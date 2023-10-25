Мифы о плитке

Начало ремонта в доме всегда ассоциируется со стрессом. Это дело предполагает не только большие затраты, суету, но и сложности с выбором материалов. Подобрать все, что требуется и не переплатить при этом очень тяжело. Особенно это трудно, если предстоит выбор керамической плитки.





Облегчить это помогут наши специалисты, которые развенчали самые распространенные мифы о популярном отделочном материале.

Миф 1. Плитку различают только по дизайну

Безусловно, если предстоит выбрать коллекцию, которая будет гармонизировать с общим интерьером, это утверждение имеет место быть. Но, помимо этого, важно принимать во внимание качество, технические параметры плитки и особенно ее геометрию.





При повышенной разнотолщинности в пределах партии или же вовсе в пределах одной единицы материала, специалисту будет очень сложно выложить поверхность ровно. И если на стенах, при широком шве, перепад в миллиметр сложно заметить, то вот на полу он будет очень даже ощутим.





Поэтому отклонения в геометрии по длине либо ширине, неровные края крайне нежелательны. Они попросту не позволят уложить керамическую плитку аккуратно. Большие отклонения приведут к увеличению толщины шва. А у недорогих видов плитки отклонения и вовсе видны глазу.





Миф 2. Плитка больших размеров неровная

Получить материал с идеальным краем можно только с помощью ректификации. Так именуют процедуру обрезки торцов под углом 90 градусов на оборудовании заводского типа. Этот процесс позволяет получить плитку, которая стыкуется с минимальными швами в 2 мм.





Но добиться идеальной геометрии у крупноформатного материала весьма сложно. Зачастую керамограниту формата от 60*120 до 160*320 свойственны неровности по плоскости. Угол может быть «завален» по отношению к центральной части. Это существенно усложняет процедуру монтажа.





Обычно большие фирмы, которые изготавливают плитку, стараются беречь собственную репутацию и пользуются новыми технологиями, современным оборудованием.

Это позволяет улучшить качество материала. Поэтому специалисты рекомендуют обращать внимание на производителя, при выборе керамогранита.

Миф 3. Можно приобрести плитку строго под площадь покрытия

Для небольшого помещения потери отделочного материала на обрезку и подгонку составляют 5-15%. Для просторных комнат потери существенно меньше, около 5%. Но заложить их придется однозначно.





Есть риск утери части сырья в течение транспортировки или при проведении работ. Плитка может упасть, расколоться при обработке. Размеры таких потерь зависят от опытности и квалификации мастеров, сложности работ и качества материала. Поэтому перед тем как приобрести плитку, стоит оговорить количество с бригадой рабочих.





Специалисты рекомендуют оставить несколько единиц впрок. Случается, что внезапно может потребоваться замена части отделки. А если дизайн помещения предполагает сложную выкладку, то также стоит предусмотреть резерв всех компонентов хотя бы в единичном экземпляре.





Миф 4. Всегда можно докупить недостающее количество плитки

Пожалуй, это одно из самых распространенных заблуждений. Прежде всего, стоит отметить, что ассортимент производителей плитки регулярно обновляется. Ежегодно заводы снимают с производства какую-то часть коллекций.





Поэтому всегда существует риск, что в случае необходимости приобретения дополнительного количества отделочного материала, его просто не окажется в наличии. Или ее остатки окажутся в наличии, но в городе, который за несколько тысяч километров от вас.





Плитка в разных партиях может отличаться по тону либо оттенку. Это может быть несущественное различие. Однако при выкладке оно может серьезно бросаться в глаза.

Миф 5. Лучше приобретать самый дорогой плиточный клей

Выбирать материалы, исходя только из цены, не стоит. Клей, как и затирку для швов, подбирают под плитку или же под керамогранит, а также нужно учитывать условия эксплуатации.

Керамогранит обладает минимальным влагопоглощением, поэтому клеевую смесь нужна довольно жесткая. Приклеивать таким раствором сложно, потому в смесь для керамогранита добавлено больше пластификаторов. Они позволят компенсировать недостаток воды. Затирку для швов в такой ситуации нужно выбирать достаточно пластичную.





У керамической плитки влагопоглощение составляет 10%, потому воды в клеевом растворе больше. Но смесь при этом менее пластична. Важно учитывать и условия эксплуатации.

В сухом помещении применяют один тип смесей, во влажном и мокром другой, а на открытом воздухе третий. Стоимость, в какой-то степени влияет на качество, но лучше приобрести доступный клей, который соответствует всем требованиям.

Миф 6. Для хорошего плиточного клея не требуется грунтовка стен

Плитку необходимо приклеивать на ровную, твердую, обеспыленную поверхность, которая обладает низкими впитывающими свойствами. Если же она будет хорошо впитывать влагу, то до абсолютного затвердевания клеевой смеси ее может не хватить. Это снижет прочность клея.





