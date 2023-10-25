Выбирая напольное покрытие для своего дома, потребители чаще обращают внимание на внешний вид материала, не учитывая характеристики долговечности и прочности. Основным отличием паркетной доски от ламината считается стоимость отделки, но не всё так однозначно. Каждое покрытие обладает рядом положительных и отрицательных сторон, которые нужно знать, чтобы сделать правильный выбор.

Огромный выбор дизайнов, схожие, на первый взгляд, характеристики, и отличающиеся на порядок цены приводят в замешательство. Есть ли разница между этими материалами, насколько она существенна?

Чтобы понять, какой тип напольных покрытий предпочесть, необходимо знать особенности их производства и монтажа, свойства, рекомендации производителей по уходу. Требуется тщательно взвесить все «за и против», учесть условия, в которых будет эксплуатироваться покрытие. Только тогда выбор будет оптимальным и безошибочным.

Какие качества важны при выборе напольных покрытий

Правильно подобранный финиш для пола – залог его длительной и безупречной службы.

На какие факторы следует обращать внимание в первую очередь:

Прочностные характеристики.

Способность к шумопоглощению и теплоизоляции.

Безопасность для здоровья.

Устойчивость к воздействию влаги, появлению царапин.

Требования к порядку монтажа, возможность ремонта.

Правила ухода.

Каждый параметр рассматривается отдельно, в зависимости от назначения помещения, в которое планируется покупать материал. Значение имеют интенсивность эксплуатации, количество проживающих в доме, посетителей в офисе, наличие домашних животных.

Важно также учитывать влажность, выбирая для санузлов и кухонь влагостойкие покрытия. А для детской комнаты или спальни важнейшими становятся безопасность, обеспечение комфорта для ребенка.

Общие черты паркета и ламината

Популярность обоих материалов заключается в богатом выборе структуры и цветов разной древесины.

Такая отделка применима в любых интерьерах и стилях, поэтому её часто используют в современных домах и квартирах. Напольное покрытие из дерева не теряет своей актуальности уже много веков, и дальше будет радовать нас теплом и уютом.

Стоит отметить, что по внешнему виду и структуре ламинат может мало отличаться от паркетной доски

Но паркетная доска считается более экологичной и безопасной для здоровья

Особенности строения ламината и паркетной доски

На первый взгляд, у них много общего. Неспециалист с трудом отличает паркетные доски от ламината. Одинаковая система крепления паз-шип, одинаковые размеры и даже узоры, оттенки на лицевой стороне.

Изделия полностью готовы к применению после монтажа, не требуют дополнительных шлифовальных и покрасочных работ. Но, практически неотличимые внешне, эти материалы существенно различаются по структуре, используемому при производстве сырью.









Конструкция паркетных досок

Данный класс покрытий для полов выглядит, как составной «пирог» из разных пород древесины.

Классические паркетные доски делают трехслойными:

в нижней части располагается тонкий лист шпона из хвойных пород, реже – фанерные листы, толщиной около 1,4-2,5 мм. Защищает среднюю прослойку от повреждений и сырости, скрепляет ее, делает весь массив прочнее;

в качестве среднего, несущего слоя выступают бруски толщиной 6-12 мм, выложенные поперечными рядами относительно базового и верхнего слоев. Их производят из недорогих, мягких хвойных пород – сосны, ели, туи, а также технического дуба, липы и осины;

лицевую сторону образует шпон толщиной от 0,5 до 1 см, произведенный из твердых, ценных и эстетически привлекательных пород древесины – дуба, ясеня, бука, клена, граба, березы и других.

Общая толщина паркетных досок варьируется в широких пределах – от 14 до 25 мм. Чтобы упростить монтаж напольного покрытия, на торцах вырезают пазы и фигурные замки. Поверхность покрывают защитным слоем из лака, масла или воска.

Чаще всего современные производители наносят 5-7 слоев, просушивая их в специальных камерах. Такая технология позволяет получить идеально ровные, устойчивые покрытия.

Структура ламината

Они также относятся к многослойным материалам. В зависимости от фирмы-производителя и ее эксклюзивных разработок, назначения, количество и состав слоев может значительно изменяться.

