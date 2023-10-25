Оформление поверхностей пола и стен в ванной комнате, кухне и туалете является частью ремонтных работ в квартире, доме или офисе. Как только походит момент начала этого процесса, сразу возникает ряд вопросов.

На некоторые из них мы постараемся ответить в этой статье. Вы узнаете, можно ли выполнить работу собственными силами, стоит обратиться к специалистам, сколько будет стоить работа профессионала, какой плиточный материал будет наиболее практичен и эстетичен.

Материалы для плиточных работ

Сейчас на рынке строительных материалов можно найти облицовочную плитку любого состава и параметров. Это плитка стандартного размера и формы. Есть образцы со специально нарушенной геометрией, с рельефом, нестандартным размером и уникальным рисунком.

Материал, из которого изготовлена облицовочная плитка, важен не менее, чем его визуальные характеристик. Например, керамическая плитка и керамогранит содержат глину, глинистые материалы, кварцевое сырьё, полевые шпаты и карбонаты.

В процессе работы используют специальные крестики двух видов: с прямой и со скошенной гранью. Каждый из них применяется для укладки плитки определённого образца.

Первый вид используется для плитки с прямыми торцами, второй – для плитки с выделенным посадочным местом. Кроме крестиков, нужны специальные клинышки размером до 5 мм и малярный скотч.

Выбор плиточного клея – процесс непростой. Помимо разнообразия марок, существует ещё и ценовые различия. Первый параметр особой роли не играет, а вот о цене такого не скажешь. Клей с мелкой фракцией песка, связующих и пластификаторов позволяет наносить тонкий слой раствора с высокой степенью крепости и пластичности.

Цена такой смеси будет значительно выше, но её универсальность и долгий срок службы оправдывает это. Использовать такой клей можно для любого вида плитки и в различных помещениях. Главное – правильно приготовить и нанести состав на поверхность.

Приглашать ли профессионала для плиточных работ

Стоимость укладки плитки в помещении – дорогостоящий процесс. Размер финансовых вложений можно лишь уменьшить, если взять на себя выполнение этой работы. Из цены конечного результата можно будет вычесть оплату работы мастера, но стоимость материала, которая достаточно существенная, остаётся без изменения.

Процесс укладки несложный. Справиться самостоятельно нетрудно. Однако при этом надо будет изучить правила укладки, выполнять которые надо обязательно:

Поверхность, на которую планируют уложить плитку, должна быть заранее качественно подготовлена. Это может быть стяжка на полу, или выравненная и отштукатуренная стена. Дизайн плиточного напольного покрытия необходимо выбрать заранее, и в соответствии с ним надо разметить расположение первого ряда, закрепляя опорными ограничителями. После чего выкладывают первый ряд. Поверхность, подготовленную для оформления плиткой, рекомендуют сначала уложить целыми пластинами, а затем заполнить оставшуюся часть специально нарезанными частями плитки нужного размера в соответствии с выбранным дизайном.

Заполнение швов – фугование – считается заключительным этапом укладки.

Инструменты, необходимые для укладки плитки

Приняв решение самостоятельно выполнить плиточные работы, надо позаботиться о необходимом инструменте:

отвесе и уровнях: среднем и малом, необходимых для разметки поверхности стены;

шпателях: резиновом и зубчатом, каждый из которых необходим для определённых этапов работы;

кельмах – мастерках;

резиновом молотке;

ёмкости для приготовления клеевого раствора;

плиткорезе: механическом или электрическом, при его отсутствии можно использовать болгарку, но эффект и аккуратность могут быть утеряны;

плоскогубцах, кусачках, наждачной бумаге.

Укладка плитки на поверхностях стены и пола

Переходим к технологии. Укладку плитки производят на поверхности стен и пола. С какой из них стоит начать – выбор исполняющего эту работу человека. Если на первом месте будет поверхность стены, то необходимо произвести следующие операции. Проверка состояния основания. Надо проверить насколько ровные углы у смежных стен.

Исправить погрешности геометрии можно:

подрубив углы;

положив крайние ряды плиток с нужным уклоном;

выровняв стену и устранив завалы.

Начинать можно как сверху, так и снизу. Первый приём подойдёт только для ровной стены, на поверхности которой при нанесении тонкого слоя клея плитка не будет сползать. Это наилучший способ для укладки мозаики.

