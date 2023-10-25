Необходимость в окрашивании межкомнатной двери может возникнуть по нескольким причинам, самые распространенные из которых – желание освежить дизайн помещения, добавив ярких акцентов, либо же потребность реставрировать износившееся полотно, чтобы придать ему если не первозданный, то хотя бы презентабельный внешний вид.

При этом, стоит отметить, что качество покраски в большой степени зависит от материала, из которого выполнен дверной блок. Например, двери МДФ не переносят воздействия прямых солнечных лучей, поскольку содержащийся в них ультрафиолет провоцирует разрушение красящего пигмента.

Как следствие, дверь быстро блекнет и выгорает, а на покрытии появляются трещины, невзирая на удовлетворительные эксплуатационные характеристики МДФ.

Ввиду интенсивного использования межкомнатные двери подвержены риску механических повреждений больше, чем другие декоративные элементы в доме. Из-за небрежного обхождения домочадцев полотно обрастает сколами и потертостями, исполосовывается царапинами и трещинами.

Более того, когда конструкция размещена в помещении с ярким природным освещением, лакокрасочное средство, покрывающее дверь, быстрее выгорает.

В любом случае, разнообразные причины и обстоятельства рано или поздно приводят хозяев к принятию решения об окрашивании.

Покраска двери из МДФ своими руками представляется возможной, однако уже на этапе планирования необходимо учесть некоторые важные нюансы, о которых мы подробно расскажем в нашей статье.

Какие лакокрасочные средства можно наносить на двери из МДФ

Чтобы не навредить дверному полотну во время окрашивания, предотвратить его вздутие, а также избежать перерасхода красящего состава, необходимо приобретать специальную краску для плит МДФ. Отметим, что в зависимости от материала, используемого для производства плит, один и тот же состав будет по-разному себя проявлять.

Абсорбция некоторых поверхностей настолько высока, что вызовет затруднения при нанесении.

Тем не менее, существуют универсальные красящие средства, которые способны обеспечить оптимальный результат, несмотря на различие текстур МДФ.

Акриловые краски

Производители предлагают бесконечную гамму оттенков на любой вкус. К положительным моментам также можно отнести отсутствие резкого аромата. Водоэмульсионные краски на акриловой основе быстро сохнут и обладают повышенным уровнем адгезии, благодаря которому средство ложится на поверхность ровным слоем.

Алкидные и алкидно-уретановые композиции

Такие эмали пользуются популярностью у домовладельцев благодаря демократичной стоимости и обширному ассортименту. Среди недостатков красящих средств выделяют резкий стойкий запах, который образуется в результате испарения токсических веществ. Более того, такие краски подсыхают в течение длительного времени, до 72 часов, усложняя таким образом жизнь домочадцев, склонных к аллергии.

Полиуретановые средства

После окрашивания полиуретановым составом дверь выглядит совсем как новая, а эффект длится достаточно долго. Стойкость к повреждениям физического или химического плана достигается благодаря высокой эластичности. Тем не менее, очевидными минусами краски являются ее токсичность, высокая стоимость и наличие неприятного аромата.

Производители предпринимают решительные действия для устранения последней проблемы, и на рынке уже можно приобрести полиуретановую эмаль без запаха.

Как правильно подобрать краску для МДФ-дверей

Выбирая красящее средство для отделки дверей из МДФ, следует руководствоваться принципами, приведенными ниже.

Подбирайте состав, не имеющий запаха. Такие часто встречаются среди водоэмульсионных.

Обращайте внимание на токсичность краски. Выбирайте ту, которая меньше всего способна навредить вашему здоровью.

Осведомитесь об износостойкости средства. Так как дверь является регулярно используемой деталью интерьера, необходимо позаботится о продлении ее эксплуатационного срока с помощью прочной краски.

Выбирайте покрытия, которые быстро сохнут. Лучше всего подойдут акриловые эмали.

Отдавайте предпочтение глянцевым составам перед матовыми, которые помогают скрыть неоднородность текстуры материала МДФ.

Остановите свой выбор на красящих средствах с высоким уровнем адгезии. Таким образом, вы обеспечите ровное нанесение состава по всей поверхности, а также сможете избежать перерасхода краски и сэкономить деньги.

Следуя этим простым советом, вы точно не ошибетесь с покупкой качественного лакокрасочного средства.

Какими инструментами следует обзавестись для покраски дверей из МДФ

Для подготовки межкомнатной двери к окрашиванию, а также самого процесса покраски понадобятся такие инструменты и материалы:

Валик. Используется для нанесения краски на основную площадь двери за неимением краскопульта. Советуем приобрести инструмент из шерсти или махры. Такие материалы в отличие от поролона не будут скользить по полотну, обеспечивая комфортное окрашивание.

Используется для нанесения краски на основную площадь двери за неимением краскопульта. Советуем приобрести инструмент из шерсти или махры. Такие материалы в отличие от поролона не будут скользить по полотну, обеспечивая комфортное окрашивание. Кисточки. Применяются для обработки мелких деталей и труднодостижимых мест. Выбирая инструмент, обратите внимание на прочность крепления ворсинок. Очень важно, чтобы они не выпадали в процессе выполнения работ.

Миксер. Потребуется для размешивания состава.

