Выбирая материал для финальной отделки пола, приходится делать непростой выбор. Паркетная доска – привлекательна по стоимости. Несмотря на внешнюю схожесть, она отличается по своим характеристикам. Толщина паркетной доски – один из важнейших критериев. Он связан с особенностью ее эксплуатации.

Что такое паркетная доска

Название материала «паркетная доска» может ввести в заблуждение. Можно спутать с паркетом. Но это не так.

Различие состоит в способе производства. Паркетная доска по своей структуре напоминает ламинат. Это материал многослойный.

Нижний слой изготавливается из фанеры,

средняя часть представляет собой рейки,

а верх – декоративный.

Он пропитывается специальными составами для защиты. Внешне этот слой напоминает древесину. Именно многослойность придает доске экологичность, прочность и долговечность.

Отличие паркетной доски от паркета

Выбирая между паркетной доской и паркетом, следует учитывать важные особенности:

Цена . По своей стоимости паркет намного дороже. Он изготавливается из цельной древесины. Дерево – дорогостоящий материалом. Верхняя часть паркетной доски изготавливается из ценной древесины. Внутри используется бюджетный вид дерева. К примеру, ель или сосна. Основание - еще более дешевый материал. Паркет отличается долговечностью и может выдержать серьезные нагрузки.

. По своей стоимости паркет намного дороже. Он изготавливается из цельной древесины. Дерево – дорогостоящий материалом. Верхняя часть паркетной доски изготавливается из ценной древесины. Внутри используется бюджетный вид дерева. К примеру, ель или сосна. Основание - еще более дешевый материал. Паркет отличается долговечностью и может выдержать серьезные нагрузки. Особенности укладки. Монтаж паркетной доски более простой. Если сравнить с паркетом. В чем-то он напоминает процесс укладки ламината. Торцевые части ламелей имеют замки. При сцеплении их между собой можно услышать характерный щелчок. Даже начинающий мастер может справиться с такой работой. Укладка паркета сложнее. Здесь без помощи специалистов обойтись будет сложно. Поскольку такая работа требует определенного профессионализма.

Монтаж паркетной доски более простой. Если сравнить с паркетом. В чем-то он напоминает процесс укладки ламината. Торцевые части ламелей имеют замки. При сцеплении их между собой можно услышать характерный щелчок. Даже начинающий мастер может справиться с такой работой. Укладка паркета сложнее. Здесь без помощи специалистов обойтись будет сложно. Поскольку такая работа требует определенного профессионализма. Особенности ухода. Паркет при всей своей надежности требует еще и ухода. Его нужно регулярно циклевать и обрабатывать лаком. Паркетный лак весьма капризен и не устойчив к бытовой химии. Покрытие паркетной доски имеет устойчивость к абразивным материалам. Оно не требует таких манипуляций при уходе. Вполне достаточно обычной влажной уборки.

Паркет при всей своей надежности требует еще и ухода. Его нужно регулярно циклевать и обрабатывать лаком. Паркетный лак весьма капризен и не устойчив к бытовой химии. Покрытие паркетной доски имеет устойчивость к абразивным материалам. Оно не требует таких манипуляций при уходе. Вполне достаточно обычной влажной уборки. Процесс демонтажа. Если требуется произвести демонтаж паркетной доски, то с этим не возникает никаких сложностей. Ее можно разобрать и заново сложить в другом месте. Подобные манипуляции нередко делают при переезде в новое жилье. Паркет же просто так демонтировать и заново выложить на новом месте не получится. Самый бережный способ не поможет сохранить детали. Новая сборка окажется весьма проблематичной.

Важно! Несмотря схожесть названия этих материала они сильно различаются. Для производства паркета используется ценная древесина, например, дуб, клен, бук или ясень. Что во много объясняет стоимость материала.

Достоинства и недостатки паркетной доски

Нет единого стандарта, который бы контролировал толщину паркетной доски. При правильном выборе ее, можно получить идеальное покрытие пола, как в жилой квартире, так и в любом общественном месте.

К достоинствам паркетной доски можно отнести:

Привлекательная цена. Более выгодная стоимость по сравнению с натуральным паркетом.

Простота монтажа.

Экологичность.

Срок использования. Чем толще ламели, тем долговечнее будет покрытие пола.

