Ни одна квартира не может обойтись без входной двери. Современная жизнь такова, что о безопасности и комфорте владельцы недвижимости вынуждены заботиться сами. Переезжают ли хозяева в новостройку, или затевают капитальный ремонт прихожей с заменой устаревшей конструкции из дерева, встает вопрос о приобретении качественной, прочной входной двери.

Огромнейший ассортимент разнообразных конструкций от десятков производителей способен поставить в тупик неподготовленного покупателя. На что обратить внимание в первую очередь, кроме цены и дизайна?

Чем отличаются изделия за 15 000 и 45 000 рублей? Как подобрать идеальную модель, которая полностью устроит по качеству, техническим характеристикам и стоимости? Подробнее о выборе входных дверей – в этой статье.

Основные требования к входным дверям в квартиру

Все входные двери должны быть выполнены в соответствии с ГОСТом 31173-2016. В этом документе прописаны требования к качеству таких изделий.

Входная дверь должна быть прочной, удерживать тепло внутри помещения, не позволять прохладному воздуху проникать в жилье, задерживать звук и выполнять основыне функции:

Защита жилья от воров. Она не должна позволять злоумышленникам проникать в жилье без проблем. Дверь затрудняет взлом, делает его шумным и продолжительным. А если взломщик неопытный, то ему и вовсе не удастся это сделать.

Изоляция жилья от холодного воздуха, посторонних звуков из подъезда, пыли и сквозняка.

Дополнение интерьера. Безусловно, красивая и качественная входная дверь станет настоящим украшением жилья.

Сугубо практическое, функциональное назначение не мешает современным моделям дверей выглядеть стильно, презентабельно и свежо. Разработчики предлагают изделия с декоративной отделкой разными материалами, в различных стилях и оттенках.

При всех своих важных функциях дверь должна радовать глаз.

Долговечность – важнейший параметр, на который следует ориентироваться.

Дверь хорошего качества будет выполнять все функции, однако есть ситуации, когда подбирать изделие необходимо с особой тщательностью. Так в небезопасном районе лучше выбирать модели с усиленной защитой.

Если по соседству проживает шумное семейство, то лучше отдать предпочтение герметичности системы закрывания. Если интерьер новый, но маленькие художники любят рисовать на стенах, тогда стоит выбирать практичные дизайнерские решения.

Дверь в квартире многоэтажного дома в первую очередь является защитой от воров. Особенно это актуально для жильцов новостройки. Ведь на момент заселения жильцов немного, соседи еще не знают друг друга и в подъезде много рабочих (строители, рабочие по ремонту). Усиленная защита двери также требуется жильцам неблагополучных районов.

Этот показатель в ГОСТ отмечен как прочность, самый высокий параметр будет М1. Но даже если нет предпосылок к выбору усиленной защиты на двери, и хочется приобрести обычную входную дверь, важно помнить, что она в любом случае должна защищать жилье и жильцов от угроз.

Ведь владельцу хочется ощущать себя в безопасности. Поэтому подбирать входную дверь необходимо особенно внимательно, учитывая все показатели и пожелания. Безусловно, хочется красивую, легкую в использовании дверь. Но эти параметры не должны быть в ущерб прочности и надежности. Поэтому, не стоит экономить на столь важной детали.

Продукция, созданная в полном соответствии со стандартами, надежно изолирует внутренние помещения от неблагоприятных внешних факторов – пыли, громких звуков и неприятных запахов, ветра или сквозняков, морозов и жары.

Более того, конструкторы предусматривают даже такие мелочи, как способность покрытия противостоять действиям вандалов, шаловливым ручкам малышей, которые обожают раскрашивать все поверхности фломастерами или лапкам и зубкам домашних любимцев.





Наиболее важные критерии выбора входной квартирной двери

Перечислим наиболее важные аспекты:

Уровень защиты. Существуют замки различных степеней защиты. Данный аспект мы рассмотрим подробнее далее в нашей статье;

Материал, которым утеплена дверь. Наши двери утеплены негорючей минераловатной плитой. Это стойкий к холодам материал, который имеет хорошие шумоизоляционные свойства;

Масса двери. Хорошо защищенное изделие по факту не может быть слишком легким, так как защитные стальные листы весят предостаточно. Поэтому здесь придётся делать выбор - тяжелая хорошо защищённая дверь, либо лёгкая дверь, которую проще взломать;

Внешний вид. Существуют различные варианты отделки как с внутренней, так и с наружной стороны. С внутренней очень часто ставят зеркало. Такой подход экономит место в квартире. Внешняя сторона не обязательно должна блистать, она не важна для дизайна квартиры, поэтому требования к ней предъявляются скромные;

Противопожарные свойства. Далеко не каждая металлическая дверь сможет надежно сдерживать пламя и жар. Хотя металл и имеет преимущество, по сравнению с деревом и пластиком, но лучше всего, чтобы он был разработан и предназначен специально для этих целей. Если вы ищете именно противопожарную дверь, то зайдите в соответствующий раздел.