Потребуется для размешивания состава. Емкость для красящего средства. Работая с валиком, гораздо удобнее черпать краску из специальной ванночки, нежели непосредственно из банки.

Скотч. Может понадобиться для оклеивания стеклянных вставок.

Наждачная бумага. Подойдет для шлифовки двери.

Как покрасить межкомнатную дверь из МДФ поэтапно

Когда вы принимаете решение об окрашивании межкомнатной двери, важно спланировать свои действия заблаговременно и неотступно следовать заданному алгоритму. Покраска происходит в несколько этапов, каждый из которых одинаково важен. Рассмотрим их подробнее.

Подготовка рабочего места для окрашивания двери МДФ

Застелите участок, на котором будут проводится работы, чтобы не допустить окрашивания напольного покрытия и стен. Лучше всего в этих целях использовать полиэтилен, поскольку бумага может пропитаться краской, и загрязнений будет не избежать. Сверху настила расположите брусья, табуреты, козлы или другие подмостки, на которые вы, впоследствии, выложите дверь после демонтажа. Таким образом, вы создадите себе комфортные условия для ее переворачивания в процессе окрашивания. Заблаговременно подготовьте все необходимые инструменты и материалы и разместите их так, чтобы в случае необходимости они всегда были на подхвате.

Подготовка дверного полотна из МДФ для покраски

Выполните демонтаж двери. Открепление может происходит по-разному, в зависимости от конструкции. В случае с устаревшими моделями лучше использовать монтировку.

Подложив ее под полотно с одной стороны, вы создадите подобие рычага, который позволит вам поддеть дверь, надавливая на противоположную сторону, и спровоцировать ее аккуратное схождение с петель.

Двери нового образца крепятся к петлям на саморезы, вынуть которые можно с помощью отвертки или шуруповерта. Чтобы избежать травм, желательно проводить демонтаж с напарником, ибо дверь имеет большой вес. Уложите дверь на подмостки, снимите ручку, замок и другие детали. Если в полотне имеются вставки из стекла или металла, их следует демонтировать или заклеить плотным скотчем либо малярной лентой с обеих сторон. Выполните снятие предыдущего покрытия. Для этого его следует нагреть строительным феном и соскрести остатки наждачной бумагой. Приступайте к шлифовке. Можно продолжить использовать наждачную бумагу либо задействовать шлифмашину, которая справиться с задачей быстрее и качественнее. Порошкообразную массу, остающуюся после шлифовки, можно использовать в совокупности с клеем для обработки трещин и сколов.

Нанесение грунтовки на дверь из МДФ перед окраской

Для того, чтобы скрыть дефекты поверхности под покраску, а также снизить абсорбирующие свойства МДФ, нанесите на полотно один слой грунтовки и оставьте его высыхать на протяжении времени, указанного производителем на упаковке. В качестве грунта отлично подойдет олифа. Обратите внимание, остались ли на полотне видимые механические повреждения. Если да, замажьте недостатки шпатлевкой и ошлифуйте после высыхания. Нанесите еще два-три слоя грунтовки и оставьте средство до полного высыхания.

Процесс нанесения краски на дверь МДФ

Для удобного окрашивания лучше всего подойдет распылитель, при помощи которого следует равномерно распределить лакокрасочный состав по всей поверхности двери. За неимением краскопульта воспользуйтесь валиком и кистями. В таком случае начинайте с прокрашивания труднодоступных мест тонкой кистью. Затем закрасьте основную часть полотна валиком. После полного высыхания первого слоя на поверхности могут остаться разводы, которые нужно закрасить, нанеся второй и третий слои красящего средства. Важно давать каждому слою полностью высохнуть перед нанесением нового.

Важно! Используйте красящие средства, специально разработанные для материалов МДФ. После нанесения водоэмульсионной краски ваша дверь полностью сохранит свой функционал: будет удовлетворительно открываться и закрываться, не будет скрипеть.

А вот если вы покроете полотно нитроэмалью, имеющую более плотную структуру, таких неприятностей будет не избежать.

Обработка дверей из МДФ под старину

Для того, чтобы ваша дверь выглядела как старинное изделие искусства, используйте глезаль. Нанесение этого разбавителя в качестве финишного слоя поможет добиться классического эффекта «под старину», имитации «венецианского покрытия», «короеда» и многих других.

Глезаль делает волокна плит МДФ более жесткими. За счет этого формируется особая фактура дверного полотна.

Завершение работ по покраске двери из МДФ

Покройте дверь лаком. Так как высушенная эмаль обладает матовой текстурой, таким образом вы придадите изделию дополнительный блеск, а также защитите дверь от механических повреждений. Дождитесь полного высыхания поверхности и снова установите фурнитуру. Снимите скотч или пленку с декоративных вставок. Попросите напарника помочь вам поднять и заново повесить дверь на петли.

Внимание! Не пренебрегайте помощью второго человека, так как дверь слишком тяжелая, и вы можете случайно ее уронить или ударить, снимая с подмосток. Тогда результат ваших стараний будет испорчен и покраску придется проводить заново.

Итак, выполнить покраску МДФ своими руками вполне возможно. Следует только учесть свойства этого материала, подобрать специальную краску и выработать четкий алгоритм действий, и тогда ваши усилия обернутся превосходным результатом.