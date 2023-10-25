Укладка паркетной доски: способы и технологии, пошаговая инструкция

Одним из самых популярных напольных покрытий на сегодня является паркетная доска. По качеству и эксплуатационным свойствам она не уступает паркету из массива, при этом лишена присущих ему недостатков. Привлекает покупателей и простота, скорость монтажа. Пол готов к использованию сразу по окончании укладки. Он не требует дополнительных действий – циклевки, нанесения лака или краски, воска. Более того, прочное, износостойкое покрытие сохраняет свой внешний вид и свойства в течение многих лет.

Благодаря удобным замкам и продуманной технологии производства, паркетные доски можно укладывать самостоятельно, не привлекая специалистов. Но, чтобы напольное покрытие служило как можно дольше, необходимо знать определенные тонкости, соблюдать очередность этапов работ.

Что такое паркетная доска: особенности, описание

Данный тип напольных покрытий является многослойным, композитным материалом. Предназначен для финишной отделки полов в жилых и технических комнатах, на кухне, в коридорах и различных учреждениях.

Состоит паркетная доска из трех основных слоев:

нижняя подложка изготавливается из шпона хвойных пород древесины, толщина ее не превышает 2 миллиметров. Обеспечивает дополнительную фиксацию изделий и защиту среднего слоя;

центральный слой – это бруски или рейки из недорогого хвойного массива, уложенные перпендикулярно верхнему слою. На его торцах делают фигурные выемки и выступы – замковые или шпунтовые соединения;

для верхнего слоя берут натуральный шпон толщиной 1-6 мм, из эстетически привлекательных, ценных и экзотических пород – дуб, ясень и бук; береза и орех; венге и палисандр; вишня. Он определяет внешний вид напольного покрытия, уникальный древесный рисунок и оттенок. Некоторые модели намеренно брашируют, добиваясь эффекта выбеленных временем, старых досок. Особой популярностью пользуется паркетная доска из дуба, благодаря прочности и красоте этой древесины.

Поверхность покрывают несколькими слоями лака. Характеристики прочности, класс износостойкости полностью зависят от вида древесины, состава лака и количества его слоев. Особой стойкостью отличаются инновационные лаки, обработанные ультрафиолетом.

Размеры ламелей значительно различаются. Конкретные величины зависят от производителя, класса износостойкости, назначения.

Средние параметры:

от 1,1 до 2,5 метров в длину;

от 12 до 20 см в ширину;

от 10 до 22 мм толщиной.

Многослойный «пирог» придает изделиям невероятную прочность на изгиб, устойчивость к воздействию повышенных температур и высокой влажности. Поверхность качественных досок трудно поцарапать, они не трескаются, в течение 10-15 лет сохраняют презентабельный внешний вид.

Какие виды паркетной доски бывают

Разработчики предлагают несколько основных категорий паркетной доски, отличающихся внешним видом и конструкцией.

Однополосная

Двухполосная

Трехполосная

Многополосная

С фаской

Характеристики паркетной доски каждого вида представлены в таблице ниже:

Вид Особенности Однополосная Лицевой слой однополосной паркетной доски представляет собой цельные полосы древесного шпона, с характерных для данного сорта древесины узором. Такой пол идеально имитирует настил из натуральных досок, в том числе – ценных и экзотических пород. Двухполосная При изготовлении используют тонкие деревянные плашки с разными оттенками и рисунком, выложенные в два ряда. Их длина может быть разной, что сказывается на общем рисунке. То есть, полосы могут соответствовать длине ламелей, либо разделяться на 2-3 сегмента. Трехполосная У трехполосных паркетных досок соответствующее количество рядов, составленных из тонких плашек, выложенных со смещением стыков. Особой популярностью пользуются модели, у которых плашки выложены «елочкой», «плетенкой» или любым другим узором. После укладки такой пол невозможно отличить от классического наборного паркета. Многополосная Верхний слой таких изделий состоит из множества небольших сегментов, отличающихся узором, структурой волокон и цветовыми оттенками. Они образуют красивый, многоцветный узор, который становится «изюминкой» помещений в строгом, минималистическом, стиле. С фаской Фаска – это переходная кромка, выполненная под углом к поверхности. Наклон, как правило, составляет 450, а ширина варьируется от 1 до 3 мм. Наличие данного декоративного элемента повышает эстетические качества напольного покрытия, усиливает схожесть с натуральными досками. Кроме того, фаски нивелируют незначительные погрешности, зазоры при монтаже покрытия.