Количество контуров уплотнения. Чем оно больше, тем меньше пыли и посторонних звуков будет попадать в ваше жилище. Чем толще дверь, тем тише и безопаснее;

Антивандальные свойства. Если вы не уверены в сохранности вашей входной двери, покупайте двери со простой внешней отделкой. Это сэкономит вам деньги и нервы.

Качественная дверь должна ограждать хозяев не только от нежелательных контактов, но и от дискомфорта, вызванного излишне громкими звуками, скачками температур, сквозняками.

Хорошая звуко- и теплоизоляция обеспечивается несколькими слоями специализированных материалов: минвата, фольгированный пенофол, изолон, пробка, войлок для автомобилей, пенополиуретан.

2-3 ряда уплотнителей по периметру полотна надежно отсекают звуки, запахи или перепады температур.

Внутренние декоративные панели из МДФ или дерева являются дополнительным слоем тепло- и звукоизоляции.

Материалы изготовления входных дверей

Входные двери изготавливают из разных материалов. Разберём свойства каждого, исходя из обозначенных выше требований.

1. Деревянные двери

Когда-то это был единственный вариант.

Входные двери из массива дерева до сих пор пользуются спросом, потому что:

Экологически чистый материал, безопасный для окружающих.

Обладают долговечностью и прочностью.

Износоустойчивы и влагонепроницаемы.

Подкупают декоративной привлекательностью.

Имеют хорошие теплоизоляционные свойства.

Недостатками же деревянной двери является то, что она требует особого ухода, защищающего её от влаги, насекомых и атак микроорганизмов. Высокая цена такой двери тоже может оказаться серьёзным препятствием. Наконец, деревянная дверь может загореться.

2. Пластик

Двери из металлопластика тоже имеют своих приверженцев.

Они привлекают:

Хорошей звукоизоляцией.

Устойчивостью к перепадам температур.

Неприхотливостью и лёгкостью ухода.

Красивым внешним видом.

Однако, с точки зрения безопасности, она уступает дверям из других материалов.

3. Металл

Самый популярный выбор для входной двери, потому что материал это сам по себе ассоциируется с прочностью и надёжностью, а ведь это главное, что мы ждём от входной двери.

Кроме того, металлическая дверь обладает следующими преимуществами:

Долговечностью.

Не боится ни воды, ни огня.

Механической стойкостью.

Высоким уровнем защиты.

Среди недостатков отмечают высокую теплопроводность, то есть дверь плохо удерживает тепло и слабые звукоизоляционные качества. Однако, современные производители металлических дверей успешно нивелируют эти недостатки. Поскольку защитные свойства металлических дверей превосходят всех своих конкурентов, дальше разговор пойдёт именно о них.

Действительно качественная металлическая дверь должна не просто выглядеть надежно, а действительно быть таковой и отвечать требованиям ГОСТ 31173-2013.

Современная металлическая дверь сочетает в себе весь необходимый функционал, а также может быть настоящим произведением искусства с точки зрения дизайна.

Сопротивление теплопередаче является одним из критериев соответствия входной двери ГОСТ. Этот параметр отвечает за то, чтобы в холодное время года воздух с улицы не попадал в дом, а тепло не выходило наружу.

Если дверь не может обеспечить функцию защиты, то как минимум, вам придется потратить намного больше ресурсов на обогрев жилого помещения.

Особенности конструкции входной металлической двери

Первое и основное назначение входных дверей – обеспечение безопасности. Прочность и взломостойкость – те параметры, от которых необходимо отталкиваться при выборе. Для семей, проживающих в неблагополучных районах, вынужденных делить одну площадку или подъезд с буйными или сомнительными соседями, крепкая дверь становится основой выживания.

Высший класс прочности по ГОСТу – М1.

Не стоит слепо гоняться за толщиной стальных листов. Если плохую толстую сталь кое-как приклепать к хлипкой раме, то полученную конструкцию можно будет деформировать, почти не прилагая усилий.

Так как дверь – это сложносоставная конструкция, ее прочность определяется надежностью и качеством всех входящих в нее элементов. Следовательно, при выборе учитывают сразу несколько параметров.

Надежность и устойчивость дверей в различной степени определяются характерными качествами следующих составляющих конструкции:



Дверного полотна, которое в свою очередь состоит из каркаса, рёбер жёсткости, обшивки и наполнителя. Более подробно о каждом элементе поговорим далее.

Дверной коробки – то, куда вставляется дверь.

Дверных петель.

Замка.

Слой уплотнителя.

