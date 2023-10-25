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Косметический ремонт офисов

#Ремонт #Дизайн #Советы эксперта

Внешний вид рабочего помещения оказывает самое непосредственное влияние на работоспособность сотрудников и, значит, на успешное функционирование компании. Ведь посетители и клиенты тоже судят о работе фирмы по тому, в каких условиях находятся её сотрудники.

Особенности косметического ремонта в офисе

Стильный удобный офис выполняет очень важные задачи:

  • Делает работу штатного состава эффективней, поскольку всё для этого предусмотрено.

  • Привлекает новых клиентов и партнёров.

  • Повышает имидж организации.

  • Исключает возможность возникновения неприятных ситуаций, которые могут возникнуть при работе в тесном неудобном помещении.

Таким образом, если в офисе износившиеся неопрятные стены, протёртый пол, потемневший потолок, то это никак не вдохновляет работников на трудовой энтузиазм. Значит, назрела необходимость в косметическом ремонте. Его задача – создать обновлённую и освежённую рабочую атмосферу.

И хотя он не включает в себя серьёзных архитектурных переделок и перепланировок, это может быть достаточно трудоёмкий процесс, на который влияет множество факторов:

  • Конструкционные особенности помещения.

  • Возраст здания.

  • Условия эксплуатации помещения.

  • Потребляемая мощность электроэнергии.

  • Качество первоначальной отделки.

  • Сколько и каких ремонтов проводилось ранее.

Все эти предварительные замечания необходимо учитывать. А ещё надо иметь ввиду:

  • Количество сотрудников.

  • Предполагаемое количество посетителей.

  • Специфику работы каждого сотрудника.

  • Будет ли комната отдыха, приёма пищи или кухня.

  • Есть ли необходимость в специальных зонах для приёма посетителей.

  • Тип офиса: кабинетный, открытый, комбинированный.



Что включает в себя косметический ремонт офиса

Косметический ремонт, он же текущий, призван обновить и усовершенствовать имеющееся помещение, оформить его в соответствии с новыми технологиями и стилями и в то же время не уменьшить функционал помещения.

Этот ремонт может включать в себя следующие виды работ:

  • Малярные и отделочные.

  • Демонтажные работы.

  • Ремонт электропроводки и вентиляции.

  • Установка лёгких не сплошных перегородок из гипсокартона или других материалов.

  • Выравнивание стен, пола и потолка.

  • Замена дверей.

  • Замена оконных блоков.

Потребность в таком ремонте возникает раз в два-три года, в зависимости от эксплуатационной нагрузки помещения. Демонтажные работы – то, с чего начинается любой ремонт. Удаляются старая отделка, ненужные конструкции. Вывозится строительный мусор.

Электромонтажные работы – замена проводки, установка новых розеток и выключателей также входят в косметический ремонт. Исправная и мощная проводка – залог безопасной и эффективной работы офисной техники.

Офисные инженерные системы отвечают за:

  • освещение и электроснабжение;

  • вентиляцию и кондиционирование;

  • охранную и пожарную сигнализацию, пожаротушение;

  • видеонаблюдение;

  • интернет, телевидение, телефонную связь;

  • водопровод и канализацию.

Задача косметического ремонта в том, чтобы всё это исправно работало. При этом обязательно нужно предусмотреть возможность прокладки дополнительных коммуникаций на случай расширения и увеличения оборудования.

Замена дверей, установка стеклопакетов, сооружение арок – всё это тоже входит в косметический ремонт помещения. В косметическом ремонте можно предусмотреть монтаж декоративных элементов – зеркал, картин, бра.


Как работает ремонтно-строительная компания при отделке офиса

Такую работу можно доверить только профессионалам. Строительная фирма выполняет полный комплекс ремонтных работ. Она имеет лицензию и работает в полном соответствии со строительными нормами и требованиями СНИП и ГОСТ.

Выполняет ремонт на любой площади и с любым бюджетом. Обратившись к профессионалам, клиент получит:

  • Услуги замерщика – бесплатно. Замерщик пользуется высокоточными лазерными измерительными приборами.

  • Договор, в котором будут обговорены все условия ремонта и сроки.

  • Дизайн-проект, составленный с учётом ваших пожеланий – бесплатно.

  • Подбор и закупку материалов по оптовым ценам у партнёров-поставщиков, что даёт экономию до 20%.

  • Видеонаблюдение, постоянный онлайн-контроль за ходом работ.

Клиент, заключивший с договор, не прибегает к услугам субподрядчиков, потому что в штате есть бригады узких специалистов – отделочников, маляров, электриков, сантехников, плотников, каменщиков, мастеров по лепнине. В арсенале компании самые современные инструменты и измерительные приборы.

Последовательность косметического ремонта в офисе

Сотрудничество будет выглядеть следующим образом:

  • На объект выезжают инженер, конструктор, дизайнер. Производят все необходимые замеры.

  • С заказчиком обсуждается характер работ и отделка.

  • Составляется смета со стоимостью работ и перечнем материалов.