Разные варианты монтажа. Можно создать неповторимый дизайн.

Можно использовать в сочетании с системой «теплого пола».

К недостаткам относятся:

материал капризный;

нельзя использовать в местах с повышенной влажностью;

требует навыков в уходе.

Важно! Выбирая паркетную доску, нужно учитывать, что от толщины ламелей зависит и срок эксплуатации. Самая дешевая по стоимости обычно бывает очень тонкой. Он будет недолговечным. Слишком толстые ламели потребуют регулярной замены лака.

Критерии выбора паркетной доски по толщине

Как же правильно выбирать паркетную доску? Производство доски имеет ряд своих особенностей. Здесь реализуется безотходное производство.

Какие размеры паркетной доски можно встретить в магазине:

Длина ламели может составлять 2,5 метра. Короткие элементы составляют 1,2 м. Это позволяет значительно сократить количество отходов при установке напольного покрытия.

Важно! Избежать большого количества отходов, можно, зная площадь пола. Тогда получится определить требуемое количество деталей.

Доски отличаются шириной. Эти показатели могут быть в диапазоне от 13 до 20 см.

Толщина паркетной доски бывает от 7 до 25 мм.

Именно от толщины ламелей зависят многие важные параметры. Не менее важно еще и качество внешнего покрытия. Толщина покрытия отвечает за сроки эксплуатации. Если ламель имеет толщину в 7 мм, то циклевать ее будет невозможно.

Поскольку такое покрытие делают из шпона.

Примерно такие же особенности будут и у досок, которые имеют толщину в 10 мм. Выбирать ее нужно для использования в помещениях с низкой нагрузкой. Например, в кладовую или спальню.

Наиболее универсальной является толщина от 13 до 15 мм. Она подойдет для нежилого помещения. Верхний слой имеет показатели 4 мм. Как правило, он изготавливается из древесины натурального происхождения. Поэтому его можно регулярно циклевать. Срок эксплуатации у такой доски будет большой.

Для помещений с большой нагрузкой следует выбирать доску с толщиной минимум 20 мм. Она отличается толстой основу и способна выдержать нагрузку. Слой толщины натуральной древесины составляет более, чем 4 мм.

Наиболее плотной является доска, имеющая подложку 25 мм.

Такое покрытие способно выдерживать вполне приличную нагрузку. В среднем слое доски используется плита из древесноволокнистого материала. В основании применяется качественная фанера из ели или фанеры. Такое покрытие можно уложить непосредственно на лаги, или на бетонное основание.

Важно! Стоимость толстой паркетной доски будет высокой. Но и сроки эксплуатации будут максимально длительными. А при правильном уходе, покрытие будет практически вечным.

Характеристики паркетной доски в зависимости от толщины

Существует два вида паркетной доски:

массив,

сэндвич.

1. Паркетная доска из массива

Имеет толщину в пределах 18 – 20 мм. Иногда встречается более тонкая 15-16 мм. Она может иметь финишную обработку или продаваться без обработки. Такой вариант подойдет для монтажа без подложки, непосредственно на лаги.

Особенности производства массива:

Похож по своей текстуре на натуральный паркет. Для производства используется качественная цельная древесина.

Планка имеет два слоя. Сочетаются два сорта древесины, имеющие качественные показатели фактуры.

2. Сэндвичи

Для изготовления берутся древесные слои, имеющие перпендикулярное расположение волокон. Для соединения слов используется клей. В продаже встречаются доски, имеющие финишную отделку.

Структура многослойного типа позволяет избежать деформации. Это важно для сохранения эксплуатационных качеств в случае перепадов температуры и воздействия влаги. За счет того, что волокна чередуются своим направлением, улучшаются способность к амортизации верхней части.

Что делает его удобным для перемещения по покрытию. С помощью такого приема удается уменьшить нагрузку на крепление планок по отношению к подложке.

Сэндвичи обычно состоят из трех слоев со следующей структурой:

Внешняя часть. Имеет покрытие из лака. В бюджетных вариантах лак заменяется пропиткой на масляной основе. С помощью использования пропитки можно существенной увеличить срок эксплуатации. При этом на показатели толщины это не оказывает влияния.