В конструкцию традиционного ламината входят четыре компонента:

Основа или база имеет прекрасные показатели влагостойкости, упругости. Она защищает ламели от попадания влаги снизу, препятствует деформациям. Производители дешевых ламинатов часто предлагают продукцию без нижнего слоя, что резко сокращает срок ее эксплуатации;

Несущий слой производят из древесноволокнистых плит. Как правило, это панели повышенной плотности или HDF. Реже используют МДФ, так как их структура более рыхлая, хуже подходит для напольных покрытий. Средний слой кварц-винилового ламината делают из минерального сырья – чистого кварцевого песка. Связующим компонентом выступает ПВХ;

За внешний вид изделий отвечает декоративный слой из крафт-бумаги. Ее окрашивают в нужный оттенок, наносят характерные узоры, делают рельефную структуру;

Для защиты напольного покрытия от внешних факторов, его покрывают оверлеем – прозрачной пленкой из полимера. Она устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей. Именно оверлей определяет, какая будет поверхность – глянцевая или матовая, фактурная, с тиснением.

На торцах панелей вырезают замки и пазы для быстрого соединения. Средняя толщина ламината составляет 8-15 мм. Укладывают их плавающим способом или на клей.

Каждый материал имеет свои положительные и отрицательные стороны, о которых важно знать.

Достоинства паркета и ламината

Паркетная доска Ламинат При производстве используется натуральное древесное сырье, за исключением финишного покрытия Устойчивость к воде и влаге, особенно у специальных, влагостойких, панелей Высокая экологичность Безопасность для здоровья – не излучают вредных веществ даже при нагреве Благородный, красивый внешний вид Превосходная сопротивляемость механическим воздействиям, твердым и острым предметам Антистатические свойства лака не позволяют пыли и грязи скапливаться на полу Стойко выдерживает давление мебельных ножек, без появления вмятин Служит дополнительной теплоизоляцией Предельно прост в уходе. При наличии антистатических свойств верхнего покрытия не скапливает на себе пыль Неплохо поглощает звуки Не выгорает на солнце Простой монтаж и демонтаж при использовании ламелей с замковым крепежом Огромный выбор текстур, оттенков и рисунков

Недостатки паркета и ламината

Паркетная доска Ламинат Требовательность к температуре и влажности воздуха в помещении При попадании воды внутрь панелей, они разбухают и деформируются Склонность к появлению царапин, сколов Требовательность к идеально ровному основанию при укладке Лаковое покрытие сравнительно быстро истирается, требует обновления Искусственность. Если приглядеться, то ненатуральность покрытия видно невооруженным взглядом. Фото на бумаге и натуральная древесина с характерным узором разительно отличаются друг от друга

Оба класса напольных покрытий долговечны, но требуют соблюдения определенных правил при монтаже, уборке, в процессе эксплуатации.









Чем ламинат лучше паркета

Структура материала состоит из четырёх слоёв, каждый из которых несёт свою функцию. Ламинат изготавливается в разных размерах, поэтому легко можно найти свой вариант.

В магазинах предлагают ламели длиной 80-240 см, шириной 12-24 см, толщиной 5-12 мм, но это не стандарт в размерах. Разные производители изготавливают более широкий и узкий, длинный и короткий ламинат, а вот самая распространённая толщина 7-8 мм, что является оптимальным параметром для укладки в жилых помещениях.

Преимущества напольного покрытия:

Ламинат дешевле, чем паркетная доска, что скажется на общей стоимости отделки. Ламели можно уложить самостоятельно, не прибегая к услугам сторонних мастеров – это дополнительно снижает затраты на напольное покрытие. Декоративный слой материала может обладать разной цветовой палитрой и фактурой не только дерева, но и имитировать камень или кафель, что расширяет возможности дизайна. Ламинат изготавливается в двух вариантах – это влагостойкий и водостойкий. Первый, рекомендован к укладке в сухих помещениях, второй может быть использован в ванных комнатах и даже на улице. Если на ламелях используется тип замка «клок», можно будет разобрать напольное покрытие и установить его заново без нарушения целостности ламината. У напольного покрытия достаточно большой срок службы. В зависимости от класса стойкости он может достигать 20-30 лет. Материал хорошо противостоит механическим повреждениям, не подвержен истиранию и нарушению целостности внешнего слоя при установке массивной мебели.

