркой в цвет материала.

Элементы стыкуются вплотную друг к другу.

При отделке углов придется запастись терпением, ведь камень придется подрезать и шлифовать.

Если принято решение использовать для отделки откосов входной двери искусственный камень, заранее подумайте о том, насколько он будет сочетаться со всем остальным интерьером.

Цементная стяжка

Такой метод отделки подходит для широких откосов, когда требуется создать ощущение надежности и монолитности всей конструкции. На откосы наносится слой цементного раствора, выравнивают, устраняя все неровности и шероховатости, а затем дают высохнуть. Для полного высыхания потребуется не менее 2 дней.

После высыхания раствора наносится слой штукатурки, с помощью которого добиваются идеально ровной поверхности. Штукатурка впоследствии может быть покрыта краской или оклеена обоями.

Для того, чтобы сделать цементную стяжку вам потребуются определенные навыки. Сам процесс долгий и сопряжен с тем, что в процессе работы образуется много пыли и грязи. Перед началом работ, заранее рассчитывайте свое время и силы.