  • Архитекторы, конструкторы, дизайнеры разрабатывают концепцию интерьера.

  • Создаётся дизайн-проект и полный перечень проектной документации – многостраничный документ с подробными схемами, развёртками, экспликациями.

  • На компьютере делается визуализация будущего интерьера.

  • Рассчитывается точная смета ремонта по сделанному дизайн-проекту.

  • Закупаются и доставляются на объект все отделочные материалы.

  • Выполняются инженерные работы: сантехника, системы отопления, электромонтаж.

  • Выполняются черновые отделочные работы: штукатурка, шпаклёвка, монтаж перегородок.

  • Финишная отделка – малярные, плиточные работы.

  • Установка дверей, сантехники, приборов отопления и освещения.

  • Послеремонтная уборка помещения с привлечением клининговой компании.

  • Закупка и установка мягкой и корпусной мебели, бытовой техники.

В результате клиент получает готовый офис «под ключ» и пятилетнюю гарантию на выполненные работы. Бригада ремонтников работает в постоянном контакте с клиентом, а онлайн-видеотрансляция позволяет контролировать весь ход работ.

Стоимость ремонта стартует от 2500 за квадратный метр. При подписании договора смета фиксируется, ремонт не подорожает даже если подорожают материалы. Установленные веб-камеры позволят следить за ремонтом из любой точки света.

В стоимость ремонта включены:

  • Электромонтажные работы – устройство слаботочных сетей, доработка разводки электропроводки, установка розеток, выключателей, подразетников.

  • Отделка пола – демонтаж старого покрытия, выравнивание пола, укладка нового покрытия: ламинат, керамогранит.

  • Отделка стен – демонтаж старых обоев, краски и так далее, заделка щелей и неровностей, выравнивание стен, шпатлёвка в 2 слоя, покраска в 3 слоя, монтаж защитных панелей, поклейка обоев.

  • Отделка потолка – каркас подвесных потолков, монтаж освещения, LED-панелей. При монтаже подвесного потолка, маскирующего электропроводку и прочие коммуникации, надо обеспечить свободный доступ к ним на случай ремонта.

По окончании работ проводится экскурсия по вашему обновлённому офису. Минимальный срок ремонта – 7 дней.


Важные нюансы косметического ремонта офиса

При косметическом ремонте важно выделить в офисе зону работы и отдыха. В рабочей зоне сотрудники смогут сосредоточиться на выполнении своих обязанностей, а в зоне отдыха набраться сил. Рабочие места оснащаются компьютерами, поэтому важно соблюсти все правила безопасности.

Розетки должны быть легко доступны, а проводка скрыта. Соблюдение санитарных норм требует оборудования надёжной системы вентиляции и кондиционера. Главная цель косметического ремонта – создание комфортных условий для работы.

При выборе отделочных материалов очень важно учитывать их эксплуатационные характеристики, их долговечность, практичность, экологическую безопасность.

Выбор отделочных материалов для косметического ремонта в офисе

Сегодня рынок предлагает большой выбор современных отделочных материалов высокого качества. Начнём с потолка.

  • Побелка – может быть меловая и известковая. Плюс такого варианта низкая стоимость, лёгкость нанесения. Минус – недолговечность. В офисах используется редко.

  • Покраска. Достоинства – большой ценовой диапазон, разнообразие красок и долгий срок службы. Недостатки – требует идеально ровного потолка и тускнеет со временем.

  • Подвесные и натяжные потолки – самый оптимальный вариант для офиса. Скрывают все неровности и маскируют коммуникации. Долго сохраняют первоначальный вид.

Стены – самый бюджетный вариант – оклейка обоями. Большой выбор расцветок и фактур предоставляет практически неограниченные возможности для дизайна. Сегодня в ассортименте:

  • Бумажные – самые недорогие и простые в применении. Однако, недолговечны, для офиса не подходят.

  • Флизелиновые – прочные, износостойкие, хорошо визуально выравнивают поверхность. Однако, для их поклейки требуется определённый навык.

  • Виниловые – устойчивы к влаге, сглаживают неровности, не выгорают. Недостатки – не пропускают воздух.

  • Акриловые – воздух пропускают, но уступают в долговечности виниловым.

Покраска стен предпочтительнее обоев, поскольку за ней легко ухаживать, и она долговечнее. Простая краска вытесняется венецианской или декоративной штукатуркой, которая придаёт офису эксклюзивность. В офисах стены гораздо чаще отделывают гипсокартоном и стеновыми панелями. И это оптимальный вариант, поскольку скрывают неровности и долго служат.

Наконец, пол. Для офиса чаще всего используется коммерческий линолеум и ламинат высокого класса. Они демонстрируют высокую износостойкость, долгий срок службы и способность имитировать любую поверхность. В помещениях представительского класса, допустим, в кабинете директора на пол можно уложить паркет или паркетную доску.

После отделки закупается и завозится мягкая и корпусная мебель. Конечно, всё в соответствии с выбранным интерьерным стилем. И планировка, и отделка, и мебель – всё отражается в дизайн-проекте, который составлен с вашим участием.

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