Фурнитуры.

Уплотнитель отвечает за герметичность двери и за её бесшумную работу. Он укладывается по всему периметру и делает открывание и закрывание дверей тихим.



Конструкция полотна входной двери

Дверное полотно состоит из стальных листов. Их должно быть как минимум два: снаружи и внутри. Этого бывает вполне достаточно. Некоторые производители предлагают дверь с тремя листами, для большей надёжности. На практике это только утяжеляет и удорожает дверь. Особой прочности не добавляет, тем более если сталь для двери выбрана неправильно.

Стальные листы выполняют с помощью прокатки горячего либо холодного типа, от этого зависит качество двери:

Горячекатаная листовая сталь, как правило, имеет темный цвет, который не виден под слоем декоративного покрытия. Этот материал довольно недорогой, но он больше подвержен коррозийным процессам;

Холоднокатаные листы стали будут стоить больше, однако такое изделие обладает лучшими эксплуатационными качествами. Поэтому такая входная дверь будет лучшим выбором.

Габариты будут более точными, по сравнению с листами первого типа. Верхний слой такого листа отличается гладкостью и не потребует чрезмерных усилий по завершающей отделке лакокрасочными составами.

О выборе стали мы ещё поговорим, а сейчас – о следующем составляющем дверного полотна – о наполнителе. Он располагается между двумя стальными листами и рёбрами жёсткости и защищает нас от шума и холода, то есть нивелирует недостатки стальных дверей. Выбор наполнителя тоже заслуживает более подробного разговора.

Каркас входной металлической двери

На прочность оказывает влияние каркас. Наиболее прочная конструкция получается из основы, которую выполняют из профиля в форме трубы с единым швом. Каркас из кусков горячекатаного профиля, которые сварены между собой, будет не такой прочный. Минимальная надежность обеспечивается каркасом из уголков, которые сварены между собой.

Таким образом, минимальное количество сварочных швов на каркасе обеспечит большую прочность и надежность. Это связано с тем, что каждое соединение понижает стабильность и стойкость к механическому воздействию. Внешняя часть двери будет изготовлена из цельного листа без сварных соединений. В противном случае удар тяжелым инструментом причинит конструкции кардинальный вред.





Количество рёбер жёсткости входной двери

Основа ребер, которые обеспечивают прочность двери, находятся между слоями отделки изнутри и снаружи. Они обеспечивают устойчивость и качество изделия к ударам или взломам. Ребра жесткости располагаются по вертикали, горизонтали и диагонально.

Хорошо, если они распределены по всей конструкции в равномерном количестве, ведь именно этот фактор влияет на взломоустойчивость дверей. Минимальное количество ребер жесткости предполагает две направляющих по вертикали и одна по горизонтали. Безусловно, чем больше основ жесткости, тем выше прочность двери. Однако перебор тоже плох, поскольку это существенно повысит массу конструкции.

Направляющие ребер жесткости могут быть выполнены:

Из металлических уголков либо трубы прямоугольной формы. Такой вариант является классическим. Он весьма надежный. Однако минусом этого варианта является чрезмерная масса конструкции;

Из прокатанного сложного профиля. Эта направляющая легче, однако, его сложнее формовать по причине высокой прочности.

Габариты входной двери из металла

Лучше всего, если входную дверь будут изготавливать под определенный дверной проем, а не напротив, проем дорабатывают под изделие. Некоторые большие компании предоставляют для своих клиентов и такой комплексный вариант сервиса. В такую услугу входит проведение замеров до монтажа, а в момент изготовления двери все нюансы будут учтены.

Но нужно понимать, что такой вариант будет дороже. Лучше, если в ширину дверь будет больше 90 см. В противном случае крупногабаритную мебель и бытовую технику будет сложно заносить внутрь. В целом конструкция может состоять из единого полотна, двух либо полутора. При широком проеме может потребоваться две створки.

Открываться дверь может вправо, влево, внутрь или во внешнюю сторону. Если говорить о пожарной безопасности, то лучшим вариантом будет открываться вовнутрь комнаты. Но при этом такой тип конструкции облегчит доступ для воров, поскольку существует риск выдавливания полотна.

Определяемся со сталью для входной двери в квартиру

Качественная сталь – основа хорошей двери. Важнейший аспект стальной двери – это собственно стальной лист, который крепится к каркасу.

1. Первый параметр – толщина листа. Она варьируется в пределах 0,8-5 мм. Стальные двери толщиной листа менее 1 мм всерьёз рассматривать не стоит: их надёжность сомнительна, они могут деформироваться от удара тяжёлым предметом, а вскрыть их, образно говоря, можно консервным ножом.