Плюсы и минусы паркетной доски

Современные производители предлагают широкий выбор разнообразных напольных покрытий для дома, офиса. Но, многие потребители останавливают свой выбор именно на паркетных досках. Почему?

Материал востребован, благодаря отличным эксплуатационным характеристикам:

длительный срок службы;

стойкое защитное покрытие не нуждается в периодических покрасках или лакировании;

если один из ламелей был поврежден, его можно легко и быстро заменить на новый;

ламели с замковой системой крепежа можно демонтировать, перевозить на новое место жительства, и укладывать вновь, без ухудшения внешнего вида и свойств;

покрытие укладывается в кратчайшие сроки, без использования специализированных инструментов, аппаратуры.

Также стоит отметить превосходный, эстетичный внешний вид.

Стоит отметить и недостатки:

цена на паркетную доску ниже, чем на паркет, но выше стоимости ламината;

фигурная укладка недоступна, потребителям приходится довольствоваться готовым рисунком;

поверхность пола для укладки ламелей должна быть идеально ровной.

При анализе плюсов и минусов паркетных досок, вывод однозначен: они являются прекрасной альтернативой натуральному паркету или доскам из массива, придают комнатам благородный, респектабельный вид.









Какие способы укладки паркетной доски бывают

Технология монтажа может быть разной. Выбор конкретной методики зависит от конструкции паркетных досок, их толщины, пожеланий владельца недвижимости.

Изделия с замковыми соединениями универсальны. Их можно приклеивать к основе, или выкладывать плавающий пол. Если используются ламели с забивными замками, то места стыков дополнительно проклеиваются.

Беззамковые ламели монтируют на клей к ровному основанию – фанере, ДСП или МДФ, отшлифованным доскам. Также, их можно закрепить на гвозди или саморезы.

В последние годы все больше производителей предлагает коллекции с системой крепления паз-шип.

При использовании плавающей методики, прочность и долговечность покрытия полностью зависят от качественно выполненных пазов и шипов. Кроме того, такие соединения уязвимы, способны разбухнуть под воздействием повышенной влажности воздуха, воды, попавшей в стык.

Избежать проблем помогают специальные герметики для паркета и паркетных досок. В случае демонтажа ламелей, такой состав легко удаляется. Также, можно пропитать замки воском для древесины. Он значительно повышает устойчивость к влаге.

Монтаж на клей имеет свои достоинства. Так, заполненные клеящим составом места стыков не пропускают влагу. Пол не «ходит» под ногами, так как жестко привязан к основе. Если технология соблюдена, срок годность такого покрытия значительно выше, чем плавающего.

Единственный минус – это невозможность заменить фрагмент, отдельный ламель. Для замены придется демонтировать покрытие полностью. Кроме того, такие ламели повторно не используют.

Правила подготовки помещения и паркетной доски к укладке

Данный тип напольного покрытия требователен к качеству основания. Поэтому поверхность стяжки, настила должна быть идеально выровненной по горизонтали, без вмятин и бугров.

Перед началом работ купленная паркетная доска должна отлежаться в течение 2-5 суток в помещении, на ровной поверхности. За это время материал приобретает влажность и температуру окружающей среды и не деформируется впоследствии.

Поверхность пола тщательно очищают от мусора, песка или цементной крошки, пыли, с помощью пылесоса. Если стяжка продолжает пылить, ее дважды обрабатывают грунтовкой.

Поверх чернового пола выстилают пленку в качестве гидроизоляции, полосами внахлест, не менее 30 см. Края пленки должны заходить на стены.

Далее расстилают подложку, без крепления к стенам или полу, вплотную к поверхности стен. Она может быть разных типов и толщины, рулонной или листовой, для теплых полов. Рекомендуемая толщина – не более 5 мм. В противном случае, ламели могут деформироваться.