По этой причине важно грунтовать поверхность. Если грунт густой, то достаточно будет нанести его один раз. Для жидкого средства потребуется нанесение двух слоев. Второй при этом нужно распределить только после полного высыхания первого.









Миф 7. Плитку нужно выкладывать снизу вверх или же сверху вниз, от первого ряда

Начало укладки плитки зависит от наличия либо отсутствия декора. Если материал без активных узоров, то на стену его выкладывают со второго ряда с нижней части. Изделия с декоративными элементами начинают укладывать с ряда по уровню раковины и после чередуют ряд внизу и ряд вверху.





В помещении с прямыми углами покрытия на полу выкладывают с наиболее видного угла или же от центральной наиболее видной стены. Подрезанные плитки лучше убрать под сантехнику, мебель.

Если в комнате нет прямых углов, то подрезку придется делать под все стены и раскладывать плитку от центра. Плинтус на полу и на потолке может вообще не потребоваться.

Когда плитка лежит ровно, стыки выглядит красиво, он не нужен. Эти факторы зависят от опыта и квалификации мастера.

Миф 8. Плитку и поверхность, на которую ее приклеивают, нужно смочить перед укладкой

Такие манипуляции могут потребоваться, только если предстоит работа с очень дешевой плиткой с повышенной влагопоглотительной способностью.

В других ситуациях впитывающие свойства основания понижают с помощью грунтовки, а для плитки изначально подбирается клеевая смесь с учетом ее влагопоглощения.

Миф 9. Монолитная поверхность и укладка плитки без швов

Возможность отсутствия межплиточных швов – еще одно распространенное заблуждение. При такой кладке стык все же есть, просто он очень узкий – 1,5-2 мм. Если у плитки хорошая геометрия, то есть возможность стыковки без шва, но так делать не стоит.





Это связано с тем, что шов компенсирует вибрацию. А она присутствует во всех многоэтажных домах. Ее вызывает работа лифта, сильные порывы ветра, ремонт с использованием перфоратора, хлопки дверей и прочее.

Но в целом вибрационные процессы могут появиться даже от проехавшего мимо грузовика. С выкладкой без швов связан еще один миф – есть люди, которые уверены, что смогут ее сделать сами.

На деле же чем меньше ширина швов, тем выше должна быть квалификация мастера. Новичок такую кладку выполнить не сможет.

Миф 10. Смеси для пропитки плитки, которые защитят ее от воды, солнца и грязи

Керамическая плитка изначально покрыта глазурью, которая защищает поверхность материала от воды. В отдельных случаях появляется необходимость пропитки плитки котто.

Внешне она напоминает черепицу для крыш из красной глины. Ее влагопоглощение может достигать 15%, а глянцевой стороны нет.





Есть декоративные растворы для керамогранита, водоотталкивающие средства для плитки из натурального камня, пропитка для швов с оттенками и без них. Но все эти средства применяют в исключительных случаях, понимая, зачем это и какие последствия несет.

Миф 11. Затирку для плитки нужно наносить как можно быстрее

Торопиться с этим вопросом как раз не стоит. Более того, скорость в этом процессе нанесет вред. Изначально нужно дождаться полного отвердевания клея.

После нужно зачистить швы и только потом заняться затиркой. Расшивать швы можно не меньше чем через 24 часа после окончания кладки плитки. Но можно сделать это и через неделю. Важно, чтобы швы были сухие и чистые.

Миф 12. Плитка темного цвета не подходит для маленьких комнат

Если небольшое помещение отделать исключительно черной плиткой, за исключением светильников и декора, то это утверждение сработает.





На самом деле темные оттенки будут выглядеть гармонично в маленьком помещении, при условии грамотного дизайна. Такой материал подходит для небольших комнат, но как декоративная деталь.

Миф 13. Керамогранит не подходит для жилых помещений

На самом деле сейчас в магазинах такой разнообразие коллекций, что с легкость можно подобрать материал, который идеально подойдет для жилой комнаты.

Керамогранит такого типа идеален для коридора, спальной комнаты, гостиной.

Миф 14. Поверхность плитки скользкая

Свойства этого отделочного материала полностью зависят от его фактуры. Керамическая плитка зачастую используется для помещений с высокой влажностью. Производители предлагают специальные коллекции с шероховатой поверхностью. Такая плитка отлично подойдет для неустойчивой обуви, детских игр.





Есть много заблуждений по поводу отделочной плитки. Но не стоит доверять подобным утверждениям. Керамическая плитка и керамогранит – надежные, прочные и красивые отделочные материалы. Они просты в уходе, долговечны и эстетичны.



