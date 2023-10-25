Входная дверь - неотъемлемый атрибут любого помещения. Если от межкомнатных дверей при желании можно отказаться, оставив только дверные проемы, то с входной дверью проделать такое не получится
Мало того, что входная дверь должна быть надежной и прочной, она должна также вызывать чувство эстетического удовольствия даже при беглом взгляде на нее и сочетаться с окружающим интерьером. Небрежнj отделанная с помощью материалов плохого качества входная дверь способна "разрушить" весь окружающий интерьер.
Характерной особенностью входной двери является то, что в большинстве случаев она представляет собой конструкцию из металла. Поэтому в статье мы будем рассматривать варианты отделки, которые подойдут именно для металлической двери и позволят ей органично сочетаться с окружающим интерьером.
Что такое дверные откосы
Многие путают дверные откосы с доборами или обналичкой. Откосы являются не материалом для отделки, а непосредственно стенами вокруг дверной коробки.
Вопрос отделки откосов различными материалами, представляет собой обширную тему для обсуждения. Ведь правильно подобранный к дверной конструкции материал позволит ей вписаться в интерьер жилого помещения.
Проблема с отделкой откосов встает сразу после установки или замены входной двери. Металлические конструкции имеют внушительный вес и габарит, и после монтажа, пространство вокруг двери со стороны квартиры напоминает поле битвы.
Постарайтесь сразу сопоставить масштабы работы, наличие у вас свободного времени, необходимых навыков, а также необходимого инструмента. Если четкой уверенности в том, что вы справитесь своими силами нет, то лучше сразу обратиться к специалистам.
Варианты отделки дверного проема
Для отделки пространства вокруг двери используются самые разнообразные материалы, однако есть одно правило.
Выбранные материалы должны сочетаться по цвету, фактуре и материалу с входной дверью. А входная дверь, в свою очередь, должна сочетаться с интерьером помещения.
Рассмотрим те материалы которые используются наиболее часто и которые позволяют добиться хороших результатов.
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МДФ-панели
Сам по себе МДФ обладает высокой прочностью, а также хорошими тепло- и звукоизолирующими свойствами.
МДФ может быть покрыт ПВХ пленкой, шпоном или краской. Пленка имеет множество разновидностей цветов и фактур. Подобрать подходящий вам вариант будет просто. Пленочное покрытие защищает панель от внешний повреждений, неприхотливо в уходе и отлично переносит влажную уборку.
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Шпон
После отделки шпоном МДФ панель не будет по внешнему виду и качеству отличаться от отделки натуральным деревом, однако стоимость ее будет ниже.
Монтаж панелей МДФ не представляет особой сложности. В случае если откосы уже были отделаны каким либо материалом, вам потребуется предварительно удалить его. Дальнейшая подготовка откосов к монтажу не потребуется, потому что МФ можно крепить на дерево, кирпич или бетон.
Вы можете либо приобрести уже готовые плиты МДФ стандартных размеров, либо заказать изготовление по индивидуальным чертежам.
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Пластиковые панели
Пластик - самый доступный материал для отделки пространства вокруг входной двери. Простота в уходе, долговечность и стопроцентная устойчивость к влаге делают материал привлекательным.
Но есть и существенный недостаток - хрупкость, обусловленная пустотами внутри панелей.
Перед монтажом пластиковых панель вам обязательно потребуется предварительно выровнять поверхность. Если панель будет не идеально прилегать к стене, и под ней образуется пустое пространство, то даже от легкого надавливания может появится трещина.
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Ламинат
Ламинат - простой в обслуживании и экологически чистый материал. Монтаж осуществляется на предварительно подготовленный каркас из брусков или металлического профиля. Если стена покрыта штукатуркой и выровнена, то от каркаса можно отказаться.
Ламинированные панели отличаются по классу прочности. Чем выше класс, тем толще панель и выше ее износостойкость и степень сопротивления воздействию влаги. Для облицовки откосов входной двери выбирайте класс не ниже 23, потому как откосы будут подвергаться перепадам температур, а также на них возможно образование конденсата.
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Декоративный камень
Отделка из декоративного камня смотрится оригинально и изысканно. Материал имеет высокую прочность, устойчив к влаге и перепадам температур. Сложности при монтаже обусловлены необходимостью тщательно подбирать и подгонять отдельные элементы.
Перед началом монтажа, выложите камень на ровной поверхности в том порядке, в котором он будет располагаться на откосах. Таким образом вы поймете, как будет выглядеть композиция уже до начала монтажа, и при необходимости, сможете внести корректировки.
Благодаря тому, что форма отдельных элементов неровная, небольшие дефекты не будут бросаться в глаза. Для финишной фиксации природного камня используют клей. Кладку выполняют снизу вверх.
При выкладывании элементов используют две техники:
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Между элементами оставляют швы, которые впоследствии заполняют специальной затиркой в цвет материала.
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Элементы стыкуются вплотную друг к другу.
При отделке углов придется запастись терпением, ведь камень придется подрезать и шлифовать.
Если принято решение использовать для отделки откосов входной двери искусственный камень, заранее подумайте о том, насколько он будет сочетаться со всем остальным интерьером.
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Цементная стяжка
Такой метод отделки подходит для широких откосов, когда требуется создать ощущение надежности и монолитности всей конструкции. На откосы наносится слой цементного раствора, выравнивают, устраняя все неровности и шероховатости, а затем дают высохнуть. Для полного высыхания потребуется не менее 2 дней.
После высыхания раствора наносится слой штукатурки, с помощью которого добиваются идеально ровной поверхности. Штукатурка впоследствии может быть покрыта краской или оклеена обоями.
Для того, чтобы сделать цементную стяжку вам потребуются определенные навыки. Сам процесс долгий и сопряжен с тем, что в процессе работы образуется много пыли и грязи. Перед началом работ, заранее рассчитывайте свое время и силы.