Подложку разворачивают или раскладывают поэтапно, на те участки, где проводится монтаж покрытия. По настеленным листам или полотну лучше не ходить, не ставить на них тяжелые предметы, инструменты.

При монтаже ламелей с системой крепления паз-шип, стучать нужно по изнаночной части, в нижней трети доски. Такая техника позволяет избежать повреждений пазов и замков, царапин и вмятин на лаковом покрытии.

Монтаж на клей имеет свою специфику. Ламели приклеивают непосредственно на бетонную стяжку, деревянные основы. Если гидроизоляция, звукоизоляция все же необходимы, то соответствующие материалы прокладывают под фанерой, листами ДСП, досками.

В процессе укладки требуется резка паркетных досок, чтобы получить материал нужной длины. Идеальный инструмент – это торцовочная пила. Она дает ровные срезы, ускоряет процесс монтажа.

При отсутствии современного инструмента, используют подручные средства:

ножовки с установленными полотнами для древесины;

электролобзики или болгарки с соответствующим режущим диском;

обычные лобзики;

допустимо использовать УШМ (угловую шлифовальную машину). Но, в этом случае требуется высокий уровень мастерства, филигранный расчет.

Такими инструментами, чаще всего, подрезают торцы последних досок в ряду, чтобы подогнать их под размеры комнаты. Для стыковки ламелей в процессе монтажа пола, неровные, занозистые края не подходят.

Пошаговая инструкция по укладке паркетной доски плавающим способом

Основное требование при использовании данной технологии следующее: обязательно оставляют свободный зазор (пространство) вдоль стен. Расстояние между напольным покрытием и стенами должно составлять 1 см по всему периметру. Чтобы выдержать ровную полосу, при укладке пользуются специальными, одинаковыми клиньями, брусочками.

По окончании монтажных работ щель закрывают плинтусами.

Для чего нужен компенсационный зазор? Свободно лежащие на подложке доски имеют свойство расширяться под воздействием внешних факторов – повышенной температуры, влажности. Зазор позволяет полу свободно «ходить», предотвращая деформации. Сам процесс монтажа аналогичен работе с ламинатом. Для тех, кто такой опыт имеет, укладка паркетной доски не составит никаких сложностей.









Этапы монтажа паркетной доски

Для стыковки досок с замками используют профессиональные наборы. Также, установочный брусок можно сделать своими руками. Для этого требуется кусок дерева, длиной 18-25 см. По торцу выбирают выемку, которая должна быть глубже, чем замок.

Если соединение проходит легко и плотно, отсутствуют зазоры, то можно обойтись без постукивания.

Первую доску кладут в правом углу помещения, обязательно установив клинья или бруски вдоль стены и по торцу. Разумеется, начинать можно с любого угла, но для правшей такой способ удобнее.

Вторую и следующие доски приставляют к шипу замками, под углом 45 0 , после чего опускают на пол. Должен раздаться характерный щелчок, означающий, что крепление сработало. Если соединение не плотное, необходим простучать по торцу.

Первый ряд ламелей укладывают пазом к стене так, чтобы шипы были направлены к центру комнаты.

Если предполагается укладка паркетного пола на несколько комнат, без порогов и заметных стыков, применяют диагональную методику. В этом случае монтаж начинают с центра, выкладывая одну часть шипами вперед, а другую – пазами.

А выступ должен без труда помещаться под шипом, упираясь в основание паркетной доски. Также, можно пользоваться обрезком напольного покрытия, с обрезанной или отломленной верхней третью, разворачивая его лицевой стороной вниз.

Очень редко длина ламелей идеально соответствует длине помещения. Поэтому, последние доски в рядах, как правило, требуют обрезки до нужного размера.

Чтобы обеспечить дополнительную прочность и долговечность покрытия, вторые ряды начинают с отрезанных досок. Получается своеобразный «шахматный» порядок. Чтобы определиться с длиной обрезки, необходимо внимательно прочитать рекомендации компании-производителя. Или помнить норматив для всех типов стандартных паркетных досок – стыки разносят на расстояние, не менее 30 см. Для широких моделей расстояние увеличивают до 0,5 метра.

В процессе укладки, ламель подсоединяется замком к шипам предыдущего ряда, подводится, как по рельсам, к торцу уже уложенной доски, и устанавливается с щелчком.