Понятно, что чем толще сталь, тем она прочнее, и всё же слишком увлекаться не стоит. Стальной лист толще 3 миллиметров делает дверь слишком тяжёлой, что может потребовать особых петель и укрепления стен. Пользоваться такой дверью сложно и травмоопасно. Для квартиры оптимальная ширина стального листа 1,5-3 мм. Чем толще сталь, тем дороже дверь.

Толщина стального листа – не единственное требование к металлу двери.

2. Важна ещё технология производства. Горячекатанный лист формируется в расплавленном виде, холоднокатанный – когда стальной сплав уже остыл. Более толстые листы получаются горячим способом, более тонкие – холодным. В изготовлении дверей часто используют холоднокатанную сталь – так получается более лёгкая и прочная конструкция.

Даже более тонкие листы такого металла очень сложно деформировать, взрезать или вскрыть любым путем. У них единственный недостаток – дороговизна. Именно поэтому некоторые компании изготавливают свою продукцию из горячекатаных листов стали, устанавливая более низкие цены. Собираясь приобрести качественную дверь, стоит заострить внимание на сырье, из которого произведены листы.

Подведём итог разговору о полотне металлической двери.

Толщина листа от 0,8 до 1 мм – такие двери подходят только для хозяйственных построек, где не хранится ничего ценного.

Сталь толщиной 1-2 мм – такие двери подойдут для охраняемого офиса.

Для квартиры оптимальный вариант стального листа 2-3 мм, он обеспечивает нормальную защиту.

Стальной лист 4-5 мм оправдан для банковских хранилищ и дверей особняков.

Толщина листов входной двери и прочная сварная рама

Хорошая металлическая дверь не может быть толщиной меньше 70 мм. Такой стандарт позволяет использовать листы минимально допустимой для входных дверей толщины в 1-1,5 мм, и дополнить их необходимыми наполнителями, внутренней декоративной отделкой.

К толщине стального проката следует отнестись внимательно:

изделия до 1 мм рассматривать не стоит – они годятся только для внутренних или вспомогательных помещений, не требующих особой защиты;

модели с листами в 3-5 мм излишне тяжеловесны. Эти бронированные монстры, конечно, надежно защищают жильцов и обстановку квартиры. Но, при установке требуют укрепленных стен и дверного проема, минимум четырех массивных, усиленных петель. Тяжелая конструкция сложна в эксплуатации. Для стариков, людей с ограниченными возможностями и маленьких детей они представляют серьезное препятствие из-за своей массивности. А случайный порыв ветра или толчок способен нанести сильнейший ушиб или перелом человеку, оказавшемуся в тот момент на пути дверного полотна.

Оптимальная толщина листов для укрепленной конструкции – 2 мм. Также, хорошим вариантом является толщина 1,5 мм с дополнительными изгибами в местах наибольшей нагрузки.

Классы защиты входных дверей для квартиры

Подводя итог разговору о безопасности стальных дверей, познакомимся вкратце с классами защищённости, всего их 13, но в быту целесообразно использовать первые четыре:

Первый класс защищённости – сталь толщиной 1-1,5 мм и очень простые замки. Такие двери годятся для подсобных помещений, подвалов, где нет ничего ценного. Второй класс – защита повыше, но тоже легко вскрываются, в качестве входных дверей в квартиру такие ставить не стоит. Третий класс – пожалуй, наиболее оптимальный вариант для квартиры. Толщина стали 2 мм, хорошие надёжные замки. Четвёртый класс – для квартир в многоквартирных домах, пожалуй, излишество, но для загородных домов это хороший вариант. У этих дверей толстая сталь, несколько замков, защита от взлома, бронированные накладки.

Всё, что выше пятого класса, используется в основном для банков и важных хранилищ.Всего существует 5 классов защиты, но последний уровень используют только военные и банковские хранилища. Их установка для бытовых нужд слишком сложна и нецелесообразна по стоимости.

1 и 2 классы

На практике первый класс – это обычные межкомнатные двери, второй класс – усиленный вариация, устанавливаемая на входе в офисы, а также там, где имеет более надежная вторая дверь.

Поэтому рассмотрим только следующие два варианта:

3-й класс

Это уже серьезный уровень устойчивости, который не позволит сломать полотно ногой, кувалдой и даже большинством электрического инструмента. Большая часть дверей в ассортименте – это именно третий класс, потому что покупатели считают их лучшим соотношением цены, качества и соответствия поставленной задаче. Каждая модель двери должна иметь соответствующий сертификат.

Основные черты следующие:

Должна быть установлена пара замков, каждый из которых относится к различным типам. Причём часто конструктивные особенности могут меняться, они держатся в строгом секрете, а корпуса устройств делаются неразборными; Ригели, запирающие створ, должны быть расположены не с одной стороны, а как минимум с двух сторон. Их тело проворачивается вокруг своей оси при попытке распила, а диаметр составляет не менее 1.8 см; Наборная составная рама имеет не менее 8 рёбер жесткости, расположенных продольно. Поперечная жесткость обеспечивается замыкающими горизонтальными элементами; Защитный броневой лист должен иметь не менее 0.2 см толщину.