Но обычно такие идеальные поверхности встретить трудно, поэтому чаще всего укладывание плитки начинают снизу, визуально контролируя толщину накладываемого зубчатым шпателем слоя клея на поверхность плитки и стены.

Виды укладки плитки

Классическая Это наиболее распространённая и популярная прямая укладка, которая является базовой. Такой вид оформления стеновых поверхностей и пола можно увидеть во многих жилых и присутственных помещений. При этом способе плитка укладывается в ряд, с учётом одинаковых зазоров и параллельности сторон. Недостатком можно считать необходимость качественной подготовки поверхности. Если не уделить этому внимание, то все неровности на фоне строгости сетки швов между плитками будут заметны. Диагональная Эту ромбическую раскладку также относят к классической. Квадратную плитку разворачивают на 45 градусов, добиваясь визуальной имитации использования плитки в виде ромба. Отлично подходит для помещений большой площади. «Шахматы» Такой вид укладки плитки внесёт разнообразие и индивидуальность в интерьер. Техника практически повторяет технологию классической укладки. Акцент ставится на использование плитки двух контрастных цветов. Это делает напольное покрытие визуально интересным и стильным. «Ёлочка» Эта схема укладки плитки на полу и стене считается самой простой и экономичной. Она не требует подгонки по размеру и при этом имеет большое множество способов раскладки. Порой визуально это напоминает настоящий паркетный пол. «В разбежку» Этот вид раскладки повторяет обычную кирпичную кладку. Каждый следующий ряд, идущий после первого, выложенного по классической схеме, укладывается со смещением, шаг которого может быть любым, а направление – продольным. Интересными схемами являются «калейдоскоп», «напольная розетка» и «ковёр» Такая работа с напольным покрытием из плиточного материала под силу только настоящим профессионалам. Для стандартной укладки на полу после его подготовки наносят меловые перпендикулярные линии, пересекающиеся посередине помещения. Одна из них наносится параллельно самой длинной стены, а в ванной комнате относительно ванне.

Предварительно разложив всухую плитку по выбранному эскизу, учитывая ширину межплиточных швов, определяют размеры зазоров у краёв. Если помещение имеет прямоугольную форму, то можно использовать вид раскладки плитки от видимого угла. В этом случае первую плитку кладут непосредственно в этом углу, остальные укладываются относительно первой. При таком способе важно правильно рассчитать в каком виде будет выполнен последний ряд, особенно если он вплотную подходит к межкомнатной двери.

Подробному рассмотрению способов раскладки плитки следует посвятить отдельную статью.

Как рассчитать необходимое количество облицовочной плитки

Правильный расчёт позволяет существенно сэкономить на производстве таких работ.

Для этого надо иметь чёткое представление о:

площади помещения;

вид укладки плитки;

возможном введении в оформление декоративных элементов в виде зеркала и иных предметов.

Стандартный способ расчёта: площадь помещения или тех поверхностей, которые будут покрываться плиткой делят на площадь одной выбранной согласно дизайну плитки и получают необходимое для работы количество, которое следует округлить в большую сторону. Для выражения количества плитки в квадратных метрах надо умножить количество плиток на площадь одной.

Например:

На пол помещения длиной 2,6 м, шириной 2,4 м надо приобрести плитку размером 40х40 см в количестве 6,24 кв. м.

Расчёт:

площадь пола – 2,6 м х 2,4 м = 8,64 кв. м;

площадь одной плитки – 40 см х 40 см =1600 кв. см = 0,16 кв. м;

количество плиток – 8,64 : 0,16 = 54;

количество квадратных метров плитки – 54 х 0,16 кв. м = 8,64 кв. м

Стоимость плиточных работ в Москве и Московской области

При привлечении к плиточным работам специалистов следует обратить внимание на выбор фирмы, предоставляемой такие ремонтные услуги, её репутацию, заключение официального договора и наличие гарантий на качество работ и сроки их исполнения.

Средние расценки указаны в данной таблице:

№ п\п Наименование работ Цена, руб. \кв. м, от 1. Укладка напольной плитки 450 2. Укладка плитки стандартных размеров на стену 500 3. Укладка плитки небольших размеров 600 4. Укладка мозаики 600 5. Запил по 45 градусов 400

На стоимость работ влияют:

способ раскладки,

вид плитки,

геометрия помещения.

Надеемся, что собранная нами информация поможет правильно использовать свои материальные возможности при ремонте квартиры.