Некоторые модели проще сначала соединить в одну длинную доску торцами, после чего состыковать с уложенным рядом.

Последние доски в ряду подгоняют плотно особыми пластинами-добивками, выполненными в виде литеры «Z». Ее цепляют коротким краем за доску, а по свободному простукивают молотком.

Если соблюдать инструкцию, монтаж качественной паркетной доски производится быстро, без особых трудностей. Нужен лишь небольшой опыт отделочных работ и несложные, доступные инструменты. При необходимости поврежденный фрагмент пола можно поменять на новый. Достаточно поддеть доску, приподнять ее край, разъединяя замок.

Методика укладки паркетной доски на клей

При использовании данного способа напольное покрытие укладывают на финишную стяжку, листы ДСП или аналогичные типы оснований. Пол должен быть достаточно прочным, чтобы надежно удерживать финишное покрытие.

Лучший вариант – это влагостойкая фанера, чья толщина соответствует выбранной доске. Деревянные основания прочно крепят на клей, гвозди или саморезы, оставляя технические зазоры в 0,5 мм между элементами. Поверхность отшлифовывают.

Этапы укладки паркетной доски на клей

В первую очередь, без спешки, собирают ламели в ряд нужной длины. Подрезают лишнее по торцам.

Как только ряд готов, наносят клей на чистую, сухую поверхность.

Слои должны быть тонкими. Их выравнивают гребенкой, с высотой зуба в 3-4 мм.

Фрагмент напольного покрытия кладут на клей, плотно прижимают с помощью тяжелых предметов, кирпичей. Грузы подбирают для каждого ряда, чтобы не образовывалось пустот.

Как только клей схватывается (согласно инструкции), тяжесть убирают.

Торцы ламелей и готовые ряды соединяют по той же схеме, что и при укладке плавающего пола.

Клей не должен попадать на лицевую поверхность паркетных досок. Если выступили излишки, их немедленно убирают влажной, чистой ветошью, салфетками. Если состав засохнет, удалить его, не повредив лаковое покрытие, будет сложно.

Сразу после монтажа, паркетный пол не рекомендуется подвергать серьезным нагрузкам, устанавливать мебель или ходить. Необходимо дождаться полного схватывания клея. Такой пол по своим характеристикам не уступает штучному паркету, выдерживает серьезные перепады температур, повышенную влажность.

Технология клеевой укладки требует немалого опыта, «набитой» руки и внимательности. Даже профессиональные укладчики делают ошибки, выбрав не тот клей или недостаточно плотно прижимая доски к основанию.

Монтаж паркетной доски на саморезы или гвозди

Техника используется при укладке ламелей на основание из плотно подогнанных досок, лаги с шагом до 60 см, или сплошное покрытие из фанеры, ДСП, МДФ.

Выбирают паркетные доски, чья толщина составляет не меньше 20 мм. Более тонкий материал повреждает при вкручивании саморезов или забивании гвоздей.

Тонкости технологии укладки паркетной доски на саморезы/гвозди

Используются гвозди или саморезы длиной 0,4 см, диаметром 1,5-1,8 мм.

Крепежи вбивают или закручивают в пазы, под наклоном в 45 0 .

Шляпки заглубляют так, чтобы они не мешали нормальному сцеплению с соседними ламелями.

Если пол настилается на лаги, длину ламелей подбирают так, чтобы места соединения торцов приходились именно на них.

Такой метод не позволяет вторично применять паркетную доску, так как повреждает ее края.

По окончании укладки, вдоль стен намечают места для фиксации клипс-кляймеров от плинтусов, на расстоянии в 0,5 метра. Отверстия сверлят прямо сквозь пленку, крепят детали на саморезы. Устанавливают плинтуса и острым ножом или лезвием обрезают выступающие излишки пленки по периметру.

При точном соблюдении технологий монтажа, из паркетной доски получается надежное, не требующее регулярных ремонтов, покрытие. Ровный пол не скрипит при ходьбе, устойчив к деформациям и рассыханию. Стойко выдерживает серьезные стационарные нагрузки при меблировке помещений. Такой пол служит в течение 15-25 лет, в зависимости от класса паркетной доски.