4-й класс

Они обладают всеми преимуществами, что и 3-й класс защиты, но при этом используются более сложные высокотехнологичные материалы, поэтому к разнообразным разновидностям устойчивости также добавляются защита от прострела пулей и подрыва стандартным набором гранат. При этом предусматривается, что после такого воздействия дверь не потеряет своих основных функций. Необходимо ли Вам это – решайте сами.

Это только общие черты, потому что большинство характеристик хранят в секрете с целью затруднить работу злоумышленников. Всего существует 13 классов дверных полотен и запорных устройств, но они рассматриваются только в качестве средств специального назначения.

Что такое терморазрыв входной двери

Оптимальным решением будет выбор двери с терморазрывом.

Что такое терморазрыв и зачем он нужен для входной двери? Дело в том, что металлические двери, об этом уже упоминалось в статье, обладают высокой теплопроводностью, то есть пропускают и тепло, и холод. Поэтому в холодную погоду могут промерзать. Это приводит к образованию конденсата, обледенению. В результате разгерметизируется и ржавеет контур, портится замок.

Терморазрыв – прослойка с низкой теплопроводностью между металлическими частями двери. Она может быть выполнена из полимера, а иногда из дерева. Прослойка помещается между каркасом и утеплителем, помогает удерживать тепло и предупреждает образование конденсата.

Этот материал располагается между внешней и внутренней частью входной двери, прекращает интенсивный теплообмен между ними и вуаля! Дверь больше не промерзает, наледь не образуется, тепло не уходит.

Еще один "бонус" при выборе двери с терморазрывом - отсутствие нужды в тамбуре. Терморазрыв, по сути является его аналогом, расположенным внутри двери. Теперь представьте, сколько места вы сможете сэкономить, если избавитесь от тамбурного помещения.

Дверь с терморазрывом не промерзает, наледь не образуется, тепло не уходит.

Выбираем наполнитель для входной двери в квартиру

Пришла пора поговорить о наполнителе. Качество наполнителя оказывает огромное влияние на способность двери выполнять свои защитные функции.

Помимо терморазрыва, нужно обратить внимание на тот факт, что внутри двери должен находиться многослойный утеплитель, выполняющий функцию звукоизоляции.

Почему многослойный? Потому что один толстый слой материала плохо справится с задачей, точно так же, как десять слоев полиуретана. Материалы должны чередоваться и недостатки одного, должны исправляться преимуществами другого.

Обратите внимание на качество используемых материалов. Потому как многослойное утепление в виде туалетной бумаги, соломы и сухих веток никак не спасет вас от неминуемого промерзания не только двери, но и всего дома в целом.

Внутри дверного полотна должно располагаться не менее трех слоев качественных, долговечных и безопасных материалов. Серьезные производители качественных дверей всегда предоставляют исчерпывающую информацию о материалах, которые использованы в той или иной модели, а также сертификаты, подтверждающие соответствие двери требованиям ГОСТ.

Обратите внимание на качество используемых материалов в слоях двери.

Как уже говорилось ранее, многослойный утеплитель высокого качества также оградит вас от шума, идущего с улицы. Ведь звук не что иное, как волна, проходящая сквозь объекты, отражающаяся от них.

Проходя через множественные слои материала, волна рассеивается внутри их структуры и сходит на нет. Как и в случае с теплообменом сочетание слоев из разных материалов гасят волну намного более эффективно.

Многослойный утеплитель высокого качества также оградит вас от шума, идущего с улицы.



Итак, что мы хотим от наполнителя:

Чтобы он сохранял тепло.

Чтобы защищал от постороннего шума.

Чтобы был устойчив к перепадам температуры и влажности.

Для наполнителей в металлических дверях используются самые разные материалы. Есть бюджетные: поролон, гофрокартон, синтепон. Такие двери не дорого стоят, но мы не советуем вам здесь экономить. Защитные свойства этих наполнителей сомнительные, они быстро выходят из строя.

Лучше поговорим более подробно о наполнителях среднего и высокого ценового сегмента – это пенопропилен, пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и минеральная вата.

1. Пенопласт – очень лёгкий материал, обладает хорошей морозостойкостью и влагозащитой. Однако большая пористость материала не обеспечивает хорошей звукоизоляции. К тому же он горюч и требует дополнительной огнезащиты.

2. Пенополистирол получается из пенопласта методом плавления. Это придаёт ему повышенную прочность. В результате он сохраняет форму, не крошится и не ломается, обладает хорошими водонепроницаемыми и звукоизолирующими свойствами.