Из недостатков напольного покрытия можно выделить несколько аспектов:

Это звонкость, которая легко устраняется с помощью специальных подложек.

При долгом контакте с водой ламинат может вздуться, что подлежит только частичной реставрации. В большинстве случаев повреждённые ламели после затопления придётся менять.

Чем паркет лучше ламината

Считается эксклюзивным материалом и достаточно красивым, чтобы использовать его в интерьерах, оформленных с «нотой» шика и роскоши. Паркетная доска, в отличие от ламината, изготавливается только в фактуре дерева, которое может иметь разные цвета и оттенки.

Покрытие состоит из трёх слоёв – это основа, внешний – декоративный и нижний стабилизирующий.

Основное отличие паркета от ламината заключается в технологии монтажа:

деревянную доску редко укладывают плавающим способом, а крепят к черновому полу клеем, специальными саморезами или шурупами.

Современный паркет изготавливается в нескольких видах – это штучный и щитовой, наборный и художественный в разных размерах. Последний вариант создаёт на поверхности красивые орнаменты с помощью планок разного цвета и формы.

Преимущества паркетной доски:

Напольное покрытие можно неоднократно реставрировать в процессе эксплуатации, что увеличивает его срок службы до 50 лет и более. Материал экологичен и покрывается безопасными защитными составами, чем некоторые виды ламината похвастаться не могут. Паркетная доска обеспечивает хорошую теплоизоляцию пола, что не потребует использование дополнительных материалов при отделочных работах. При этом покрытие не нуждается в установке системы «тёплый пол», оно само по себе даёт приятные ощущения. Паркет обладает высокими антистатическими характеристиками. Напольное покрытие не притягивает пыль и не собирает её по углам комнаты.

Из недостатков можно отметить:

Стоимость материала и сложность его укладки.

Внешний слой паркетной доски защищён только лаком, что допускает появление царапин и вмятин.

А также дерево чувствительно к влаге и рекомендовано в использовании только в сухих помещениях с нормальной температурой.

Различия в укладке ламината и паркетной доски

Технологии монтажа у данных финишных покрытий различаются лишь в незначительных нюансах. Требуется ровная, тщательно отшлифованная поверхность из досок, фанеры, листов ДСП или аналогичных материалов. Или – правильно залитая выравнивающая стяжка, без перекосов, бугров и ямок.

Если ламели и панели будут крепиться на клей, гидро- и шумоизоляцию помещают под черновой пол. При укладке «плавающим» методом, расстилается сначала пленка, после чего выкладывают листы подложки из вспененного полистирола или полиэтилена, раскатывают рулонные материалы.

Изделия с крепежной системой паз-шип не требуют особого мастерства при монтаже. Элементы соединяют последовательно, добиваясь плотного прилегания друг к другу, без зазоров. Технология позволяет производить замену отдельных панелей или ламелей, без демонтажа всего пола.

Их достаточно приподнять и отсоединить, а на освободившееся место подобрать подходящий по тону и рисунку элемент. Необходимо помнить: со временем ламинат выцветает под воздействием солнечных лучей, поэтому для ремонта необходимо подбирать соответствующий оттенок покрытия.

Укладка на клей – это более сложная методика, которая требует определенного мастерства и внимания. Важно также правильно выбрать клей, не допускать его перерасхода и попадания на лицевую сторону ламелей. Технология обеспечивает более прочное и долговечное финишное покрытие. Но, у него есть и недостатки: такой пол, при повреждении одного участка, придется менять полностью.

По окончании монтажа по периметру стен крепят плинтусы. Они могут идеально сочетаться по цвету и текстуре с полом, либо создавать интересный контраст.









Какие еще есть различия между ламинатом и паркетной доской

Кроме технологии производства, рассматриваемые финиши имеют разные эксплуатационные свойства. Это нужно учитывать при выборе подходящего типа напольного покрытия для жилых и служебных помещений, санузлов, кухонь.

Сравнительные характеристики твердости паркетной доски и ламината

Плотность или твердость материала – один из важнейших параметров. Именно от него зависят износостойкость, срок жизни изделия.