Верхняя часть. Имеет толщину 0,5-6 мм. Нередко используется натуральная древесина. Это может быть дуб, бук, вишня и другие ценные породы. Иногда используется браширование, отбеливание, а также обработка высокими температурами.

Средняя часть. От 8-9 мм. Применяется древесина ели или сосны, способная выдерживать высокие нагрузки. Бывает в виде цельной плиты, или ламель. Ламели соединяются клеем.

Нижняя часть. Составляет 1,5 мм. Представляет собой пластину. Для производства ее применяются отходы из хвойных пород дерева или фанера. Применяется для обеспечения необходимых показателей прочности и жесткости. Имеет пропитку для защиты от влаги.

Из чего складывается стоимость паркетной доски

Стоимость зависит от того, какая древесина используется при производстве материала.

Наиболее бюджетные по цене виды материала делают из лиственных пород.

Хвойная древесина отличается сложностью обработки. Некоторые разновидности растений бывают достаточно редкими и медленно растут. Поэтому и цена паркетной доски из натурального хвойного дерева будет намного выше. На сроки эксплуатации разновидность дерева никакого значения не имеет.

Важно! Доски, где сочетаются дорогие и бюджетные по стоимости породы отличаются более доступной ценой. Но массив относится к дорогой категории.

Критерии выбора паркетной доски

Выбирая паркетную доску, следует обращать не только на ее внешний вид. Современный ассортимент этой продукции позволяет подобрать материал не только для прихожей или для гостиной, но еще и для ванной комнаты. Поскольку существуют материалы, имеющие нужные показатели влагостойкости.

Самый большой срок эксплуатации у паркетной доски, сделанной из очень дорогих и редких пород дерева. Но и стоимость ее вряд ли понравится обычному потребителю, который хочет приобрести качественное напольное покрытие в квартиру.

Очень неплохой по качеству считается стройматериал, сделанный из дуба или ясеня. Он отлично впишется в интерьере любого помещения. Чтобы получить качественное, а главное, долговечное покрытие, нужно учитывать не только толщину.

На долговечность эксплуатации влияют критерии:

Показатели влагостойкости. Производители указывают этот параметр в виде значка «water protection». Приобретая товар с такой маркировкой, его можно будет использовать в качестве напольного покрытия в коридоре или на кухне.

Толщина. Доска, имеющая толщину минимум 21 см, отлично подойдет для квартиры или частного дома. При этом на такой пол можно смело поставить шкаф, комод, кухонный гарнитур, мебель для прихожей, или тумбочку под телевизор.

Качество защитного слоя. Если предполагает использовать паркетную доску в ванной, то лучше выбирать с лакированной поверхностью. Такое защитное покрытие отлично выдержит контакт с водой. В гостиную подойдет доска с масляным или восковым покрытием.

Сорт дерева. Отличные по степени износостойкости являются дубовые, ясеневые и тиковые породы. Такой стройматериал отлично подойдет для укладки в коридоре или в кухню. Поскольку они не боятся серьезных нагрузок.

Наличие фаски. Проще всего демонтировать стройматериал, имеющий фаску. Это важно в том случае, если потребуется замена доски.

Гладкость поверхности. В зависимости от стиля, можно выбрать гладкую, либо шероховатую поверхность. Иногда требуется рельефный рисунок.

Важно! Кстати, такой вариант оформления с рисунком делает менее заметными незначительные царапины.

Какие параметры толщины паркетной доски подходят для разных помещений

Если выбирать более дешевые тонкие ламели, то нужно быть готовым к тому, что через 7 лет придется полностью менять покрытие. Поскольку они не выдержат циклевку и отреставрировать их будет невозможно.

Выбирая покрытие для гостиной или кабинета, лучше выбирать планки с толщиной не менее 13-16 мм с верхним слоем не менее 4 мм. В таком случае будет возможность делать 2-3 циклевки.

Для помещений, где много и часто ходят, выбирают толстые ламели не менее 20-26 мм м лицевым слоем 3,6 – 6 мм. Большая нагрузка им не страшна. Они подходят даже для использования в общественных местах. Это могут быть кафе, конференц-залы, школы.

Дорогие, но максимально плотные доски имеют толщину 35-40 мм. Верхний слой также имеет приличные показатели толщины. Подходят для гостиниц, спортзалов.