3. Пенопропилен. Обладает высокой степенью тепло- и звукоизоляции. Водонепроницаем, устойчив к воздействию конденсата. Этот наполнитель – вполне достойный выбор в среднем ценовом сегменте, так как имеет вполне приемлемую цену.

4. Минеральная вата. Сырьё для её изготовления – базальтовые горные породы. Отсюда её экологическая чистота.

Помимо этого, наполнитель из минеральной ваты обладает следующими преимуществами:

Это превосходный утеплитель. Зимой она не пропустит в дом холодный воздух, а летом сохранит прохладу внутри помещения.

Уличный шум через дверь с таким наполнителем также не проникнет.

Минеральная вата огнестойкая, поэтому в дополнительной защите от огня двери не нуждаются.

Но зато такие двери нуждаются в герметизации. Влага разрушительно действует на минеральную вату.

5. Пенополиуретан. Этот полностью синтетический материал вполне успешно конкурирует с минеральной ватой. По влагостойкости он её превосходит. Есть два вида пенополиуретана: жёсткий и эластичный.

Оба, помимо влагостойкости, обладают следующими преимуществами:

долговечность,

высокая степень теплоизоляции

звуконепроницаемость

не подверженность климатическим воздействиям.

В принципе, среди синтетических материалов наполнителю из пенополиуретана нет равных. Его используют при изготовлении дверей премиум класса, к которым предъявляются повышенные требования к долговечности и изоляционным свойствам.

Какой нужен уплотнитель для квартирной входной двери

Дверное полотно и коробка изначально плохо прилегают друг к другу. Поэтому образуются щели, через которые в помещение попадает пыль, грязь, холод и шум. Герметичность входной двери обеспечат уплотнители, которые устанавливают между дверной коробкой и полотном.

Уплотнитель для двери – это гибкая полоса, которая располагается между дверным полотном и коробом. Он укладывается по всему периметру двери.

Его задача:

Обеспечить плотное прилегание двери к коробке.

Защитить от проникновения холодного и горячего воздуха снаружи.

Минимизировать теплопотери изнутри.

Обеспечить звукоизоляцию.

Предотвратить громкое хлопанье двери.

Уплотнитель крепится к двери на обычный клей и должен обладать прочностью, эластичностью, высокой износоустойчивостью.

Уплотнители выпускаются, как правило, в виде ленты или полой трубки. Используются для этого разные материалы: силикон, полиуретан, даже пластик и поролон.

Существует два типа уплотнителей:

Резиновые.

Магнитные.

Отлично себя зарекомендовал резиновый уплотнитель. По надёжности, долговечности и устойчивости к разного рода воздействиям ему просто нет равных.

Магнитные - более современный вид и показывают лучший результат, обеспечивая более плотное прилегание двери к коробу. Уплотнители устанавливаются в несколько слоев, которые называются "уплотнительные контуры".

Дополнительные укрепляющие детали входных дверей в квартиру

Чтобы усилить прочность, грамотные фирмы-производители используют различные методики.

Заполняют внутреннее пространство теплобетоном, армированным сеткой из железной арматуры. Пенобетон обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, а стальная решетка придает конструкции жесткость и прочность без значительного утяжеления.

Приваривают вертикальные и горизонтальные полосы стального профиля в количестве трех штук и более.

Используют несколько слоев изоляционных материалов – пеноплиуретан, прессованную минеральную вату, пенобетон. Потребителям следует знать: любое количество гофрокартона никак не влияет на характеристики прочности.

Чтобы дверь нельзя было снять с петель или выбить, спилив их, производители снабжают конструкцию специальными противосъемными ригелями. Это металлические штыри в виде цилиндров или конусов, которые заходят в специальные отверстия-пазы со смягчающими прокладками. В закрытом положении они надежно фиксируют дверь, соединяя ее с коробом сразу в 6-8 точках.

Дверные петли для входных металлических дверей в квартиру

Долговечность двери и удобство пользования ею зависит от дверных петель. Уделим и им должное внимание. Дверные петли обеспечивают плавное и лёгкое пользование дверями. Они должны выдерживать ежедневную нагрузку не маленького веса металлической двери, обеспечивать защиту от деформации и взломщиков и создавать широкий угол движения двери, чтобы через неё можно было пронести крупногабаритные предметы.

На металлические двери устанавливают следующие разновидности дверных петель:

Накладные

Самые часто используемые и хорошо знакомые потребителям. Они видны снаружи, поэтому считается, что не слишком надёжно защищают, ведь их можно спилить. Но это не так, сейчас двери сопровождаются противосъёмными ригелями.