Различают несколько классов твердости:

бытовые панели и ламели – 21, 22, 23;

коммерческие и для помещений с высокой проходимостью – 31, 32, 33, 34, 43.

Класс говорит о том, для как долго прослужит покрытие, каковы максимально допустимые нагрузки (количество человек, занятия спортом или танцами, наличие обуви на каблуках и кресел на колесиках). Чем он выше, тем прочнее пол, выше его устойчивость к механическим повреждениям и стационарным нагрузкам.

Класс изделий полностью зависит от материалов, из которых изготавливаются панели и ламели.

Прочность паркетной доски определяется породой древесины, которая пошла не изготовление верхнего слоя, местом ее произрастания, качеством подготовки. Например, твердость дуба составляет 690-730 кг/м 3 . Так как плотность натурального сырья неоднородна, показатель может варьироваться, даже в пределах одной доски.

У ламинатов показатель прочности соответствует характеристикам среднего, несущего слоя. Так, у панелей ХДФ повышенная плотность, превосходящая большинство сортов древесины. Средние значения – 810-950 кг/м3. Листы МДФ менее плотные.

Лицевой, защитный слой финишных покрытий отвечает за устойчивость к царапинам, появлению потертостей, красивый внешний вид. У ламината эти свойства определяются качеством полимерного слоя-оверлея.

Максимальной стойкостью обладает винил: он стойко переносит хождение на «шпильках» с металлическими набойками, падение твердых, тяжелых предметов, постоянное катание кресел на колесиках.

Паркетные доски защищены лаком. Ответственные производители предлагают продукцию с 5-7 лаковыми слоями, которые последовательно наносятся и просушиваются под ультрафиолетом, в специальных камерах.

Но даже современные технологии не способны придать лаковому покрытию дополнительную прочность. Поэтому, паркетные ламели менее устойчивы к истиранию, появлению царапин.

Иногда степень плотности пытаются определить по весу панелей или ламелей. Действительно, в природных условиях, чем выше плотность материала, тем больше он весит при одинаковых размерах. Такую методику можно применить к паркетным доскам. Но, с современными композитными изделиями это не работает.

Некоторые производители добавляют различные присадки, которые увеличивают вес, но никак не влияют на реальные характеристики прочности. Такое покрытие позиционируется, как коммерческое, 34 класса. На самом же деле, быстро изнашивается и покрывается некрасивыми мелкими царапинами и вмятинами.

Устойчивость к температурам и водостойкость у паркетной доски и ламината

Влажность и температурные перепады – это основные виновники порчи изделий из натурального массива древесины. Высокая влажность воздуха, попадание воды в стыки и на само покрытие, вызывают разбухание и деформацию, гниение, появление грибков. При недостаточной влажности пол может пойти мелкими трещинами, рассохнется.

Повышенные температуры также негативно влияют на структуру и качество деревянных брусков, шпона. Поэтому, в ванных комнатах, кухнях и в помещениях с теплыми полами использовать такое покрытие не рекомендуется.

Его можно класть только на водяные теплые полы, с ограничителем t = 23-260 С и равномерным нагревом по всей площади. Если же требуется дополнительная теплоизоляция, пол, по которому можно ходить босиком, то лучший выбор – это паркетная доска. У нее низкие показатели теплопроводности, она надежно защищает от холодных бетонных плит и приятно-комфортная наощупь.

Меламиновые, виниловые и акриловые пленки надежно защищают внутренние слои ламината от воды, влаги, содержащейся в атмосфере. А благодаря однородной структуре HDF или MDF панелей, такой пол хорошо выдерживает температурные перепады, быстро прогревается по всей толщине и начинает отдавать тепло в комнату.

Поэтому ламинат более предпочтителен для помещений с повышенной влажностью и электрическими, водяными теплыми полами. С другой стороны, ламинат быстро нагревается от солнца и так же быстро остывает, холодит босые ноги. Особенно заметен негативный эффект при наличии сквозняков.

Показатели шумопоглощения и звукоизоляции ламината и паркета

Многие потребители путают характеристики шумопоглощения и звукоизоляции, смешивая их воедино. На самом деле, разные материалы по-разному реагируют на ударные и звуковые сигналы. А владельцев квартир интересует изоляция от шумных соседей снизу и отсутствие эффекта «барабана» при ходьбе по полу.

