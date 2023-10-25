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Виды паркетной доски: критерии выбора материала для дома

#Ремонт #Дизайн #Напольные покрытия #Паркетная доска

Напольные покрытия поражают нас своим разнообразием фактур и цветов. Паркетная доска также относится к материалам, которые могут иметь массу вариантов, но если подбор палитры и структуры дерева практически ни у кого не вызывает затруднений, то такие критерии, как толщина панелей, количество защитных слоёв и тип замкового соединения может поставить в тупик.

Зная основные параметры напольного покрытия, можно исключить ошибки при выборе, что позволит создать красивую поверхность, которая будет радовать долгие годы.

По каким критериям различают паркетную доску

Панели могут быть изготовлены из разных пород дерева или на основе ДВП высокой плотности, которая покрывается шпоном, отчего и зависит стоимость материала.

  • Если позволяют средства, то можно выбрать цельный паркет из сосны, ясеня, дуба или экзотических пород древесины.

  • Более бюджетный вариант – это обработка основы шпоном, что делает материал доступным для большинства собственников жилья. 

При выборе напольного покрытия также стоит учитывать и другие немаловажные критерии, которые и определяют сохранность внешнего вида на длительное время.

Как различается паркет по внешнему виду:

  1. Селект – доски тщательно подбираются по цвету, на поверхности нет изъянов в виде сучков и других нарушений структуры дерева. В результате можно получить монолитное и однородное напольное покрытие, но такой материал стоит недёшево.

  2. Натур – относится к среднему ценовому сегменту. Паркетная доска изготавливается из распила по смешанной технологии, что может отражаться в неравномерности рисунка древесины. На поверхности могут присутствовать небольшое количество сучков и изъянов.

  3. Рустик – паркетная доска выглядит просто, на поверхности можно встретить неоднородность цвета, сучки и дефекты. Такое напольное покрытие часто используется в деревенских стилях, где необходимо подчеркнуть неидеальный внешний вид поверхности.

Также при покупке паркета необходимо учитывать и такие параметры, как длина доски не более 2,5 м, ширина до 20 см и толщина 0,7-2,5 см. Стоит отметить, чем больше материал, тем легче он в самостоятельной укладке, для монтажа маленьких планок нужны особые навыки и знания.


Верхний слой паркетной доски и количество слоёв лака

Перед покупкой паркетной доски нужно поинтересоваться шпоном, который использовался при изготовлении.

  • Лучшим выбором считается толщина 6 мм, но чаще производители предлагают покрытие в 2,5 мм. Оптимальным для жилых комнат считается средний показатель толщиной 4 мм.

  • Также стоит обратить внимание на количество слоёв лака, который нанесён на паркет для защиты от влаги и выцветания на солнце. Обычно производитель обрабатывает доску 6-8 раз, при этом могут быть использованы разные составы – это глянцевое или матовое покрытие, а также с защитой от ультрафиолетового излучения и истирания.

Количество полос у паркетной доски

  • Для изготовления паркетной доски может быть использован массив, что стоит дороже,

  • Или два-три элемента, склеенные между собой.

Количество полос определяет не только цену, но и стойкость к деформации и растрескиванию, чем больше элементов в паркете использовано, тем он хуже переносит негативные факторы и прослужит меньше.


Основа паркетной доски

В зависимости от основы отделочного материала напольное покрытие классифицируют по двум видам – это массив и ДВП высокой плотности.

  • Монолитная доска более экологична, она отлично передаёт структуру дерева и прекрасно выглядит.

  • Паркет, изготовленный на основе ДВП, считается более стабильным в геометрии и может быть использован на системе «тёплый пол».

Массив при нагреве может быстро растрескаться и образовать щели.

Наличие фаски у паркетной доски

Такая характеристика влияет только на внешний вид напольного покрытия.

  • Паркетная доска с фаской образует ярко выраженный переход от одного элемента к другому, что необходимо для воплощения таких дизайнов, как классика, кантри или Прованс.

  • Отсутствие фаски делает напольное покрытие на вид практически монолитом дерева и это часто используется в современных оформлениях интерьеров.

Тип замкового соединения у паркетной доски

  • Современные производители стараются не делать на своих изделиях «шип-паз», но такой паркет достаточно часто встречается в магазинах.

  • При выборе стоит отдать предпочтение более современным замкам под названием «клик» - они обеспечивают хорошее соединение досок и не допускают усадки и поломки в процессе эксплуатации напольного покрытия.


Наличие подложки у паркетной доски

Такой дополнительный элемент в паркетной доске предоставляют не все производители. Но если подложка есть, то чаще она изготавливается из тонкого слоя пробки толщиной 2 мм. Это обеспечивает лучшую шумоизоляцию и прилегание напольного покрытия к основанию. При отсутствии подложки в паркете, её придётся докупать и укладывать самостоятельно.

Знание видов напольного покрытия позволит вам сделать правильный выбор. Паркетная доска относится к дорогим отделочным материалам, поэтому на таких критериях, как толщина, подложка и замок стоит не экономить, тогда в вашем доме поверхность будет радовать отличным внешним видом долгие годы.


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