Это штырьки, которые входят в специальные отверстия в дверной коробке и надёжно её фиксируют. Преимущества использования таких петель очевидны, они позволяют открыть дверь на 180 градусов; выдерживают очень тяжёлые дверные полотна; позволяют установить любое количество уплотнителя. Эстетам может не понравиться внешний вид таких петель, они выглядят несколько грубовато.

Но при таком количестве достоинств с этим недостатком легко смириться.

Скрытые

Они не видны снаружи, их невозможно срезать, и они более эстетически привлекательны.

И всё же минусов у таких петель больше:

во-первых, это сложная установка, требующая и профессиональных навыков, и определённого оборудования; во-вторых максимальный радиус открытия – 90 градусов, что может быть не достаточно, когда требуется внести крупногабаритную мебель; в третьих, требует вырезывания пространства в коробе двери, что снижает и безопасность, и герметичность; в-четвёртых, если такую дверь заклинит, то она станет очень трудно преодолимым препятствием на пути в квартиру.

Дверных петель великое множество, но для входных металлических дверей в основном применяются эти две разновидности.

Сколько петель надо на входную дверь? Это зависит от её массы. При толщине стали в 3 миллиметра вес полотна двери обычно не превышает 70 килограммов, здесь вполне достаточно двух петель. Если же она более тяжёлая или её активно эксплуатируют – открывают-закрывают более 50 раз в день, то лучше установить 3-4 петли.

Подбираем замок для входной двери в квартиру

Возможно ли надёжно защитить жилище без дверного замка? Думаем, вопрос риторический. Никакая даже самая толстая металлическая дверь не обеспечит безопасность, если замок, образно говоря, можно вскрыть простой булавкой.

Сейчас используются два основных типа:

. Ключ проходит так называемые сувальды, строго подогнанные под рисунок. Малейшие отклонения этих элементов от рельефа не позволят провернуть механическую часть;

Сувальдные замки – самые древние и считаются одними из самых надёжных. Он состоит из набора пластин – сувальд, которые составляют основу секретного узла. Ключ имеет определённое количество зубцов, которые перемещают сувальды и позволяют открыть или закрыть замок. Чем больше сувальд, тем сложнее механизм. Наиболее надёжными считаются замки, в которых от 6 и больше сувальд.

Замки надёжные, но и у них есть недостатки:

Некоторым не нравится довольно крупный ключ к этому замку.

Конструкция предполагает сквозное отверстие во входной двери, через которое могут проникать звуки, запахи, холодный воздух.

сли потеряется ключ или сломается механизм, то придётся заменять весь замок, а это дорогостоящая процедура, тем более если речь идёт о металлической двери.

С точки зрения безопасности эти недостатки не критичны.

2. Цилиндровый. Переключение ригелей, а также их выдвижение в зависимости от оборотов ключа производится посредством механизма со специальными фигурными цилиндрами, проворачивающими детали.



Цилиндровые замки – более молодое устройство, своё название получили из-за секретной цилиндровой части, куда вставляется ключ. Секретный механизм такого замка – комбинация из специальных игл – пинов на пружинах.

Зубцы на ключе должны совпасть с этой комбинацией, тогда он повернётся. Соответственно, чем больше пинов, тем надёжнее замок. Ключ более компактный, а в случае его утери не надо менять весь замок, достаточно заменить только его среднюю цилиндровую часть.

Для цилиндровых замков существует несколько категорий секретности. Это зависит от того, сколько комбинаций можно подобрать к каждому из них.

Низкая секретность – комбинаторность в диапазоне 10-10000. Никакими дополнительными средствами не обладает, сам материал замка и ключа не отличается износостойкостью. Его легко вскрыть отмычкой.

Средняя секретность – количество комбинаций от 5000 до 5000000. Часто они снабжены ещё защитой от интеллектуального и силового взлома, но не всегда.

Высокая секретность – диапазон комбинаций от 100000 до 1 миллиарда. Обязательно есть защита от отмычек и силового взлома, форма ключа сложная с высокой точностью исполнения.

Какой замок лучше вставить в дверь – сувальдный или цилиндровый? Для максимальной защиты лучше оба.

Обратите внимание на так называемые «крабовые» модификации замков, которые обладают способностью выдвигать ригели во все стороны двери.

3. Электронный замок существенно отличается от двух предыдущих. У него вместо ригелей, которые сдвигаются механически – электропривод и электронный блок. Взломать такой замок без специального оборудования невозможно. Открывается он с помощью кода, магнитной карты или пульта ДУ.

Устойчивые к взлому замки входных дверей в квартиру

Попытка вскрыть замок – один из самых распространенных способов попасть в квартиру со стальной дверью на входе. От того, насколько долго и успешно будет сопротивляться взлому механизм, зависит безопасность жильцов и сохранность их имущества.

Существует несколько типов замков: сувальдные и цилиндровые, которые подразделяются на классы взломостойкости от I до IV.