Поэтому стоит знать несколько фактов:

от ударных звуков, таких как работа перфоратора, стук молотка, ни ламинат, ни паркетные доски не защищают. Даже если они настелены на подложку из вспененного полистирола;

благодаря пористой, неоднородной структуре, паркетные ламели лучше поглощают шум шагов, голоса. Они не дают эффекта гулких шагов. Ламинат, напротив, отлично проводит и усиливает любые звуки;

если покрытие плотно прилегает к подложке, то ударный шум от шагов лучше рассеивается. Обеспечить такое соединение помогает идеально ровное основание, качественные, прямые панели и соблюдение технологий укладки;

Кроме того, мебель, расставленная в комнате, шторы и ковры на полу способствую шумопоглощению. В таких помещениях гулких звуков практически не бывает.

Различия в цене на ламинат и паркетную доску

Стоимость материала часто является решающим фактором при выборе. Считается, что ламинат – это бюджетный материал, а паркетная доска относится к премиум-классу.

Если посмотреть на средние цены по Москве, то кажется, что так оно и есть:

квадратный метр самого дешевого ламината обойдется в 800-1 000 рублей;

недорогая паркетная доска будет стоить около 2-3 тысяч рублей.

Однако не все так просто. Огромное значение имеет класс продукции. Если сравнивать дорогое ламинированное покрытие, с высокой влаго- и износостойкостью, от надежных брендов, то его цена варьируется в пределах 2-3 тысяч руб./м2. Тогда как качество паркетных досок в данном ценовом сегменте оставляет желать много лучшего.

Поэтому, если выбор стоит между высококачественным, элитным ламинатом и низкосортными паркетными ламелями, лучшим вариантом будет первый.

Правила ухода за ламинатом и паркетной доской

При всех конструктивных различиях и особенных свойствах, данные финиши сходятся в одном: рекомендации по уходу.

Они совершенно одинаковы:

предпочтительна сухая уборка пылесосом, веником;

Моют полы тщательно отжатыми, полусухими тряпками. В воду нельзя добавлять агрессивные антисептики, использовать абразивные и едкие чистящие вещества. Оптимальный вариант при сильных загрязнениях – аккуратное протирание губкой, смоченной мыльной теплой водой;

В помещении необходимо поддерживать оптимальную влажность воздуха – 40-60%. Для этого советуют приобрести увлажнитель воздуха. Особенно важно нормализовать влажность в отопительный сезон, так как батареи и обогреватели стремительно сушат воздух;

Если на пол пролилась жидкость, ее требуется убрать как можно быстрее.

Паркетные доски периодически обрабатывают полировочными средствами для натуральной древесины, скрывая мелкие потертости и царапины. В этом отношении паркетный пол доставляет хозяевам больше хлопот. Но, в случае нужды, его можно заново отциклевать и покрыть лаком. Если все делать правильно, полы прослужат тридцать и более лет.

При детальном сравнении характеристик двух типов финишных покрытий, становится понятно, что не существует единого ответа на вопрос: «Что лучше?». Паркетные доски и ламинаты обладают разными свойствами, и отлично показывают себя в определенных условиях.

Так, для ванной комнаты, часто посещаемого офиса или кухни лучше выбирать влагостойкий ламинат. Панели незаменимы в интенсивно использующихся комнатах, при наличии тяжелой, массивной мебели или выдвижных, выкатных диванов и кроватей.

Паркетные доски, в свою очередь, создают ощущение уюта и респектабельности. Обеспечивают для пользователей максимальный комфорт. Они подходят для спален и солидных кабинетов, гостиных в классическом оформлении. Чтобы принять верное решение о покупке, необходимо взвесить все факторы, оценить практичность и эстетические стороны этих напольных покрытий.

Если у вас стоит выбор между паркетной доской и ламинатом, нужно обратить внимание, что последний вариант выигрывает по стойкости и разнообразию дизайна. Отделочный материал из дерева способен создать эксклюзивное напольное покрытие, которое более натуральное и безопасное. И главным отличием считается цена: ламинат в два-три раза дешевле паркетной доски.



