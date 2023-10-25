Любое строение состоит из фундамента, крыши, окон и дверей, и чтобы все эти конструкции нормально функционировали - нужна защита. На основание дома при строительстве наносят специальные составы, кровлю покрывают черепицей или листовыми материалами, а проёмы нуждаются в окосячке (или обсаде). Деревянный короб защитит окна и двери от деформации при усадке, которую дают все строения в первые годы эксплуатации.

Особенности окосячки (обсады) в деревянных домах

Основная задача конструкции – это сохранение правильной геометрии проёмов на стадии возведения стен, ведь строение начинает давать усадку сразу после выполнения всех работ на кровле.

Как будет происходить процесс движения дома, зависит от многих факторов – это состояние и состав грунта, влажность бруса или бревна, материал фундамента и даже сезон возведения постройки имеет значение. В любом случае, если на земельном участке возводится деревянное строение, то усадка неминуема.

Окосячка, помимо сохранения геометрии проёмов, несёт ещё одну важную функцию – это дополнительная фиксация материала стен. Простая конструкция сохранит брус или бревно от минимального движения и состояние внутренней и внешней отделки поверхностей.

Хозяину будущего дома необходимо сделать окосячку проёмов самостоятельно или проконтролировать, чтобы эту работу провели строители. Иначе впервые месяцы эксплуатации здания входные и межкомнатные двери перестанут закрываться и открываться, в окнах появятся щели, а отделка на стенах начнёт трескаться и разрушаться.

Особенности установки окосячки (обсады) в деревянных домах:

Если нет желания переплачивать за заказ входных дверей нестандартных размеров – параметры проёма нужно знать заранее. Минимальная толщина доски для обсадки должна быть 50 мм, поэтому прибавляем этот параметр к периметру короба. Оптимальная влажность пиломатериала для окосячки 10%, допустимо расхождение в 5%, но не более. Слишком сухая или влажная доска рано или поздно начнёт трескаться, и в полости будет попадать вода, которая при расширении в зимний период разрушит структуру дерева. Все элементы окосячки не должны превышать ширину в 26 см. Такой размер выверен столетним опытом строительства частных домов из дерева, поэтому нарушать его не рекомендуется. При установке окосячки не используются соединительные элементы в виде гвоздей, шурупов или других метизов. Доски устанавливаются только враспоре на шипы и пазы, путём точной подгонки по размеру проёма. Для улучшения герметизации мест прилегания бревна и элемента окосячки используются уплотнительные или утеплительные материалы на натуральной основе.

При строительстве деревянного дома стоит знать, что обсадку проёмов нужно делать не только на окнах и входных дверях, но и на межкомнатных проёмах, если они выполнены из основного материала внешних стен. Это улучшит функциональность окосячки при усадке здания, что, несомненно, отразится на сохранении внешнего вида отделки поверхностей.

Какой бывает окосячка (обсада) в деревянных домах

При возведении строения из брёвен или бруса, каждый должен знать, что существует три вида обсадных конструкций, которые используются исходя из применяемых материалов.

Чаще всего в деревянном домостроении для окон используется комбинированная окосячка – это когда на подоконник устанавливается клеёная доска, а на вершинку и по бокам сосновый массив, который подгоняется по размеру проёма. Для входных металлических дверей с большим весом обсадная конструкция выполняется без клеёных элементов.

Также существует чисто клеёная окосячка, которую допустимо устанавливать в домах, где рассчитана минимальная усадка в проёмах межкомнатных дверей и окон. И обсадка из массива, когда каждый элемент изготавливается из бруса, которая устанавливается на все входы и выходы, если под домом находится «гуляющий» грунт, и если при строительстве использовался пиломатериал с высокой влажностью.

Стоит отметить, что окосячка для деревянного дома изготавливается только из сосны – эта древесина относительно пластична, меньше деформируется при внешних воздействиях и дольше держит форму.

Как сделать обсадную конструкцию в деревянном доме своими руками

Благодаря окосячке проёмов в строении, можно сохранить привлекательный внешний вид на десятилетия, а окна, входные и межкомнатные двери будут функционировать безупречно. Придётся реже подтягивать и менять фурнитуру, а также заделывать щели между элементами дома и проёмами.

Для создания обсадной конструкции своими руками понадобится минимальный набор инструментов плотника – это бензопила и ножовка, лобзик, шлифовальная машина или дрель с насадкой для снятия зазубрин с пиломатериала и измерительные инструменты. Помимо этого, необходимо обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: очки и респиратор, которые сохранят здоровье.

Установка окосячки (обсады) для входных дверей и окон в деревянном доме

С местом расположения проёма нужно определиться заранее. Не менее важно знать, какой размер будет у входной двери, чтобы собрать конструкцию с максимальным прилеганием к коробке.

В торцах проёма нужно сделать шипы, которые будут выступать соединительными элементами всей окосячки, достаточно 2-3 штук на каждую из сторон. В доске обводной конструкции необходимо выпилить пазы, которые по размеру будут соответствовать шипам в стене дома.

При сборке окосячки сначала устанавливаются боковые элементы, потом верхняя доска, далее нижняя и все из них должны плотно прилегать друг к другу, держась только на шипах и распоре. Устройство обводной конструкции для окон проводится по такому же принципу.

Исключением могут быть только проёмы для межкомнатных дверей, где окосячка несёт скорее декоративную функцию, чем практичную. При современном производстве коробок и дополнительных элементов в виде наличников, обводную конструкцию внутри помещений делать необязательно.

При строительстве дома важна каждая мелочь, поэтому окосячка считается основным элементом дверей и окон деревянного строения. Если нет опыта выполнения это работы, то для установки конструкции лучше обратиться к профессионалам, только они могут гарантировать грамотный монтаж, что исключит деформацию проёмов в процессе усадки дома.