Эксперты из МВД РФ советуют врезать от двух и более замков разных типов, причем один из них должен быть IV класса устойчивости к взлому. В качестве дополнительной гарантии можно применить броненакладку на цилиндровые замки.

Если велика вероятность пожара, то стоит установить специальный противопожарный механизм, не имеющий в конструкции деталей, способных оплавиться под воздействием высоких температур. Такой замок в случае возгорания сработает, как часы, выпустив жильцов из опасной зоны.









Выбираем декоративное оформление входных квартирных дверей

Вопросы, касающиеся защитных свойств входной двери, мы осветили. Пришла пора поговорить о красоте. Дверь должна выглядеть привлекательно и изнутри, и снаружи, хотя способы оформления отличаются.

Современная промышленность ежегодно разрабатывает и выпускает новые коллекции металлических дверей с авторским дизайном. Выбрать можно все, что душе угодно, от великолепной классики до современного хай-тек.

Так, например, снаружи на первый план выходит способность покрытия двери противостоять негативным факторам и физическому воздействию. Для наружного оформления двери используются порошковое напыление, деревянный шпон, винил-кожа и ламинат.

1. Порошковое напыление производится в высокотермальной печи в цеховых условиях. Поверхность двери покрывается специальным порошком, который оплавляется под воздействием высоких температур.

После того, как дверь определённое время выдерживают при температуре 400о С, её вынимают из печи и быстро остужают. В результате получается характерная поверхность, способная противостоять серьёзным механическим воздействиям.

2. Деревянный шпон – это тонкий срез коры натурального дерева. Дверь, отделанная деревянным шпоном, внешне похожа на дверь из массива. И хотя это покрытие не так прочно, как порошковое напыление, зато оно имеет совершенно уникальный неповторимый рисунок, и именно этим подкупает эстетов.

3. Винил-кожа для наружного покрытия дверей давно пользуется популярностью. И есть из-за чего:

Она хорошо обеспечивает термо- и шумоизоляцию.

Имеет продолжительный срок службы.

Разнообразную цветовую палитру.

Доступную цену.

Однако этот материал довольно легко повредить, что, конечно, для наружного покрытия существенный недостаток.

4. Ламинат в качестве наружного покрытия металлических дверей не очень популярен, хотя и он имеет определённые достоинства.

Он, например, более устойчив к повреждениям, чем винил-кожа, за ним легко ухаживать, он имеет столь же разнообразную палитру.

Что касается внутреннего оформления входной двери, то тут ваша фантазия не ограничена ничем. Главное, чтобы дверь гармонично вписалась в интерьер.

Она должно соответствовать выбранному стилю, сочетаться с дверными откосами и остальными внутриквартирными дверями.

Хорошее решение – повесить на дверь зеркало с внутренней стороны: оно визуально расширит узкую прихожую и сэкономит место. Только в этом случае не забудьте нанести на зеркало специальное покрытие, ведь оно будет находиться на самом проходимом месте. Позаботьтесь о том, чтобы в случае повреждения зеркала не образовалось осколков.

Производители входных дверей

Выбор входной двери в квартиру – задача очень серьёзная, в которой нет мелочей. Игнорирование хотя бы одного параметра может привести к снижению уровня защиты и сокращению срока службы вашей двери.

Правильно выбранная, укрепленная входная дверь дарит бесценное ощущение безопасности и покоя, наглядно демонстрирует поговорку «Мой дом – моя крепость».

Сейчас существует большое количество фирм, постоянно пытающихся сделать «выгодное предложение». Обычно это подпольные и кустарные цеха, производящие свою продукцию без соблюдения каких-либо фабричных норм. Каждый образец одной и той же модели на деле получается с разными характеристиками, а часто имеют место и скрытые дефекты. Не стоит удивляться, если полотно со временем треснет или не будет закрываться.

Настоящие производители недаром получают сертификаты на классы защиты. Это сложная система испытаний, обеспечивающая точный съём данных. Проверяется устойчивость на давление, а также к динамическим воздействиям, включая прострел пулей и подрыв определенным количеством взрывчатых веществ.

После прохождения моделью всех тестов, её могут отправить на доработку для того, чтобы она заняла место рядом с изделиями определенного класса защиты. Естественно, что кустарные изготовители всего этого не проделывают.

Наша компания 169.RU сотрудничает только с лучшими отечественными и зарубежными дверными фабриками. Продукция поставляется напрямую. Это исключает возможность внедрения подделок или низкокачественной продукции. Одной из наших отличительных черт является то, что каждый товар строго соответствует заявленным характеристикам.

Модельные ряды постоянно обновляются, поэтому следите за пополнением ассортимента. С каждым поколением входные двери становятся более практичными, функциональными и надёжными.



