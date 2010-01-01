Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» (2 шт.)
76 ₽
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» (2 шт.)
Код товара: 81180
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой «Architect 3D-ACH 60» (2 шт.)
О товаре
Цвет:Хром
Страна происхождения:Китай
Бренд:Armadillo
Материал:Сталь
Характеристики
Дополнительно:
-
В наличии:3310 товаров
Описание
Крепёжная пластина для петли скрытой установки с 3D-регулировкой Architect 3D-ACH 60 устанавливается со скрытыми петлями как дополнительное усиление дверной коробки в области крепления петель.
